Памирские экспедиции отряда Ионова
18:45. 27 апреля 2017 Просмотров - 70 Один комментарий Опубликовал: brahman
Памирские экспедиции отряда Ионова — экспедиции русских войск в 1891—1894 годах на Памир под командованием М. Е. Ионова.
Предыстория
Демаркация западного участка северной границы Афганистана была осуществлена по российско-британскому соглашению, подписанному 10 (22) июля 1887 г. в Петербурге. Однако на северо-восток от озера Зоркуль, расположенного в глубине Памира, в сторону Китайского Туркестана, граница не была установлена. Это открывало британцам доступ на Памир, а русским — доступ к северо-западной части Гиндукуша и далее, в Дардистан (область в бассейне верхнего Инда). В Дардистане существовал ряд мелких, фактически независимых, государственных образований (Хунза, Нагар и другие).
На самом Памире Шугнан, Рошан и некоторые другие памирские ханства то признавали над собой власть Бухарского и Кокандского ханств, то подчинялись Афганистану, то пытались добиться независимости. К востоку от этих ханств, на памирских нагорьях, кочевали памирские киргизы, которые считались подданными Китая, но фактически были полностью независимыми.
С начала 1880-х гг. британцы начали посылать на Памир своих эмиссаров и разведчиков под видом научных экспедиций. В свою очередь Военное министерство России в 1888 г. отправило туда экспедицию под командованием капитана Бронислава Громбчевского. Громбчевский был торжественно встречен правителем Хунзы Сафдар-Али-ханом, который просил передать российскому императору просьбу о принятии его в подданство России и о снабжении оружием против британцев. Но в 1889 г. британцы добились от Сафдар-Али-хана формального согласия подчиниться своему контролю.
Между тем, китайцы попытались взять Памир под свой контроль и выставили свои посты в долинах озёр Рангкуль и Яшилькуль. Но вмешались афганские войска, оттеснившие китайцев к Рангкулю. В 1890 г. в Кашгар из Индии прибыла британская миссия, официально для учреждения в этом городе консульства. Но на самом деле её целью были переговоры с китайскими властями о разделе Памира.
Действия российских войск
Российские власти не хотели допустить, чтобы Памир был поделен между Великобританией и Китаем, и приняли решение немедленно взять его под свой контроль. Для этого летом 1891 г. в Маргелане был сформирован специальный отряд, состоявший из охотников (добровольцев) из 2-го, 7-го, 15-го, 16-го и 18-го Туркменских линейных батальонов и 24 казаков из 6-го Оренбургского полка. Всего в отряде было 8 офицеров и 114 рядовых. Им командовал полковник Михаил Ионов. В состав отряда входили подполковник Бронислав Громбчевский и классный топограф Н. А. Бендерский, занимавшиеся научными исследованиями и картографированием.
В свою очередь, чтобы договориться с китайцами и следить за действиями русских на Памире, британское правительство послало на Памир экспедицию во главе с известным исследователем Центральной Азии гвардейским капитаном Фрэнсисом Янгхазбендом.
Отряд Ионова дошел до Базаи-гумбаза у северного подножья Гиндукуша, где между 14 и 17 августа 1891 г. произошла его встреча с экспедицией Янгхазбенда. Ещё ранее, у перевала Беик, отрядом Ионова был арестован британский лейтенант Девинсон, которого отправили его под конвоем в Маргелан. С Янгхазбенда же Ионов взял письменное обязательство покинуть Памир и более там не появляться, угрожая, что иначе он будет вынужден применить силу. Янгхазбенду пришлось подчиниться. После этого отряд Ионова двинулся в обратный путь, в город Ош. В связи этим инцидентом британский посол в Петербурге заявил протест и начались длительные российско-британские переговоры. В связи с угрозой установления российского контроля в Дардистане британское правительство решило при помощи военной силы занять ханства Хунзу и Нагар. Сафдар-Али-хан послал в Россию посольство с просьбой о помощи, но его просьба была отклонена, и в декабре 1891 г. Хунза и Нагар были заняты британскими войсками.
После ухода отряда Ионова китайцы и афганцы опять направили свои войска в долины рек Оксу и Аличур, что вынудило туркестанскую администрацию в 1892 г. опять отправить отряд Ионова на Памир. В его составе теперь было четыре пехотные роты добровольцев, три сотни казаков из 6-го Оренбургского полка, двухорудийный взвод Туркестанской конно-горной батареи и команда саперов.
2 июня 1892 г. отряд Ионова выступил из Маргелана и 17 июня прибыл к озеру Рангкуль. Там был китайский отряд, бежавший при приближении русских войск. 27 июня отряд Ионова встал биваком на берегу реки Оксу(Мургаб) около слияния её с рекой Акбайтал вблизи урочища Шаджан. Здесь Ионов получил сведения о нахождении афганского поста у впадения реки Аличур в озеро Яшилькуль и о готовящемся нападении китайской конницы на свой отряд в случае его продвижения к озеру. Ионов решил напасть на афганцев, а капитана Скерского выслал против китайцев. Скерский выбил китайцев из укрепления Ак-Таш в верховьях реки Оксу, а Ионов, после рукопашной схватки 12 июля, уничтожил афганский пост у Сума-Таша около озера Яшилькуль в долине реки Аличур.
После этого 25 июля Ионов отправился обратно на Оксу (Мургаб). Здесь, на месте прежнего бивака, он заложил укрепление и выслал капитана Скерского с полусотней казаков для разведки отдаленных районов Памира, где опять появились китайцы. 25 августа Ионов отправился в Фергану, оставив в новом укреплении Шаджанский отряд (160 человек пехоты и 40 казаков) капитана Кузнецова. Кузнецов установил с китайцами хорошие отношения. Весной 1893 г. его сменил новый отряд под командованием капитана Зайцева.
Весной 1893 г. афганцы начали появляться в Шигнане и Рошане, собирая с местного населения подать. В связи с этим в этот район был послан штабс-капитан С.Ванновский с двумя офицерами и десятью нижними чинами. В августе 1893 г отряд Ванновского у кишлака Емц наткнулся на афганский отряд Азанхана, который в 5 раз превосходил отряд Ванновского и не пропускал его в сторону Ванча. В результате произошел бой. В этом бою впервые были применены винтовки Мосина. Афганцы отступили.
В 1892—1893 гг. британская экспедиция лорда Данмора и майора Роше прошла по пути отряда Ионова, и даже эксгумировала убитых и похороненных русским отрядом афганцев.
В 1894 г. на Памир были отправлены подкрепления под командой Ионова, уже в чине генерал-майора. Общие силы в его подчинении на тот момент состояли из 21 офицера, 411 нижних чинов и 119 казаков. В мае 1894 г. Ионов получил сведения о появлении афганских войск в Шигнане и Рошане и отправил туда отряд подполковника Н.Юденича — по реке Гунт и отряд капитана Скерского — по реке Шахдаре. Туда же был выслан казачий разъезд капитана Александровича.
Отряд Скерского (12 человек пехоты, 20 казаков, 2 орудия) 22 июля прибыл к границе Шигнана Там он был радостно встречен местным населением во главе с сыном правителя, который присоединился к отряду. Однако у крепости Рош-Кала 28 июля отряд Скерского был встречен огнём афганцев. 31 июля Скерский послал к крепости два отряда, и афганцы покинули Рош-Кала. Затем к ним подошло подкрепление, но и к отряду Скерского прибыла команда капитана Эттингена (60 пехотинцев, 12 казаков и пара пусковых станков с 32 осколочно-фугасными ракетами). После этого с 4 по 8 августа 1894 г. афганцы несколько раз пытались атаковать русских, но каждый раз попадали под их огонь и отступали. Наконец, 9 августа, афганцы скрытно ушли.
Результаты
27 февраля (11 марта) 1895 г. в Лондоне посол России и министр иностранных дел Великобритании обменялись нотами по вопросу раздела сфер влияния на Памире. Часть Памира отошла к Афганистану, часть — к Российской империи, а часть — к Бухарскому эмирату, подконтрольному России. Сферы влияния России и Великобритании разделил Ваханский коридор, отданный Афганистану. Российская экспансия в Средней Азии была завершена.
Предыстория
Демаркация западного участка северной границы Афганистана была осуществлена по российско-британскому соглашению, подписанному 10 (22) июля 1887 г. в Петербурге. Однако на северо-восток от озера Зоркуль, расположенного в глубине Памира, в сторону Китайского Туркестана, граница не была установлена. Это открывало британцам доступ на Памир, а русским — доступ к северо-западной части Гиндукуша и далее, в Дардистан (область в бассейне верхнего Инда). В Дардистане существовал ряд мелких, фактически независимых, государственных образований (Хунза, Нагар и другие).
На самом Памире Шугнан, Рошан и некоторые другие памирские ханства то признавали над собой власть Бухарского и Кокандского ханств, то подчинялись Афганистану, то пытались добиться независимости. К востоку от этих ханств, на памирских нагорьях, кочевали памирские киргизы, которые считались подданными Китая, но фактически были полностью независимыми.
С начала 1880-х гг. британцы начали посылать на Памир своих эмиссаров и разведчиков под видом научных экспедиций. В свою очередь Военное министерство России в 1888 г. отправило туда экспедицию под командованием капитана Бронислава Громбчевского. Громбчевский был торжественно встречен правителем Хунзы Сафдар-Али-ханом, который просил передать российскому императору просьбу о принятии его в подданство России и о снабжении оружием против британцев. Но в 1889 г. британцы добились от Сафдар-Али-хана формального согласия подчиниться своему контролю.
Между тем, китайцы попытались взять Памир под свой контроль и выставили свои посты в долинах озёр Рангкуль и Яшилькуль. Но вмешались афганские войска, оттеснившие китайцев к Рангкулю. В 1890 г. в Кашгар из Индии прибыла британская миссия, официально для учреждения в этом городе консульства. Но на самом деле её целью были переговоры с китайскими властями о разделе Памира.
Действия российских войск
Российские власти не хотели допустить, чтобы Памир был поделен между Великобританией и Китаем, и приняли решение немедленно взять его под свой контроль. Для этого летом 1891 г. в Маргелане был сформирован специальный отряд, состоявший из охотников (добровольцев) из 2-го, 7-го, 15-го, 16-го и 18-го Туркменских линейных батальонов и 24 казаков из 6-го Оренбургского полка. Всего в отряде было 8 офицеров и 114 рядовых. Им командовал полковник Михаил Ионов. В состав отряда входили подполковник Бронислав Громбчевский и классный топограф Н. А. Бендерский, занимавшиеся научными исследованиями и картографированием.
В свою очередь, чтобы договориться с китайцами и следить за действиями русских на Памире, британское правительство послало на Памир экспедицию во главе с известным исследователем Центральной Азии гвардейским капитаном Фрэнсисом Янгхазбендом.
Отряд Ионова дошел до Базаи-гумбаза у северного подножья Гиндукуша, где между 14 и 17 августа 1891 г. произошла его встреча с экспедицией Янгхазбенда. Ещё ранее, у перевала Беик, отрядом Ионова был арестован британский лейтенант Девинсон, которого отправили его под конвоем в Маргелан. С Янгхазбенда же Ионов взял письменное обязательство покинуть Памир и более там не появляться, угрожая, что иначе он будет вынужден применить силу. Янгхазбенду пришлось подчиниться. После этого отряд Ионова двинулся в обратный путь, в город Ош. В связи этим инцидентом британский посол в Петербурге заявил протест и начались длительные российско-британские переговоры. В связи с угрозой установления российского контроля в Дардистане британское правительство решило при помощи военной силы занять ханства Хунзу и Нагар. Сафдар-Али-хан послал в Россию посольство с просьбой о помощи, но его просьба была отклонена, и в декабре 1891 г. Хунза и Нагар были заняты британскими войсками.
После ухода отряда Ионова китайцы и афганцы опять направили свои войска в долины рек Оксу и Аличур, что вынудило туркестанскую администрацию в 1892 г. опять отправить отряд Ионова на Памир. В его составе теперь было четыре пехотные роты добровольцев, три сотни казаков из 6-го Оренбургского полка, двухорудийный взвод Туркестанской конно-горной батареи и команда саперов.
2 июня 1892 г. отряд Ионова выступил из Маргелана и 17 июня прибыл к озеру Рангкуль. Там был китайский отряд, бежавший при приближении русских войск. 27 июня отряд Ионова встал биваком на берегу реки Оксу(Мургаб) около слияния её с рекой Акбайтал вблизи урочища Шаджан. Здесь Ионов получил сведения о нахождении афганского поста у впадения реки Аличур в озеро Яшилькуль и о готовящемся нападении китайской конницы на свой отряд в случае его продвижения к озеру. Ионов решил напасть на афганцев, а капитана Скерского выслал против китайцев. Скерский выбил китайцев из укрепления Ак-Таш в верховьях реки Оксу, а Ионов, после рукопашной схватки 12 июля, уничтожил афганский пост у Сума-Таша около озера Яшилькуль в долине реки Аличур.
После этого 25 июля Ионов отправился обратно на Оксу (Мургаб). Здесь, на месте прежнего бивака, он заложил укрепление и выслал капитана Скерского с полусотней казаков для разведки отдаленных районов Памира, где опять появились китайцы. 25 августа Ионов отправился в Фергану, оставив в новом укреплении Шаджанский отряд (160 человек пехоты и 40 казаков) капитана Кузнецова. Кузнецов установил с китайцами хорошие отношения. Весной 1893 г. его сменил новый отряд под командованием капитана Зайцева.
Весной 1893 г. афганцы начали появляться в Шигнане и Рошане, собирая с местного населения подать. В связи с этим в этот район был послан штабс-капитан С.Ванновский с двумя офицерами и десятью нижними чинами. В августе 1893 г отряд Ванновского у кишлака Емц наткнулся на афганский отряд Азанхана, который в 5 раз превосходил отряд Ванновского и не пропускал его в сторону Ванча. В результате произошел бой. В этом бою впервые были применены винтовки Мосина. Афганцы отступили.
В 1892—1893 гг. британская экспедиция лорда Данмора и майора Роше прошла по пути отряда Ионова, и даже эксгумировала убитых и похороненных русским отрядом афганцев.
В 1894 г. на Памир были отправлены подкрепления под командой Ионова, уже в чине генерал-майора. Общие силы в его подчинении на тот момент состояли из 21 офицера, 411 нижних чинов и 119 казаков. В мае 1894 г. Ионов получил сведения о появлении афганских войск в Шигнане и Рошане и отправил туда отряд подполковника Н.Юденича — по реке Гунт и отряд капитана Скерского — по реке Шахдаре. Туда же был выслан казачий разъезд капитана Александровича.
Отряд Скерского (12 человек пехоты, 20 казаков, 2 орудия) 22 июля прибыл к границе Шигнана Там он был радостно встречен местным населением во главе с сыном правителя, который присоединился к отряду. Однако у крепости Рош-Кала 28 июля отряд Скерского был встречен огнём афганцев. 31 июля Скерский послал к крепости два отряда, и афганцы покинули Рош-Кала. Затем к ним подошло подкрепление, но и к отряду Скерского прибыла команда капитана Эттингена (60 пехотинцев, 12 казаков и пара пусковых станков с 32 осколочно-фугасными ракетами). После этого с 4 по 8 августа 1894 г. афганцы несколько раз пытались атаковать русских, но каждый раз попадали под их огонь и отступали. Наконец, 9 августа, афганцы скрытно ушли.
Результаты
27 февраля (11 марта) 1895 г. в Лондоне посол России и министр иностранных дел Великобритании обменялись нотами по вопросу раздела сфер влияния на Памире. Часть Памира отошла к Афганистану, часть — к Российской империи, а часть — к Бухарскому эмирату, подконтрольному России. Сферы влияния России и Великобритании разделил Ваханский коридор, отданный Афганистану. Российская экспансия в Средней Азии была завершена.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Если бы в России были нормальные люди у власти, то Бадахшан и его население заняли особое место в политике. Там живут люди, которым можно доверять.