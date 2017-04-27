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Российские миллиардеры стали богаче на 104 млрд долларов

13:21. 27 апреля 2017 Просмотров - 127 Один комментарий Опубликовал:
Обеспеченная старость никому не обеспечена

Не так давно премьер Дмитрий Медведев заявил пенсионерам, что в стране нет денег, и посоветовал им держаться. Однако, судя по последней статистике, денег в России просто завались. По данным журнала Forbes, только за последний год наши нувориши увеличили свои капиталы на 37%. Если эти проценты перевести в реальные деньги, то получается, что 96 россиян, входящих в список долларовых миллиардеров, за 2016 год разбогатели на 104 млрд долларов. Их совокупное состояние достигло 386 млрд долларов и даже на 1 января этого года впервые превысило золотовалютные резервы ЦБ – 377,7 млрд долларов. Впрочем, сейчас главный банк страны всё же вырвался вперёд. Золотой запас России вплотную приблизился к 400 млрд долларов. При этом в рублях по текущему курсу богатство фигурантов списка Forbes увеличилось аж на 5,7 трлн рублей.При этом остальное население обеднело практически на ту же сумму: в общей сложности годовые доходы россиян составляют, по данным, около 50 трлн рублей. За последние два года они упали на 6,35 трлн рублей

 

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