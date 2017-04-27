Салют 80-го уровня
03:32. 27 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
КНДР ударно отметила 85 лет со дня создания Корейской Народной Армии.
Сюжет Северо-корейского ТВ. Правда тут не видео, а фотографии показывают.
Тут старые кадры вперемешку с новыми.
"А я им говорю – уберите от наших берегов ваше животное, иначе мы его потопим".
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Командир корабля выходит на мостик и спрашивает вахтенного матроса:
- Что у нас справа? Вахтенный смотрит в бинокль и отвечает:
- Шестивесельный баркас!
- А слева?
- Тоже! Шестивесельный баркас!
- А прямо по курсу?
- Тоже!
- Вахтенный! Уберите блоху с окуляра!
В последнем абзаце имеется в виду животное из этого анекдота?
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не знаю ,Вьеха ,может для вас это не открытие ,но я поняла наконец ,почему в детстве ,в школе мы не любили хохлов ,просто так -это на генетическом уровне оказывается и теперь я сомневаюсь ,стоит ли бороться именно за всю украину,а они теперь с испугу нам хотят кусочки лднр отдать,отключив э/э наврное.Обязательно приобрету книгу А.Пыжикова ,а вот материал коротенький по старообрядцам…..http://zakonvremeni.ru/analytics/7-3-/31252-putin-prinyal-mitropolita-staroobryadczev-korniliya-u-rpcz-bolshe-net-monopolii-na-pravoslavie.html.
Это не по теме ,извини ,захотелось поделится.
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Северокорейцы молодцы, не прогибаются под изменчивый мир. не то, что наша “элита”.
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я думаю,что Корея – это вариант чистого эксперимента с человеками зомбированными,который у нас сломался из-за появления Сталина и перехвата им власти в 1937-38гг.Да ,технологии творят чудеса,но все таки споткнулисьо нас.Нет, конечно я за этих тараканов,которые грозят бармалею,хоть кто- то,но только не жить там,где тетю и дядю сьедают на завтрак.