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Военная приемка. А-50. Погоня за невидимкой

15:37. 26 апреля 2017 Просмотров - 184 Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске программы «Военная приемка» зрители увидят уникальный самолёт А-50. Официально он называется комплексом радиолокационного обнаружения и управления. По сути это огромный летающий радар, который на сотни километров видит сотни воздушных и надводных целей. В нашем фильме мы устроим ему несколько испытаний. Посмотрим, сможет ли А-50 увидеть такие сложные цели, как самолёты Ан-2, сделанные фактически из ткани и дерева. Чтобы запутать радар, мы выполним на них такую сложную фигуру, как этажерка. А затем проверим, засечёт ли радар А-50 вертолёт, зависший неподвижно в воздухе. Кроме того, впервые в эфире мы представим самолет нового поколения А-100. Ему нет аналогов в мире. По своим техническим характеристикам эта машина на многие годы опережает всех своих зарубежных конкурентов. А-100 способен видеть противника не только в воздухе и над водой, но даже на земле. Его радар, подобно антенне А-50, видит на все 360 градусов вокруг, но в два раза дальше и точнее.


http://tvzvezda.ru


Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 1603 561
    SR 26 апреля 2017 в 17:17 Ссылка Пометить
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    Ух ты как збсь!
    А-50 теперь будет летать и всё подробно радарами видеть -как в Донбассе наших метелят, как в Ульяновске база ВВС НАТО, как в Чёрном море флот США хозяйничает, как в Сирии чтото бестолково бомбится, как наши границы обложены войсками НАТО…
    А то мы знаем это всё НЕ ПОДРОБНО. Ну чтож, будем знать и говорить ОГОГО, А-50! ))))))

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