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Салют 80-го уровня

03:32. 27 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


КНДР ударно отметила 85 лет со дня создания Корейской Народной Армии.




























Сюжет Северо-корейского ТВ. Правда тут не видео, а фотографии показывают.


Тут старые кадры вперемешку с новыми.




"А я им говорю – уберите от наших берегов ваше животное, иначе мы его потопим".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: артиллерия, Видео, ким чен ын, кндр, праздники, северная корея, фотографии
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Салют 80-го уровня
КНДР ударно отметила 85 лет со дня создания Корейской Народной Армии.Сюжет Северо-корейского ТВ. Правда тут не видео, а фотографии показывают.Тут старые кадры вперемешку с новыми."А я им говорю - уберите от наших берегов ваше животное, иначе мы его потопим...
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Нет комментариев»

  • 12870 8200
    Вьеха 27 апреля 2017 в 13:11 Ссылка Пометить
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    Командир корабля выходит на мостик и спрашивает вахтенного матроса:
    - Что у нас справа? Вахтенный смотрит в бинокль и отвечает:
    - Шестивесельный баркас!
    - А слева?
    - Тоже! Шестивесельный баркас!
    - А прямо по курсу?
    - Тоже!
    - Вахтенный! Уберите блоху с окуляра!

    В последнем абзаце имеется в виду животное из этого анекдота?

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    • 3406 2448
      марина Вьеха 27 апреля 2017 в 15:01 Ссылка Пометить
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      не знаю ,Вьеха ,может для вас это не открытие ,но я поняла наконец ,почему в детстве ,в школе мы не любили хохлов ,просто так -это на генетическом уровне оказывается и теперь я сомневаюсь ,стоит ли бороться именно за всю украину,а они теперь с испугу нам хотят кусочки лднр отдать,отключив э/э наврное.Обязательно приобрету книгу А.Пыжикова ,а вот материал коротенький по старообрядцам…..http://zakonvremeni.ru/analytics/7-3-/31252-putin-prinyal-mitropolita-staroobryadczev-korniliya-u-rpcz-bolshe-net-monopolii-na-pravoslavie.html.
      Это не по теме ,извини ,захотелось поделится.

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  • 6515 5627
    Олег Козлов 27 апреля 2017 в 13:34 Ссылка Пометить
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    Северокорейцы молодцы, не прогибаются под изменчивый мир. не то, что наша “элита”.

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    • 149 113
      mary Олег Козлов 27 апреля 2017 в 13:50 Ссылка Пометить
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      я думаю,что Корея – это вариант чистого эксперимента с человеками зомбированными,который у нас сломался из-за появления Сталина и перехвата им власти в 1937-38гг.Да ,технологии творят чудеса,но все таки споткнулисьо нас.Нет, конечно я за этих тараканов,которые грозят бармалею,хоть кто- то,но только не жить там,где тетю и дядю сьедают на завтрак.

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