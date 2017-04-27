Захарова резко осадила американскую ведущую: не «режим», а «демократия»

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, во время интервью порталу Yahoo Global News, поставила на место американскую ведущую Кэти Курик, задавшую грубый и провокационный вопрос относительно политического строя в России. Некорректное поведение для представителей ряда американских СМИ, вероятно, уже стало нормой.

Кэти Курик усомнилась, что Россия является демократическим государством. Захарова в ответ уточнила, а что, собственно, ведущая понимает под этими словами и разбирается ли она в терминологии: «Вы пользуетесь тем же словом «режим» в отношении американской администрации?».

Ведущая в ответ задала довольно – таки странный вопрос: «А какое слово вы бы предпочли?». Правда, ошеломить или удивить Марию Захарову ей не удалось: «Меня интересовала ваша мотивировка. Я считаю, что если президент избран народом своей страны, то это не режим, а демократия».

Если вспомнить о теории государства и права, философии и просто истории, вопрос о политическом строе и самом понятии демократии даже не возникнет. Кроме того, избирательный процесс в России отработан буквально до мелочей, чтобы избежать подтасовок и различного рода злоупотреблений.

Кэти стоило бы вспомнить об американских выборщиках, ставящих под вопрос народное волеизъявление. Вот уж где демократией и не пахнет… Так что, провокация не удалась, ведущая села в лужу.

Вполне закономерный итог: американские СМИ еще в бытность Барака Обамы распространяли дезинформацию о России, желая разрушить отношения между Россией и США. В это время практически отсутствовали положительные или нейтральные новости о России, зато активизировалась атака с помощью фальшивых новостей. Недаром Дональд Трамп обвинил американские СМИ в создании «фейковых новостей».

Вот и попытка Курик накалить обстановку в отдельно взятой студии весьма показательна, но проделана топорно и очень глупо.