Международный трибунал над Монсанто: ТНК виновна в экоциде

Монсанто – враг планеты Земля
Большинству из нас, для кого генетика не является профессиональным занятием, непросто судить о том, приносит корпорация „Монсанто” вред природе и человеку, или её деятельность полезна для общества.
Однако подобный холодно-отстранённый и якобы научный подход по существу неверен. Потому что мы о явлении можем судить по результатам, доступным и неспециалистам в генетике. Ведь это же практика – критерий истины, а не иные заклинания академиков РАН о пользе ГМО, не правда ли?!!
А практика – это массовые самоубийства разорившихся фермеров, заключивших с „Монсанто” многолетние договоры о пользовании продукцией корпорации. Как это происходит, например, в Индии или Мексике с Канадой.
Также практикой являются результаты совсем несложных экспериментов над животными, потребляющими ГМО. Как это, например, было проделано во Франции.
Ещё одна практика, подтверждающая истинность утверждения, что ГМО – опасный для человека продукт, – чёткая корреляция между нормой употребления монсантовского гербицида и уровня аутизма у американских детей.
Данное перечисление фактов, безусловно, неисчерпывающе.
Однако помимо формального применения метода „практика – критерий истины”, хотя его одного уже достаточно для закрытия вопроса и признания абсолютного вреда ГМО, можно основываться и на совсем иной логике. Которая опять-таки приведёт к тому же выводу.
Логика несложная и вполне общедоступная. Коли Творец запретил межродовое скрещивание, а если и имеются исключения, то резльтат – безплодие потомства (напр., мулы), то в этом должен быть некий смысл, который пока что нам недоступен для понимания. Так стоит ли играть, даже не с огнём, а с… Творцом??!
Можно привести и третий подход к доказательству вредоносности для всех нас корпорации „Монсанто”. Он некоторым образом перекликается с первым, но рассматривается в чуть иной плоскости. Можно сказать, что третий подход опирается на следующий постулат: всё, что ни делают корпорации Запада, губительно для человечества. Хотя это даже и не совсем постулат, а скорее – неопровержимый факт.
В общем, как ни крути, но „Монсанто” не должно быть не только на территории России, но она вообще не имеет право на существование на планете Земля.
Что же касается логики предосторожности, когда ни одна научно-юридическая инстанция чисто формально не вынесла свой вердикт по влиянию ГМО на человека и природу, то и эта логика несложна: пусть миллион академиков утверждают о безвредности упомянутых продуктов, но достаточно одного здравого и компетентного голоса, заявившего о вреде – все сомнения должны толковаться в пользу позиции этого единственного профессионала. Ради безопасности самой Жизни на нашей планете.
Собственно, этой безопасности, стратегического характера, и посвящено замечательное интервью после следующей короткой и оптимистичной публикации.
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Международный трибунал над Монсанто: ТНК виновна в экоциде
18 апреля пять международных судей Трибунала над Монсанто представили свое юридическое заключение, в котором отображены ключевые выводы, касающиеся поведения компания Монсанто и необходимости внесения важных изменений в международные законы, регулирующие деятельность мультинациональных корпораций.
Судьи приходят к выводу о том, что компания Монсанто занимается практикой, которая затрагивает основное право человека на здоровую окружающую среду, право на здоровье и право на питание. Кроме того, поведение Монсанто отрицательно влияет на право ученых свободно проводить необходимые исследования.
Судьи также пришли к выводу, что, несмотря на разработку нормативных положений, направленных на защиту окружающей среды, сохраняется разрыв между обязательствами и реальной охраной окружающей среды. Теперь международное право должно точно и четко утвердить механизм защиты окружающей среды и установить преступления связанные с экоцидом. Трибунал приходит к выводу, что если экоцид будет официально признан преступлением в международном уголовном праве, деятельность Монсанто может стать преступлением, подпадающим под экоцид.
В третьей части консультативного заключения Трибунал акцентирует внимание на растущем разрыве между международными правами в области прав человека и корпоративной подотчетностью. Он призывает к необходимости отстаивать приоритет международных прав в области прав человека и экологической среды. Сегодня действует свод правовых норм, направленных на защиту прав инвесторов в рамках Всемирной торговой организации, двусторонних инвестиционных договоров и положений в рамках соглашений о свободной торговле.
Эти положения, как правило, подрывают способность стран поддерживать политику, законы и практику, защищающие права человека и окружающую среду. Органам Организации Объединенных Наций необходимо срочно принять меры, в противном случае ключевые вопросы нарушений прав человека и окружающей среды будут решаться частными трибуналами, действующими полностью вне рамок Организации Объединенных Наций (на самом деле это борьба разных фракций мирового правительства за глобальное доминирование на Земле. прим. РуАН).
Трибунал также настоятельно призывает к тому, чтобы негосударственные субъекты отвечали в рамках международных прав в области прав человека. Трибунал вновь заявляет, что транснациональные предприятия должны быть признаны ответственными субъектами и должны быть подвергнуты юрисдикции Международного уголовного суда в случае нарушения основополагающих прав. Трибунал четко определяет и осуждает серьезное несоответствие между правами многонациональных корпораций и их обязательствами. Поэтому консультативное заключение Трибунала призывает авторитетные органы защитить эффективность международных норм в области прав человека и окружающей среды от действий многонациональных корпораций.
Такие четкие выводы будут представлять интерес как для критиков Монсанто, так и для промышленного сельского хозяйства, а также для акционеров химических компаний и особенно Bayer. С этими выводами Трибунала репутация Монсанто и Байер в случае слияния не улучшится. Консультативное заключение является серьезным сигналом для лиц, участвующих в международном праве, но и для жертв токсичных химических веществ.
Трибунал создал связи и делится важной информацией с адвокатами и организациями, представляющими жертв. Поэтому вполне вероятно, что выводы приведут к большему количеству случаев привлечения к ответственности Монсанто и подобных компаний. Это прольет свет на истинные издержки производства и повлияет на стоимость акций Монсанто (Bayer) в долгосрочной перспективе. Компании, наносящие ущерб здоровью, продовольствию и окружающей среде должны и будут нести ответственность за свои действия.
К группам стоящим за Трибуналом над Монсанто относятся: Ассоциация органических потребителей (Organic Consumers Association), движение Навданья (Navdanya), IFOAM Organics International, Biovision Foundation и Regeneration International.
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В.А. Драгавцев, доктор биологических наук, профессор, академик РАН, академик Россельхозакадемии, академик РАЕН и прочая. Об опыте и профессиональной подготовке Виктора Александровича можно судить по следующей развёрнутой биографии.
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Источник: ss69100.livejournal.com