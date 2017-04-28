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Евгений Тарло. Банкформирование, которое становится в России главной властью

12:17. 28 апреля 2017 Просмотров - 62 Один комментарий Опубликовал:

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Пора менять старые представления о разделении властей. Монтескье и прочие юристы и философы не могли предположить, что власть ростовщиков станет всеобщей и глобальной. Теория права говорит о том, что в государствах существуют 3 вида властей: законодательная, исполнительная и судебная. В новейшей истории к этим трём стали прибавлять четвёртую – СМИ, подчёркивая её значимость и влияние.

Но в настоящее время существует власть, которая сильнее и выше, чем любая из тех четырех. Это власть финансовая. Она экстерриториальна и никому не подконтрольна. Крикливая четвёртая власть независима до тех пор, пока не затрагивает интересы финансовой. Финансовая власть просто купила все СМИ.

Законодательная, исполнительная и судебная власти пока барахтаются, опираясь на суверенитет своих стран, на остатки демократии, но долго это не будет продолжаться. Всё чаще побеждают финансисты, тайные правители мира. Эффектное появление Трампа ничего не изменило, хотя и даёт миру шанс.

Наш ЦБ – пример всеобщей, бесконтрольной, неконституционной и безумной власти. ЦБ реализует функции законодателя в сфере финансов (то есть касающейся абсолютно всех), в области исполнительной и даже судебной властей. ЦБ сам регулирует денежное обращение, устанавливает важнейшие макроэкономические показатели, ключевую и иные ставки, нормы резервирования, курс валюты. Сам выдаёт банковские лицензии и сам же, без всяких судов, их отнимает, лишая акционеров банков и вкладчиков их собственности.

ЦБ единолично осуществляет контроль и надзор за своей сферой нормативного регулирования и исполнительной деятельности, при этом сам никому не подконтролен. Отсутствует механизм общественного и государственного контроля за деятельностью Банка России; его сотрудники, обладая властными полномочиями, не относятся к госслужащим и не имеют тех ограничений, которые установлены для госслужащих. Свои поликлиники, санатории, система материального обеспечения и премирования.

Зарплаты служащих среднего уровня в ЦБ выше зарплат федеральных министров и депутатов Госдумы. Вся страна в кризисе, а ЦБ получает гигантскую прибыль и тратит её на себя.

 

Пора бы привести зарвавшегося монстра в чувство.
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110343/18320/-

Метки: политика, Россия, экономика
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Один комментарий»

  • 1201 1021
    Ми ха 28 апреля 2017 в 12:46 Ссылка Пометить
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    Называя вещи своими именами…, сразу становится понятным…,
    кто являются истинными террористами и следственными причинами всех кризисов и войн…

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