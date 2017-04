600 фильмов разных жанров, позволяющих взглянуть на жизнь с другого ракурса. Мой каталог

1. 127 Часов. 127 Hours (2010)2. 2001 год: Космическая одиссея. 2001: A Space Odyssey (1968)3. 21 грамм. 21 Grams (2003)4. 28 панфиловцев (2016)5. 500 дней лета. 500 Days of Summer (2009)6. 90 минут на небесах. 90 Minutes in Heaven (2015)7. 99 франков. 99 francs (2007)8. Generation «П» (2011)9. Аватар. Avatar (2009)10. Август Раш. August Rush (2007)11. Автостопом по галактике. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (2005)12. Адамовы яблоки. Adams æbler (2005)13. Адаптация. Adaptation (2002)14. Адвокат дьявола. The Devil's Advocate (1997)15. А зори здесь тихие (1972)16. Александр Невский (1938)17. Альпийская баллада (1965)18. Алые паруса (1961)19. Амели. Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001)20. Анна Каренина (1967)21. Ангел за моим столом. An Angel at My Table (1990)22. Ангулимала. Angulimala (2003)23. Апокалипсис сегодня. Apocalypse Now (1979)24. Ангел-А. Angel-A (2005)25. Английский пациент. The English Patient (1996)26. Андрей Рублев. Страсти по Андрею (03.26.00) (1966)27. Аризонская мечта. Arizona Dream (1993)28. Баба Азиз. Вab'Aziz (2005)29. Баллада о солдате (1959)30. Барабанщик. Zhan. gu (2007)31. Бахубали: Начало. Baahubali: The Beginning (2015)32. Бегущий за ветром. The Kite Runner (2007)33. Безмолвный свет. Stellet Licht (2007)34. Белое солнце пустыни (01.23.32) (1969)35. Белорусский вокзал (1971)36. Белые росы (1983)37. Белый плен. Eight Below (2006)38. Белый Бим, Чёрное ухо (1976)39. Беседы с Богом. Conversations With God (2006)40. Бесконечная история. The Neverending Story (1984)41. Бессмертный гарнизон (1956)42. Беспечный ездок. Easy Rider (1969)43. Бесстрашный. Huo Yuan Jia (2006)44. Билли Эллиот. Billy Elliot (2000)45. Блистающий мир (1984)46. Блондинка в законе. Legally Blonde (2001)47. Блокада: Фильм 1: Лужский рубеж, Пулковский меридиан (1974)48. Блокада: Фильм 2: Ленинградский метроном. Операция «Искра» (1977)49. Блуберри. Blueberry (2004)50. Большая рыба. Big fish (2003)51. Большие глаза. Big Eyes (2014)52. Бойцовский клуб. Fight Club (1999)53. Босиком по мостовой. Barfuss (2005)54. Бразилия. Brazil (1985)55. Брестская крепость (2010)56. Брат Солнце, сестра Луна. Fratello sole, sorella luna (1972)57. Брюс Всемогущий. Bruce Almighty (2003)58. Будда. Un Buda (2005)59. Быть Джоном Малковичем. Being John Malkovich (1999)60. Вавилон. Babel (2006)61. Ванильное небо. Vanilla Sky (2001)62. В Америке. In America (2002)63. В бой идут одни «старики» (1973)64. Великий гипнотизёр. Cui mian da shi (2014)65. Весна, лето, осень, зима... и снова весна. Spring, Summer, Fall, Winter... And Spring (2003)66. Век Адалин. The Age of Adaline (2015)67. Верные друзья (1954)68. Верую! (2009)69. Вертикаль (1967)70. Весна на Заречной улице (1956)71. Весна на Одере (1967)72. Вечное сияние чистого разума. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)73. В диких условиях. Into the Wild (2007)74. Взломщики сердец. I Heart Huckabees (2004)75. В зоне особого внимания (1977)76. Властелин Легенд. DreamKeeper (2003)77. Влюбись в меня, если осмелишься. Jeux d'enfants (2003)78. Внутренняя империя. Inland Empire (2006)79. Внутри себя я танцую. Inside I'm Dancing (2004)80. Возвращение. Volver (2006)81. Возвращение (2003)82. Воин. The Warrior (2001)83. Война и мир (1965-1968)84. Военный ныряльщик. Men of Honor (2000)85. Военно-полевой роман (1983)86. Волчок (2009)87. Воображариум доктора Парнаса. The Imaginarium of Doctor Parnassus (2009)88. В погоне за счастьем. The Pursuit of Happyness (2006)89. Враг государства. Enemy of the State (1998)90. Временная петля. Los cronocrimenes (2007)91. Всегда говори «Да». Yes Man (2008)92. Вселенная Стивена Хокинга. Теория всего. The Theory of Everything (2014)93. Всеми силами. De toutes nos forces (2013)94. Вход в пустоту. Enter the Void (2009)

95. Высота (1957)



96. Гагарин. Первый в космосе (2013)



97. Галактика ТНХ-1138. THX 1138 (1971)



98. Герой. Hero (2002)



99. Гималаи. Himalaya (1999)



100. Гитара. The Guitar (2008)



101. Глина. Clay (2008)



102. Глупец и его деньги. Корпорация Религия. A Fool and His Money / Religion, Inc. (1989)



103. Говори. Speak (2004)



104. Гордость и предубеждение. Pride & Prejudice (2005)



105. Горец. Highlander (1986)



106. Город ангелов. City of Angels (1998)



107. Город Зеро (1988)



108. Город потерянных детей. La cité des enfants perdus (1995)



109. Город бога. Cidade de Deus (2002)



110. Горячий снег (1972)



111. Господин Никто. Mr.Nobody (2009)



112. Гравитация. Gravity (2013)



113. Гражданин Кейн. Citizen Kane (1941)



114. Грань будущего. Edge of Tomorrow (2014)



115. Грек Зорба. Zorba the Greek (1964)



116. Два бойца (1943)



117. Дважды рожденный (1983)



118. Двухсотлетний человек. Bicentennial Man (1999)



119. Девять дней одного года (1962)



120. Девушка на мосту. La fille sur le pont (1999)



121. Девушка и смерть. Het Meisje en de Dood (2012)



122. Девчата (1961)



123. Дети Дон-Кихота (1965)



124. Дежа вю. Deja Vu (2006)



125. День, когда Земля остановилась. The Day the Earth Stood Still (2008)



126. День сурка. Groundhog Day (1993)



127. Держи ритм. Take the Lead (2006)



128. Джодха и Акбар. Jodhaa Akbar (2008)



129. Джошуа. Joshua (2001)



130. Джой. Joy (2015)



131. Джузеппе Москати: Исцеляющая любовь. Giuseppe Moscati: L'amore che guarisce (2007)



132. Дзен. Zen (2009)



133. Дикая. Wild (2014)



134. Дикая собака Динго (1962)



135. Добровольцы (1958)



136. Догвилль. Dogville (2003)



137. Дождь в горах. Kong shan ling yu (1979)



138. Доживем до понедельника (1968)



139. Дожить до рассвета (1975)



140. Долина цветов. Valley of Flowers (2006)



141. Долина света. The Valley of Light (2007)



142. Дом, который построил Свифт (1982)



143. Дом у озера. The Lake House (2006)



144. Донни Дарко. Donnie Darko (2001)



145. Дориан Грей. Dorian Gray (2009)



146. Дорога к дому.The Way Home (2002)



147. Дорогой мой человек (1958)



148. Достучаться до небес. Knockin’ On Heaven’s Door (1997)



149. Дочь шахтера. Coal Miner's Daughter (1980)



150. Древо жизни. The Tree of Life (2011)



151. Другая Земля. Another Earth (2011)



152. Другие. The Others (2001)



153. Другие ипостаси. Altered States (1980)



154. Дура (2005)



155. Дядюшка Бунми, который помнил свои прошлые жизни. Loong Boonmee raleuk chat (2010)



156. Если только. If Only (2004)



157. Ешь, молись, люби. Eat Pray Love (2010)



158. Жестокие игры. Cruel Intentions (1937)



159. Жди меня (1943)



160. Живые и мертвые (1963)



161. Жизнь в розовом цвете. La Vie en Rose (2007)



162. Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем. Zycie jako smiertelna choroba przenoszona droga plciowa (2000)



163. Жизнь прекрасна. La vita è bella (1997)



164. Жизнь Пи. Life of Pi (2012)



165. Забриски Пойнт. Zabriskie Point (1970)



166. Завтра была война (1987)



167. Загадочная история Бенджамина Баттона. The Curious Case of Benjamin Button (2009)



168. Загадочная кожа. Mysterious Skin (2004)



169. Запах женщины.Scent Of A Woman (1974)



170. Заплати другому. Pay It Forward (2000)



171. Запределье. The Fall (2006)



172. Защищая твою жизнь. Defending Your Life (1991)



173. Звезда (1949)



174. Звездочки на земле. Taare Zameen Par (2007)



175. Звонят, откройте дверь (1965)



176. Зеленая миля. The Green Mile (1999)



177. Зеркало (1974)



178. Зеркальная маска. Mirror Mask (2005)



179. Знахарь. Znachor (1981)



180. Знакомтесь, Джо Блэк. Meet Joe Black (1998)



181. Золотой ребёнок. The Golden Child (1986)



182. И всё осветилось. Everything Is Illuminated (2005)



183. Игра. The Game (1997)



184. Игры разума. A Beautiful Mind (2001)



185. Излечить страх (2013)



186. Идиократия. Idiocracy (2006)



187. Иди и смотри (1985)



188. И стал свет. Et la lumière fut (1989)



189. Иисус из Назарета. Jesus of Nazareth (1977)



190. Империя Солнца. Empire of the Sun (1987)



191. Имя Розы. The Name of the Rose (1986)



192. Инопланетянин. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)



193. Инстинкт. Instinct (1999)



194. Интерстеллар. Interstellar (2014)



195. Искусственный разум. Artificial Intelligence: AI (2001)



196. Исходный код. Source Code (2011)



197. Калина красная (1973)



198. Карточный домик. House of Cards (1993)



199. Касаясь пустоты. Touching the Void (2003)



200. Кафка. Kafka (1991)



201. Квадрофения. Quadrophenia (1979)



202. Кин-дза-дза! (1986)



203. Кит. Keith (2008)



204. Класс. Klass (2007)



205. Клетка. The Cell (2000)



206. Клятва. The Vow (2012)



207. Козерог один. Capricorn One (1977)



208. Коматозники. Flatliners (1990)



209. Контакт. Contact (1997)



210. Кон-Тики. Kon-Tiki (2012)



211. Корабельные новости. The Shipping News (2001)



212. Король говорит. The King’s Speech (2010)



213. Король-рыбак. The Fisher King (1991)



214. Кофе и сигареты. Coffee and Cigarettes (2003)



215. Красота по-американски. American Beauty (1999)



216. Крик муравьев. Scream of the Ants (2006)



217. Куб (Cube) (1997)



218. Куда приводят мечты. What Dreams May Come (1998)



219. Куклы. Dolls (2002)



220. Лавка чудес. Mr. Magorium's Wonder Emporium (2007)



221. Легенда №17 (2013)



222. Легенда Баггера Ванса. The Legend of Bagger Vance (2000)



223. Легенда о Нараяме. Narayama-bushi kô (1983)



224. Легенды осени. Legends of the Fall (1994)



225. Легенда о пианисте. Leggenda del pianista sull'oceano (1998)



226. Лестница Иакова. Jacob's Ladder (1990)



227. Летят журавли (1957)



228. Лошади в океане (1989)



229. Лурд. Lourdes (2009)



230. Лучше не бывает. As Good as It Gets (1997)



231. Любовь во время холеры. Love in the Time of Cholera (2007)



232. Любовь зла. Shallow Hal (2001)



233. Любовь земная (1974)



234. Любовь приходит тихо. Love Comes Softly (2003)



235. Любовь по правилам и без. Something's Gotta Give (2003)



236. Любовь и голуби (1984)



237. Магнолия. Magnolia (1999)



238. Маленький Будда. Little Buddha (1993)



239. Маленькая мисс счастье. Little Miss Sunshine (2006)



240. Малышка на миллион. Million Dollar Baby (2004)



241. Мальчик в полосатой пижаме. The Boy in the Striped Pyjamas (2008)



242. Маска. The Mask (1994)



243. Мастер дзен Бодхидхарма. Da mo zu shi (1994)



244. Мастер и Маргарита (2005)



245. Матрица. The Matrix (1999)



246. Матрица 2: Перезагрузка. The Matrix Reloaded (2003)



247. Матрица 3: Революция. The Matrix Revolutions (2003)



248. Матч (2012)



249. Машина времени. The Time Machine (2002)



250. Мгновения жизни. The Life Before Her Eyes (2007)



251. Меланхолия. Melancholia (2011)



252. Меняющие реальность. The Adjustment Bureau (2011)



253. Меня зовут Дэвид. I Am David (2003)



254. Меня зовут Кхан. My Name Is Khan (2010)



255. Мертвец. Dead Man (1995)



256. Метрополис. Metropolis (1926)



257. Мечтатель. Dreamer:Inspired by a True Story (2005)



258. Миллионер из трущоб. Slumdog Millionaire (2008)



259. Милые кости. The Lovely Bones (2009)



260. Мирный воин. Peaceful Warrior (2006)



261. Мольба. Guzaarish (2010)



262. Море внутри. Mar adentro (2004)



263. Москва слезам не верит (1979)



264. Мой мальчик. About a Boy (2002)



265. Моя левая нога. My Left Foot: The Story of Christy Brown (1989)



266. Музыка продолжала играть. The music never stopped (2011)



267. Мужики! (1981)



268. Муза. The Muse (1999)



269. Мэри Поппинс, до свидания (1983)



270. Наверное, боги сошли с ума. The Gods Must Be Crazy (1980)



271. Наверное, боги сошли с ума 2. The Gods Must Be Crazy II (1989)



272. На войне как на войне (1968)



273. На западном фронте без перемен. All Quiet on the Western Front (1930)



274. Народ против Ларри Флинта. The People vs. Larry Flynt (1996)



275. Наука Сна. The Science of Sleep (2006)



276. Начало (1970)



277. Начало. Inception (2010)



278. Наш дом. Our House (2006)



279. Небеса реальны. Heaven Is for Real (2014)



280. Небо над Берлином. Крылья желания. Wings of Desire. Der Himmel über Berlin (1987)



281. Невероятная жизнь Уолтера Митти. The Secret Life of Walter Mitty (2013)



282. Не могу сказать "Прощай" (1982)



283. Неприкасаемые. Intouchables 1+1 (2011)



284. Неуловимые мстители (1967)



285. Новые приключения неуловимых (1968)



286. Неуместный человек. Brysomme mannen, Den (2006)



287. Нокдаун. Cinderella Man (2005)



288. Области тьмы. Limitless (2011)



289. Облачный атлас. Cloud Atlas (2012)



290. Обыкновенное чудо (1978)



291. Общество мертвых поэтов. Dead Poets Society (1989)



292. Один гигантский прыжок. One Giant Leap (2002)



293. Одиноким предоставляется общежитие (1983)



294. Одиночество в сети. S@motnosc w sieci (2006)



295. Однажды двадцать лет спустя (1980)



296. О, мой Бог! Невероятная история. OMG: Oh My God! (2009)



297. О мышах и людях. Of Mice and Men (1992)



298. Она. Her (2013)



299. Они сражались за Родину (1975)



300. Освобождение: Огненная дуга (1968)



301. Освобождение: Прорыв (1969)



302. Освобождение: Направление главного удара (1969)



303. Освобождение: Последний штурм (1971)



304. Освобождение: Битва за Берлин (1971)



305. Оседлавший кита. Whale Rider (2002)



306. Ослеплённый желаниями. Bedazzled (2000)



307. Останься. Stay (2005)



308. Остров (2006)



309. Офицеры (1972)



310. Отец Пио. Padre Pio:Miracle Man (2000)



311. Открой глаза. Abre los ojos (1997)



312. Отрочество. Boyhood (2014)



313. Павел Корчагин (1956)



314. Париж, я люблю тебя! Paris, je t'aime! (2006)



315. Парень из нашего города (1942)



316. Пацаны (1983)



317. Пёс-призрак: Путь самурая. Ghost Dog: The Way of the Samurai (1999)



318. Персонаж. Stranger Than Fiction (2006)



319. Песня для изгоя. Song for a Raggy Boy (2003)



320. Пианист. The Pianist (2002)



321. Пиджак. The Jacket (2005)



322. ПиКей. PK (2014)



323. Пираты силиконовой долины. Pirates of Silicon Valley (1999)



324. Пираты ХХ века (1979)



325. Планета Ка-Пэкс. K-PAX (2001)



326. Плащаница. Крест Римского центуриона. The Robe (1953)



327. Плутовство. Хвост виляет собакой. Wag the dog (1997)



328. Побег из Шоушенка. The Shawshank Redemption (1994)



329. Повелитель стихий. The Last Airbender (2010)



330. Повесть о настоящем человеке (1948)



331. По главной улице с оркестром (1986)



332. Поезд на Дарджилинг. The Darjeeling Limited (2007)



333. Подкидыш (1939)



334. Под песком. Under sandet (2015)



335. Под солнцем Тосканы. Under the Tuscan Sun (2003)



336. Пока не сыграл в ящик. The Bucket List (2007)



337. Покровские ворота (1982)



338. Поллианна. Pollyanna (2003)



339. Помни. Memento (2000)



340. Помни имя свое (1974)



341. Поп (2009)



342. Посвященный. The Giver (2014)



343. Последний отпуск. Last Holiday (2006)



344. Последняя любовь на Земле. Perfect Sense (2011)



345. Последняя песня. The Last Song (2010)



346. Последний самурай. The Last Samurai (1991)



347. Последняя Мимзи вселенной. The Last Mimzy (2007)



348. Почему Бодхидхарма ушел на Восток? Dharmaga tongjoguro kan kkadalgun (1989)



349. Потерянный горизонт. Lost Horizon (1937)



350. Почтальон. The Postman (1997)



351. Праздник любви. Feast of Love (2007)



352. Праздник святого Иоргена (1930)



353. Превосходство. Transcendence (2014)



354. Предел контроля. The Limits of Control (2008)



355. Прекрасная зелёная. La Belle Verte (1996)



356. Прерваная жизнь. Girl, Interrupted (1999)



357. Привидение. Ghost (1990)



358. Прикосновение дзен. A Touch of Zen (1971)



359. Пролетая над Гнездом Кукушки. One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)



360. Просветление гарантируется. Erleuchtung garantiert (1999)



361. Простая история. The Straight Story (1999)



362. Пробуждение. Awakenings (1990)



363. Прогулка. The Walk (2015)



364. Прочисть Мозги! Reclaim Your Brain (2007)



365. Пудра. Powder (1995)



366. Пуленепробиваемый монах. Bulletproof Monk (2003)



367. Путешествие Гектора в поисках счастья. Hector and the Search for Happiness (2014)



368. Путевка в жизнь (1931)



369. Птаха. Birdy (1984)



370. Пятое измерение. Push (2009)



371. Разведчики (1968)



372. Разрисованная вуаль. The Painted Veil (2006)



373. Револьвер. Revolver (1973)



374. Республика ШКИД (1966)



375. Русалка (2007)



376. Русь изначальная (1985)



377. Руслан и Людмила (1972)

378. Сайлес Марнер: Ткач из Рейвлоу.Silas Marner: The Weaver of Raveloe (1985)



379. Свободное плавание (2006)



380. Святой Ральф. Saint Ralph (2004)



381. Святоша. Holy Man (1998)



382. Священная гора. The Holy Mountain (1973)



383. Седьмое чувство. 7aum Arivu (2001)



384. Секрет Зоар. The Zohar Secret (2015)



385. Селестинское пророчество. The Celestine prophecy (2006)



386. Сельма. Selma (2014)



387. Седьмая печать. Det sjunde inseglet (1957)



388. Семнадцать мгновений весны (1973)



389. Семь лет в Тибете. Seven Years in Tibet (1997)



390. Семь жизней. Seven Pounds (2008)



391. Семьянин. The Family Man 2000



392. Сердца в Атлантиде. Hearts in Atlantis (2001)



393. Серфер души. Soul Surfer (2011)



394. Сестры Магдалины. The Magdalene Sisters (2002)



395. Сиддхартха. На пути к истине. Siddhartha (1972)



396. Сказка странствий (1983)



397. Скафандр и бабочка. Le scaphandre et le papillon (2007)



398. Скеллиг. Skellig (2009)



399. Сладкий ноябрь. Sweet November (2001)



400. С любимыми не расставайтесь (1979)



401. Собачье сердце (1988)



402. Совершенный мир. A Perfect World (1993)



403. Солдат Бога. Soldier of God (2005)



404. Солярис. Solaris (1972)



405. Сотворение мира. In the Beginning (2000)



406. Социальная сеть. The Social Network (2010)



407. Сотворившая чудо. The Miracle Worker (1962)



408. Спасти рядового Райана (1998)



409. Спеши любить. Памятная прогулка. A Walk To Remember (2002)



410. Список Шиндлера. Schindler’s List (1993)



411. Среди акул. Swimming with Sharks (1994)



412. Судьба (1977)



413. Судьба человека (1959)



414. Сталкер. Stalker (1979)



415. Стена. The Wall (1982)



416. Сталинград (1989)



417. Страна глухих (1998)



418. Страна в шкафу. Closet Land (1991)



419. Страсти Христовы. The Passion of the Christ (2004)



420. Счастье. Happy (2011)



421. Таксист. Taxi Driver (1976)



422. Талантливый мистер Рипли. The Talented Mr. Ripley (1999)



423. Танец ангела. Angel's Dance (1999)



424. Танцующая в темноте. Dancer in the Dark (2000)



425. Тайна мистера Райза. Mr. Rice's Secret (2000)



426. Тайная жизнь слов. The Secret Life of Words (2005)



427. Темный город. Dark City (1998)



428. Территория (2015)



429. Тимур и его команда (1976)



430. Тихий Дон (1958)



431. Тост. Toast (2010)



432. Тот самый Мюнгхаузен (1979)



433. Транс.Trance (2013)



434. Трасса 60. Interstate 60 (2002)



435. Третье чудо. The Third Miracle (1999)



436. Три желания. Three Wishes (1995)



437. Три идиота (2009)



438. Тринадцатый этаж. The Thirteenth Floor (1999)



439. Триумф. История Рона Кларка. The Ron Clark Story (2006)



440. Трудности перевода. Lost in Translation (2003)



441. Тысяча слов. A Thousand Words (2012)



442. Ты это я (2006)



443. Убить Фрейда. Inconscientes (2004)



444. Убить дракона (1988)



445. Умница Уилл Хантинг. Good Will Hunting (1997)



446. Унесенные ветром . Gone with the Wind (1939)



447. Управление гневом. Anger Management (2003)



448. Урод (1993)



449. Уроки вождения. Driving Lessons (2006)



450. Уроки французского (1978)



451. Учение Миларепы. Milarepa (2006)



452. Учитель года. School of Life (2005)



453. Учитель пения (1972)



454. Фанни и Александр. Fanny and Alexander (1982)



455. Фантазии Фарятьева (1979)



456. Фонтан. The Fountain (2006)



457. Форрест Гамп. Forrest Gump (1994)



458. Франциск. Francesco (1989)



459. Фрида. Frida (2002)



460. Хатико: самый верный друг. Hachi: A Dog’s Tale (2009)



461. Хладнокровный Люк. Cool Hand Luke (1967)



462. Хождение за три моря (1958)



463. Хозяин морей: На краю Земли. Master and Commander: The Far Side of the World (2003)



464. Хористы. Les Choristes (2004)



465. Хороший год. A Good Year (2006)



466. Храброе сердце. Braveheart (1995)



467. Хулиганы Зеленой улицы. Hooligans (2005)



468. Цветы для Алджернона. Des fleurs pour Algernon (2006)



469. Целитель Адамс. Patch Adams (1998)



470. Чапаев (1934)



471. Часы. The Hours (2002)



472. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. Jonathan Livingston Seagull (1973)



473. Че Гевара: Дневники мотоциклиста. Diarios de motocicleta (2004)



474. Человек-амфибия (1961)



475. Человек без прошлого. Mies vailla menneisyyttä (2002)



476. Человек дождя. Rain Man (1988)



477. Человек с Земли. The Man from Earth (2007)



478. Чем люди живы? (2009)



479. Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее (2016)



480. Чёрная кошка, белый кот. Crna macka, beli macor (1998)



481. Четыре танкиста и пес



482. Чистый лист. La tete en friche (2010)



483. Чужие среди нас. Они живут. They Live (1988)



484. Чучело (1983)



485. Шестое чувство. The Sixth Sense (1999)



486. Шоу Трумана. The Truman Show (1998)



487. Щит и меч (1968)



488. Эдди «Орел». Eddie the Eagle (2016)



489. Эквилибрист (1976)



490. Эквилибриум. Equilibrium (2002)



491. Эксперимент. The Experiment (2010)



492. Эксперимент 2: Волна. Die Welle (2008)



493. Эффект бабочки. Butterfly Effect (2004)



494. Эффект бабочки 2. The Butterfly Effect 2 (2006)



495. Эта замечательная жизнь. It's a Wonderful Life (1946)



496. Я — Начало. I Origins (2014)



497. Я остаюсь (2006)