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“Закрытая Россия”

19:56. 26 апреля 2017 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:


Не прошло и нескольких лет, как организацию Ходорковского "Открытая Россия" признали нежелательной.

«Открытую Россию» генеральная прокуратура России признала нежелательной неправительственной организацией.

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной. В списке значатся:

OR (Otkrytaya Rossia, Открытая Россия, Великобритания),
Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России», США),
Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания)».

Куренной пояснил, что организации осуществляют в РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в стране выборов, признания их итогов нелегитимными, организуют протестные выступления и дестабилизируют внутриполитическую ситуацию. А это представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства, подчеркнул Куренной. Признание нежелательной деятельности организации влечет отказ в проведении операций с денежными средствами, иным имуществом, запрет на создание на территории РФ структурных подразделений организации, иные последствия.

Информация о принятом решении направлена в Минюст РФ для включения НПО в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Таким образом, число нежелательных иностранных НКО в РФ возросло до десяти. Ранее московская прокуратура предостерегла от проведения и участия в несанкционированной акции движения «Открытая Россия» 29 апреля в центре Москвы. Там обратили внимание на то, что организаторам был предложен иной маршрут, от которого они отказались. «Открытая Россия» была учреждена в ноябре 2015 года Михаилом Ходорковским. Как следует из записи британского реестра, «Открытая Россия» вместо Open Russia названа OR (Otkrytaya Rossia). О своем уходе с поста председателя «Открытой России» Михаил Ходорковский объявил 15 апреля на конференции движения в Таллине. По данным сайта Института современной России, организация была основана в 2010 году в Нью-Йорке и ассоциирована с движением «Открытая Россия». Президентом института является старший сын Михаила Ходорковского Павел.

https://www.bfm.ru/news/352986 – цинк

PS. Главный вопрос – чего так долго-то с этим тянули…
Напоминает истории второй половины нулевых, когда массово выходили статьи про реальную деятельность NED, NDI, Фонд Сороса, Фонд Аденауэра и т.п. структуры soft power, которые начали реально блокироваться лишь в последние годы, так как холодная война с США заставила. В этом отношении деятельность структур Ходорковского производила странное впечатление – остальных уже позакрывали, а эти до сих пор активно работают. Но в таких случаях, лучше уж поздно, чем никогда.
Теперь бы еще с Фондом Аденауэра разобрались…

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Британия, информационная война, подрывная деятельность, пятая колонна, Россия, ходорковский
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