Задолжал квартплату – отдай ребенка

Источник: http://www.stoletie.ru/

Как чиновники решают «государственные проблемы» за счет бедных



По итогам своей большой пресс-конференции президент России поручил Министерству труда и соцзащиты проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи. После этого всем казалось, что чиновники, наконец, поумерят свой пыл, и при принятии решений будут исходить из интересов людей, а не из созданных ими весьма сомнительных представлений о благополучии семьи. Но глас президента, похоже, не был услышан.

Кому бы пришло в голову в советское время, да и в «лихие» 90-е, отнимать детей у родителей из-за того, что у них одна комната на пятерых (случай семьи Галактионовых из Владимира) или на основании пустого холодильника и долгов по квартплате (семья Камковых из Питера)?

Да, было время, когда с детьми разлучали троцкистов, врагов народа, семьи хронических алкоголиков (если оба родителя пили), но не бедных. Никогда государство наше не опускалось до репрессий против бедноты.

Сегодня государство сообразно со всеми своими законами и регламентами плодит нищету, а потом с этой нищетой расправляется…

Да, государство у нас богатое, народ – бедный. В Красноярске, городе-миллионнике зарплата большинства жителей после вычета налогов 22 тыс. рублей. Прожиточный минимум – 12 тысяч. Как на такие деньги содержать семью? Люди боятся, что однажды придут из органов опеки и отберут ребенка. Им не докажешь, что это ты, мать, голодаешь, а не твой ребенок. Чиновники в такое не верят.

С появлением ребенка большинство семей, относивших себя к «среднему классу», сползают в бедноту. Это «новые бедные». Не только потерявшие работу или многодетные, а вообще семьи с детьми.

Да, и в СССР были относительно небольшие зарплаты. Холодильник или стиральную машину многие могли позволить себе только в кредит. Но все, предназначенное в СССР детям, было дешево, а то и бесплатно (кружки, секции, путевки в летние лагеря и санатории). Сейчас на детях и всем детском делаются главные деньги. Справить ботинки на кроху в несколько раз дороже, чем на маму и папу.

Не пора ли напомнить чиновникам, что у нас в соответствии с Конституцией закреплено равенство прав граждан вне зависимости от их имущественного положения и запрещена дискриминация по социальной принадлежности. Уже потом все остальное, в том числе, коммунальные платежи.

Не может глава района создать нормальные условия многодетным – пусть поделится с ними нажитым за свое правление добром, продаст участок земли или пожертвует одним из своих особняков и поможет людям. Об этом давно пишут в соцсетях брошенные властью на произвол судьбы люди. Только такой подход почему-то кажется не гуманным. Неужели гуманнее разбивать семьи, отбирать детей у тех, кто этого никак не заслуживает?

А теперь – только факты.

Дети – предмет залога?

Глава Зеленодольского района республики Татарстан поручил «организовать работу отдела опеки по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители, докладывать еженедельно» (документ обнародовала газета «Вечерняя Казань»). Чиновник не стал отпираться и подтвердил, что подписал такое распоряжение, но при этом посетовал на то, что его трактуют некорректно: об изъятии детей без решения профильных органов и суда речи не идет.

Муниципальные власти объяснили данное распоряжение желанием предотвратить случаи гибели детей в семьях, у которых в связи с задолженностью отключены услуги по электроснабжению, а для отопления могут быть использованы пожароопасные отопительные устройства. Газеты писали, что в прошлом году из семей-должников в приют на срок до трех месяцев уже забирали 11 ребят из 7 семей. В этом году число семей с детьми и долгами в районе выросло почти в десять раз.

Региональный детский омбудсмен поспешила заявить, что протокольное поручение главы района не было облечено в форму официального документа и фактически не реализовано.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова усмотрела в поручении «некорректную формулировку, дающую основания для неоднозначного толкования». По данному факту начальнику отдела опеки и попечительства Зеленодольского муниципального района объявлено предостережение о недопустимости нарушений федерального законодательства и о возможной административной и уголовной ответственности.

Как ни трактуй, а смысл всей этой истории сводится к тому, что дети уже становятся предметом залога, как всякое имущество. Причем не только в Татарстане.

Коммунальный шантаж

Многодетная семья Валерия и Натальи П. из городка Болхова Орловской области обнищала настолько, что не могла платить за квартиру. Наталья, как говорили о ней, «вся насквозь больная» сидела дома, как могла ухаживала за детишками и вела хозяйство. Валерий работал на местном производстве за грошовую, меньше десяти тысяч зарплату.

Все деньги уходили на питание и одежду для малышей. За квартиру платить было нечем. Когда долг за коммуналку превысил 30 тысяч рублей, встал вопрос об отключении в доме должников света, газа и других коммунальных удобств. Власть своеобразно решила помочь семье, оказавшейся в непростой ситуации – детишек забрать. На одном из заседаний комиссии по делам несовершеннолетних, прошедшем в октябре прошлого года, семью даже поставили на учет в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, хотя никаких нарушений за семьей не числилось. Комиссия посчитала, что в любой момент свет, тепло, газ могут отключить за долги, а без данных удобств содержание детей – это невыполнение родительских обязанностей.

Напуганные родители обратились к журналистам. Реакция последовала немедленная. Вместо того чтобы помочь семье погасить долги, чиновники нагрянули в дом должников и так «задушевно» поговорили, что Наталье пришлось вызывать «скорую».

Но этого главе районной администрации показалось мало. Местные СМИ растиражировали его слова о том, что таких должников, как семья Натальи и Валерия много. Если помогать одним, то другие бросят работать и будут ждать, пока и им помогут.

Некорректные высказывания районного руководителя дошли до областных властей. Присланный в район заместитель председателя правительства Орловской области по соцполитике Сергей Ступин посоветовал все же оказать помощь семье П. и на будущее посоветовал местным властям «не злоупотреблять коммунальным шантажом, в котором на одних весах долги, на других – дети, которых грозятся изъять из семей».

Областной начальник дал «ценное указание», а денег на оказание помощи многодетным с собой почему-то не привез.

Если по справедливости, то надо платить всем многодетным, которые оказались в бедственном положении. Такой нагрузки бюджет не выдержит.

На жительницу Орла Марину К. свалились все беды сразу: потеряла работу, да ещё тяжело заболела. Нечем было платить за квартиру и детский садик.

Сигнал о некредитоспособной и вдобавок больной матери оперативно поступил в местные органы опеки. Чиновники быстро вошли в непростое положение Марины и предложили … отдать малышку в детдом на добровольной, так сказать, основе. Ни у кого и в мыслях не было хотя бы оказать ей единовременную помощь на лечение, выдать дополнительное пособие ребенку.

Когда за дело взялась прокуратура, ребенка матери вернули.

Алименты… с многодетной матери

У жительницы Омска Зухры Бакиевой отняли четверых детей из пяти и лишили родительских прав, а самой многодетной матери назначили алименты, которые она должна была платить облагодетельствовавшим её органам опеки.

Сотрудникам органов опеки не понравилось состояние жилья. При этом никто не хотел вникнуть в ситуацию, что её зарплата 9700 рублей. После того, как об этом написали в газетах, Зухре помогли сделать ремонт обычные люди.

Суд восстановил её в родительских правах, но задолженность по алиментам (80 тысяч рублей) с нее так и не сняли.

Таких историй – десятки, если не сотни. Пострадавшие от органов опеки найдутся чуть не в каждом регионе. Изъятием детей, получившим огласку, отличились Воронеж, Архангельская область, Екатеринбург, Нижний, Димитровград, Тольятти…

На Кубани трехмесячного Родиона Тонких и его трехлетнюю сестру забрали из-за того, что к приходу сотрудников органов опеки холодильник оказался пустой. Отец лишился работы…

Мать к детям не пускали, даже покормить грудью Родиона. Требовали справку о трудоустройстве отца. Родион умер в больнице. Девочку в результате поднявшейся шумихи родителям все же вернули.

В Арзамасе детей отобрали у семьи погорельцев, предоставив попавшим в беду родителям 10 тысяч рублей матпомощи. Адвокаты выиграли дело, выяснив попутно, что работница службы опеки и попечительства, инициировавшая изъятие детишек, имела четыре года условно за 28 эпизодов мошенничества с использованием служебного положения.

Забрать детей всегда проще, чем добиться помощи нуждающейся, ввергнутой в кризис семье. Но это почему-то не входит в компетенцию тех, кто по роду службы обязан помогать и опекать тех, кто в этом в первую очередь нуждается.

Источник: nstarikov.ru