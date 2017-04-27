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Захарова резко осадила американскую ведущую: не «режим», а «демократия»

10:45. 27 апреля 2017 Просмотров - 631 4 коммент. Опубликовал:

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Мария Захарова, официальный представитель МИД России, во время интервью порталу Yahoo Global News, поставила на место американскую ведущую Кэти Курик, задавшую грубый и провокационный вопрос относительно политического строя в России. Некорректное поведение для представителей ряда американских СМИ, вероятно, уже стало нормой.

Кэти Курик усомнилась, что Россия является демократическим государством. Захарова в ответ уточнила, а что, собственно, ведущая понимает под этими словами и разбирается ли она в терминологии: «Вы пользуетесь тем же словом «режим» в отношении американской администрации?».

Ведущая в ответ задала довольно – таки странный вопрос: «А какое слово вы бы предпочли?». Правда, ошеломить или удивить Марию Захарову ей не удалось«Меня интересовала ваша мотивировка. Я считаю, что если президент избран народом своей страны, то это не режим, а демократия».

Если вспомнить о теории государства и права, философии и просто истории, вопрос о политическом строе и самом понятии демократии даже не возникнет. Кроме того, избирательный процесс в России отработан буквально до мелочей, чтобы избежать подтасовок и различного рода злоупотреблений.

Кэти стоило бы вспомнить об американских выборщиках, ставящих под вопрос народное волеизъявление. Вот уж где демократией и не пахнет… Так что, провокация не удалась, ведущая села в лужу.

Вполне закономерный итог: американские СМИ еще в бытность Барака Обамы распространяли дезинформацию о России, желая разрушить отношения между Россией и США. В это время практически отсутствовали положительные или нейтральные новости о России, зато активизировалась атака с помощью фальшивых новостей. Недаром Дональд Трамп обвинил американские СМИ в создании «фейковых новостей».

Вот и попытка Курик накалить обстановку в отдельно взятой студии весьма показательна, но проделана топорно и очень глупо.

Метки: выборы в США, демократия, захарова, интервью, порталы, режим
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4 коммент.»

  • 14530 9383
    Ликвидатор 27 апреля 2017 в 11:40 Ссылка Пометить
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    как надо общаться с “американскими” журналюгами, всему миру ярко показал Шаркози – моментально прервав шоу.
    Россиянским чиновникам скока не показывай – совки совками. Как умывались, так и умываются.

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  • 5669 3080
    Lada 27 апреля 2017 в 12:54 Ссылка Пометить
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    Именно режим и есть…А демократия – есть фикция,придуманная для оболванивания…существует только ДЕМОНОкратия,которую мы и наблюдаем…

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  • 6515 5627
    Олег Козлов 27 апреля 2017 в 13:20 Ссылка Пометить
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    Американцы, они тупые. До них всё равно не дойдёт.

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  • 71 39
    Владислав 27 апреля 2017 в 14:28 Ссылка Пометить
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    У нас как бы выборы, а потому и как бы демократия. Вообще то, у нас плутократия, так что Захарова отчасти права на счёт режима.

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