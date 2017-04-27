Сводки от ополчения Новороссии 27 апреля 2017

MCIS-2017

Выступления

Дискуссии

Подборка видео-выступлений в Московской конференции по безопасности.Конференция получилась весьма представительной и на ней было сказано немало интересного, особенно много шума наделало заявление Познихира о ядерных угрозах для России (но об этом отдельно).Репортаж ТК "Звезда" с конференции.Выступление начальника Генштаба ВС РФ Герасимова.Выступление директора ФСБ Бортникова.Выступление министра обороны Ирана бригадного генерала Декхана.Выступление министра обороны Индии Аруна Джейтли.Выступление министра обороны Пакистана Хаваджа Асифа.Выступление министра обороны Бразилии Рауля Джунгманна Пинто.Выступление министра обороны Белоруссии Андрея Равкова.Выступление министра обороны Казахстана Жасузакова.Выступление экс-президента Афганистана Хамида Карзая.Выступление министра обороны Сербии Джорджевича. https://www.youtube.com/channel/UCQGqX5N dpm4snE0NTjyOJnA/videos – по ссылке еще больше выступлений (Лавров, Заньер, Шойгу, Месич, Семионидис, Фелтмана, Патрушева и т.д.)Сегодня в рамках продолжения мероприятия выступили представители Китая, глава СВР Нарышкин, представители африканских и азиатских государств.Выступление заместителя главы Генштба КНР.Министр обороны Филлиппин.Вот так сейчас выглядит "международная изоляция".Стоит так же отметить, что вчера прошли переговоров с Ираном, где стороны договорились продолжать и укреплять военное сотрудничество, что немаловажно, так как именно Россия с Ираном играют главную роль в коалиции поддерживающей Сирию и им эту лямку еще приличное время предстоит совместно тянуть.Помимо этого прошли переговоры с Пакистаном, Бразилией, Венесуэлой и еще рядом стран.Фомин с министром обороны Венесуэлы.Переговоры Герасимова с начальником Генштаба Иордании.С начальником Генштаба Никарагуа.Переговоры с Камеруном.ПРО: Влияние на глобальную и региональную безопасностьБлижний Восток: Современные задачи борьбы с терроризмом и радикализмомБезопасность информационного пространства и свобода доступа к информацииБезопасность в Центральной Азии: фактор Афганистана

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Тревога в Мариуполе: «полиция» начала зачистку города

Утром 27 апреля в оккупированном украинской армией Мариуполе т.н. «полицию» подняли по тревоге для операции по якобы оперативно-профилактической отработке города.

Об этом сообщил т.н. «начальник Нацполиции бывшей Донецкой области» Вячеслав Аброськин.

«27.04.17, утро, около 05.00, Мариуполь. Сигнал тревоги. Полиция Донетчины – начало оперативно-профилактической отработки города. Цель – охрана публичного порядка, установление и задержание участников НВФ, изъятия оружия, патронов и взрывчатки, недопущения совершения тяжких преступлений», – написал он в Facebook.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинская армия проведет очередные учения рядом с Крымом

Украинские военные в пятницу, 28 апреля, проведут учения в Херсонской области Украины, недалеко от админграницы с Крымом.

Об этом пишет РИА Новости Украина со ссылкой на пресс-офицера оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Игоря Бирюкова.

«Согласно этим планам предусмотрен ряд мероприятий, в том числе и марш и преодоление водных преград», – сообщил Бирюков.

Кроме того, в оперативном командовании «Юг» ВСУ проинформировали, что утром 27 апреля состоится марш с преодолением водной преграды в Николаевской области отдельной мотопехотной бригадой, которую в ближайшее время перебросят на Донбасс.

К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ за сутки обстреляли 13 населенных пунктов ДНР

За прошедшие сутки ВС Украины сорок два раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись тринадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Разрушения:

26.04.2017 г . Докучаевск, ул. Ленина, 100, кв. 63 повреждено остекление.

27.04.2017 г. утром со стороны ВСУ обстреляны два автомобиля с сотрудниками насосной станции Южнодонбасского водовода (ЮДВ). Один из автомобилей сильно поврежден. Раненых и погибших нет.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинская армия четыре раза нарушила перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, Алмазной, поселка городского типа Калиново и села Логвиново.

Огонь велся из 120-мм 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Донецкий аэропорт. Апрель 2017

Развалины донецкого аэропорта. Апрель 2017. https://photocentra.ru/work/659339 – цинкПлюс несколько видео.Позывной "Кобра". Наше дело правое – мы победим.Провокации ВСУ у поселка Калиново.Боестолкновение с ДРГ ВСУ у поселка Сокольники.Как то само накипело. О мотивации службы в ополчении ДНР.Подготовка к параду Победы в ДНР.PS. И еще. Давеча приобщился к некоторым подробностям на тему подрыва ОБСЕшников в ЛНР. Там в этом районе это уже 4-й случай подрыва. Линия фронта там неплотная и ДРГ 8-го полка спецназа ВСУ (части которого стоят в районе Трехизбенки) в эту зону периодически шляются. Скорее всего они и производили минирование дороги, на которую случайно заехали ОБСЕшники.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com