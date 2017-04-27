К выступлению В.А. Ефимова на конференции по экономической безопасности
10:05. 27 апреля 2017 Просмотров - 221 3 коммент. Опубликовал: brahman
„Нам не дано предугадать,
как слово наше отзовется”
Ф.И. Тютчев
Ф.И. Тютчев
Всем хорошо новое выступление Виктора Алексеевича, разве что слишком высок темп речи. И всё же… не обошлось без одного бемоля.
Начиная с отметки 12 мин. несколько сумбурно и неопределённо по вкладываемому смыслу прозвучало эмоционально выделенное отрицание советской системы планирования в лице Госплана и высказанный определённый пиетет слову „рынок”. Честно говоря, подумал, что это не Ефимов вещает, а какой-нибудь Пивоваров.
Однако недоразумение (отчасти) разрешилось, благодаря любезным (и, увы, крайне лаконичным) пояснениям М.В. Величко, соратника Ефимова по разработке и продвижению Концепции Общественной Безопасности.
Видимо, Виктор Алексеевич лишь из-за недостатка времени на своё выступление крайне сжал этот важный момент: суть планирования и суть рыночного механизма.
Из речи понятно, что Ефимов не отвергает Госплан, а лишь критикует его. Величко же посоветовал обратиться к их совместной (третий соавтор – Зазнобин В.М.) работе „ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ”.
И действительно, недостатки и упущения советского Госплана детально описаны в разделе 9.4.2. "Какой не должна быть система планового хозяйства" и далее до гл. 10 об НТП.
Михаил Викторович пояснил:
„Суть проста – Ефимов имел ввиду следующее:
1. Госплан разрабатывает план, возможно в нескольких вариантах.2. Из нескольких вариантов кто-то должен выбрать один и утвердить его, т.е. отдать команду на его исполнение. В Иране это компетенция некоего совета, а не парламента.3. Рынок – инструмент бесструктурного управления, его необходимо настраивать на выполнение плана – для этого необходимо распределить по отраслям и регионам ставки налогообложения, дотирования и субсидирования.”
На моё возражение, что свободное предпринимательство и рынок невозможны без эксплуатации человека человеком, ответ такой:
„Подразумевается экономика типа сталинской: госсектор, кооперативно-колхозный, и индивидуально-частный (без наёмного труда).”
Оно, конечно, отлегло на сердце, хотя множество вопросов о реальности практического воплощения подобного контроля и остались. Однако урон сознанию молодых слушателей, нанесённый Ефимовым из-за невнятной, скомканной тирады о Госплане и рынке, считаю недопустимо значительным.
И хотелось бы пожелать Виктору Алексеевичу, чья подвижническая деятельность всё равно остаётся на высочайшем уровне, быть чуточку внимательнее при выступлениях перед молодёжью.
„Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…”
Источник: ss69100.livejournal.com
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Какая чушь!!! А распил откат где? А олигархи??? Не по Кудрину все это. Не по Кудрину.
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Улыбнуло…+…
По нашему…
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Разговоры, разговоры, разговоры… А олигархи слушают и кушают…миллиарды казённых денег.