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К выступлению В.А. Ефимова на конференции по экономической безопасности

10:05. 27 апреля 2017 Просмотров - 221 3 коммент. Опубликовал:
„Нам не дано предугадать,
как слово наше отзовется”

Ф.И. Тютчев

Всем хорошо новое выступление Виктора Алексеевича, разве что слишком высок темп речи. И всё же… не обошлось без одного бемоля.

Начиная с отметки 12 мин. несколько сумбурно и неопределённо по вкладываемому смыслу прозвучало эмоционально выделенное отрицание советской системы планирования в лице Госплана и высказанный определённый пиетет слову „рынок”. Честно говоря, подумал, что это не Ефимов вещает, а какой-нибудь Пивоваров.

Однако недоразумение (отчасти) разрешилось, благодаря любезным (и, увы, крайне лаконичным) пояснениям М.В. Величко, соратника Ефимова по разработке и продвижению Концепции Общественной Безопасности.

Видимо, Виктор Алексеевич лишь из-за недостатка времени на своё выступление крайне сжал этот важный момент: суть планирования и суть рыночного механизма.

Из речи понятно, что Ефимов не отвергает Госплан, а лишь критикует его. Величко же посоветовал обратиться к их совместной (третий соавтор – Зазнобин В.М.) работе „ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ”.

И действительно, недостатки и упущения советского Госплана детально описаны в разделе 9.4.2. "Какой не должна быть система планового хозяйства" и далее до гл. 10 об НТП.

Михаил Викторович пояснил:

„Суть проста – Ефимов имел ввиду следующее:

1. Госплан разрабатывает план, возможно в нескольких вариантах.
2. Из нескольких вариантов кто-то должен выбрать один и утвердить его, т.е. отдать команду на его исполнение. В Иране это компетенция некоего совета, а не парламента.
3. Рынок – инструмент бесструктурного управления, его необходимо настраивать на выполнение плана – для этого необходимо распределить по отраслям и регионам ставки налогообложения, дотирования и субсидирования.”

На моё возражение, что свободное предпринимательство и рынок невозможны без эксплуатации человека человеком, ответ такой:

„Подразумевается экономика типа сталинской: госсектор, кооперативно-колхозный, и индивидуально-частный (без наёмного труда).”

Оно, конечно, отлегло на сердце, хотя множество вопросов о реальности практического воплощения подобного контроля и остались. Однако урон сознанию молодых слушателей, нанесённый Ефимовым из-за невнятной, скомканной тирады о Госплане и рынке, считаю недопустимо значительным.

И хотелось бы пожелать Виктору Алексеевичу, чья подвижническая деятельность всё равно остаётся на высочайшем уровне, быть чуточку внимательнее при выступлениях перед молодёжью.

„Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…”


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Величко, госплан, ефимов, зазнобин, иран, ксонцепция, развитие, рынок, суть, человек, экономика
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