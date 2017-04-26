Управляют роботы, вкалывает человек

С чего вы взяли, что роботы в первую очередь заменят именно рабочих?

В последнее время уж очень стали активны буржуазые фрики, которые рассуждают ни много ни мало о скором исчезновении рабочего класса и замене его роботами. Очевидно их окрыляют успехи робототехники и занимательное видео про роботов на ютубе. Больше всего поражает то, что пророчат они исчезновение в первую очередь почему-то именно рабочим профессиям, хотя налицо тенденции совсем другого плана.

Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Так уж устроено человеческое общество и человеческая психика. Со времен египетских жрецов интеллектуалы всегда бескорыстно прислуживали господствующим классам, стремясь доказать, что только "элита", которую никем (и ничем) нельзя заменить, является источником всех благ, а "чернь" должна быть благодарна уже за то, что ей дают работу и кормят. Так и теперь, стоит только кому-нибудь построить очередную куклу, способную двигать ручками и ножками, так сразу раздается восторженный визг: "смотрите, нищеброды, и благодарите хозяев за то, что вас до сих пор еще не заменили на роботов".

Либералы глубокомысленно рассуждают о том, что в скорости на Земле останутся одни бизнесмены и осторожненько подкидывают мысль о необходимости "утилизировать лишних людей". "Социалисты"-оппортунисты (или так называемые левые) визжат от восторга, предвкушая введение "базового дохода" и предстоящую "классовую борьбу" за его неуклонное повышение.

Даже жаль огорчать этих ребят, но, похоже, что их розовым мечтам не суждено сбыться.

С одной стороны, конечно, человеческий интеллект не какая-то божественная субстанция. И в принципе все, что способен делать человек можно научить делать искусственную систему. Появление таких систем — только вопрос времени.

Но просто с чего вы взяли, что роботы в первую очередь заменят именно рабочих?

Готовимся к сокращениям

Можете ли вы себе представить роботов, которые самостоятельно, ну, например, устанавливают буровую в тайге. Я нет. При всей моей вере в могущество современной техники, до такого нам сейчас намного дальше, чем до Луны. Да что там Луна, на Марс понятно как улететь и никакой технической сложности в этом нет, были бы деньги. Но как сделать роботов, которые смогут, например, выкопать яму и починить неисправный трубопровод, пока не знает даже сам Илон Маск. Все подобные технологии пока остаются слишком уж далекой фантастикой.

Да, программируемые роботы отлично выполняют рутинную работу, например, по сборке изделий массового спроса, таких как автомобили, смартфоны и т.п. Но даже самые элементарные функции, где требуется самостоятельный поиск решения в пространстве самого обычного трехмерного мира, пока им, увы, не по плечу. Автоматизация и вообще технический прогресс в производстве никогда не сопровождались сокращением численности рабочего класса. Наоборот, чем больше было машин, тем больше становилось рабочих, за счет сокращения численности мелкой буржуазии, к примеру, крестьян. И теперь рабочий класс по-прежнему продолжает пополняться деревенскими жителями Китая и Индии. Но индийские крестьяне далеко не единственный источник пополнения пролетариата.

Есть такие сферы деятельности и массовые профессии, в которых, несомненно, компьютеры уже в самое ближайшие десятилетия полностью заменят человека. Более того, это сейчас уже происходит в массовом масштабе. Однако об этих процессах наши нострадамусы почему-то предпочитают помалкивать. Они может быть даже и о чем-то догадываются, но боятся признаться себе, потому, что это признание вызвало бы у них когнитивный диссонанс, как у тех роботов из советского фантастического фильма, которые перегорали, будучи не в состоянии решить задачу про "А и Б сидели на трубе".

В первую очередь, к большому разочарованию либералов, современное развитие информационных технологий приведет к тому, что исчезнет практически полностью, или же отодвинется на задворки цивилизации, такое явление как малый бизнес.

Большинство людей не заметило революции, которая произошла в области технологий автоматизации организационного управления. Но именно эти технологии влекут за собой большие изменения в жизни миллиардов людей. Современные компьютерные системы позволяют в режиме реального времени в мельчайших деталях контролировать хозяйственную деятельность любого предприятия. Они лишают малые предприятия их конкурентных преимуществ, связаных с большей управляемостью и гибкостью бизнеса, и а их гигантским сетевым монстрам-конкурентам дают возможность расти еще больше.

Малый бизнес сейчас стремительно исчезает. В промышленности и в сельском хозяйстве он исчез еще в прошлых веках в связи с внедрением машин, что, кстати, привело к гигантскому росту пролетариата в целом и рабочего класса в частности. Но до недавнего времени малый бизнес еще безраздельно господствовал в торговле, общественном питании, разных видах услуг для населения. Теперь же ситуация стремительно меняется. Из розничной торговли его вытесняет сети супермарктов самого различного профиля. Из общественного питания — сети закусочных и ресторанов. Происходит это именно благодаря развитию информационных технологий и автоматизированных систем управления. Ведь именно они позволяют управлять гигантским количеством торговых точек, которые имеют современные компании, специализирующиеся в области ритейла.

Прямо можно сказать, что компьютер уничтожает мелкого частного предпринимателя как класс.

В нашей стране сетевой ритейл появился в конце 90-х годов. И уже к началу кризиса 2008 года доля 10 крупнейших сетей в общем обороте розничной торговли достигла 7%. На сегодняшний день только 7 самых больших сетей контролируют уже 22,5% розницы. Еще 26% приходится на более "мелкие" сети, каждая из которых на самом деле является крупным предприятием, управляющим большим количеством магазинов. Таким образом, половина всего оборота розничной торговли уже сейчас приходится на крупный капиталистический бизнес, который агрессивно захватывает местные рынки, стремясь проникнуть в каждую деревню. Для мелочи просто не остается места.

Аналогичная картина наблюдается и в общественном питании, которое также в прошлом было вотчиной малого бизнеса. Доля сетей, т.е. крупных капиталистических предприятий достигла в этой отрасли уже 21% и продолжает расти. Исследования, проведенные РБК в 2015 году, показали, что когда произошло довольно существенное падение ВВП РФ, число ресторанов, кафе и баров пошло на убыль. Но при этом число предприятий общепита, относящихся к сетевым компаниям, выросло на 3%. То есть в период кризиса разоряется в первую очередь малый бизнес, а крупные капиталистические фирмы продолжают свою экспансию.

В подтверждение тезиса о скорой замене людей роботами часто приводят недавно появившиеся беспилотные автомобили, которые якобы скоро уничтожат профессию водителя. Может быть, отчасти это и так. Но ведь водитель это не только собственно вождение. Это еще и масса других функций, которые пока может выполнять только человек. Поэтому вряд ли водители так уж скоро начнут массово терять работу. Зато прямо сейчас мы наблюдаем как малый бизнес, связанный с перевозками (таксисты, дальнобойщики и проч.) буквально лихорадит и корежит вследствие внедрения новых информационных технологий. Трудно что-либо прогнозировать, но судя по всему, закончится все это тем, что малое предпринимательство и в этой сфере уйдет в прошлое.

Однако уничтожением класса мелкой буржуазии не исчерпываются последствия прогресса информационных технологий. В очередь на отправку в музей к прялке и каменному топору встает бесчисленная армия офисных работников. Вот, скажем, что такое к примеру труд бухгалтера. При всем уважении, это просто фиксация результатов хозяйственной детельности и подготовка отчетов в жестко определенной законодательством форме. Такая работа поддается автоматизации очень легко. Если, конечно, хозяйственная деятельность корректно отражается в системе управления предприятия. Но это только дело техники и перехода на электронный документооборот, который уже происходит повсеместно.

На каждом промышленном предприятии есть отдел снабжения. Чем он занимается? Вычисляет потребности в сырье и материалах и оформляет заказы поставщикам, выбирая приемлемые предложения по цене и качеству. Эту работу пока нельзя доверить компьютеру, но не потому, что она так уж высоко интеллектуальна, а потому, что у поставщика сидит менеджер продаж — человек, который принимает заказы. Человеку лучше общаться с человеком. Но ничего принципиально не мешает соединить системы управления многих предприятий и поставщиков, и покупателей единым протоколом передачи данных и тогда процесс заказа нужной продукции сможет проходить вообще без участия человека.

Банковские служащие, менеджеры продаж и закупок, экономисты, бухгалтеры, все эти специальности не имеют долгосрочных перспектив в мире бурно развивающихся информационных технологий. Юридические и инженерные специальности, возможно, проживут дольше, но и они постепенно будут вытесняться искусственным интеллектом.

Впрочем, не все так печально. Любой компьютерной системе необходимы глаза и уши для связи с внешним миром. Не всякую информацию просто получить при помощи автоматических датчиков. Поэтому, должность оператора ПК сохранится надолго, благодаря чему сокращение рабочих мест не будет таким уж чувствительным.

Но самое главное изменение, которое нам предстоит пережить, состоит в том, что компьютеры уже в недалеком будущем начнут вытеснять менеджеров среднего, а возможно и высшего звена. Компьютер не склонен к коррупции, он не имеет человеческих слабостей, у него не может быть никакого конфликта интересов. Это идеальный начальник. Компании, управляемые искусственым интеллектом вытеснят с рынка традиционные фирмы, управляемые людьми.

Вокруг процесса управления буржуазия всегда старалась создать мистический ореол, создавая впечатление будто бы для этого нужен особый талант, который ну никак нельзя впихнуть в компьютерную модель. В действительности, трудность представляет лишь управление людьми. Что же касается материальных и финансовых активов, что здесь все как раз достаточно прозаично и запросто поддается автоматизации. Однако именно контроль над материальными и денежными потоками делает менеджмент приближенным к класу буржуазии и возвышает над "серой пролетарской массой". Автоматизация управления лишит менеджеров контроля над потоками и превратит их в обычных администраторов.

По-существу, процесс уже пошел. Возмем, к примеру, всё ту же розничную торговлю. Чтобы работать директором магазина крупной федеральной сети в Томске, нужен опыт работы от года и среднее специальное образование. Должностные обязанности четко определены: координация и контроль работы персонала, организация обучения, проведение инвентаризаций, контроль правильности учета товаров. Директор не ворочает финансовым потоком, он не решает, что продавать и у кого закупать, все это решается централизованно. Он просто командует людьми и получает 50 тыс. рублей в месяц. На такую зарплату, и большую, может рассчитывать квалифицированный рабочий. А ведь речь идет о должности директора торгового предприятия, о лице, соответствующем бизнесмену, хозяину магазина. В сущности это уже и не директор в традиционном смысле, а просто один из продавцов, просто выделенный в качестве ответственного лица. Недалеко время, когда и директор промышленного предприятия превратится в точно такого же распорядителя и контролера, мало чем выделяющегося из общей массы рабочих и операторов ПК.

Но что получится после того, как исчезнет мелкая буржуазия и менеджмент среднего звена? А получится весьма любопытная картина, общество расколется на два неравные части: на огромную массу пролетариата и небольшую группу собственников капитала. Такое общество не сможет существовать длительное время. Ведь именно мелкие предприниматели и управленцы разного уровня составляют массовую опору капиталистической верхушки. С одной стороны, они и так имеют достаточно высокое положение в обществе и неплохой уровень жизни, а могут рассчитывать также и на вхождение в капиталистическую элиту, именно из их среды верхушка постоянно пополняется. Поэтому они прямо заинтересованы в сохранении капиталистического строя. С другой стороны, они имеют определенный авторитет среди пролетариата, как непосредственные руководители, от которых зависит успех общественного производства. Таким образом, именно через них собственники капитала держат под контролем широкие массы.

Но как только эта чудесная прослойка в силу прогресса технологий управления перестанет существовать… Ба-бах! Мир капитала перевернется и, здравствуй, коммунистическая революция, здравствуй, диктатура пролетариата!

Все эти тенденции вполне реальны и уже стучатся в дверь, в отличие от фантастических роботов-дворников и роботов-сантахников, о которых мечтают либералы и оппортунисты.

"В поте лица будешь добывать ты хлеб свой насущный!"

Ну ладно, все это хорошо, допустим, первым делом исчезнет мелкая буржуазия, менеджмент и "пролетарии умственного труда". Либералов мы уели. Но остались еще наши "социалисты-анархисты" — тунеядцы и халявщики. Они ответят, что ведь все равно в конечном итоге будут созданы роботы, которые смогут и рабочие функции выполнять не хуже людей. Это означает, что человеческий труд умрет, утратив всякий смысл и всякое разумное применение. Следовательно, рассудят "левые", уже сейчас надо начинать бороться за будущее церство веобщей халявы.

Конечно, универсальные роботы, способные выполнять любые функции не хуже человека, будут созданы. Сомневаюсь, что это произойдет скоро, но не потому, что это мегасложная задача, а потому, что современный капитализм тормозит технический прогресс. Скорее всего, эта задача будет решена уже при коммунизме. Но ни при коммунизме, ни при капитализме развитие робототехники не уничтожит труд человека.

Во-первых, человек идеально приспособлен к тому, чтобы выполнять разнообразные манипуляции в трехмерном мире. Если надо что-то поднять, положить, прикрутить, приварить, и при этом еще сделать это не по программе, а так, чтобы было "как надо", то лучше человека вы робота не найдете. Во всяком случае, создать такого робота на основе современной фон-неймановской компьютерной архитектуры пока не удалось никому, хотя попыток было миллион.

Возможно, когда-нибудь технические проблемы будут решены, но есть у человека еще одно важное преимущество перед роботом. Он может самостоятельно восстанавливать себя. Допустим, вы подвернули ногу, производственная травма. Не беда. Полежали денек, покушали пиццу, доставленную из пиццерии человеком-разносчиком. И на следующий день, как ни в чем ни бывало можете снова приступать к трудовым обязанностям. А робота нужно ремонтировать, нужно заменять сломанные детали. Это, конечно не проблема, если речь идет об одном устройстве. Но если мы хотим заменить роботами людей, то для производства роботов и поддержания их работоспособности понадобится еще огромная армия роботов, едва ли не больше той, которая занята "заменой людей". Существуют большие сомнения, возможно ли вообще создать самовоспроизводящуюся систему на основе электронно-механических роботов. Не будет ли она настолько громоздкой, что ей не хватит ресурсов всей планеты? Можем ли мы себе позволить содержать эту массу роботов в дополнение к огромной массе людей, домашних животных и различной техники? Если уж мы хотим,чтобы роботы все за нас делали, придется делиться с ними местом под солнцем.

Но зачем нужен весь этот железный хлам, если люди все могут делать сами?

То есть использование роботов для автоматизации всего труда выполняемого людьми, не только крайне труднореализуемо технически и не выгодно экономически, но и нецелесообразно с экологической и энергетической точек зрения. Извините, но на планете и для людей места мало. А вы хотите еще заселить ее миллиардами роботов, которые будут вместо нас строить дома, сажать деревья, чистить снег с крыши и т.д. Не жирно ли будет?

Немного поэзии напоследок:

Бульвар.

Машина.

Сунь пятак — что-то повертится,

пошипит гадко.

Минуты через две,

приблизительно так,

из машины вылазит трехкопеечная

шоколадка.

Бараны!

Чего разглазелись кучей?!

В магазине и проще,

и дешевле,

и лучше.

В. Маяковский 1922 г.

Источник: nnm.me