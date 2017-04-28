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Международный трибунал над Монсанто: ТНК виновна в экоциде

18 апреля пять международных судей Трибунала над Монсанто представили свое юридическое заключение, в котором отображены ключевые выводы, касающиеся поведения компания Монсанто и необходимости внесения важных изменений в международные законы, регулирующие деятельность мультинациональных корпораций.

Судьи приходят к выводу о том, что компания Монсанто занимается практикой, которая затрагивает основное право человека на здоровую окружающую среду, право на здоровье и право на питание. Кроме того, поведение Монсанто отрицательно влияет на право ученых свободно проводить необходимые исследования.

Судьи также пришли к выводу, что, несмотря на разработку нормативных положений, направленных на защиту окружающей среды, сохраняется разрыв между обязательствами и реальной охраной окружающей среды. Теперь международное право должно точно и четко утвердить механизм защиты окружающей среды и установить преступления связанные с экоцидом. Трибунал приходит к выводу, что если экоцид будет официально признан преступлением в международном уголовном праве, деятельность Монсанто может стать преступлением, подпадающим под экоцид.

В третьей части консультативного заключения Трибунал акцентирует внимание на растущем разрыве между международными правами в области прав человека и корпоративной подотчетностью. Он призывает к необходимости отстаивать приоритет международных прав в области прав человека и экологической среды. Сегодня действует свод правовых норм, направленных на защиту прав инвесторов в рамках Всемирной торговой организации , двусторонних инвестиционных договоров и положений в рамках соглашений о свободной торговле.



Эти положения, как правило, подрывают способность стран поддерживать политику, законы и практику, защищающие права человека и окружающую среду. Органам Организации Объединенных Наций необходимо срочно принять меры, в противном случае ключевые вопросы нарушений прав человека и окружающей среды будут решаться частными трибуналами, действующими полностью вне рамок Организации Объединенных Наций (на самом деле это борьба разных фракций мирового правительства за глобальное доминирование на Земле. прим. РуАН).

Трибунал также настоятельно призывает к тому, чтобы негосударственные субъекты отвечали в рамках международных прав в области прав человека. Трибунал вновь заявляет, что транснациональные предприятия должны быть признаны ответственными субъектами и должны быть подвергнуты юрисдикции Международного уголовного суда в случае нарушения основополагающих прав. Трибунал четко определяет и осуждает серьезное несоответствие между правами многонациональных корпораций и их обязательствами. Поэтому консультативное заключение Трибунала призывает авторитетные органы защитить эффективность международных норм в области прав человека и окружающей среды от действий многонациональных корпораций.

Такие четкие выводы будут представлять интерес как для критиков Монсанто , так и для промышленного сельского хозяйства, а также для акционеров химических компаний и особенно Bayer. С этими выводами Трибунала репутация Монсанто и Байер в случае слияния не улучшится. Консультативное заключение является серьезным сигналом для лиц, участвующих в международном праве , но и для жертв токсичных химических веществ.



Трибунал создал связи и делится важной информацией с адвокатами и организациями, представляющими жертв. Поэтому вполне вероятно, что выводы приведут к большему количеству случаев привлечения к ответственности Монсанто и подобных компаний. Это прольет свет на истинные издержки производства и повлияет на стоимость акций Монсанто (Bayer) в долгосрочной перспективе. Компании, наносящие ущерб здоровью, продовольствию и окружающей среде должны и будут нести ответственность за свои действия.

К группам стоящим за Трибуналом над Монсанто относятся: Ассоциация органических потребителей (Organic Consumers Association), движение Навданья (Navdanya), IFOAM Organics International, Biovision Foundation и Regeneration International.

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В.А. Драгавцев, доктор биологических наук, профессор, академик РАН, академик Россельхозакадемии, академик РАЕН и прочая. Об опыте и профессиональной подготовке Виктора Александровича можно судить по следующей развёрнутой биографии.

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