Джонсон поддержит ракетные удары по Сирии: Британия атакует?

Нанесут ли американцы повторный ракетный удар по сирийской территории? Все возможно, если вспомнить с какой маниакальной настойчивостью мировому сообществу пытаются внушить мысль о том, что ответственность за атаку с применением химического оружия против мирных жителей несут сирийские власти. Наводит на размышления и оговорка главы британского МИД Бориса Джонсона, готового поддержать военную агрессию США.

По его словам, Соединенному Королевству будет трудно отказать Вашингтону в такой мелочи. Если американцы попросят поддержки в нанесении нового ракетного удара по сирийской правительственной армии, британцы им помогут. Ведь Джонсон искренне верит, что Башар Асад убивает сограждан «оружием, запрещенным почти 100 лет назад».

Стоит напомнить несколько фактов, связанных с военной интервенцией британцев в Сирию.

Во-первых, в 2013 году палата общин отклонила резолюцию правительства, связанную с проведением военной операции в Сирии.

Во-вторых, впереди внеочередные всеобщие выборы и парламент скоро будет распущен. Если до лета США примут решение нанести ракетный удар по Сирии, получать поддержку парламента не потребуется: «Если они попросят нашей поддержки, с моей точки зрения - и я знаю, что это и точка зрения премьер-министра, - нам будет трудно сказать «нет».

Подобные заявления не стоит игнорировать. Несмотря на то, что Джонсон не вызывает особого уважения в качестве политика, он еще состоит на должности министра и его слова продолжают определять будущее. Особенно, если его мысли совпадают с мыслями премьер-министра страны.

В-третьих, британское правительство может, но не обязано принимать решение о начале военных действий с разрешения парламента. Здесь действует т.н. Королевская прерогатива, когда формальное право объявить войну принадлежит Короне, а не парламенту. На практике королева передает это право премьер-министру и правительству.

Создается впечатление, что Джонсон ждет – не дождется подобного предложения со стороны властей США. Присутствие России на Ближнем Востоке и ее несомненные успехи в борьбе против международного терроризма Джонсону не по душе. Недаром он постоянно говорит, что время Асада ушло и Москва не должна его поддерживать. Для стимуляции и принятия нужного Лондону решения относительно сирийского конфликта, он предлагает ввести против России по настоящему карательные санкции.

Для нас же важен тот факт, что британское правительство вновь готово нарушить международное право в собственных корыстных интересах. Меньше всего Джонсона заботит судьба жителей Сирии. Вот и определился еще один пособник террористов, для которого суверенитет другого государства – просто пустой звук, впрочем, как и Устав ООН.

Нет бы Борису вспомнить про Тони Блэра и вторжение в Ирак. Британский Кабмин не так давно дал оценку тем событиям и признал, что правительство под руководством премьера совершило ужасную ошибку, когда принимало решение о начале войны на основании ошибочных разведданных и оценок, без поддержки большинства членов Совбеза ООН. И ведь ситуация имеет все шансы повториться. Джонсон импульсивен и не способен трезво мыслить.

Остается лишь Тереза Мэй. Насколько эта леди продуманна и руководствуется ли холодным расчетом? Только так можно избежать эскалации сирийского конфликта с подачи Запада и обвинений в военной агрессии. На Джонсона рассчитывать не стоит: просто «говорящая голова». Обладай он большей властью и мировая война могла стать реальностью.