Ближневосточный ультиматум: Курды требуют бесполетную зону для наступления на Ракку

Представители арабских племен на севере Сирии распространили по социальным сетям видеозапись с требованием организовать для Турции бесполетную зону над территорией страны. В случае невыполнения данного требования, курдская YPG прекратит наступление на Ракку. Совместная операция курдов и западной коалиции против боевиков ИГ будет сорвана.

Курды оставят позиции рядом с Раккой, чтобы обеспечить собственную безопасность. Несмотря на то, что YPG совместно с SDF участвует в наступательной операции на столицу ИГИЛ в Сирии, турецкие ВВС не прекращают бомбить их позиции. На этой неделе в результате авиаудара турецких ВВС по Генштабу YPG погибли не менее 20 бойцов YPG.

Поэтому курды требуют от руководства США реальных гарантий, что Турция прекратит атаковать их позиции. Сделать это будет достаточно сложно по ряду причин. Во-первых, Реджеп Эрдоган заявил, что Турция уничтожит всех террористов, к которым помимо боевиков ИГ причисляет и курдских активистов. Во-вторых, введение бесполетной зоны над Сирией осложнит ситуацию и помешает реальной борьбе с террористами.

В связи с этим, место авиаудара турецких ВВС посетил представитель американских вооруженных сил. Оперативность оправданна: YPG является ударной силой в совместной с арабскими племенами коалиции «Сирийские демократические силы», наступающей на Ракку.

Курды с союзниками отвоевали у боевиков район, взяв его в плотное окружение с запада, севера и востока. Поэтому представители SDF полагают, что действия Турции говорят о намерении прервать наступление на столицу ИГИЛ и желании помочь боевикам.

Атаку турецкой авиации на позиции курдов в Сирии и в Ираке США уже осудили, но курды ждут реальных действий. Так, командир женских формирований YPJ Насрин Абдулла заявила, что не приемлет нейтральной позиции США и коалиции. Бездействие означает только одно: Запад согласен с действиями Анкары. Ультиматум поставлен – выбор за Западом.

Требования курдских лидеров понятны, но все же следует увидеть всю картину целиком. Бесполетная зона над Сирией создаст трудности с нанесением авиаударов по позициям террористов. Наступление на Ракку без поддержки с воздуха будет ослаблено и затянется по времени.

При этом никто не даст гарантий, что противостояние с турками не возобновится, а склоки играют на руку террористам. Ситуация в результате обострится, что помешает борьбе с международным терроризмом. В такой ситуации необходимо не бесполетную зону в Сирии вводить, а договариваться, переведя турецко-курдский конфликт в область политического диалога. Важнее сконцентрироваться на ликвидации исламистов и освобождении Ракки, объединив усилия на разных фронтах.