Гидра. Послесловие.

«Ежегодно в Российской Федерации регистрируются порядка 5000 новых случаев психиатрической патологии и почти 6000 неврологической на 100 тысяч населения (http://psychiatr.ru/news/311). Наиболее частые проявления проявляются ощущение «инородного» в организме: от описания болезненности в области сустава, позвоночника (неврология) до бредовых неврозов, психозов и шизофренических расстройств с полной уверенностью в том, что в человеке живёт, обитает или им управляет нечто.»

«Отчасти, это склонность человека транслировать ответственность за себя на кого бы то ни было. Здесь возникает правомочный вопрос, по поводу тех, кто достигает некоего «просветления» в медитации. Не стоит забывать, что человек находясь в медитации может контактировать с любыми сущностями, любого энергетического плана, вплоть до так называемых «чертей имитаторов» 4 уровня, которые готовы прикинуться кем угодно, лишь бы человек пошел на контакт и отдал наработанную энергетику. Самое печальное, что далеко не все «продвинутые горожане» могут отличить чем что является, отсюда и качество полученной информации и уровень грамотности интерпретации.»

«Медицинской и биофизической наукой давно доказано влияние людей друг на друга, наличие коллективного сознания и некого общего информационного поля, в котором мы все находимся.»

«Содержащаяся в нашем организме вода и есть проводник – с помощью неё мы считываем биоэнергетику с любого предмета, человека и пространства, излучаем свою индивидуальную энергетику. Значит выходит, что определённая доля умения считывая информации в нас заложена по природе.»

«Некоторые физиологи утверждают, что львиную долю в этом процессе играют эпифиз и гипоталамус, нейро-гуморальные центры регуляции жизнедеятельности и синхронизации работы организма, в иных источниках называемыми, как третий глаз и синхронизатор полушарий. Выходит, что в нас по природе заложена «антенна» восприятия окружающего.»

«Для чего? Чтобы облегчить жизнь, используя информацию, не теряя времени на её получение эмпирическим опытным путём. Стоит отметить, что животные и растения так же содержат воду. Известно, что растения сообщаются между собой, и показано на опыте, при спиливании дерева в лесу деревья и кустарники на различном расстоянии от спиленного дерева изменяют скорость биохимической реакции в листьях и снижают количество питательных веществ в листве.»

«В настоящее время изучено и доказано, что кровь и межклеточное пространство не стерильно, как было принято изначально для упрощения и стандартизации понятий в медицинском сообществе (работы и серия монографий в 1970-х годах в Сибирском Государственном Медицинском Университете, бывш. Томском Медицинском Институте, изученная вами работа гематолога, Эвазия бактерий от врожденного иммуните та(часть 1,2) [Текст] : научное издание / Ф. Ю. Гариб, А. П. Ризопулу // Российский иммунологический журнал. – 2012. - Т. 6(15), № 4. – С. 319-331 ; Т. 7(16), № 1. – С. 3-25. – Ориг.). Из этих работ следует, что многие аспекты ранее общепризнанных постулатов являются ложными, не потому что медики прежде были плохие и хотела заморочить нам голову, а лишь потому, что к этим знаниям они приходили эмпирически, без возможности микроскопии, патологоанатомического исследования и адекватного при жизненного обследования, да и при жесткой рецензии со стороны религиозных организаций.»

«Да и символизм в медицине идёт с древнегреческой мифологии, когда к Асклепию приползла змея, показывая лечебные травы, а его дочь Фармация собирала яд змей, делая лечебные мази и настои. Но интерпретация данного символа от мудрости до хитрости и заговора против человека зависит от культуры.»

«В корне не правильно говорить, что в медицинском вузе лимфатическую систему не изучают. Видимо писал один из тех студентов медицинского института, который не учил анатомию, патологическую анатомию, физиологию, патологическую физиологию, иммунологию, клиническую иммунологию и терапию во всех её проявлениях, а следовательно, не учился вовсе. Следовательно, выдвинутый тезис абсурден.»

«Иммунология – самая развивающаяся отрасль науки в медицине, следовательно, данные, выдвинутые более 10 лет назад интерпретированные по господствующим тогда понятиям, могут быть безнадёжно устаревшими в нынешнее время технологий. И опять-таки, не стоит забывать, что все исследователи – это люди и каждый находит и видит ровно то, что ему кажется интересным, возможно упуская какие-то незначительные детали.»

«В настоящее время известно, что иммунная система делится на врождённую и адаптивную (подробнее советую прочитать в учебнике Ярилина А.А. по иммунологии для студентов ВУЗов). Грубо говоря, после контакта инфекционных агентов с первичным иммунным звеном (будь то туберкулёзная палочка Коха, бактерии или грибы) без достаточной активности вторичного иммунитета происходит вышеуказанная эвазия – сохранение возбудителей заболеваний в неактивных формах.»

«Вторичный иммунитет формируется не сразу – эволюционно он появился гораздо позднее, так утверждают все иммунологические справочники, учитывая теорию эволюции. Опять же учитывая теорию эволюции, онтогенез и филогенез, учёные всего мира сходятся в том, что 90% генов, «не нужных» нам после рождения, являются необходимыми для начальных периодов эмбриогенеза, когда зародыш повторяет этапы развития эмбриогенеза других живых организмов.»

«Лимфатическая система представлена сетью капилляров, сосудов, которые в норме находятся везде, кроме самого вещества мозга, глазного яблока и суставов, но непременно плотно их окутывая. Капилляры и лимфатические сосуды по строению схожи с венозными посткапиллярами и венами, в которых так же находятся полулунные клапаны и ток венозной крови и лимфы происходит за счет сокращения мышц. В человеческом теле одну артерию диаметром а сопровождают одна глубокая вена и одна поверхностная вена диаметрами по 2а , а так же 2 лимфатических сосуда, диаметр которых в норме 1/2а .»

«Зачем тогда лимфатический сосуд? В любом адекватном учебнике по анатомии (классика: Привес, анатомия для студентов ВУЗов), написано, что жидкость из межклеточного пространства попадает туда в том случае, если происходит нарушение оттока по венам по ряду причин, включая варикозное расширение вен, несостоятельность клапанов вен и другое. В патофизиологии ( Новицкий В.В.) отлично описывается гемостаз (замедление вплоть до полного прекращения кровообращения при бактериальной инфекции, тогда лимфатические сосуды и выполняют дренажную функцию, расширяясь и принимая в себя не только застойную кровь, но и наплодившихся бактерий.»

«Основываясь на всём выше сказанном, можно сделать выводы:

1. лимфоциты и лимфатическая система не является нам чужеродной;»

«2. в нас на самом деле имеются чужеродные одноклеточные и внеклеточные паразиты, которые возобновляют своё паразитирование или увеличивают его при негативном влиянии на нас внешней среды (стресс психологический, метеорологический, диеты, истощения и др.);

3. в настоящее время есть бактерии и вирусы, которые влияют изолированно на адаптивный иммунитет – кем и зачем они созданы – вопрос другого уровня, так же как и вирус Эбола;»

«4. адаптивный иммунитет может быть аутоагрессивным, но вероятно что это какая-то мутация, возникшая в результате какого-то внешнего фактора, к которому данные люди более чувствительны в отличие от окружающих из этой же популяции и что ведёт в их случае к заболеванию, но при иных условиях и стимулах будет привилегией, о которой мы сейчас не догадываемся;»

«5. медицина быстро развивающая наука, претерпевающая изменения и пересмотр многих понятий и постулатов, в результате происходят многочисленные противоречия в источниках и терминологическое, не всегда равноценное, дублирование;

6. для дальнейших публикаций в вопросах медицины необходимо знание нормальной физиологии и анатомии, а так же их изменение при патологических процессах.»

Почти два года назад, в августе 2015-го, я начал публиковать цикл статей под названием «Гидра» , который, как я и предполагал, вызвал весьма неоднозначную реакцию читателей. Вопросы и комментарии, касающиеся «Гидры», с тех пор приходят ко мне постоянно. Некоторые из них достаточно интересны и содержат те или иные факты, которые дополняют общую картину. А недавно мне прислали ссылку на очень интересную и подробную рецензию, которая написана дипломированным врачом аллергологом-иммунологом Мархайчук Айшат Зиябутдиновной из Калиниграда. Рецензия эта примечательна по нескольким причинам, о которых я подробнее расскажу ниже. Далее я буду приводить выдержки из рецензии Айшат со своими комментариями, а полный текст данной рецензии все желающие могут скачать по ссылке тут или с Яндекс-диска С одной стороны, никто и не утверждал, что подобных психических расстройств не бывает. А с другой, далеко не все подобные случаи объясняются именно проблемами с психикой. Можно привести не один десяток конкретных примеров, когда у человека на самом деле находили тех или иных паразитов внутри тела, хотя изначально ему ставили диагноз «психическое расстройство». Поэтому оба крайних варианта утверждений, как «это всегда психическое расстройство», так и «это точно какой-то паразит внутри тела» не состоятельны. Нужно разбираться с каждым конкретным случаем отдельно, учитывая конкретные факты.Если честно, то когда я прочитал этот фрагмент, то у меня возникло ощущение, что мы с Айшат живём в каких-то параллельных мирах. Напомню, что данная рецензия написана дипломированным врачом. Интересно, как давно этому стали учить в медицинских ВУЗах? Кто, когда и каким образом доказал существование подобных энергетических сущностей и даже успел составить их классификатор? Я обязательно напишу Айшат и попрошу рассказать об этом подробнее, с указанием ссылок на первоисточники и данные исследований.Очень интересно. Опять же, хотелось бы получить ссылки на первоисточники и конкретные материалы по данным исследованиям, поскольку когда я начинаю писать про данные вещи, то обычно получаю обвинения в том, что я неуч и выдумщик, а все мои утверждения совершенно ненаучны.Собранная мной на данный момент информация говорит о том, что вода является лишь одним из каналов передачи информации, причём на самым основным. Ну да ладно, это уже мелкие придирки.Когда я позволяю себе в своих работах приводить подобные высказывания, то неизменно получаю упрёк в том, что мои утверждения несостоятельны, так как нет конкретных ссылок на первоисточники.Айшат, возможно, что я не самый большой специалист в биологии, но я достаточно неплохо разбираюсь в физике и теории обмена информацией. Уверяю вас, что в приведённом вами примере вода не может быть проводником данной информации, поскольку скорость движения воды по капиллярам растений очень низкая. Так что растения для передачи данной информации используют какой-то другой информационный канал. Кстати, вы знакомы с работами Вильгельма Райха, который тоже достаточно много экспериментировал с растениями и сделал достаточно много интересных наблюдений. О некоторых его исследованиях можно прочитать тут . Существует легенда, что после его смерти все материалы из его лаборатории были конфискованы спецслужбами США, а позже его исследования и полученные результаты официальной наукой были признаны «ненаучными». Даже не смотря на то, что некоторые из его опытов сравнительно простые и могут быть проверены всеми желающими, чтобы самостоятельно убедиться в том, что это на самом деле работает именно так, как об этом писал Вильгельм Райх.Вы знаете, Айшат, рассуждения о жёсткой рецензии со стороны религиозных организаций, когда речь заходит о работах, которые были написаны во времена СССР, выглядят несколько странно. Хотя, возможно, что мы просто чего-то не знаем о том, что на самом деле происходит в настоящей профессиональной медицинской среде и там существует отдельная своя религия, которую исповедуют профессиональные врачи?Вы знаете, Айшат, возможно я мало чего смыслю в медицине, но изучением мифологии разных народов я занимаюсь уже много лет. Поэтому поверьте мне на слово, что пытаясь сослаться на древнегреческие мифы, вы вступаете на очень зыбкую почву. Если мы сейчас начнём разбираться в том, как появились «древнегреческие мифы», кто и для чего, а главное, когда их записал, то можем уйти очень далеко от обсуждаемой нами темы. При этом необходимо ещё учитывать и тот факт, что многие символы, которые сегодня повсеместно используются, на самом деле имеют не один, а несколько смыслов, которые отличаются как в разные исторические периоды их использования, так и в зависимости от контекста, в которых они применены, или тех групп людей, которые их используют. Например, такие простые и распространённые символы как крест или треугольник имеют огромное количество вариантов интерпретации кодируемой ими информации в зависимости от того, как они ориентированы, а также кем и в каком контексте использованы. Так что предлагаю данную тему отложить для другого раза.Согласен. Но только это не мои слова. Несколько десятков человек прислали мне ссылку на интервью якобы тоже с дипломированным врачом, в котором содержится данная фраза.Снова согласен. Но в таком случае возникает другой вопрос. Эти исследования и достижения, которые были выполнены в последние 10 лет, они расширяют и углубляют наши предыдущие знания в данной области, то есть, опираются на тот же базис, который в том числе служит основой для всей современной практической медицины, или они настолько революционны, что требуют серьёзного пересмотра этого базиса?Правильно ли я понимаю, что «адаптивный иммунитет» и «вторичный иммунитет» это одно и тоже? Если да, то тогда весьма странным выглядит следующее утверждение.Получается, что на начальном этапе развития биосферы и живых организмов вторичный иммунитет им не требовался, а потом вдруг понадобился? Интересно, а существуют ли какие-то внятные объяснения этому факту? Ведь если это утверждение верно, то это означает, что агрессивные микроорганизмы и вирусы, которые атакуют другие организмы, то есть то, что мы сегодня называем «болезни», также появляются «гораздо позднее».Что касается эмбриогенеза и использования генов, то есть уже целый ряд работ, из которых следует, что эмбрионы разных животных только внешне похожи друг на друга на начальных периодах своего развития, но при этом каждый из организмов с самого начала развивается строго по своей программе. То есть, организм человека сразу строится именно как организм человека, а организм носорога или рыбы сразу строится как организм носорога или рыбы. В тоже время, поскольку имеется внешнее сходство эмбрионов, то это означает, что тот генетический код, который отвечает за формирование данной формы эмбриона, также должен быть похож. И тут мы подходим к ещё одной интересной и большой теме, которая может увести нас далеко в сторону от основного вопроса. Как только представится возможность, я постараюсь к ней вернутся, а пока хочу сказать о том, что если для построения той или иной формы или структуры из клеток требуется один и тот же, либо очень похожий генетический код, а именно это следует из последних работ по изучению механизмов того, каким образом происходит регулирование построения сложных форм и структур при развитии организма, наличие одинаковых фрагментов генов у разных организмов вовсе не означает, что данные организмы являются родственниками и когда-то имели общего предка. Если мы сейчас начнём конструировать совершенно новый организм с нуля, который вообще не будет иметь никаких предков в существующей живой среде, то чтобы получить необходимую нам форму тела или того или иного органа, мы должны будем включить в его генетический код, который будет отвечать по строения формы тела или структуры органа, точно такой же или очень похожий генетический код, который уже используется природой. То есть, это примерно тоже самое, как заставить нескольких программистов написать программы, которые будут решать одну и ту же задачу. В целом программы будут разные, но поскольку они решают одну и ту же задачу, общая суть у них будет одинаковая, включая отдельные фрагменты кода, которые могут быть полностью идентичны.Очень интересно! Скажу честно, о сходстве строения и принципа работы венозных сосудов с лимфатическими сосудами я раньше не знал. Если честно, то это порождает ещё больше вопросов, чем даёт ответов. Во первых, мне в нескольких источниках, где описывается устройство и работа лимфатической системы, встречалась фраза о том, что лимфатическая система необходима для того, чтобы через неё отводились крупные частицы, которые не могут пройти через венозную систему. Но из приведённых вами данных следует, что венозные сосуды в целом в четыре раза превышают в диаметре лимфатические сосуды.Самый же главный вопрос состоит в том, а зачем организму вообще понадобилось тратить столько сил и ресурсов на то, чтобы сформировать фактически дублирующую отводящую систему, которая при этом не имеет собственного выхода наружу и в конечном итоге сбрасывает выведенные отходы обратно в кровь? Наличие второй выводящей системы ещё как-то можно было понять, если бы она имела собственный выход наружу, чтобы разгрузить те же печень и почки от необходимости очищать кровь от продуктов распада, которые выводятся через лимфатическую систему.С другой стороны, если либо параметры среды обитания на планете изменились и стали менее благоприятными для организма, либо появились некие агрессивные формы микроорганизмов, которых ранее на планете не было, тогда лимфатическая система могла сформироваться как форма приспособления к новым изменившимся условиям. До этого организм разрушался медленнее, поэтому кровеносная система вполне справлялась с отводом продуктов распада, а после изменения условий справляться перестала и потребовалось увеличить производительность выводящей системы.Давайте я переведу это на нормальный язык. Поскольку на планете появляются микроорганизмы, которые целенаправленно атакуют именно венозную выводящую систему, то для противодействия потребовалось встроить в организм дублирующую систему, которая построена на тех же принципах действия (сжатие и полулунные клапаны), но состоит из других клеток, нежели венозная система, чтобы вывести их из под атаки. Остаётся только вопрос, когда это на самом деле произошло?На это можно посмотреть с разных сторон.С одной стороны, клетки, из которых состоит лимфатическая система, а также сами лимфоциты рождаются непосредственно внутри нашего организма и несут в себе ту же самую ДНК, что и все остальные клетки данного конкретного организма. Только на основании этого факта мы уже можем говорить о том, что лимфатическая система, с точки зрения современной науки, не является каким-то другим организмом.А теперь давайте посмотрим на это с другой стороны. Сейчас очень можно стало играться со всякими животными и встраивать клетки одних животных в других. В результате появляются, например, свиньи, которые светятся в темноте https://geektimes.ru/post/209248/ При этом светятся они потому, что в их ДНК был встроен фрагмент ДНК медузы, у которой свойство флюоресценции клеток было изначально. В итоге получается, что организм данных свиней сам производит эти светящиеся клетки, но по искажённой человеком программе ДНК. И это не случайная мутация, а целенаправленное искажение исходного кода ДНК с целью получить конкретные новые свойства и качества у организма. При этом внесённые изменения не обязательно должны мешать новому организму. Наоборот, во многих случаях вносимые искажения помогают модифицированному организму выживать и развиваться, например, повышая его морозостойкость или способность сопротивляться болезням или вредителям. Правда, научившись искажать исходные ДНК, мы пока не в состоянии предсказать каким образом новый искажённый организм впишется в Биосферу в целом. Насколько его появление и распространение нарушит существующий в Биосфере баланс. Но это уже другой вопрос.Итого. Нет смысла спорить с тем, что код формирования лимфатической системы и лимфоцитов в организме зашит в нашу ДНК. Но остаётся вопрос, а был ли этот код там изначально или был добавлен позже? И если позже, то когда? Причём из тех фактов, которые были озвучены Айшат, как раз выходит, что этот код был добавлен позже.То, что сегодня в биологии принято называть «вирус» не относится к живым организмам. В некоторых источниках даже говориться о том, что вирусы являются квазиживыми структурами, поскольку не обладают всеми признаками живых организмов. Они не могут размножаться самостоятельно, у них отсутствует основной и энергетический обмен, и вне клетки они просто являются биополимерами, то есть большими и сложными органическими молекулами. Другими словами, это такие специальные биологические «флэшки», основная задача которых доставить генетическую информацию внутрь заражаемой клетки, чтобы нарушить её нормальную программу функционирования.Другими словами, воздействие вируса на клетку происходит совсем на другом уровне, нежели воздействие бактерий и других микроорганизмов. Бактерии и другие микроорганизмы разрушают клетку, оказывая на неё внешнее воздействие, в то время как вирус оказывает на клетку информационно-функциональное воздействие изнутри, заставляя её саму себя разрушать. При этом заражённые клетки организма производят новые молекулы вируса внутри себя, но по чужой ДНК, так что к ним в общем-то мы тоже можем применить термин «чужеродные».Но для того, чтобы нарушить нормальную работу клетки, вовсе не обязательно доставлять внутрь этой клетки чужую ДНК. Ни одна клетка не использует весь набор генов, которые записаны в ДНК организма. Большинство клеток используют весьма ограниченное количество генов в процессе своей жизнедеятельности и функционирования. И если исказить этот набор, заставив клетку переключиться на использование других генов, то нормальное функционирование клетки нарушится. Тут мы подходим к очень непростой теме, которая связана с тем, что никто пока толком так и не объяснил, каким образом все эти сложнейшие процессы синтеза белков в клетке управляются и регулируются. Из тех материалов, которые я успел прочитать на эту тему, следует, что одного только взаимодействия на молекулярном уровне оказывается недостаточно, чтобы объяснить все наблюдаемые эффекты и процессы. Но как только мы говорим о том, что у клетки существует ещё один уровень информационного управления и регулирования её деятельности, то это означает, что на данном уровне также возможны как сбои в работе, так и искажающее воздействие.Можете привести примеры, когда другие виды заболеваний, не являющиеся аутоиммунными, становятся привилегией? Сдаётся мне, что вы пытаетесь выдать желаемое за действительное.Вообще-то у вас пункты 5 и 6 вступают в противоречие друг с другом. Каким образом можно выполнить пункт 6, если из пункта 5 следует, что вы никак не можете определиться с понятиями, постулатами и терминологией? :)А если серьёзно, то это проблема существует не только в медицине, но и во многих других направлениях науки, которая выходит далеко за рамки обсуждаемой темы.С одной стороны, введение специализированной терминологии позволяет более детально и точно описывать изучаемую предметную область, ускоряя обмен информацией между специалистами в данной области. А с другой стороны, мне неоднократно приходилось убеждаться в том, что если человек не может на обычном языке, не прибегая постоянно к специальной терминологии, объяснить суть происходящих процессов, то это означает, что он сам до конца не понимает, что и как на самом деле происходит.В заключении хочу выразить благодарность Айшат Зиябутдиновне Мархайчук за то, что она нашла время и желание написать свою рецензию, которая написана в конструктивном ключе и достаточно понятно для неспециалистов.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com