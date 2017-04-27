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Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 апреля 2017

10:27. 27 апреля 2017 Просмотров - 1,011 Нет комментариев Опубликовал:

МИД САР: заявление Франции по химиатаке в Сирии — обман и сфабрикованная ложь

МИД САР: заявление Франции по химиатаке в Сирии — обман и сфабрикованная ложь

МИД Сирии считает обманом и сфабрикованной ложью расследование французских спецслужб по инциденту в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб).

Об этом пишет RT со ссылкой на SANA.

«Сирия осуждает обман и сфабрикованную ложь, представленную министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эро в связи с преступлением в Хан-Шейхуне», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что заявления Парижа «не оставляют сомнений в причастности Франции к этому преступлению в рамках её непосредственного участия в агрессии против Сирии».

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Видео авиаудара Израиля по Дамаску

Двадцать седьмого апреля в районе аэропорта Дамаска прогремел мощный взрыв. По данным СМИ, Израиль нанес авиаудар по складу «Хезболлы» в районе аэропорта Дамаска, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в разведслужбах региона.

Официальные комментарии сирийской и израильской сторон относительно этих сообщений пока не поступали.

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Кадры нападения: Боевики ИГИЛ вырезали заставу проамериканских сил в Дейр-эз-Зор (ВИДЕО, ФОТО 18+)

Кадры нападения: Боевики ИГИЛ вырезали заставу проамериканских сил в Дейр-эз-Зор (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна

Террористы ИГИЛ на этой неделе совершили новое нападение на проамериканские «Сирийские демократические силы» (SDF) в северной части провинции Дейр-эз-Зор, атаковав позиции курдских ополченцев на их небольшой базе в районе Аль-Кубар.

Атака ИГИЛ* застала курдов врасплох, выжившие бежали с передовой заставы, бросив тела убитых соратников.

По заявлению террористов, подтвержденных фотографиями, они убили группу курдских ополченцев YPG на этой военной базе в северной части Дейр-эз-Зора, а также захватили небольшой арсенал стрелкового вооружения и гранатометов.

В среду джихадистам также удалось уничтожить бульдозер SDF (см. видео), который вел фортификационные работы по созданию земляных укреплений в провинции Ракка.

Напомним, что в последнее время силы террористов подпитываются притоком боевиков в провинции Дейр-эз-Зор, так как они перебрасывают свою столицу из Ракки в пустынный город Аль-Майден.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

Кадры нападения: Боевики ИГИЛ вырезали заставу проамериканских сил в Дейр-эз-Зор (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
Кадры нападения: Боевики ИГИЛ вырезали заставу проамериканских сил в Дейр-эз-Зор (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
Кадры нападения: Боевики ИГИЛ вырезали заставу проамериканских сил в Дейр-эз-Зор (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
Кадры нападения: Боевики ИГИЛ вырезали заставу проамериканских сил в Дейр-эз-Зор (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
Кадры нападения: Боевики ИГИЛ вырезали заставу проамериканских сил в Дейр-эз-Зор (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
Кадры нападения: Боевики ИГИЛ вырезали заставу проамериканских сил в Дейр-эз-Зор (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
 
 
 
 
 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Авиаудар по Дамаску нанес Израиль, — СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

Авиаудар по Дамаску нанес Израиль, — СМИ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Взрыв в районе аэропорта Дамаска оказался авиаударом, нанесенным Израилем по складу «Хезболлы», сообщает Reuters со ссылкой на источник в разведслужбах региона.

«Русская Весна» сообщала о мощном взрыве в районе аэропорта Дамаска, после которого начался сильный пожар, вероятно, на складе топлива.

Официальные комментарии сирийской и израильской сторон относительно этих сообщений пока не поступали.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Взрыв в Сирии: в районе аэропорта Дамаска видны вспышки

Взрыв в Сирии: в районе аэропорта Дамаска видны вспышки

Взрыв произошёл в районе международного аэропорта Дамаска.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Al Mayadeen.

Причины взрыва пока не установлены.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Метки: главное, компиляция
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