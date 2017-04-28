Кот, выросший среди псов, работает “провокатором” в центре подготовки служебных собак

На дрессировочной площадке под Воронежем кот работает «ассистентом» кинолога. Тобик – естественный «раздражитель» для собак, на который они учатся не реагировать. Это «испытание котом» должна пройти каждая служебная собака перед тем, как заступить на службу.

На спецплощадку для дрессировки собак в поселок Масловка к Алексею Латынкину привезли пса редкой породы – «ка де бо» по кличке Норд.

Пес, несмотря на скромные габариты, мощный. Такая «серьезная» собака должна быть сверхуправляемой – и этого от нее добивается кинолог. Алексей Латынкин воспитывает пса, чтобы тот не реагировал на громкие звуки, вел себя максимально адекватно в городской среде.

Тяжелее всего псу не реагировать на особей противоположного пола в «брачный» период. Бывает, что «срывает крышу» от какой-нибудь мелкой собачонки или кота.

Задача кинолога – добиться, чтобы собака не реагировала на «раздражители». Очень трудно найти «провокатора», который бы по доброй воле мелькал перед носом собак и испытывал их терпение. Но Латынкину повезло: у него есть опытный «ассистент» – кот Тобик. Его не пугают страшные псы – он с ними будто играет.

Экзамен на «раздражителя» Норд не выдержал. Как только увидел кота, сорвался с поводка и бросился вслед. Тобик мгновенно взлетел на десятиметровое дерево. Но как только собаку взяли на поводок, спустился и продолжил расхаживать перед ее носом.

Собачий друг и «раздражитель»



Тобик появился в семье Латынкиных в 2013-м. В доме завелись мыши, и срочно потребовался кот. Алексей шел мимо продуктового магазина и заметил шустрого котенка, который вылез из подвала. Латынкин взял его с собой.

– У меня на тот момент дома жили три собаки: немецкая овчарка, тайский риджбек и той-терьер. Все уже взрослые и воспитанные. Я принес Тобика, собаки его понюхали, приветливо помахали хвостами. Кот даже не испугался. Я посадил его в бокс – на карантин. После необходимых процедур и прививок Тобика выпустили, и он стал жить вместе со всеми, как полноценный член большой семьи, – говорит Латынкин.

Щенок немецкой овчарки Зендер обожает Тобика и от избытка чувств иногда таскает его в зубах. Как-то Зендер провинился: сожрал оставленный на столе торт. В наказание собаку заперли в клетке. Тобик пробрался к Зендеру и улегся с ним спать – как будто из солидарности.

– У нас все члены семьи четко соблюдают сложившуюся иерархию. Один Тобик иногда позволяет себе лишнего. Но мы идем ему навстречу – он же провокатор, – объясняет Алексей.

Кот вырос среди собак, поэтому нисколько их не боится, даже самых свирепых, бойцовских пород. Тобик спокойно бродит по площадке, вызывая ярость у «невоспитанных» псов.

Если они вдруг срываются с поводка, кот молниеносно уносит ноги. За четыре года «работы» Тобик изучил все собачьи повадки и свои пути отхода. Ни одной собаке ни разу не удалось его догнать.

В случае необходимости кот может за себя постоять.

– Привезли мне как-то немецкого дога. Тобик вышел на площадку. Дог просто обалдел от такой наглости – его же коты за версту обегают. А Тобик вышел и сел напротив вылизываться. Дог в лае зашелся, а кот – ноль эмоций. Хозяин не удержал поводок, и дог ринулся на Тобика. Кот мгновенно сгруппировался и вцепился ему в нос. Собака впала в ступор, – вспоминает Латынкин.

Уникальный метод. Или кот?..



Хозяин Тобика очень доволен своим помощником. В доме пропали мыши. К тому же лучшего провокатора на служебной площадке не найти. Пока подопечные Латынкина не перестанут кидаться на кота – «зачет» не получат.

– Как-то я поспорил с соседом, у которого во дворе сидела свирепая восточно-европейская овчарка. Он хвалился, что к нему во двор без его разрешения зайти нельзя. Я сказал, что зайду. Взял Тобика под мышку. Подхожу, открываю калитку – пес идет на меня в атаку, я достаю кота и говорю ему: «домой». Кот срывается с места, пес – за ним. Короче, спор сосед проиграл, – смеется кинолог.

Мнение



“Во время дрессировки служебных собак мы используем любые раздражители, чтобы их «сорвать», – громкие звуки, выстрелы, незнакомых людей и, если есть возможность, мелких животных. Но для последних это, как правило, огромный стресс.

Найти «добровольцев» на такие испытания довольно трудно, почти невозможно. Можно объяснить поведение этого кота тем, что он вырос в собачьей среде, а еще у него очень крепкая нервная система. Это довольно редкое явление.”

Александр Иванов — кинолог, начальник аварийно-спасательной службы Воронежской области