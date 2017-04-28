Ничего личного… Как российский бизнес превращается помалу в людоедский

Прочитал я намедни одну чистосердечную заметку под названием "Ничего личного, просто бизнес":

"Пишет вам тот, кого вы, наверное, меньше всего представляете себе задолбавшимся: инвестор. Так уж получилось, что за почти полвека своей жизни мне удалось сколотить неплохой капитал. Я много и упорно учился, потом так же много и упорно работал. Мне не всегда удавалось вовремя спать, есть – нужно было делать дело. А теперь я считаю, что заслужил право наслаждаться плодами своих трудов. Я не вкладываю деньги в пустые бумажки типа акций или облигаций – меня интересует реальный бизнес. И, конечно, мне нужна прибыль – стабильная и превышающая реальную инфляцию, которая, как все знают, составляет сейчас процентов 30 в год.

А задолбали меня наёмные работники, которые почему-то считают, что их личные проблемы должны меня как-то волновать. Что им обязаны платить за болезнь, за воспитание маленьких детей и прочие случаи, когда они не работают и не приносят мне прибыль.

Дорогие мои, жизнь – штука очень жестокая, и если вы не готовы смириться с этим фактом, то вам будет ещё тяжелее. Мне, когда я зарабатывал своё состояние, никто никаких поблажек не делал. Почему вы хотите, чтобы я теперь с вами поступал как-то по-другому? Вы мне что-то пытаетесь говорить про законы – ну так пусть вам тогда платит зарплату тот, кто их пишет, а не я!

Поймите простую штуку: деньги – универсальны, я с ними могу поехать в любую точку земного шара и получать прибыль там. А вы останетесь ни с чем, с вашими болезнями, детьми и прочими проблемами. Поэтому перестаньте требовать что-то от тех, кто вам предоставляет эти деньги в качестве великой милости. Вы-то ведь сами не обладаете нужными качествами, чтобы заработать их по-настоящему, убедить кого-то, что ваш труд достоин хоть копейки. Вы можете только получать зарплату, выполняя те операции, которые от вас требуются. Ну и выполняйте их – в тот временной промежуток, о котором вы договорились со своим работодателем. А болеть вы можете в своё свободное время – и за свои деньги!"

Что я могу сказать об этом?

Во-первых, г-н капиталист чистосердечно признаётся, что предпочёл бы покупать рабочую силу в форме биороботов, которые бы не имели ни детей, ни родителей, ни внезапных личных проблем. Работали бы в режиме 24/365, а в случае какой-либо поломки заворачивались бы в простыню и тихонько ползли в сторону ближайшего пункта переработки. Именно так он воспринимает эту рабсилу – не как сограждан, единоверцев, братьев по разуму и духу, но как расходный материал, вроде того, чем заправляют принтер или бензобак.

Во-вторых, вопреки всем уверениям в незаменимости буржуев, любое общество может пойти другим путём. Вот я живу в городе, который возник между двумя крупными заводами, построенными без единого буржуя. И таких городов с заводами самого разного профиля по нашей стране было построено превеликое множество. При "эффективных бизнесменах", живущих одной личной корыстью и одним днем, все это было разрушено.

Ну, и в-третьих. Когда попытки этой "элиты" превратить народ в тупую биомассу под чисто фашистский лозунг "каждому – свое" окончатся очередной Великой Социалистической Революцией, народные массы будут знать, что отвечать этим "инвесторам". На свой последний вопрос эти упыри получат простой ответ: "Ничего личного, просто классовая борьба".

El Scorpio

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/109847/18312/-