Налог на шляпы

Пошли упорные слухи, что вдогонку к сборам за рыбалку правительство собирается ввести налог на сбор грибов и ягод. Мол, за право собирать грибы потребуют 6 тыс. руб. в год, за ягоды – ещё 4,5 тысячи. Одни говорят – торчат уши Минсельхоза, другие намекают на подлость Минприроды. Шум вокруг затеи всё слышнее, при этом ни в правительстве, ни в министерствах официальных опровержений не было.

Давить народ новыми налогами правительство принялось не вчера. Начали с верных способов, четвёртый год обдирают как липку автовладельцев, курильщиков и любителей выпить. Также тихой сапой не забыли повысить все государственные сборы и подати, некоторые мигом выросли в несколько раз. Дело идёт к резкому росту налогов на жильё и имущество, возможно ведение налога на вклады и т.д. При этом в правительстве явно изучают с лупой, где бы ещё поднажать на народный карман. Как недавно рассказывали «АН», весной 2017 г. дошло до резкого роста налогов с владельцев крохотных моторных судёнышек, включая надувные лодки. Убогие «члены» этого самого правительства не имеют ума на то, как бы раскрутить экономику. Вот и испытывают терпение населения.

На этом фоне возможный грядущий грибной побор уже не кажется фантастической или сумасшедшей затеей. По этому поводу одни шутят, мол, государству придётся крупно потратиться, посадив под каждый куст в лесу грибную полицию. Другие настроены серьёзно, прикидывают возможный экономический эффект от затеи. Тут всплыло много интересного.

Во-первых, попытка ограничить свободу грибников начались давно. Обычно обострения происходят в регионах, где гриб стал заметной частью экономического пейзажа. Скажем, идею ограничить сбор дикоросов всерьёз обсуждали единороссы-депутаты Законодательного собрания Приморского края. Они предложили штрафовать народ на 1–2 тыс. руб. за самовольный сбор грибов и ягод. Мол, это наносит крупный ущерб природе. На самом деле грибы никого не волновали. Прежде всего надеялись взять на прицел сбор кедра, ценных кореньев и папоротника, потому что их очень дорого покупают в соседнем Китае. Что интересно, дальневосточных слуг народа вдохновил белорусский опыт. В соседней стране в лесах действительно легко можно наткнуться на инспекторов, которые штрафуют за неправильный сбор грибов и ягод.

В Приморье затея не прошла, пошумели – разошлись. Зато недавно ситуация обострилась во Владимирской области, где налог на грибы и ягоды предложила ввести губернатор С. Орлова. Похоже, власти в некоторых, прежде всего далеко не самых богатых регионах, не понимают, что грибы и ягоды во всех смыслах спасают людей от голода. Мало того: сбор даров природы для части сельского населения превратился в единственный способ заработка.

О каких масштабах речь? Независимые эксперты приводят такой региональный разрез ягодно-грибной отрасли. Объём заготовок ягод в Северо-Западном регионе – около 35 тыс. т в год, грибов – 9 тыс. тонн. В Центральном районе ежегодно заготавливают 30 тыс. т ягод и 4 тыс. т грибов. В Сибири особо богата дарами природы Томская область, потенциал по кедровому ореху – 58 тыс. т, по бруснике – 11 тыс. т, по грибам – 18 тыс. тонн. Впрочем, по расчётам специалистов, имеющиеся в Томской области ресурсы природного растительного сырья при среднем урожае многократно превышают реально сложившиеся объёмы заготовок.

Всего по России грибной урожай – более 150 тыс. т, ягодный в два-три раза больше. Это то, что реально собирают в лесах. Вырастает, само собой, гораздо больше. Цифры не просто большие, они в разы превосходят рынок промышленных, магазинных, грибов. Это в основном шампиньоны, которых, по официальным данным, в нашей стране съедают 78 тыс. т в год, всего по полкилограмма на человека в год.

По многим оценкам, в области заготовки съедобных даров природы мы впереди всей планеты. Богатые страны помешались на экологически чистых продуктах, при этом до трети европейского рынка диких грибов и ягод занимает товар родом из РФ. Например, в прошлом году Россия экспортировала в ЕС рекордный объём мороженой черники, более 5 тыс. тонн. Это далеко не предел – в Карелии достраивают несколько новых перерабатывающих предприятий. Когда заработают, производство ценной ягоды вырастет минимум в пять раз.

Вообще потенциальная прибыль от дикоросов явно нешуточная. Продукт, который лежит буквально под ногами, не требует ни вложений, ни расходов на электричество, ни удобрений, может приносить очень приличные деньги. Например, уже в 2011 г. в одной только в Томской области ягод и грибов заготовили на 1 млрд рублей. По оценкам экспертов, при этом не собрали и 5% реального лесного урожая. Потому что дико не хватает рабочих рук. Дошло до того, губернатор пообещал привлечь к сборам таёжных грибов, ягод и кедровых шишек 1,5 тыс. китайских работников.

Тут напрашивается вывод. Грибной налог нужен не для того, чтобы содрать с народа дополнительную копейку. Но чтобы самим заграбастать ягодно-грибные прибыли. При этом местным властям наиболее богатых дарами природы регионов будет особенно важно оградить правильных, одобренных ими, приближённых собирателей от конкуренции со стороны остального, дикого, населения. В этом случае даже за деньги разрешение на грибы не дадут.



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