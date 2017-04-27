Налог на богатых

Наш прогноз от 17 апреля подтвердился: Минфин явно намерен положить конец сладкой жизни российских банков. Замминистра финансов Илья Трунин не только предложил обложить банковские вклады налогом на доходы физических лиц, но и особо отметил, что вопрос «будут ставить в политическом плане»:

РИА Новости. Замминистра финансов Илья Трунин, отвечающий в министерстве за налоговую политику, считает, что доход от депозитов следует облагать налогом на доходы физических лиц.

Сейчас доходы по рублевым вкладам облагаются подоходным налогом, только если ставка банка превышает ключевую ставку ЦБ на пять процентных пунктов.

Трунин считает неправильным то, что подоходный налог взимается даже с самых маленьких зарплат, но не с доходов от вкладов, которые могут достигать значительных сумм.

Действительно, вопрос является политическим. До последнего времени российские банки пребывали прямо-таки в оранжерейных условиях. В то время как доходы от облигаций облагались НДФЛ, с процентов по банковским депозитам такого налога не взималось. Разница в доходностях была маленькой, и деньги простых граждан загонялись тем самым в банковскую систему, ибо средний российский вкладчик категорически не был готов возиться с довольно сложной процедурой покупки облигаций ради выигрыша в пару процентов.

Банкам можно было бы многое простить, если бы они вкладывали полученные от населения деньги в реальный сектор. Однако банки кредитовать бизнес отнюдь не торопились, а когда всё же делали это, то выкатывали поистине конские проценты, да ещё и требовали 4невозможно больших залогов. Также следует вспомнить валютный кризис 2014 года, когда банки помогли спекулянтам в считанные недели прогнуть курс рубля вдвое. Минфин справедливо полагает, что банки виноваты и должны быть призваны к порядку.

Как мы и предполагали неделю назад, Минфин решил выпустить «народные» ОФЗ именно для того, чтобы составить нездоровой российской банковской системе здоровую конкуренцию:

Главное препятствие на пути к кошелькам массового вкладчика — вялый сервис брокеров, не позволяющий далёкому от мира финансов гражданину купить облигации «в один клик» — устраняется просто, «народные» ОФЗ будут продаваться в «Сбербанке» и в других крупных банках. Для повышения же привлекательности ценных бумаг Минфин решил ещё и обложить депозиты налогом, как это делается в большинстве развитых стран мира.

Этот налог можно назвать «налогом на богатых», так как обычные вкладчики от перекладывания денег в облигации даже немного выиграют, ну а самые обеспеченные граждане, которым банки дают особые условия и самые высокие проценты, заплатят теперь со своих миллиардов налог государству.

Судя по всему, Минфин считает несправедливой ситуацию, когда рабочий или водитель трамвая честно платят 13% НДФЛ, а рантье — куда как менее важная для общества прослойка — от уплаты налога освобождаются.

Пока что остаётся открытым вопрос, будет ли налог взиматься со всей суммы полученных процентов или только с части, которая превысит ставку рефинансирования ЦБ. С одной стороны, было бы справедливо, чтобы налог брали только с превышения — тогда уровень налога не зависел бы от уровня инфляции и, что важно, прицельно «стриг» бы только самых крупных вкладчиков, получающих самые высокие проценты. С другой стороны, тогда налог станет настолько маленьким, что его введение будет иметь скорее психологический эффект.

Олег Макаренко