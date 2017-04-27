Салют 80-го уровня

КНДР ударно отметила 85 лет со дня создания Корейской Народной Армии.Сюжет Северо-корейского ТВ. Правда тут не видео, а фотографии показывают.Тут старые кадры вперемешку с новыми."А я им говорю – уберите от наших берегов ваше животное, иначе мы его потопим".

Источник: colonelcassad.livejournal.com