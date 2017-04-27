Закон смешон, но он — закон

Когда слышу фразу “Закон суров, но это закон”, часто на ум приходят выступления Задорнова, а то и просто байки из Интернета, коих в свое время было перечитано несметное количество, на тему законов, которые с успехом мог бы сочинять пациент психдиспансера. Но, рассматривая некоторые из этих опусов, мне пришла в голову мысль — дыма ведь без огня не бывает. Значит, если вышел такой закон, то был и прецедент, который послужил его основой. Примечательно, что в основном подобные законы имеют место в США и европейских странах — видимо, сказывается менталитет. В России нет нужды издавать нечто похожее, потому что у нас есть особый бог — Авось.

“Волчий” запрет

Взбредет ли кому-то из россиян в голову выть на Луну? Ну, или не на спутник, а просто так, под настроение? Сомневаюсь. Но даже если вы услышите волчий вой на улице, то, скорее всего, либо не обратите внимания, либо покрутите пальцем у виска и пойдете дальше по своим делам. А вот в небольшом городке Мобил, расположенном в штате Алабама, выть по-волчьи строго-настрого запрещено местным законодательством. Причем в прочих городах и штатах имитация звериного “голоса” не возбраняется. Так почему именно в Мобиле это наказуемо?

А ларчик просто открывался. Цитируя известный мультик, можно начать так: в староглиняные времена, когда Америку раздирали на лоскуты штатов и колоний, когда коренное население всячески пыталось отстаивать свои права, а солдаты колонизаторов им в этом препятствовали, квартировала в Мобиле некая воинская часть. Ее эмблемой был обычный волк. Бравые солдаты, изрядно набравшись вечером в ближайшем баре, начинали не блещущее интеллектом соревнование — кто кого перевоет. Естественно, рядовым гражданам такое проявление молодецкой удали откровенно мешало жить, а потому на общем собрании был принят указ, запрещающий господам офицерам выть в общественных местах. Дома — сколько выдержат голосовые связки, а на улице — ни-ни. Время шло, индейцев давно разогнали, от воинской части не осталось и напоминания, а убрать оригинальный закон так никто и не догадался.

Дискриминация шпилек

Вообще, власти вышеупомянутого городка весьма оригинальны в своем законотворчестве. Помимо того, что вам никогда не доведется увидеть там воющих граждан, не встретите вы и женщину в туфельках на изящной шпильке. Запрещено там такие носить. Причина такой заботы о ближних кроется вовсе не в том, что барышня может оказаться зело неуклюжей и попросту покалечить окружающих. А просто одна предприимчивая сударыня как-то вышла прогуляться по местному Бродвею, и благополучно застряла шпилькой в решетке водостока. Наша бы повозмущалась на ЖКХ (или кто там за решетки отвечает), на собственную неуклюжесть, да и пошла себе дальше. Но только не американка!

Она подала в суд на городские власти. Мол, так и так, хотели покалечить. Налицо злой умысел! Судья то ли растерялся, то ли опешил от такого поворота, а только иск дамочки был удовлетворен, и она оттяпала себе изрядную компенсацию за морально-физический ущерб. А немного позднее судья повнимательнее рассмотрел сложившуюся ситуацию и ее последствия. Вот, что он примерно увидел после размышлений: каждая девушка на шпильках, случайно или целенаправленно, может повредить туфли, ноги, и заодно — городское имущество в виде решеток водостока, да при этом еще и денег с города потребовать. Этак никакого бюджета не хватит! О замене решеток идея как-то не пришла (а может, пришла, но не задержалась), и было решено просто запретить шпильки. И ведь уйму денег сэкономили!

Пакт о домашних питомцах

На днях попался мне на глаза сюжет из новостей. У какого-то семейства сбежала домашняя львица (!), и покалечила подростка. На слуху домашние питоны, крокодилы, и прочая экзотическая живность. На свой вопрос “Зачем оно дома?” ответа я пока не нашла. Но если с макаками, питонами и прочей тропической прелестью русский человек еще как-то ухитряется сосуществовать в одном помещении, то завести носорога в голову пока еще никому не приходило. В калифорнийском городе Норко даже запрет есть: носорога дома содержать нельзя. Правда, больше этот закон никаких животных не затрагивает; захотелось, скажем, тигра завести — ради бога, лев понравился — заводите льва. Да хоть жирафа! А носорога — ни в коем случае.

Город Норко негласно называют “городом необычных домашних животных”. Жители держат в домах все вышеперечисленное, плюс еще добрую дюжину видов. Был у одного господина и детеныш носорога. Детка росла, с аппетитом кушала, радовала себя и хозяев, но в один прекрасный момент что-то носорожке не понравилось, и изрядно подросший детеныш отправился путешествовать за пределы отчего дома. Оказавшись в незнакомой обстановке, то бишь — на улице, молодой носорог испугался, и в панике понесся по Норко, не особо выбирая дорогу. Хорошо, что никто не пострадал, но с тех пор этот вид запрещено держать в качестве домашнего питомца. Жаль, что это не распространяется на хищников вроде львов. Видимо, ждут, пока и лев сбежит.

На страже бензоколонки

Привычная взгляду картина — самообслуживание на АЗС. Не везде есть специально нанятый человек, который заправит ваше авто, пока вы сбегаете в кассу и оплатите положенный литраж. В большинстве случаев разбираться с колонкой приходится самостоятельно. Но в штатах Нью-Джерси и Орегон можно почувствовать себя “белым человеком”: там на каждой АЗС имеется обученный работник, в обязанности которого входит заправка вашей машины, потому что водитель там не имеет права сам заливать бензин.

Кто-то решил, что этот закон смешон, и тут есть повод для шуток. А на мой взгляд — железная логика. Большинство законов принималось достаточно давно, и владелец авто в процессе заправки мог легкомысленно попыхивать сигарой. Что получается при соединении горящей сигареты и горючей жидкости, думаю, объяснять не стоит. Сейчас тоже есть подобные уникумы, но, конечно, их в разы меньше — они превратились в исключение из правил. Полагаю, что закон был принят вследствие нескольких несчастных случаев, когда при взрыве на АЗС, причиной которого стал контакт топлива с сигаретой, погибали люди. Непонятно другое: почему его так же единогласно не приняли в остальных штатах? Видимо, там люди слишком ратуют за собственные права, и считают подобный запрет вторжением в “личное пространство”.

Предупреди, и можешь спать спокойно

Почему грамотный специалист ценится на вес золота? Потому что он досконально знает область, в которой работает. Где-то опирается на собственные знания, где-то умело оперирует свободными источниками информации. Взять юридическую “отрасль”: если адвокат хорошо себя зарекомендовал, то он может любое дело выиграть, зачастую “выворачивая” законодательство так, как ему нужно. Отталкиваясь от единственной строчки в нужном законе, этот адвокат способен на великие дела.

Та же пресловутая “строчка” пришлась весьма кстати в конституции США. Есть там интересный закон:

Если вы задумали совершить преступление, то вы обязаны заранее сообщить о месте и времени подготавливаемого вами преступления в местную и федеральную полицию.

Бред, на первый взгляд. Ни один уважающий себя преступник (да и не уважающий — тоже) не пойдет раскрывать полицейским свои планы, да еще с уточнением времени и места готовящегося “мероприятия”. А что, если посмотреть на этот закон не с удобной точки зрения, а немного ее “перевернуть”?

И вот, что у нас получится. Можно даже пофантазировать и представить себя главой большой страны, в которой уже сформировались собственные правила, порядки, устои и прочее. Жизнь идет своим чередом, законы написаны, большинство их соблюдает. Но в страну постоянно прибывают иммигранты. Буквально спасу от них нет. За всеми не уследить, многие не знают даже языка той местности, куда приехали. И вряд ли такой “пассажир” сразу по прибытии на новое место жительства превратится в добропорядочного гражданина — скорее всего, он пойдет по кривой дорожке. И вот — закон нарушен. Раз, за ним другой, и со временем количество преступлений только растет. Как быть? В уже созданном и “обкатанном” уголовном кодексе прописаны наказания за различные виды правонарушений, но на количестве последних это не сказывается. Вывод: наказание слишком мягкое. Что делать? Переписывать УК? Страшно представить, сколько сил и времени потребуется на его полный пересмотр. Что сделано?

Внесена крошечная, незаметная глазу поправочка: “Если вы задумали совершить преступление…” и т.д. И проблема решена! Поясняю на примере. Совершен угон автомобиля иммигрантом (а вся страна, США то бишь, и представляет собой сборную солянку из иммигрантов всех мастей и их потомков, приехавших туда в разные отрезки времени). За угон предусмотрено наказание — например, один год тюрьмы. Мягко? Безусловно. Отсидит положенное, и забудет. Тогда сколько добавить, и чем аргументировать? В уголовно-процессуальном кодексе тысячи и тысячи статей, и чтобы детально проработать каждую из них, уйдет масса ресурсов. Вот тут и приходит на помощь та крошечная поправка, и следствие начинается совсем с других вопросов. Скажем, тот же угон машины. Не предупреждали полицию о готовящемся преступлении? Получите и распишитесь: нарушение еще одного закона, значит, в качестве “бонуса” еще несколько лет тюрьмы. Ах да, еще, когда иммигрант прибывает на территорию другого государства, то он обычно подписывает бумагу, в которой обязуется соблюдать его законы. Подписывали? Разумеется, иначе вас бы просто с таможни не выпустили. Вот анкета, вот подпись. Значит, налицо нарушение еще одного закона. Значит, “бонус” увеличивается, а с ним и тюремный срок. Настоящая находка для прокурора.

Весело, но сердито

Ковбойские сапоги, которые традиционно предназначались для верховой езды, носила определенная категория людей: те, кто занимался выпасом скота, его клеймением, и прочими подобными делами. Словом, ковбои. А потому кажется вполне логичным закон, что ковбойские сапоги в штате Техас могут носить только те люди, у которых есть как минимум две коровы. Как и сейчас, раньше встречали по одежке — было проще определить, чем занимается человек. Времена прошли, а закон остался. Впрочем, он и сейчас позволит отличить владельца КРС от модника, который наденет ковбойские сапоги, а сам не знает, с какой стороны к корове подступиться.

Из тех же времен тянется закон о запрете на ношение… кусачек. То есть идти с двустволкой по центру города — это сколько угодно, а за кусачки грозит срок. Дело все в тех же ковбоях: когда-то особо “сознательные” личности (а может, и те, кому очень хотелось получить право на ношение ковбойских сапог) перерезали кусачками ненадежные заграждения из проволоки, в которых часто держали стада, и угоняли их “в закат”.

Мужья женщин-домохозяек в штате Флорида застрахованы от затяжных скандалов с битьем посуды: там нервные дамы не имеют права разбивать более трех тарелок в день. Видимо, среди законотворцев попался рачительный хозяин, которому жаль было попусту переводить посуду (даже чужую), а может, был обратный случай — провинившийся супруг выдержал три разбитых о голову тарелки, а на четвертой посудине ему стало совсем тяжко. Словом, все делалось на благо горожан.

Двум законам я не нашла логичного, на мой взгляд, объяснения (женская логика — страшная вещь, но тут и она не сработала). Город Урбана, штат Иллинойс: чудовища всех размеров и мастей не имеют права входить в его пределы. Интересно, каким образом их об этом оповестили? А, впрочем, какая разница? Незнание закона не освобождает от ответственности. Чудовища, однако, действуют интуитивно — до сих пор в городе не было замечено ни одного.

Стоит задуматься о сохранности своих денежных средств тому мерзавцу, который решит взорвать в городе Чико (Калифорния) ядерное устройство. Ему грозит штраф в размере $ 500! Солидное наказание, что и говорить. Вопрос только в том, кто (и с кого) будет этот самый штраф взимать.

Среди подобных российских законопроектов на ум приходит возрастное ограничение на советские мультики. “Ну, погоди!” было запрещено смотреть детям до 18 лет, и транслировать этот мультфильм разрешалось после 23:00. Аргументация: пропаганда курения, ведения нездорового образа жизни, гомосексуализма, хулиганства и издевательства над животными. А то, что дешевые боевики “крутят” и днем, и ночью — это ничего. Это жизнь.

Где-то в глубине души еще тлеет надежда на пересмотр таких законов. Потому что если в США им еще худо-бедно можно найти объяснение, то в России, стране с абсолютно другим менталитетом, они кажутся не просто смешными — абсурдными.







Источник: slavyanskaya-kultura.ru