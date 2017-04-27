Плохие дороги в России не от бедности, а от жадности

К сожалению, одна из главных вечных проблем России — плохие дороги — остаётся актуальной. Это признал даже стремительно теряющий поддержку населения премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, только 40% региональных дорог в России соответствуют нормативному состоянию. Об этом он заявил на совещании по вопросам дорожного хозяйства Омской области.

«Ситуация и в стране, и в Омской области мягко говоря, далека от идеальной. Если федеральные трассы нам более 70% удалось привести в нормативное состояние (это движение, которое наметилось в последние годы), то по региональным дорогам ситуация гораздо хуже. Лишь порядка 40% соответствуют эксплуатационным требованиям», — сказал Медведев.

Премьер-министр напомнил, что правительство реализует приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», согласно которому к нормативному состоянию должны быть приведены дороги 37 крупнейших город страны, среди них и Омск. «В этом году в общей сложности планируется построить и отреставрировать около 5 тысяч километров автомобильных дорог, ликвидировать тысячи очагов аварийности», — добавил премьер.

Правда, данных о том, сколько за этот же год километров дорог придут в аварийное состояние, премьер-министр не привёл.

«Конечно, мы стараемся с федерального уровня помогать и региональным, городским властям. Сюда направляются бюджетные средства. В прошлом году было выделено почти 1,4 миллиарда рублей. В этом году в рамках приоритетного проекта по безопасным и качественным дорогам уже довели лимиты бюджетных ассигнований в размере 1 миллиарда рублей. В результате протяженность дорожной сети, которая соответствует нормативам, должна быть увеличена за этот период и должно быть снижено количество аварийных участков в полтора раза», — отметил премьер-министр.

Впрочем, на чём основан оптимизм Дмитрия Медведева, не очень понятно. Поскольку в той же Омской области, где проходило совещание по вопросам дорожного хозяйства, ремонта дорог хватает всего на несколько месяцев. По словам замминистра транспорта Евгения Дитриха, в прошлом году Омская область получила из госбюджета значительную поддержку по линии дорожного хозяйства. При этом, по итогам мониторинга Росавтодора, не все отремонтированные участки соответствуют нормативам после прошедшей зимы. Из 67 км отремонтированных в прошлом году дорог на 65 км уже в апреле этого года обнаружены трещины.

Впрочем, схожая картина и во многих других областях и районах, что легко подтвердит любой автолюбитель.

Возникает вопрос: если проблема плохих дорог не была решена в «тучные годы» высоких цен на нефть, то как же правительство собирается решать её сейчас при дефицитном бюджете?

— Строительство дорог должно стать специальной областью новой индустриализации России, — говорит председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. — Нынешнее правительство этого не хочет понимать. Должны быть построены отечественные заводы по производству дорожной техники. От самой простой, но живучей, которая необходима где-нибудь в тайге, до сложной, с разными функциями.

Это всё равно, что воссоздание гражданской авиаиндустрии, которая развалена. Конечно, создание дорожной индустрии требует огромных средств. Работа с кадрами, строительство заводов и т. д. Необходимо осуществить переход на цементно-бетонное покрытие на большей части наших дорог, особенно на северных территориях. Такие дороги могут служить 50−70 лет. И расходы на их строительство с лихвой компенсируются. Но подобного рода масштабных работ у нас не ведётся ни в одной сфере. Поэтому возникает вопрос, как в известном советском анекдоте — а почему мы начали с дорог?

«СП»: — Тем не менее, как утверждает премьер-министр, ситуация с федеральными трассами постепенно улучшается.

— И с федеральными трассами всё не так однозначно. Я думаю, если бы Дмитрий Анатольевич проехался куда-нибудь в сторону Кирова через территорию Костромской области по федеральной трассе «Вятка», наверно, пришлось бы ему поменять подвеску.

В целом, повторяю, дело в том, что у нас хорошими дороги станут только в том случае, если будет проведена общая индустриализация страны.

— Ситуация с дорогами в России традиционно плохая, — говорит генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. — Получается, что денег на них тратится много, а качество практически не улучшается, кроме, нескольких федеральных трасс. В Европе, где перепады температур ниже, чем у нас, асфальт кладут на специально подготовленную основу. А у нас, как все мы периодически наблюдаем, его могут положить на снег накануне зимы.

Поэтому беда у нас не в отсутствии средств на дороги. Средства найти можно. Тем более, что в большинстве регионов затраты быстро окупятся, поскольку уменьшатся расходы на ремонт разбитых на колдобинах машин. То есть сократятся транспортные расходы перевозчиков.

Весь мир строит хорошие дороги не из любви к человечеству, а из экономического расчёта. Даже в некоторых странах Африки это уже понимают.

Но дороги очень удобны для наших чиновников тем, что расходы на их строительство сложно проконтролировать. Если в столице или крупных городах ещё как-то можно определить, была ли соблюдена технология. То где-нибудь на дороге между двумя райцентрами в Сибири, что там клали под асфальт, нередко знает только Господь Бог, да строители из Средней Азии. Поэтому очень сложно определить, стоила ли дорога миллион долларов, который за неё заплатили по документам, или расходы были в два раза меньше.

По идее, мы заинтересованы в том, чтобы деньги шли не на вечный ремонт дорог, который высасывает деньги из бюджета, а на изначальное строительство дороги, которая может прослужить много лет практически в первоначальном состоянии. Современные технологии позволяют сделать такие дороги. Но у нас, я уже упоминал почему, не очень торопятся воспользоваться такими технологиями. Только в России существует понятие «ямочного ремонта».

«СП»: — В любом случае требуются эксперты по приёмке дорог. Может быть, есть смысл создать независимые экспертные группы по проверке качества дорог?

— Вопрос в том, насколько объективными будут данные этих независимых экспертов. По факту оценить качество дороги куда сложнее, чем, к примеру, дома. Если построен дом, примерно сразу видно, где и какие недоделки. А дорога, если на ней не сэкономили совсем уж безбожно, первые полгода эксплуатации в любом случае может выглядеть как хорошая. К сожалению, именно дороги всегда были наиболее удобными объектами для коррупционеров.

«СП»: — Заметно, что внутри небольших городов дороги нередко ещё хуже, чем между ними. Отвечают за дороги внутри населённых пунктов местные власти. Нет ли смысла отменить эту практику, учитывая бедность муниципалитетов?

— У нас по определению у местного самоуправления денег нет. Бюджет всех наших муниципалитетов вместе взятых составляет меньше 15% от общероссийского. А федеральный бюджет — 60%. Ясно, что бюджетные возможности и обязательства должны быть синхронизированы. Нельзя требовать от райцентра, чтобы он поддерживал дороги в надлежащем состоянии, при этом не выделяя необходимых средств. Не удивительно, что у нас доходит до того, что в некоторых поселениях, где живут люди побогаче, они сами скидываются на ремонт дорог, поскольку не хотят ремонтировать подвески раз в неделю.

В целом, я не жду, что дороги у нас станут сильно лучше, поскольку до сих пор обществу не предъявлен механизм объективного контроля за качеством этих дорог.