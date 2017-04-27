Сотрудник Всемирного банка Питер Кёниг об экономическом фашизме в мире
22:47. 27 апреля 2017 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Доклад на 13-той конференции AZK Петера Кёниг гражданина Швейцарии проработавший во Всемирном Банке более двадцати лет, в котором он реализовывал проекты связанные с питьевой водой.
Любопытно, что в самом конце своего выступления Кёниг в числе прочих мер призвал граждан… отказываться от импорта!
Любопытно, что в самом конце своего выступления Кёниг в числе прочих мер призвал граждан… отказываться от импорта!
Источник: ss69100.livejournal.com