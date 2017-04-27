Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 апреля 2017

МИД САР: заявление Франции по химиатаке в Сирии — обман и сфабрикованная ложь

МИД Сирии считает обманом и сфабрикованной ложью расследование французских спецслужб по инциденту в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб).

Об этом пишет RT со ссылкой на SANA.

«Сирия осуждает обман и сфабрикованную ложь, представленную министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эро в связи с преступлением в Хан-Шейхуне», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что заявления Парижа «не оставляют сомнений в причастности Франции к этому преступлению в рамках её непосредственного участия в агрессии против Сирии».

К оглавлению | Источник: news-front.info

Видео авиаудара Израиля по Дамаску

Двадцать седьмого апреля в районе аэропорта Дамаска прогремел мощный взрыв. По данным СМИ, Израиль нанес авиаудар по складу «Хезболлы» в районе аэропорта Дамаска, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в разведслужбах региона.

Официальные комментарии сирийской и израильской сторон относительно этих сообщений пока не поступали.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Кадры нападения: Боевики ИГИЛ вырезали заставу проамериканских сил в Дейр-эз-Зор (ВИДЕО, ФОТО 18+)

Террористы ИГИЛ на этой неделе совершили новое нападение на проамериканские «Сирийские демократические силы» (SDF) в северной части провинции Дейр-эз-Зор, атаковав позиции курдских ополченцев на их небольшой базе в районе Аль-Кубар. Атака ИГИЛ* застала курдов врасплох, выжившие бежали с передовой заставы, бросив тела убитых соратников. По заявлению террористов, подтвержденных фотографиями, они убили группу курдских ополченцев YPG на этой военной базе в северной части Дейр-эз-Зора, а также захватили небольшой арсенал стрелкового вооружения и гранатометов. В среду джихадистам также удалось уничтожить бульдозер SDF (см. видео), который вел фортификационные работы по созданию земляных укреплений в провинции Ракка. Напомним, что в последнее время силы террористов подпитываются притоком боевиков в провинции Дейр-эз-Зор, так как они перебрасывают свою столицу из Ракки в пустынный город Аль-Майден. Читайте также: Бойня в Ракке: Боевики ИГИЛ вырезали ряд застав проамериканских сил у реки Евфрат (ФОТО, ВИДЕО 18+) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Авиаудар по Дамаску нанес Израиль, — СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

Взрыв в районе аэропорта Дамаска оказался авиаударом, нанесенным Израилем по складу «Хезболлы», сообщает Reuters со ссылкой на источник в разведслужбах региона. «Русская Весна» сообщала о мощном взрыве в районе аэропорта Дамаска, после которого начался сильный пожар, вероятно, на складе топлива. Официальные комментарии сирийской и израильской сторон относительно этих сообщений пока не поступали. Читайте также: Тяжелые бои в Алеппо: Турецкие танки наступают на проамериканских бойцов SDF (+ВИДЕО,ФОТО)

Video shows moments explosions start near Damascus airport tonight. Local media attributing to Israel. More details likely to emerge later. pic.twitter.com/jhiOZjUHnV — Israel Breaking (@IsraelBreaking) 27 апреля 2017 г.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Взрыв в Сирии: в районе аэропорта Дамаска видны вспышки

Взрыв произошёл в районе международного аэропорта Дамаска.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Al Mayadeen.

Причины взрыва пока не установлены.

К оглавлению | Источник: news-front.info