Трамп испытал межконтинентальную баллистическую ракету
США провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила пресс-служба ВВС США.
Отмечается, что пуск был произведен с базы Ванденберг в Калифорнии и ракета не несла ядерный заряд.
Она пролетела около 6440 км и поразила условную цель на атолле Кваджалейн на Маршалловых Островах.
Ракеты семейства Minuteman стоят на вооружении США более 60 лет и неоднократно проходили модернизацию.
В настоящее время Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США.
По последним данным из открытых источников, всего Штаты располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
Источник: news-front.info