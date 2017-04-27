90 лет со дня рождения Евгения Моргунова

В годы войны, на которые пришлось детство Моргунова, он работал на заводе «Фрезер», обтачивал болванки для снарядов. Но в 1943 году Евгений написал письмо на имя Сталина с просьбой о зачислении в театральное училище — и, к всеобщему удивлению, действительно поступил в училище при театре Таирова, перейдя позднее во ВГИК.

Слава пришла к Моргунову после роли предателя Стаховича в «Молодой гвардии» Сергея Герасимова, но подлинная народная любовь, конечно, связана с созданным в фильмах Леонида Гайдая образом Бывалого, который стал главной работой в карьере Моргунова. Именно эта самая народная любовь и не позволила актеру пропасть в девяностых, когда он, в отличие от многих коллег, продолжал активно сниматься — не считая регулярных творческих вечеров и гастролей.



Детство

Евгений Моргунов родился 27 апреля 1927 года в Москве. Отца Моргунов не помнил: тот ушел, когда сыну едва исполнился год. Его мама работала в роддоме акушеркой. В годы войны четырнадцатилетним мальчишкой обтачивал болванки для артиллерийских снарядов на заводе «», получил почетную грамоту за «за самоотверженный труд» на заводе. Был крупным ребенком, но это заслуга матери. Жили бедно, как и большинство москвичей в те годы. Играл во дворе в футбол, где мячом служила консервная банка.

Женя очень любил советских композиторов и мечтал петь, как Леонид Утесов. «Я стал бы Утесовым, если бы родился раньше него», — шутил артист. Играя на сцене клуба, увлекался самодеятельностью и вообще хотел посвятить жизнь искусству. В кино ходил часто, но только на утренние сеансы, легче было купить билет за двадцать копеек. Для этого прогуливал школу. «Я и стал артистом из-за того, что учился неважно. И еще, наверное, потому, что жил без отца. Не было человека, который мог бы хорошенько выпороть меня и поставить на правильный путь».

Большая шутка с большим будущим

В1943-м Женя написал письмо Сталину, что хочет быть актером: «Уважаемый Иосиф Виссарионович, примите меня в искусство. Я рабочий Сокольнического вагоноремонтного завода СВАРЗ, болваночник, хочу быть в искусстве, участвовал в самодеятельности, работал в массовке на «Мосфильме». Но директор нашего завода препятствует этому стремлению. Я хочу быть как Станиславский, Немирович-Данченко».

И случилось невероятное. Генеральный директор завода получил из Кремля через пятнадцать дней казенную бумагу: «Направить товарища Моргунова Е.А. для поступления в театр имени Таирова в качестве актера вспомогательного состава. Сталин». Так Женя Моргунов попал в ученики знаменитого режиссера А. Таирова в Камерный театр.

Однако в театре юное дарование поработало не долго. В конце 1944 года Женя перешел на актерский факультет ВГИКа в мастерскую Сергея Герасимова. Однокурсниками Жени были Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Нонна Мордюкова, Сергей Гурзо… И Женя Моргунов по-прежнему шутил. На общественном транспорте он ухитрялся ездить бесплатно: прикидывался контролером. Входил в автобус и громко говорил: «Граждане пассажиры, приготовьте билеты», — и степенно шел по салону. Потом выходил и садился в другой автобус. Так и доезжал до института.

После ВГИКа Женя считался средним актером и играл в Театре-студии киноактера с 1948 года до 1953 года. Одновременно в период с 1951 по 1953 год Моргунов был актером академического Малого театра. . На сцене он не блистал, но в жизни… Однажды Театр-студию киноактера посетили всесильные Молотов и Каганович. За кулисами их встретил высокий худощавый блондин и представился худруком театра. Он был так остроумен и обходителен, что вожди были очарованы. И даже когда он настоятельно попросил поднять зарплату актерам среднего звена, не заподозрили подвоха. К радости коллег Моргунова, им всем увеличили актерские ставки.

Кино. На вторых ролях

Еще студентом Евгений дебютировал в фильме Александра Столпера «Дни и ночи». Но эта роль была неофициальной. Первая же большая и официальная роль – роль предателя Стаховича в фильме «Молодая гвардия», который снял его учитель Сергей Герасимов в 1948 году.

Именно в те 40-е его можно увидеть стройным, худощавым и довольно красивым юношей. Но почему-то уже тогда в институтской стенгазете под рубрикой «Картинки будущего» Моргунова изображали очень толстым. Тогда уже всем было понятно, хорошего актера должно быть много и худым он останется недолго…

Снимался он и в кино. Однако эпизоды выпадали проходные и во «второсортных» лентах. Некоторые кинокритики считают, что поводом тому послужила роль Стаховича в «Молодой гвардии». Удачная во всех отношениях, кроме карьеры для самого актера. Сыгранная Моргуновым роль Стаховича вырезана в редакции 1964 г. «Когда фильм сняли, выяснилось, что Стахович подпольщиков не предавал. Пришлось почти все кадры с Моргуновым вырезать, — говорит директор Музея трех актеров Владимир Цукерман. — Его вообще во многих фильмах вырезали. То за крамольные сюжеты режиссеров, то за ершистый нрав актера».

К тому же в то время у многих были сомнения, что Моргунов хороший актер. Его и из Театра киноактера несколько раз пытались выгнать за бездарность. После очередной такой попытки Моргунов обратился к режиссеру Александру Довженко, у которого он однажды снимался в массовке, с просьбой дать ему характеристику.

Довженко написал: «Талантлив ли Моргунов? Этого я не знаю, но если в застрянет машина, Моргунов тут же ее вытащит. Талантлив ли Моргунов? Этого я не знаю, но Моргунов прекрасно переносит жару и холод, и если надо — неприхотлив в еде. Талантлив ли Моргунов? Этого я не знаю, но он прекрасно умеет доить корову и переносит на ногах грипп. Такой, как Моргунов, в экспедиции незаменим. Талантлив ли Моргунов? Этого я не знаю, но вы-то знаете, талантлив ли Моргунов».

Дирекция театра не очень поняла, на что намекает маститый режиссер, но оставила в покое шутника, который чуть не довел руководство до инфаркта.

Поворот в судьбе

Поворот в судьбе Евгения Моргунова неразрывно связан с именем Леонида Гайдая.

В 1960 году фильм начинающего режиссера «Трижды воскресший» с треском провалился. Гайдай впал в отчаяние, не зная, что снимать, и уехал в Иркутск к родителям. Там на чердаке деревянного дома он обнаружил номер «Правды» с фельетоном в стихах «Пес Барбос» Степана Олейника. Фельетон необычайно увлек его. Он тут же рассказал сюжет жене (актрисе Нине Гребешковой): «Нинок, ты послушай, как это смешно! Бежит Пес – 2 метра пленки, за ним Бывалый – 3 метра, оглядывается — 1,5 метра. Общий план — бегут все…» Родные только плечами пожали: «Три дурака бегают от собаки со взрывчаткой, которую сами же и бросили. Что ж тут смешного?» Но мудрая Гребешкова, знающая характер мужа, тихо вздохнув, сказала: «Потрясающе!».

Двух «друзей-алкоголиков» подобрали быстро — любимый актер Гайдая Георгий Вицин согласился сыграть Труса, Балбес нашелся тоже без проблем — кто-то посоветовал режиссеру пойти в цирк, посмотреть смешного клоуна Юрия Никулина. А вот с Бывалым не везло. Известный комик Иван Любезнов отказался, знаменитый Михаил Жаров в такой незначительной роли 9-минутной короткометражки сниматься не захотел.

И вдруг раздался звонок от секретарши самого всемогущего директора «Мосфильма» Ивана Пырьева: «Вам просили передать, чтобы вы не тратили время и средства и никого больше не искали. Пырьев лично утверждает на роль Бывалого Евгения Моргунова». Оказалось, директор случайно встретил этого актера в съемочном павильоне и сразу «положил на него глаз».

«Бывалый…»

Перевоплощаться в Бывалого Моргунову было не нужно – фактически он играл самого себя. «Женя Бывалый» в жизни как в кино, и в кино как в жизни: «В вагоне метро, собираясь выходить на своей остановке, Моргунов мог подойти к какому-нибудь мужчине, достать красную книжечку (а-ля КГБ) и сказать: «Пройдемте». Потом он вел «жертву» в сторону своего дома. Когда спутник актера уже был готов упасть в обморок от непонимания происходящего, Моргунов нарушал молчание: «Как жизнь? Как настроение?» Человек, теряясь и заикаясь, спрашивал: «За что вы меня задержали?». «Я вас задержал? — удивлялся Моргунов. — Просто вы мне показались симпатичным человеком. Я бы с вами в разведку пошел. Вот и захотелось поговорить, узнать, как дела… Пожалуйста, вы свободны. Можете идти!»

А на съемках этого самого фильма «Пес Барбос и необычный кросс» собака, игравшая Барбоса, все время кусала именно Моргунова.

В «Самогонщиках», где снимался уже другой пес, он тоже первым делом набросился на «Бывалого». Говорят, собаки кусают плохих людей. Иногда они кусают отрицательных персонажей, сыгранных слишком правдоподобно. Недаром же известнейший пародист Александр Иванов написал на него такую эпиграмму: Хоть ярлык приклеился «Бывалый».

Ярлык просто так не приклеивается. Поворот в судьбе Евгения Моргунова так и самого режиссера имел фантастический успех. После выхода первого из серии комедий Гайдая 9-минутного фильма «Пес Барбос и необычайный кросс», его тут же разослали по посольствам. Гайдай в ориентации на сатирическо-комедийное искусство 1920-х годов как советское, так и американское (Чарли Чаплин, Бастер Китон и Гарольд Ллойд), нашел настоящую «золотую жилу». И даже приемы эксцентрической американской комедии приобрели у него чисто российское и вполне советское звучание. Прорваться сквозь критику брюзжателей и скептиков те годы это было не просто. Этот фильм произвел сенсацию, москвичи свершали паломничество в кинотеатры, а режиссер сразу стал лауреатом всевозможных Сталинских премий.

На этом маститый режиссер Гайдай не остановился. Уже тогда популярные герои-маски советского кинематографа были задействованы в следующей короткометражке «Самогонщики». А в 1964 году набирающую популярность троицу пригласил в свою комедию «Дайте жалобную книгу» Эльдар Рязанов.

Настоящим же триумфом гайдаевской троицы стали комедии «Кавказская пленница» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Легкие, уморительно веселые, они сразу же завоевали сердца зрителей, и мало кто знает, что за этой легкостью была трудная, тяжелая работа. Так, например, в «Кавказской пленнице» тяжело давались сцены погони. Гайдай нервничал: «Не смешно!», обстановка была накаленная. А когда в час ночи шел просмотр снятого за день материала, Моргунов в этой нервной обстановке сказал: «Гайдай, ты мышей не ловишь!» Гайдай обиделся. Многие пытались позже их помирить, но Гайдай был непреклонен. Помирились они лишь спустя 27 лет на открытии Музея трех актеров.

«Троица в жизни…»

После гайдаевских комедий на троицу актеров «Никулин-Вицин-Моргунов» обрушилась невероятная лавина славы. Моргунов стал не просто узнаваемым человеком, он превратился почти в национального героя. На стадион проходил без билета. Увидев его, контролеры улыбались, забывая про свои обязанности. А Моргунов еще и кивнет на своего товарища, небрежно бросив: «Этот со мной».

Дружная в кино, в жизни знаменитая троица таковой не была. Поначалу сами «подельники» сдружились не на шутку и даже отдыхать ездили вместе. Моргунов искренне любил Георгия Вицина, преклонялся перед его талантом, который, по его мнению, не ценили по достоинству. А, вот Юрием Никулиным был недоволен, когда тот после «Кавказской пленницы», забыв о нём и Вицине, занялся собственной карьерой. После этого, они даже не на шутку разругались.

Было это так: перед началом одного из очередных представлений в цирке на Цветном бульваре, к главному входу подошел Евгений Моргунов с депутатским значком на лацкане пиджака и всем проходящим зрителям говорил, что для решения всех своих жилищных проблем они могут обращаться к директору цирка. После того, как количество просителей перевалило за полтора десятка, Юрий Никулин направил своего помощника выяснить, в чем же дело. После выяснения всех подробностей Никулин распорядился не пускать Евгения Моргунова в свой цирк: «У нас и своих клоунов хватает!»

Так знаменитая троица распалась. Больше они не снимались вместе в кино, не общались и в жизни…

«Я человек скромный, несмотря на свою порядочность»

После Бывалого Моргунов снимался в кино не очень много. Среди лучших работ: «Три толстяка» (1966), «Ехали в трамвае Ильф и Петров» (1971). Были и другие, менее значительные работы. Пробовал Моргунов себя и в качестве режиссера. Еще в 1962 году под патронажем Михаила Шолохова он поставил комедию «Когда казаки плачут». Но эта работа так и осталась единственной.

В 1982 году Михаил Козаков доверил Евгению Моргунову в своей картине «Покровские ворота» роль эстрадного куплетиста Соина. Актер сыграл ее очень ярко, вложив в своего героя и комедийные, и сатирические, и драматические краски.

Но другие режиссеры по-прежнему не спешили использовать его огромный комедийный талант. Видимо, кому-то мешали его успех и популярность. А ведь актер был способен не только на комедийные роли. Если бы режиссеры использовали Моргунова в различных амплуа, он мог бы достичь высот и в драматических ролях. Но Моргунов ни у кого ничего не просил. Он часто в шутку повторял: «Я человек скромный, несмотря на свою порядочность». Михаил Козаков при встрече с Юрой Никулиным признался, что во время отъезда из страны он очень переживал о том, что в России остается Евгений Моргунов, чей огромный потенциал не раскрыт. Он обещал ему помочь, но уехал. А вернулся — застал артиста больным.

Диабет

Моргунов зарабатывал на жизнь тем, что ездил по стране с концертами. Было безумно больно видеть, как немолодой знаменитый артист колесит по стране, чтобы заработать копейки на хлеб насущный. Для него это было настоящим испытанием. Ведь у артиста с ранних лет обнаружили диабет, который с каждым годом прогрессировал. Он выходил на сцену в ботинках, которые были разрезаны по бокам, а из разрезов выпирали отёкшие ноги. Именно из-за болезни, он и располнел. Тем не менее, актер никому не признавался, что ему тяжело: даже выйдя на сцену, хромая от боли, Евгений Моргунов шутил, что упал с лошади. Зрители верили. При сахарном диабете нельзя ничего: ни сладкого, ни пить, ни курить. Моргунов играл со всеми предостережениями врачей и делал все словно назло. Может быть, наоборот, чувствуя финал, хотел насладиться жизнью.

Семья

В 1965 году женился — его супруга Наталья не имела никакого отношения к актерской среде, она была младше его на 15 лет, в браке родились два сына — Антон (1966 г.р.) и Николай (1972 г.р.). У Моргунова была хорошая семья — жена, с которой они прожили 36 лет, двое сыновей, внуки и внучки. Заботливый отец и дед не умел «нежничать», хотел, чтобы всего они добились сами. До последних дней этот замечательный артист ездил с концертами по стране, выступал перед зрителями, показывал отрывки из своих комедий, рассказывал байки. Он много делал для других, пользуясь своей популярностью. «Но для себя получать «дивиденды» не умел».

«…Я — не-вы-но-си-мый!»

В 1998 году в семье Моргуновых случилось горе — младший сын погиб в автокатастрофе. Несмотря на то, что Евгений Александрович очень тяжело переживал потерю сына, работал до последних дней, никогда не отказывал людям, которые просили сфотографироваться с ним на память, и для этого в антракте выходил в фойе.

После этой потери Евгения Моргунова надолго не хватило. Два инфаркта, инсульт. Его положили в больницу на обследование, после которого врачи сообщили, что надежды на выздоровление нет. Но он продолжал шутить. На что Евгений Александрович заявил: «Вы не вынесете меня отсюда, потому что я — не-вы-но-си-мый!» Он пережил своего сына на один год.

Заслуженный артист России Евгений Александрович Моргунов умер на 73-м году жизни в Москве, в Центральной клинической больнице от инсульта 25 июня 1999 года. Похоронен на Кунцевском кладбище. Ни одна официальная и общественная организация не приняла участия в похоронах. На средства вдовы Натальи Николаевны поставлен памятник ему и его сыну Николаю, погибшему в автокатастрофе за год до кончины артиста.

Фильмография —

Актёрские работы

1943 — Дни и ночи — солдат (нет в титрах)

1944 — В 6 часов вечера после войны — артиллерист (нет в титрах)

1944 — Родные поля — призывник (нет в титрах)

1944 — Человек № 217 — заключённый № 204 (нет в титрах)

1945 — Это было в Донбассе — подпольщик (нет в титрах)

1948 — Молодая гвардия — Евгений Стахович (в версии 1960-х гг. — Геннадий Почепцов)

1949 — У них есть Родина — комендант (нет в титрах)

1950 — Донецкие шахтёры — шахтёр, сын Горовых (нет в титрах)

1950 — Заговор обречённых — военный (нет в титрах)

1950 — Секретная миссия — американский солдат (нет в титрах)

1950 — Смелые люди — Гофман (нет в титрах)

1952 — Незабываемый 1919 год — моряк-анархист (нет в титрах)

1953 — Вихри враждебные — анархист

1954 — «Богатырь» идёт в Марто — Гемфри

1954 — Командир корабля — Махотин

1955 — Мать — жандарм (нет в титрах)

1955 — Мексиканец — Майкл

1955 — Отелло — эпизод (нет в титрах)

1956 — Павел Корчагин — урка в подъезде (нет в титрах)

1956 — Первые радости — санитар (нет в титрах)

1956 — Поэт — зритель на вечере поэзии (нет в титрах)

1957 — Гори, моя зоре — Крутиков

1957 — Отряд Трубачёва сражается — немец-денщик (нет в титрах)

1957 — Рождённые бурей — Кобыльский

1957 — Страницы былого — жандарм (нет в титрах)

1958 — Шли солдаты — адъютант генерала (нет в титрах)

1959 — Белые ночи — стражник

1959 — Василий Суриков — комендант снежного городка

1959 — Судьба человека — толстый немец (нет в титрах)

1959 — Черноморочка — Трамбоний, конферансье

1960 — Евгения Гранде — бочар (нет в титрах)

1960 — Воскресение — Частный (нет в титрах)

1961 — Алые паруса — полицейский капрал

1961 — Две жизни — Красавин (нет в титрах)

1961 — Нахалёнок — эпизод

1961 — Пёс Барбос и необычный кросс — Бывалый

1961 — Самогонщики — Бывалый

1961 — Человек ниоткуда — повар из племени тапи (нет в титрах)

1963 — Стёжки-дорожки — патрульный милиционер

1964 — До свидания, мальчики! — пляжник с ребёнком

1964 — Звезда балета — Шилобрей

1964 — Сказка о потерянном времени — владелец «Москвича»

1964 — Хотите — верьте, хотите — нет… — собеседник в ресторане

1965 — Дайте жалобную книгу — директор магазина одежды

1965 — Операция «Ы» и другие приключения Шурика — Бывалый

1966 — Три толстяка — толстяк

1967 — Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика — Бывалый

1967 — Морские рассказы — певичка в иллюзионе «Нимфа»

1968 — Семь стариков и одна девушка — Бывалый

1969 — Похищение — артист Моргунов

1969 — Старый знакомый — артист-конферансье

1971 — Ехали в трамвае Ильф и Петров — налётчик

1975 — Большой аттракцион

1976 — Весёлое сновидение, или Смех и слёзы — Туз Пик

1976 — Волшебный фонарь — шериф, полисмен, сосед, пограничник

1976 — Соло для слона с оркестром — Коля

1977 — Риск — благородное дело — камео

1977 — Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика — камео

1979 — Бабушки надвое сказали… — повар в ресторане гостиницы

1980 — Комедия давно минувших дней — Бывалый

1982 — Не ждали, не гадали! — сосед

1982 — Покровские ворота — Соев

1982 — Просто ужас! — хозяин козы

1984 — Ералаш (эпизод «Сорок чертей и одна зелёная муха») — директор школы

1986 — Премьера в Сосновке — зритель

1986 — Хорошо сидим! — пьяный футбольный судья в поезде

1987 — Сильнее всех иных велений — помещик

1990 — Супермент

1991 — Болотная street, или Средство против секса — хозяин квартиры

1991 — Действуй, Маня! — кинорежиссёр

1992 — Бабник 2 — экстрасенс

1992 — Выстрел в гробу — Колбасюк

1992 — Господа артисты — архитектор

1992 — Новый Одеон — Блохин

1993 — Бравые парни — Иван Карась, майор

1993 — Сокровище моей семьи

1994 — Вальсирующие наверняка

1994 — Ералаш (эпизод «Бомба») — директор школы

1995 — Бульварный роман — губернатор

1998 — Райское яблочко — Всеволод Иванович Тюбиков, начальник охраны

Режиссёрские работы

1963 — Когда казаки плачут

Киножурнал Фитиль

1962 — Фитиль № 1 (сюжет «Живой труп»)

1977 — Фитиль № 186 (сюжет «Любители»)

Музыкальные сказки

1981 — «Происшествие в стране Мульти-Пульти» — Бывалый

Видеоклипы

1989 — Дайте народу пиво (группа «Зодчие»)- пациент на каталке

Источник: nnm.me