Гибель «Лимана»: африканский скотовоз пустил на дно русского разведчика

Фото: Петросян Сергей/ТАСС

Операция в Сирии принесла первую серьезную потерю нашему ВМФ. Около 15 часов в четверг, 27 февраля, в 40 милях к северо-западу от входа в пролив Босфор потерпел катастрофу и быстро затонул средний разведывательный корабль (СРК) «Лиман» (Черноморский флот). Считать эту утрату именно следствием войны на Ближнем Востоке позволяет главное: «Лиман» направлялся к Сирии из Севастополя, чтобы сменить там своего собрата по 519-му отдельному дивизиону разведывательных кораблей ЧФ — СРК «Кильдин», находящийся в Средиземном море с начала февраля.

Важно заметить, что в последнее время только эти два корабля-разведчика в составе нашего постоянного оперативного соединения в тех водах меняют один другого. До февраля слежение за ходом боевых действий и кораблями 6-го флота ВМС США в течение 100 суток осуществлял как раз «Лиман». Что, скорее всего, свидетельствует о том, что возможности 519-го дивизиона быстро заменить погибший «Лиман» у Сирии сильно ограничены. Правда, в состав дивизиона помимо перечисленных входят еще и средние разведывательные корабли «Приазовье» и «Экватор». Но про их готовность к походу пока ничего не известно никому, кроме командования.

Однако прежде о том, что именно случилось с «Лиманом». Корабль накануне вышел из Севастополя. Обычно по пути в Средиземное море в Босфор наши корабли стараются войти с рассветом, чтобы всю проливную зону, включая Мраморное море и Дарданеллы, пройти засветло. На этот раз планам командира «Лимана», скорее всего, помешал густой туман.

Не исключено, что наш напичканный радиоэлектроникой корабль-разведчик лежал в дрейфе, когда, по сообщению Береговой охраны Турции, в условиях плохой видимости в 11:53 в его правый борт врезалось судно-скотовоз «Youzarsif H», шедшее под флагом Того из Румынии в Иорданию. При этом «африканец» почти вдвое крупней весьма небольшого «Лимана» (водоизмещение 1600 тонн, экипаж по штату 85 человек, фактически на борту находилось 78 моряков). Российский корабль получил большую пробоину ниже ватерлинии. Борьбу за живучесть наши моряки вели около двух часов. Но все усилия оказались тщетными.

Около 15 часов «Лиман» затонул. Турецкие СМИ поспешили сообщить, что 15 российских военных пропали без вести. Но Министерство обороны РФ тут же опровергло эти сведения, сообщив, что весь экипаж снят с корабля-разведчика оказавшимся поблизости нашим судном «Улус-стар» и возвращается в Севастополь.

Что теперь мы потеряли у Сирии? Очень многое. Корабли 519-го дивизиона ЧФ с самого начала сирийской войны ни на день не оставляют без внимания восточное Средиземноморье. Состав их оборудования засекречен, но известно, что они в состоянии в круглосуточном режиме детально отслеживать всю радиолокационную и гидроакустическую обстановку в районе боевых действий, каждый взлет и посадку самолетов и вертолетов западной коалиции, фиксировать радиопереговоры и передвижения любых кораблей 6-го флота ВМС США и его союзников. Без этих сведений наш Генштаб попросту ослепнет. Поэтому, вероятно, собравшемуся домой «Кильдину» придется надолго задержаться на боевой службе. Пока не придет смена из Севастополя или с Балтики.

О том, какое важное значение придает командование сведениям, добываемым этими небольшими корабликами, свидетельствует факт, о котором в свое время мне, тогда военному обозревателю газеты «Труд», рассказывал адмирал Владимир Комоедов. Именно он командовал Черноморским флотом в 1999 году, когда блок НАТО развязал войну в Югославии. В ту пору наш флот был в куда более плачевном состоянии, чем сегодня, давно покинул Средиземное море, и к Балканам посылать было практически некого. Кроме того самого разведывательного корабля «Лиман». Что, конечно, выглядело недостаточно грозно против авианосцев ВМС США, сгрудившихся в Адриатическом море.

А погрозить кулаком американцам все же хотелось. Тогда Комоедов приказал начать срочную и демонстративную погрузку боезапаса на давно обездвиженные ракетный крейсер «Адмирал Головко» и большой противолодочный корабль «Керчь». А сам на глазах иностранных корреспондентов поднялся по трапу на борт «Лимана» и направился на нем к выходу из бухты. Выход командующего флотом на корабле, идущем к Югославии, означать мог только одно — следом пойдет весь наш немногочисленный флот. Эта весть тут же облетела все зарубежные информационные агентства. А на самом деле Комоедова на внешнем рейде ждал его катер. Втайне от посторонних глаз он в тот же день вернулся в свой штаб.

Впоследствии выяснилось, что в действительности возле Югославии в 1999 году «Лиман» был не одинок. Слежение за американскими кораблями скрытно осуществлял и атомный подводный ракетный крейсер «Курск». Трагически погибший через несколько лет. Как, увы, теперь и «Лиман». Но после возвращения корабля-разведчика в интервью одной из московских газет командующий ЧФ дал такую оценку этому походу: «Лиман» работал в интересах высшего военно-политического руководства страны и оперативно обеспечивал Москву детальными данными о зоне боевых действий. Полученная информация может дать России дополнительные аргументы для отстаивания своей позиции на переговорах о мирном урегулировании югославского конфликта”.

Так что пусть вас не вводят в заблуждение скромные размеры этого заслуженного корабля. Возле Босфора потерю наша страна понесла очень серьезную.

Из досье «СП» «Лиман» построен на верфи польского города Гданьск в 1970 году в качестве гидрографического судна. Входил в состав Балтийского флота. В 1974 году совершил переход на Черноморский флот. В 1989 году модернизирован в средний разведывательный корабль. При водоизмещении в 1560 тонн, длине 73 метра и ширине 11 метров он развивал скорость до 17 узлов. На борту были установлены радиолокационная система «Дон», гидроакустическая система «Бронза». Аппаратуру радиоразведки составляют станции «Ротор-Н», «Вахта-М», «Вахта-10», «Вахта-12», МРР-1−7, «Виток-АК», «Визир-М», «Узел», «Кайра» и др. Точный состав бортового радиотехнического вооружения остается закрытой информацией. Из вооружения на борту имеется лишь переносной зенитный ракетный комплекс «Игла». Сергей Ищенко Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

Источник: voicesevas.ru