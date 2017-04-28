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Наше кино как харакири: сериал «Оптимисты» гробит дело наших дедов и отцов

12:36. 28 апреля 2017 Просмотров - 47 Один комментарий Опубликовал:

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Сейчас по каналу «Россия» идет сериал «Оптимисты» про советских дипломатов начала 60-х годов. Оптимисты – это выдуманный авторами кино отдел, в котором работают молодые симпатичные ребята и который должен был внести новую струю в советскую дипломатию.

Пока показаны несколько значимых эпизодов о действительно имевших место событиях: сбитый 1 мая 1960 года самолет-разведчик U-2 с летчиком Гари Пауэрсом; 48-дневный дрейф моряков на барже «Т-36» (Асхат Зиганшин и др.)…

В тех ситуациях власти сначала якобы действовали по старым негодным лекалам, но потом, благодаря усилиям нового отдела, все несколько исправлялось. Например Зиганшина и других моряков не закинули в ГУЛАГ, как сперва хотели, а позволили им выступить на пресс-конференции и стать народными героями.

Уже очевидная концепция сериала такова: СССР – злобный монстр, который под нажимом выдуманных добрых малых смог хотя бы соблюсти международные приличия.

 

В одной из сцен руководитель отдела – а он в 1945 году был комендантом в берлинском университете – встречается с бывшей своей студенткой и любовницей. А встретились они в Париже в мае 1960 года, когда Хрущев сорвал встречу в верхах, требуя от президента США извинений по поводу американского самолета-шпиона.

Любовники вспомнили былое, переспали, но утром западная немка спрашивает дипломата: зачем Хрущев сорвал переговоры и что теперь будет с Восточным Берлином, где живет ее мама. «Неужели вы хотите войны?» На что наш дипломат ответил: «Мы не хотим войны, но еще больше не хотим мира на ваших условиях». И это заявление, чуть не буквально повторяющее главный принцип внешней политики США, звучит как саморазоблачение в устах агрессивного советского агента…

Одна из главных героинь, заместитель руководителя выдуманного отдела – американская коммунистка, вышедшая замуж за советского летчика-героя. Она очень несчастна, потому что летчик заболел, детей у них нет (а в США она оставила маленького сына), на работе – одни неприятности. То есть вместо мечтавшейся свободы она нашла в СССР какой-то ГУЛАГ, вместо мужа-героя – болезного страдальца. Один обман. Крушение мечты – которая, выходит, может состояться лишь в подлинно свободных США…

Одного сотрудника отдела успешно вербуют американцы – но и его понять можно: надоело парню смотреть на советское убожество и жить в общежитии, а не в хоромах, положенных по статусу предателю…

 

Сериал сделан с чувством, с толком, с расстановкой: зрителю исподволь внушают, какие сволочи жили в СССР, насколько бесчеловечной была советская система. А иностранцы на ее фоне – настоящие герои, Запад – земной рай, в который нам и надо было бежать, задрав штаны…

Правда, когда мы в него побежали в 1991 году, остались вовсе без штанов. Но это уже современная, невыдуманная история, а «Оптимисты» – фильм художественно-исторический. То есть где-то – художественный, а где-то – исторический. Эдакая подача исторических фактов под художественным соусом, избавляющим по замыслу от всякой ответственности за любые передержки и откровенное вранье.

Скажем, срыв мирных переговоров в Париже в 1960 году между главами СССР, США, Англии и Франции, за которым последовало строительство Берлинской стены, был вызван не одним самодурством Хрущева. И, кстати, СССР добился тогда того, что американские самолеты-шпионы, летавшие над нашей территорией с 1952 года, перестали это делать.

В этом сериале – художественном разоблачении «плохого СССР» – нет, естественно, ни слова о том, что сбитый Пауэрс, обменянный на нашего разведчика Абеля, подвергся в «свободных США» лютой травле. В «самой свободной на земле стране», в чьем «ГУЛАГе» сидит сегодня больше 2 млн. человек – больше, чем было в среднем в сталинском – сбитого летчика обвинили в том, что не покончил с собой. А спекшийся не по своей вине Абель у нас был встречен как герой, обласкан, награжден – и об этой разнице между советским американским гуманизмом этот «художественный сериал» тоже, конечно, ни гу-гу.

Но тогда кто его снимал – российская команда или Голливуд?

 

Впрочем предательство по отношению к своему прошлому, к СССР, правопреемницей которого официально значится Россия – стало сегодня неким входным билетом в высшую касту. И в высшую кассу. Хочешь схватить солидный куш на фильм – в заявке напиши, что он разоблачает дело наших дедов и отцов.

Вот на днях на «Эхе Москвы» один депутат Госдумы говорит: «Конечно, Германию мы победили в первую очередь благодаря США и Великобритании, но ведь и СССР много сделал: мы потеряли 27 миллионов человек, на Восточном фронте было уничтожено 70-80% немецких дивизий…»

Государственный муж вьется, извините за грубое выражение, как кожа на хрену – стремясь сплясать и нашим, и вашим. Но больше – на всякий случай – вашим.

А вот фрагмент из недавней аналитической статьи в «Новой газете»: «Западных партнеров не устраивает противоречивость российской риторики в сочетании с нарочитым нарушением базовых интересов США и их союзников по всему миру. Россия выдвигает требования, понятные и близкие, кажется, только самым дремучим реконструкторам с американского юга, да остаткам роялистов во Франции…»

Понимаете, Россия нарушает базовые интересы США! У них интересы – по всему миру, а мы им мешаем. То есть у нас не может быть своих интересов нигде и никогда. Мы постоянно должны остерегаться и оглядываться, как бы нам не нарушить американские интересы, а не то – беда.

Но такая позиция, вбитая и в сериал, идущий по государственному каналу с именем «Россия» – это уже не просто моральная капитуляция, это какое-то национальное самосожжение, харакири. Причем принять участие в нем российским телезрителям предлагают не мытьем, так катаньем уже далеко не первый раз.

Мы еще не опомнились от первого коленопреклонения перед Западом в 1991 году. И нам уже предлагают войти в ту же реку во второй раз. Для чего? Чтобы вконец в ней потонуть?

 

 

По материалам uborshizzza
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107563/18314/-

Метки: антисоветизм, кино, пропаганда, русофобия
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Один комментарий»

  • 1430 1033
    любопытный 28 апреля 2017 в 12:55 Ссылка Пометить
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    Да у нас почтивсе сериалы ада роговцева на украине лепит, а нам показывают, какона нашу историю обсирает. Этл вот как понимать на политических шоу мы украину обсираем, а в сериалах они нас перепрограммируют, а прокопенко это объясняет столкновением с каким то паралельным миром, якобы это он всё делает и наше историю переписывает. Интересно а хдравомыслие у людей где?

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