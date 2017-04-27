К выступлению В.А. Ефимова на конференции по экономической безопасности

„Нам не дано предугадать,

как слово наше отзовется”



Ф.И. Тютчев

Всем хорошо новое выступление Виктора Алексеевича, разве что слишком высок темп речи. И всё же… не обошлось без одного бемоля.Начиная с отметки 12 мин. несколько сумбурно и неопределённо по вкладываемому смыслу прозвучало эмоционально выделенное отрицание советской системы планирования в лице Госплана и высказанный определённый пиетет слову „рынок”. Честно говоря, подумал, что это не Ефимов вещает, а какой-нибудь Пивоваров.Однако недоразумение (отчасти) разрешилось, благодаря любезным () пояснениям М.В. Величко, соратника Ефимова по разработке и продвижению Концепции Общественной Безопасности.Видимо, Виктор Алексеевич лишь из-за недостатка времени на своё выступление крайне сжал этот важный момент: суть планирования и суть рыночного механизма.Из речи понятно, что Ефимовотвергает Госплан, а. Величко же посоветовал обратиться к их совместной () работеИ действительно, недостатки и упущения советского Госплана детально описаны в разделе 9.4.2. "" и далее до гл. 10 об НТП.Михаил Викторович пояснил: