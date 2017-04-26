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У Медведева “Платон Головного Мозга”! [2017, Система казнокрадов]

18:47. 26 апреля 2017 Просмотров - 46 Один комментарий Опубликовал:

Уральские дальнобойщики уличили Медведева в клевете и лжи во время его выступления в Госдуме... Источник: http://www.youtube.com/user/OmelchukTV/videos

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В Екатеринбурге 22 апреля дальнобойщики устроили дополнительный общий сбор, чтобы ответить на заявление премьер-министра России о 480 бастующих против системы «Платон» водителях большегрузов. Активисты записали видеообращение к Дмитрию Медведеву, в котором назвали его информацию лживой, так как только в Свердловской области в протесте участвуют более 600 машин. В подтверждение своих слов активисты готовы по приглашению из Кремля отправиться колонной на Москву.

Как сообщил NDNews.ru один из участников протеста Андрей Гуров, мероприятие началось в минувшую субботу в 12 часов на 30 километре ЕКАД. «Мы предложили несогласным с системой «Платон» собраться здесь и сформулировать коллективное обращение к Медведеву. У него неверные данные о том, сколько в действительности человек участвует в забастовке. Нас гораздо больше! Здесь, в протестном лагере на 30 км, мы выставили с 27 марта 12 большегрузных машин, но всего по Свердловской области таких автомобилей более 500. Они в разных местах, но также на простое», – отметил собеседник агентства.

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Другой активист Максим Фокин уточнил, что во вчерашнем сборе приняло участие более 100 человек. Правоохранительные органы не препятствовали проведению мероприятия. Гаишники лишь в очередной раз переписали госномера грузовиков. «По итогам собрания мы записали видеообращение к Дмитрию Медведеву, в котором опровергли его слова о том, что в стачке по всей России участвуют не более 480 человек. Сейчас мы распространяем это видео по социальным сетям, на форумах и через СМИ. В настоящее время забастовка на 30 км ЕКАД продолжается», – рассказал собеседник агентства.

NDNews.ru получил в распоряжение видеообращение к премьер-министру РФ. В нем дословно говорится следующее: «Премьер-министру РФ Медведеву. От грузоперевозчиков Свердловской области. Обращение в ответ на вашу дезинформацию на выступление в Госдуме РФ 19 апреля 2017 года о 480 бастующих дальнобойщиках по стране, которые не платят налогов и являются серыми перевозчиками. Хотим заявить о том, что только здесь и сейчас стоит лишь малая доля участвующих в стачке по городу Екатеринбургу. По нашим данным, в Свердловской области стоят не менее 600 машин. В подтверждение своих слов по вашему приглашению мы можем сформировать колонну из 480 большегрузов и направиться в Москву. По поводу серых перевозчиков ответственно заявляю, что в современных реалиях коммерческих грузоперевозок невозможно работать без уплаты всех налогов. Мы все, являясь собственниками большегрузного автотранспорта, платим транспортный налог, акциз в топливе. Имея ИП, ООО, ЗАО, ОАО оплачиваем пенсионный, медицинский, налог с прибыли, НДС и так далее. Подскажите нам, где и как мы перекрасились в серый цвет, на основании чего сделаны такие лживые выводы? 22 апреля 2017 года, город Екатеринбург».

19 апреля на встрече с Госдумой премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что количество дальнобойщиков, протестующих против системы «Платон», незначительно и составляет 480 человек, в то время как уже зарегистрировалось в системе 800 тыс. водителей. «Это те люди, которые хотят работать не в серой, а в белой зоне, а часть людей, которая выступает с определенными требованиями, в этой системе как раз не зарегистрирована», – сказал Медведев.

В ходе своего выступления Медведев также отметил падение на четверть загруженности трасс из-за введения системы «Платон». Сборы от этой системы, как уточнил Медведев, в настоящий момент составляют 20 млрд руб.

Данные самих активистов о числе бастующих разнятся. В частности, по информации ассоциации «Дальнобойщик», в стачке принимают участие от 2,5 до 6 тысяч человек, по сведениям Объединения перевозчиков России – 40% от 1,5 млн водителей. Акцию протеста также поддерживают шоферы малотоннажных грузовиков и таксисты.​

«Платон» – система взимания платы с грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 12 т. Разработчиком и оператором «Платона» является компания РТИТС, которой владеет Игорь Ротенберг, а также структуры «Ростеха» и «РТ-Инвест». Согласно задумке властей, средства, собираемые с водителей, должны идти в федеральный бюджет и тратиться на ремонт и содержание дорог, а также на развитие транспортной инфраструктуры в целом.​

Бессрочные протесты дальнобойщиков в России начались 27 марта после того, как стало известно о введении с 15 апреля повышенной платы за проезд большегрузов. Согласно новой мере за каждый километр водителям теперь придется заплатить на 25% больше, чем раньше. Оплата по новому тарифу должна составить 1,91 руб. за 1 км. Прежний тариф составлял 1,53 руб. за 1 км.

Среди заявленных целей забастовки, в частности, отмена системы «Платон», ликвидация транспортного налога, предоставление перевозчикам обоснования расчетов размера акциза на топливо, настройка режима труда и отдыха водителей под реалии России, а также отставка правительства. Источник: http://newdaynews.ru/ekb/600837.html

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

«Ищите олигарха». [Коммерческий проект «Платон»]

prИнтересно, есть ли хоть один наивный человек, верящий в то, что система «Платон» вводится ради того, чтобы появились средства на ремонт и строительство дорог? Это — не социальный проект, а коммерческий! Большая часть собираемых средств пойдет в карман так называемому оператору системы. Предполагается, что выручка оператора составит от 10,6 млрд. руб. в год. Оператором, как известно, является компания «РТ-Инвест транспортные системы», 50% которой принадлежит Игорю Ротенбергу, а 50% — госкорпорации «Ростех».

Слово «госкорпорация» никого не должно вводить в заблуждение, это не государственная структура, а частная компания, которой власть почему-то дала право «управлять» государственными активами и извлекать из них прибыль. Проще говоря — торговать тем, что еще принадлежит государству, собирая выручку в свои карманы. И вроде как бы все по закону.

Руководит «Ростехом» Сергей Чемезов, знакомый с Путиным еще со времен работы в КГБ в Дрездене. Игорь Ротенберг — сын миллиардера Аркадия Ротенберга, знакомого с Путиным еще с детских тренировок по дзюдо. Получается, вот эти люди будут получать от работы «Платона» 10 с лишним миллиардов в год, по самым скромным подсчетам?

После этого надо ли объяснять, почему в самый пик протестных акций дальнобойщиков Путин не только не отреагировал на их ультиматум и не пришел на переговоры, но и в своем послании Федеральному Собранию даже вскользь не упомянул об этой проблеме?

Давайте все же попытаемся объяснить в терминах политэкономии — предмета, который в советские времена был обязательным в старших классах средней школы. А теперь система власти явно не заинтересована в том, чтобы народ массово был образован в этой сфере, ведь тогда многие аферы станут очевидными.

Итак, если очень коротко и схематично, по Марксу — Энгельсу — Ленину население всякого государства делится на классы. Разделение проходит по отношению к средствам производства. Те, кто владеет средствами производства, - это класс собственников, буржуазии. Те, кто отчужден от средств производства, - работают на собственников, это класс рабочих, пролетариата. У этих классов — угнетателей и угнетаемых - принципиально разные, противоположные интересы, у них нет ничего общего, как у волка и ягненка. Поэтому они постоянно находятся в непримиримых противоречиях. Это – принцип капитализма.

Но в истории нашей страны был и социализм – общенародная собственность на средства производства. Ленин создавал такое государство, в котором средства производства были у государства, каждый имел доступ к прибыли от этих средств производства в виде социальных благ по принципу: «От каждого — по способностям, каждому — по труду». А значит, не возникало никаких классовых противоречий. Классов-антагонистов просто не было.

Но с началом 90-х это социалистическое государство было уничтожено «цветной революцией» по плану западных спецслужб. Вся государственная — общенародная — собственность стремительно разошлась по частникам, причем более крупные «акулы» капитализма с того времени постоянно пожирают более мелкую «рыбешку». Это – тоже закон капитализма, вернее – жадности. Называется он монополизацией рынка. Малый и средний бизнес разоряется и поглощается монополиями, что видно на магазинах: все переходит к монстрам-супермаркетам, магазинчики практически исчезли.

И если в «лихие 90-е» овладение собственностью происходило зачастую с помощью грубой силы и оружия, то постепенно, как мы видим, самая крупная и прожорливая «рыба» стала проникать во власть. Либо проталкивать во власть «своих» людей, которые издавали бы нужные законы и принимали нужные решения. Так возник новый класс — олигархат — бизнес, сросшийся с властью. То, что творит этот новый класс собственников, буржуазии времен Карла Маркса и не снилось...

Олигархи подбирают в свою собственность не только чей-то еще бизнес. Они прибирают к рукам то, чем испокон веков владело население государств и на что ни у кого не поднималась рука, — все богатства страны, ее леса, водоемы, недра, получаемое сырье... И они создают такую систему, по которым каждый житель страны обязательно самим фактом своего существования и своей деятельностью пополняет их карманы.

Поэтому когда выходит какой-то новый закон, указ, вводится в действие какая-то новая «прогрессивная» система, - ищите олигарха, которому это новшество выгодно, который получит от этого прибыль.

Взять к примеру чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Зачем он нам сейчас — в кризис деньги тратить некуда, кроме как на строительство новых стадионов? Но стадионы — это прикрытие. Как и олимпийская стройка в Сочи была прикрытием. Олимпийские объекты построены наспех и некачественно, для соблюдения «легенды». Зато каждый местный житель знает, что на Красной Поляне теперь огромная резиденция Путина — вероятно, с бункером. Где он, как сообщают различные источники, фактически живет, наведываясь в Кремль только для отдельных съемок. И еще вопрос: он ли бывает в Кремле, уж слишком разного Путина видим мы на экранах в разное время, и каждый из них очень отдаленно похож на того Путина, что был до 2004 года.

Как бы ни было, именно этот правительственный комплекс, по всей видимости, и «съел» такие безумные суммы, измеряющиеся триллионами рублей, под видом олимпийской стройки. А также сооружены подъездные пути к нему, мощные эстакады, развязки - «инфраструктура».

И в городах, которые назначены принимать матчи футбольного чемпионата мира, основные средства расходуются не на сами стадионы, а на «инфраструктуру». Есть информация, под нужды якобы чемпионата изымаются земли — и федеральные, и частные, дачники лишаются своих участков, сносятся частные владения. И на этих землях строятся новые шоссе с развязками, коттеджные поселки, развлекательные комплексы. А подряды на строительные работы такого размаха получают структуры, близкие к тем, кто сейчас у власти.

Так, многие удивлялись, когда при выборе городов-участников чемпионата в список включили Самару и Саранск, где не было на тот момент ничего, отвечающего требованиям ФИФА (международной футбольной федерации). В этот же момент из Саранска в Самару губернатором перевели Николая Меркушкина. И массу строительных заказов получила при этом группа компаний «Ренова», начиная от аэропорта «Курумоч» до контроля над ЖКХ. Руководит «Реновой» олигарх Виктор Вексельберг, которого в СМИ называют «серым кардиналом Путина».

По всей видимости, Сочи уже фактически сделали второй столицей явочным порядком, поскольку у Путина (или кто его изображает) там основной рабочий кабинет, как говорят – точная копия кремлевского, во избежание лишних вопросов. И всю инфраструктуру подтянули под столичный уровень. Получается, теперь там мчатся кортежи чиновников, а не в Москве.

В городах-участниках чемпионата мира, похоже, строят такие же мини-столицы — видимо, под будущий раздел страны на удельные княжества, править которыми будут такие вот князьки меркушкины-вексельберги? Или эти княжества благодаря закону о ТОРах заменят государственную власть и даже местное самоуправление? Вотчины управляющих кампаний уже предусмотрены в моногородах, а значит, их жители будут практически крепостными у этих олигархов, которые получат право игнорировать законы РФ и принимать свои?! В новоделанных ТОРах уже обещают иностранцам в обмен на «инвестиции» создать привычную им «культурную среду»...

И если вернуться к теме «Платона», без которого якобы не будет у нас хороших дорог, - строительство дорог прописано в завершающем пункте Гарвардского проекта уничтожения России. Финальная задача авторов проекта — заселить наши территории англосаксами раньше, чем это сделают расы Востока. Но похоже, что англосаксы и «расы Востока» наши территории уже поделили и договорились.Осталось дело за малым —поставить. Считаем, что система «Платон» - широкий шаг в этом направлении, ведь малый и средний бизнес от этого разорится, а цены в магазинах вырастут непомерно. Олигархи же, напротив, непомерно обогатятся.

Ситуация совершенно марксовско-ленинская, абсолютно революционная — классовый антагонизм накаляется до предела. Но чтобы не было, как в свое время, революции, как мы видим, те же олигархи руками чиновников дали массу полномочий силовикам, чтобы протесты подавлялись в зачатке. И законы запретили уже практически все демократические принципы – массы лишены права на свое волеизъявление и протесты драконовскими разорительными штрафами, от которых дух замирает, какое обнищание они несут. Логика проста: недоволен нищетой - так станешь совсем изгоем без средств к существованию… Вывод: так незаметно демократическое государство стало авторитарно-тоталитарным?

Что делать? Искать путь к спасению страны от олигархов, видимо? А это может сделать только объединенный и грамотный народ, а не разрозненная пугливая и ленивая толпа. То есть надо начинать с себя, как обычно. Стать героем и общественным деятелем. Кто был никем, тот станет всем! Историю надо повторить. Это еще возможно, но времени осталось совсем чуть-чуть. Источник: http://lada-rus.ru

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Один комментарий»

  • 433 31
    Николай 26 апреля 2017 в 22:36 Ссылка Пометить
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    Они с этой компанией,,РТ-Инвест,,несколько лет назад хотели забрать под себя весь бытовой мусор в России.И хотели через думу протащить закон о дополнительном взимание налога на любое сделанное или завезённое изделие.Этот налог шёл бы на утилизацию самого изделия и его упаковки.Почти протащили,но в думе в последний момент опомнились,что выращивают монополиста который /как все монополисты/ пилили бы живые деньги,а мусор,в отсутствии конкуренции, так же бы закапывали бы на свалках.
    Чудны твои дела,господи…!

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