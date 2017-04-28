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Небоскрёбы древности

16:09. 28 апреля 2017 Просмотров - 169 Нет комментариев Опубликовал:
Архитектура древних строений поражает своей гармоничностью, изысканностью выполнения фасадных элементов, продуманностью проекта в целом. А иногда и и объемами и массами строительных элементов – до сотен тонн.
Но мало кто знает, что если бы мы оказались в древности в некоторых городах, нас мог поразить еще один фактор – это многоэтажность строений, вплоть до высоты современных зданий.
Смотрим сначала на это:


Шибам, Йемен




а потом на это:


ТЕПЛЬ ХАЗНА . Сирия
Становятся понятны многие основания, фундаменты, откопанные при раскопках. Бывает налеплено, что непонятно, где вход, проход. Оказывается, была плотная многоэтажная застройка. Можно найти такие еще примеры таких фундаментов.


Гонур-Тепе (Туркменистан). Слово «Тепе» означает «курган, могильный холм».




Почему археологи раскапывают лишь фундаменты или половины первых этажей? Не может же так ровно все разрушится? Тоже странно! Ответ напрашивается сам – срезало потопом, обломки унесло, завалив глиной.


Находки в глине, супесь




Мужской и женский образы древних жителей Гонура, воссозданные по черепам из гробниц по методу Герасимова. Автор реконструкций — уфимский антрополог Алексей Нечвалода. Подробнее про это

Но я отвлекся…. Вам не кажется, что строения здесь могли быть такие же высотные, как и в йеменском Шибам?


Шибам, Йемен. 500 высотных зданий. Ссылка на карту
Дома города построены из необожженных глиняных кирпичей, и достигают в высоту 26 метров (9 этажей) Этот метод строительства применялся в целях защиты жителей от нападений бедуинов.
Хотя история древнего государства Шибам насчитывает около 2000 лет, большинство из домов построены в 16 века.


Городок все так же обнесен стеной. Если срезать здания у основания, то получим картину раскопок практически с любого уголка Средней Азии.


Возможно, выжившие после катаклизма, потопа, помнили о том, как выглядели их города в прошлом. Воссоздали их в этом.


Древний город Шибам с населением около 13 тысяч человек расположен в Йемене. Шибам нередко называют «городом старейших в мире небоскрёбов» или «пустынным Манхеттеном».
Понятие «квартира» в Шибаме не существует. Весь этаж занимает одна семья, а первые этажи, как правило, предназначены для скота и хранения зерна. Гостиницы, кстати, тоже есть: они находятся на средних этажах древних строений.




Удивительно, что это все не рушится… Без цемента, на необожженном кирпиче… Фантастика!




Кстати, сам город находится на дне вот такого каньона. А может быть, карьера? Может быть, здесь мыли золото, а чтобы сэкономить средства – строили для работников такие высотки. У нас в стране для экономии средств, тепла и площади городов – тоже такой же принцип. Большинство из нас живет в подобных «благоустроенных высотных клетках».




Может быть, здесь в древности мыли гидромониторами золото?

Хотя, врят ли, если посмотреть с высоты:


Все напоминает огромный по площади овраг


Т.е. это или древняя поверхность, размытая потопом. Или селевые отложения, размытые уходящими потоками вод потопа. И в последствии окаменевшие. Хотя, геологи скажут, что это миллионами лет размывало водной эрозией древних рек и ручьев.

Источники
[Spoiler (click to open)]http://venividi.ru/node/26416
http://www.kulturologia.ru/blogs/110512/16535/?c=127410
***

Это не единственные древние высотки. Следующий пример:

Башни Болоньи


Башни Болоньи – комплекс средневековых построек в Болонье, самыми известными из которых сегодня являются так называемые Две Башни. Между 12 и 13 веками количество башен в городе было весьма велико – около 180. При этом причина их строительства до конца остается неясной.


Сейчас их остались единицы. Сегодня сохранилось менее 20 старинных строений: башни Альтабелла (61 метр), Короната (60 метров), Скаппи (39 метров), Угуццони (32 метра), Гвидодзаньи, Галуцци и знаменитые Две Башни – Азинелли (97 метров) и Гаризенда (48 метров).


Видно, что город был весьма плотно застроен гигантскими каменными башнями, по высоте и пропорциям
более похожими на современные небоскребы чем на обычные крепостные башни того периода.


Макет застройки


Есть высокие башни в Ирландии, на Кавказе. Версии по ним – это для литья дроби (льют сверху и свинец падая, образует дробь) и как смотровые. Но зачем столько смотровых в городе? Достаточно одной, двух.

Источники:
[Spoiler (click to open)]http://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=3130
http://kleinburd.ru/news/srednevekovyj-manxetten-bolonya-xii-vek
***

Следующее место: дома-крепости Дяолоу в Китае


Дяолоу – это многоэтажные дома-крепости, которых очень много в китайском уезде Кайпин в провинции Гуандун. Большинство этих башен было построено в 20-х годах прошлого века, но самые древние относятся к первой половине XVII века.


Особого расцвета строительство дяолоу достигло в 20-30-е годы прошлого века. Их очень любили строить разбогатевшие за океаном и вернувшиеся домой китайцы. Эти дома-крепости строились уже по вполне современным технологиям из бетона и кирпичей, а в их архитектурном облике причудливо смешивались традиционные китайские мотивы, итальянский ренессанс и средневековая европейская готика. В то время было построено более 3000 дяолоу. Эти дома выполняли и роль крепости, и роль обычного жилого дома.


Я не исключаю, что эти дорогие по тем временам сооружения строили себе иезуиты, которые писали историю Китая. Отсюда и европейский стиль. Или те, кто устроил опиумные войны в Китае.



Источник про Дяолоу


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: древние строения, история, уникальные объекты
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