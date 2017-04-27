То, что делают сегодня врачи – это уничтожение народа. Они сначала делают из человека хроника, из хроника делают неизлечимого больного хроника, а дальше он благополучно умирает. Вот сегодня достижение официальной медицины. Иван Неумывакин.

Иван Неумывакин.

Болезней нет!

Иван Неумывакин – доктор медицинских наук, профессор, врач космической медицины, заслуженный изобретатель, www.neumivakin.ru

Иван Неумывакин: Мне выпало счастье тридцать лет отвечать за состояние здоровья космонавтов в полёте. В результате этой работы удалось создать систему, которая позволяет утверждать, что заболеваний, как таковых нет, есть состояния. Но Королёв нас учил: если критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай.

Мной создана сегодня оздоровительная система, которая позволяет мне заявить, что рака и СПИДа нет. И никто на меня в суд пока не подал, потому что я прав. Нами разработана система, которая позволяет только за счёт изменённого сознания вылечить человека.

Если официальная медицина говорит человеку, что он болен, его уже вылечить невозможно. Меняется сознание человека. Он начинает зацикливаться, считает себя ущербным по отношению к другому, и вылечить его нельзя. Но самое главное: если человека акцентировать внимание на те резервные механизмы, которые заложены у нас, а они на порядок больше, чем любые повреждающие факторы, то человека можно вылечить только за счёт этого. Только чтобы человек сам занимался тем, что это его машина от него самого зависит - это состояние здоровья.

Сегодня уже разработана методика на официальном уровне, клинически подтверждённая, что можно с помощью изменённого сознания, так называемого ясновидения, можно сегодня восстановить орган, который у человека вырезан. Причём это клинически подтверждённые случаи. Официальная медицина об этом знает. Во Франции, в Германии, в США, в Швеции, на Украине эта методика работает.

Мы подчас делаем то, что не может сделать официальная медицина. Я пишу это в своих книгах, написаны элементарно просто. Будь то перекись водорода, будь то вода, будь то ясновидение, будь то книга, которая называется "Резервные возможности организма", как с помощью дыхания и сознания можно вылечить человека без лекарств.

Поэтому благополучия всем вам, и самое главное - здоровья, которое находится не только в ваших руках, но и в вашем сознании.

Набор текста: Татьяна Самило

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Профессор Иван Неумывакин утверждает: каждый может быть здоров, как космонавт!

Лучшие из лучших попадают в космонавты, но иметь крепкое здоровье может каждый!

Иван Павлович Неумывакин — знаменитый советский профессор, который заботился о здоровье космонавтов и разработал специальную систему, позволяющую покорителям космоса никогда не болеть.

Его исследования полны новизны, необычных разработок и отличаются от методов, популярных в традиционной медицине.

Валентина Терешкова и И. П. Неумывакин Валентина Терешкова и И. П. Неумывакин

Глядя на фотографии 86-летнего Ивана Павловича, невольно хочется следовать его советам — цветущий и энергичный дедушка в таком почтенном возрасте обходится без лекарств.

И уверяет, что для этого нужно всего лишь учитывать простые законы сохранения здоровья.

Советы Ивана Неумывакина

1. Иван Павлович советует меньше есть.

Уменьшение привычной порции еды — шаг к оздоровлению организма, избавлению от зашлакованности и улучшению пищеварения. Вся лишняя еда становится причиной болезни!

Идеальный баланс продуктов на сутки по Неумывакину: белки (лучше — растительные, нежирные мясо и рыба) — 15–20 %; растительная пища — 50–60 % (как можно больше сырых фруктов и овощей); углеводы (в основном хлеб с грубыми волокнами и крупы) — 30–35 %.

2. Чем лучше пережевываешь пищу, тем лучше она усваивается.

Пережевывай пищу до тех пор, пока не исчезнет ее характерный вкус. Никогда не ешь и не готовь в гневе и спешке, старайся сделать прием пищи особенным ритуалом.

Не стоит смешивать углеводную пищу с белковой — старайся разделить углеводы и белки на два отдельных приема пищи.

3. После еды необходимо отдыхать.

20 минут отдыха достаточно, чтобы организм полностью отдался процессу пищеварения и впитал все ценные вещества в состоянии покоя. Помни, что пищеварение само по себе — энергоемкий процесс.

4. Ужинай не позже 18–19 часов.

Это очень важно! Твой ужин не должен быть поздним — тогда исчезнут любые проблемы с лишним весом, а организм будет отлично самоочищаться.

5. Пей воду за 10–15 минут до приема пищи.

После еды не пей ничего в течение 2 часов — это касается воды, кофе, чая, компота и т. д.

Это оптимальный питьевой режим для лучшего пищеварения. В день обязательно выпивай 2 л воды, следи за ее качеством — это основа здоровья.

6. Не ешь горячей пищи — употребляй только теплую.

То же самое касается и напитков.

7. Один раз в неделю проводи разгрузочный день.

Выбери тот, который наиболее подходит твоему организму: фруктовый, соковый день, кефирный или овощной. Такие разгрузочные дни мобилизируют защитные силы организма.

8. Приседай.

Сердце — это ресивер, мотор по перекачке жидкости, у которого есть больше 500 мышц. Они должны работать как насосы. Главный насос находится от пупка и ниже.

Вот какая ситуация возникает у многих: к примеру, 100 грамм крови поступает к ногам, а оттуда может поднять только 90 грамм. То есть 10 грамм остается. Из-за этого появляются отеки, тромбофлебиты, боли в ногах и так далее. Мышцы не работают, как следует. Виной всему является то, что люди мало двигаются и ведут преимущественно сидячий образ жизни.

Лечебные приседания

Встань возле опоры и возьмись за нее на уровне пупка. Держи ноги вместе. Наклонись назад, при этом руки и ноги должны быть прямые. Приседай, сгибая колени. Начинать надо осторожно с неглубоких приседаний по 10-15 сантиметров.

После месяца тренировок можно начинать выполнять это упражнение полностью. Через пару месяцев человек уже сможет приседать минимум 100 раз с короткими перерывами на отдых, если нужно. Конечно, надо при этом обратить внимание на индивидуальные особенности организма.

Тот, кто будет делать такие приседания, забудет об инфаркте, инсульте, проблемах с ногами. Также кровяное давление придет в норму. Приседания уберегают нас в повседневной жизни от травм.

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТОНИИ. ПРОФЕССОР ИВАН НЕУМЫВАКИН (любительская съёмка)

9. Не надо есть, если не хочется!

Заставлять себя есть и впихивать в организм еду — это преступление против здоровья. Если ты не проголодался, это значит, что ранее съеденные продукты еще не переварились.

10. Не делай другим людям того, чего не пожелал бы себе.

Как это относится к здоровью? Профессор Неумывакин считает, что духовное падение неизбежно ведет к преждевременной смерти — когда человек слаб духом, его тело тоже слабеет.

11. Если у тебя высокая температура во время болезни, желательно поголодать.

При температуре необходимо пить много жидкости, соблюдать постельный режим и отказаться на время от еды. Тогда выздоровление наступит очень быстро.

12. Пей натощак воду со щепоткой соли.

Это избавит тебя от застойных явлений в желчном пузыре и поможет организму активно работать весь день.

Самодисциплина — то, без чего невозможно крепкое здоровье, считает Иван Павлович. Приведенные выше правила очевидны, просты и понятны. Если бы все их придерживались, жизнь без лекарств стала бы реальностью!

Запомни эти золотые каноны здоровья, и тогда любые болезни останутся в прошлом.

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Иван Павлович Неумывакин (род. 7 июля 1928 года, Киргизия) — советский и российский врач, учёный-медик, целитель и автор книг.

С 1959 года на протяжении 30-ти лет занимался космической медициной, находился у её истоков в СССР. Затем деятель неофициальной медицины.

Доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы в отставке.

Заслуженный изобретатель России. Подробнее (род. 7 июля 1928 года, Киргизия) — советский и российский врач, учёный-медик, целитель и автор книг.С 1959 года на протяжении 30-ти лет занимался космической медициной, находился у её истоков в СССР. Затем деятель неофициальной медицины.Доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы в отставке.Заслуженный изобретатель России.

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- Иван Павлович, Вы говорите, что человек должен понять и исполнить своё предназначение на Земле. Вы можете сказать о себе, что у Вас это получилось?

- Могу. Когда я разрабатывал для космонавтов методы оказания медицинской помощи в полёте, то подключил к этой работе многие медицинские институты, около 400 специалистов узкого профиля, и это были самые выдающиеся специалисты Советского Союза. И я им всегда задавал вопрос: почему вы – узкий специалист? Ведь человек – это единая система. Наше тело – это не просто физический объект, а носитель квантовой энергии, пронизывающей всё, что создано природой, и что представляет собой единое целое со Вселенной.

Для меня узких специалистов сегодня в медицине не существует. Для меня, узкий специалист – это больной человек. Он сам больной и других калечит. Человек един по своей сути и по своей духовной матрицы. Только нужно вот эти духовные и нравственные устои положить во главу угла, а о физике тела помнить и знать, что с ним нужно делать, чтобы оно функционировало нормально.

И вот такой целостный подход к человеку, у меня, как у врача, был всегда. По этому принципу я строил всю свою практическую деятельность, не смотря на то, что вся система была против такого подхода. И хотя вся жизнь моя прошла в борьбе, я полностью удовлетворён. Самое главное, что я всегда был честен перед собой, я всегда шёл наперекор всему тому, что не согласовывалось с моей совестью. Я всё отменял, но самое главное, я предлагал.

Меня очень много раз пытались наказать за то, что я нарушал общепринятые правила, законы. Но если бы я их не нарушал, то у нас были бы смерти в космическом полёте. Нарушая все законы, я спасал ситуацию – ни один космонавт не погиб во время полёта.

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Цитата.

Лекарства можно полностью исключить, кроме экстремальных случаев. То, что делают сегодня врачи – это уничтожение народа. Они сначала делают из человека хроника, из хроника делают неизлечимого больного хроника, а дальше он благополучно умирает. Вот сегодня достижение официальной медицины. (2008).

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Отрывок (скачать книгу)

И. П. Неумывакин

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Уж сколько раз твердили миру, сколько раз говорено: народная медицина — это не альтернативная, а самая что ни на есть традиционная, начало которой было положено Гиппократом, Авиценной, Парацсльсом и др. и которая основывается на законах Природы.

Здесь человек выступает как единая цельная система, и лечение включает все составляющие этой системы: Духа, Души и Телесной сущности.

Дух — это истинное «Я«- человека, исходная программа судьбы человека на Земле. Дух управляет в человеке желанием познания и необходимости творить. В этом и состоит духовный поиск и разнообразие путей и способов жизни, что совершенствуют человека.

Душа — это проводник силы Духа, неограниченный запас энергетических сил человека. Душа имеет программу разворачивания внутренних сил человека. Глобальная цель Души — стать кем-то, воплотить энергию во что-нибудь.

Телесная сущность — несет в себе программу развития материального тела и использования его возможностей в жизни, генетическую или родовую память. Главная задача телесной сущности — чтобы человек выжил, приспособился и реализовался в социуме на основе чувств, инстинктов, желаний, возможностей и черт характера.

К сожалению, в современном мире у человека Телесная сущность занимает доминирующее положение и подавляет Дух и Душу.

Человек занят только удовлетворением потребностей тела, реализует программу выживания в социальной среде и руководствуется житейским разумом. В результате теряется цельность: Дух не может воплотить свою программу в реале (у человека отсутствуют цель и смысл жизни), Душа чего-то хочет, переживает, куда-то зовет (голос совести, который постоянно подавляется человеком).

Человек теряет связь с естественной природной средой, живет в мире искусственных социальных конструкций. Все это приводит к внутреннему конфликту и проявляется разнообразными заболеваниями.

Основа исцеления — это восстановление целостности человека, связи с естественной природной средой.

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