ОТКУДА БЕРЕТСЯ ИСТИНА?



"Только Истина сделает вас свободными"

Христос





Все желают свободы, и путь к ней указан. Сперва Истина, затем свобода.



Что такое Истина и какую свободу она даёт? Попытаемся разобраться в этом вопросе.



Способны ли мы воспринять Истину?





У нас есть зрение. И вроде бы у всех людей зрение одинаковое. Но если разобраться в этом вопросе, то это далеко не так. Есть люди, которые очень плохо видят или не видят вообще. Есть люди, для которых мир чернобелый, или из него выпало несколько цветов. А существуют люди, особенно художники, которые различают тысячи оттенков и способны улавливать даже гармонию сочетания различных цветов и линий. Есть даже люди, которые видят невидимое для других. Например, явление миров других изменений. Т.е. их глаз устроен особенно тонко.



У нас есть слух. Всем известно, что существует люди с музыкальным слухом, а также те, у кого он отсутствует. Т.е. различение звуков и их гармонии присуще не всем. Есть люди тугоухие, плохослышащие. А существуют люди с тонким ухом, слышащие очень хорошо и даже на больших расстояниях. Существует также явление яснослышания, и оно пробивается иногда в моменты напряжения, в экстренных ситуациях или при переходе ко сну. Но тебе известно, что слышимый человеком спектр звуков очень узок. На самом деле звуков гораздо больше, просто мы не способны их услышать.

Платон утверждал, что существует симфония сфер. Космос звучит, и некоторые люди способны это слышать. Великий йог Тибета Миларепа также слышал звучание симфонии космоса. Т.е. эту способность можно развить.



У нас есть обоняние. Это старейший из органов чувств. Ему отдан отдельный раздел мозга. Во времена Великих Монголов было принято не здороваться, но обнюхивать друг друга. Они настолько развивали своё обоняние, что по запаху могли понять настроение человека, его склонность к хитрости и даже намерения. Также известно удивительное чутье животных, которым пользуются собаководы.



Высоко в горах иногда можно различать тончайшие ароматы, которые не могут быть присущи этому пустынному месту. Скорее всего существо человека на больших высотах так утончается, что обоняние начинает воспринимать запахи миров других изменений.



У нас есть тактильные ощущения — восприятие кожей. Некоторые люди настолько развивают в себе эту способность, что могут провести рукой вдоль тела человека и сказать какой орган болен. Ещё более тренированным даже рукой проводить не требуется, достаточно просто почувствовать человека.



Все эти инструменты восприятия можно развивать почти бесконечно. Например, Бетховен писал музыку будучи глухим. Я лично знаю человека слепого от рождения, который научился видеть не хуже зрячего и в горах прекрасно ориентировался. Когда мы разговаривали, он смотрел мимо меня. Когда я спросил его, в чём же дело, он ответил: "Я слепой, но я всё вижу".



У нас есть ум. Градации его развитости огромны. Существуют люди очень тупые, практически лишенные ума. И существуют люди очень умные с огромной скоростью мышления, способные мгновенно разобраться даже в сложных ситуациях. Есть люди не способные разобраться даже в элементарных вещах и они совершают одни и те же ошибки. Т.е. не способные связать в уме свои действия и их последствия. Противоположность им - люди, способные наблюдать законы мироздания. Они даже создают алгоритмы использования этих законов и обучают этому других. Так создаются науки, так растут достижения в спорте, так создаются технологии во всех областях, фактически этим прирастает цивилизация.



У нас есть интуиция. Люди развились не только в наблюдении происходящего и анализе прошедшего, люди постоянно пользуются интуицией. Хотя даже не знают, как это работает. Но они предчувствуют будущее. Существует даже специальные люди — футурологи, рассказывающие людям о будущем.

Например, Жуль Верн. Он предсказал многие технические решения и вообще канву направления цивилизации, когда описанное им казалось совершенно невозможным. Многие вещи он просто предсказал. Известно множество пророчеств Эдгара Кейси - самого мощного футуролога Америки. Например, он предсказал не только распад СССР, но и год распада. Известно, что Сталин предсказал судьбу Советского Союза после его смерти. Фиделю Кастро принадлежат слова: "Штаты начнут вести переговоры с нами только тогда, когда президент Америки будет черным, а папа римский латиноамериканцем". Так, собственно, и произошло.



Таким образом, даже свойства сознания человека могут быть тренируемы.





Мы воздействуем на окружающий мир.



Древние люди, выходя из своих пещер, воздействовали на него палкой копалкой и каменным топором). Древние египтяне каким-то невероятным способом делали пирамиды, строили плотины, совершали кругосветные путешествия. Греки удивлялись их технологиям, на что египтяне отвечали им: "Вы, греки, как дети. Вы даже представить себе не можете, чем мы владеем".



Древние индусы создавали летательные аппараты (виманы) и могли даже проникать в межзвездное пространство. Тысячи лет назад они настолько подробно описали строение солнечной системы, что наша современная наука в догонку совершает "открытия", открывая уже давно открытое.



В области Пакистана обнаружены области пустыни, покрытые стеклом. Подробное изучение показало, что это не метеорит и не сгорание газов. Причина этих стеклянных полей - ядерный взрыв в атмосфере. Т.е. рукотворное воздействие на природу. Интересно, что этот ядерный взрыв описан в ведах. Им было уничтожено огромное войско неприятеля. Ох уж эти войны...



Таким образом воздействие человека на природу также прогрессирует. Мы воздействуем с помощью различных инструментов, но также можем воздействовать и с помощью сознания. Например, один мой друг, недолго потренировавшись, научился перемешать взглядом деревянную стружку по воде. Мне же удавалось вылечивать у знакомых различные болезни просто силой сосредоточения. Также известны опыты воздействия человека на замерзающую воду. Фигурки снежинок становилось красивыми или уродливыми, в зависимости от настроения человека, в присутствии которого они замерзали. Музыка Моцарта значительно увеличивает надои молока у коров - и это тоже воздействие человека на природу.



Сила любви.

Мысль и чувства. Какую силу имеют они? Огромную!

Одна фармацевтическая компания проверяла лекарства на животных. И вдруг эксперименты стали давать сбой. Кролики были распределены на три группы. Первой группе давали нормальную дозу лекарства, второй - пустышку, а третьей - смертельную дозу лекарства. Так вот в третьей группе кролики перестали умирать. Дозу увеличивали. Но смертей по прежнему не наблюдалось. Стали выяснять в чем дело. Оказалась, что в лабораторию приняли на работу студента, который каждый день по многу раз доставал кроликов смертников из клеток, целовал их в нос, гладил и всячески их залюбливал. Это было единственное изменение в технологии. Т.е. единственная причина их выживания. Конечно же, не физические поглаживания кроличьей шерсти выгоняли токсины из их организмов, а сила любви искреннего сердца нейтрализовывала яды.



Сила мысли.

В одной школе на работу приняли молодую учительницу математики и дали ей два класса - сильный и слабый. По неопытности она перепутала и стала относиться к сильным как к слабым, и к слабым как к сильным. По итогам первой четверти слабые стали сильнее, а сильные слабее. И классы выровнялись в своей успеваемости. Таким образом был обнаружен эффект пигмалиона. С тех пор было поставлено тысячи экспериментов, и каждый раз результат один: сила мысли меняет человека. Это широко используется в спорте высоких достижений: надо чтобы тренер верил в своих подопечных.



Более того, выявлено, что есть люди с более выраженной силой мысли. Они могут заставить другого человека чувствовать себя ничтожеством или наоборот героем, даже не входя с ним в контакт.



Эту способность сознательно развивают в себе коучи запада и гуру востока. При прочих равных методах сила мысли Учителя имеет решающее значение, если она есть.



Таким образом, и восприятие человека, и осмысление, и воздействие на окружающий мир - всё это может быть тренируемо и расти практически до бесконечности.



Но причём же тут Истина?



Платон.

Один человек спросил Платона:

— Скажи, ты знаешь Истину?

— Да, знаю.

— Можешь показать мне её?

— Тебе не могу.

— Но почему?

— Чтобы увидеть Истину, нужно развить в себе органы восприятия Истины.



Как мы видим, и это тоже может быть тренируемо, если знать как.



По всей видимости, все Учителя древности тренировали способность видеть Истину в своих учениках.



Одного Учителя Истины спросили:

— Скажи, если твой ученик в постижении Гнозиса промахнется мимо цели (согрешит), но совершит метаною (перемену разума, осознает свою ошибку), не отвернешься ли от него?

— Не отвернусь.

— А если семь раз на дню согрешит и покается?

— И семьдесят семь раз на дню не отвернусь.



Так отвечал Учитель, который говорил: "Только постижение Гнозиса (Истины) сделает вас свободными (позволит достичь освобождения)".



Так говорил человек, которого ученики называли Равви Иешуа. Мир называет его Иисус Христос. Я привел более точный перевод его слов.



Сравните это со словами другого Учителя Шакьямуни Гоутамы Будды: "Огонь познания сжигает все деяния на плане иллюзии. Поэтому те, кто познали и освободилось, именуются Огнями".



"Цель существования - освобождение от оков иллюзии путём уничтожения невежества Знанием".



Не находите ничего общего?



Таким образом известные и не известные Учителя древности знали Истину. Как же это знание помогло им?



Платон воспитал плеяду прекрасных учеников, и со временем они заняли господствующее положение в Афинах, что привело к расцвету Древней Греции.



Равви Иешуа создал мощную общину. На момент его ухода из жизни она насчитывала около 70 учеников, крещенных Святым Духом и знавших Истину. Эти ученики передавали Святой Дух и Истину по цепи приемственности, так что спустя сто лет после ухода из жизни Учителя, общины были многочисленными и в них царила удивительная, красивая, гармоничная атмосфера — Царствие Божие, что привлекало в общину всё больше и больше людей. Истина и Дух Святый были настолько важны для первых христиан, что они даже под страхом смерти не отрекались от своей веры.



За время жизни Будды, почти вся Индия перешла в буддизм. Учение о карме и перевоплощениях убедило людей не совершать преступления. В итоге преступников не стало, а тюрьмы были упразднены за ненадобностью. Междоусобные войны прекратились и наступила эра благоденствия и процветания.



Таким образом, люди знавшие Истину, существенным образом повлияли на мир, сделав его значительно лучше.



Продолжение следует...



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