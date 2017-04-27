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Сотрудник Всемирного банка Питер Кёниг об экономическом фашизме в мире

22:47. 27 апреля 2017 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал:
Доклад на 13-той конференции AZK Петера Кёниг гражданина Швейцарии проработавший во Всемирном Банке более двадцати лет, в котором он реализовывал проекты связанные с питьевой водой.

Любопытно, что в самом конце своего выступления Кёниг в числе прочих мер призвал граждан… отказываться от импорта!


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: война, МВФ, Россия, США, фашизм, финансовый, швейцария, экономика
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