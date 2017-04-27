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Суд приговорил генерала МВД Сугробова к 22 годам тюрьмы

16:44. 27 апреля 2017 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал:

Мосгорсуд приговорил к 22 годам колонии строгого режима экс-главу антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова и лишил его звания генерала.

Судья Елена Гученкова признала Сугробова виновным по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем), а также назначила по совокупности преступлений 22 года лишения свободы в колонии строгого режима с лишением специального звания генерал-лейтенанта, передает РИА «Новости».

Кроме того, фигуранты дела о коррупции в антикоррупционном главке МВД России (ГУЭБиПК) получили от 17 до 22 лет колонии, а также были лишены званий.

Еще один фигурант, бизнесмен-посредник Игорь Скакунов, получил четыре года заключения.

По версии следствия, подчиненные Сугробова создавали условия для получения чиновниками взятки под надзором полицейских, превышая таким образом свои полномочия. Материалы дела имеют грифы секретности.

Экс-руководитель ГУЭБиПК Денис Сугробов ранее был уволен из органов внутренних дел, а в 2014 году – освобожден от должности. Следствие считает его главным организатором преступного сообщества.

Антон Никитин

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Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / россия
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