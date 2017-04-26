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“Торпеда судного дня” уже ждет сигнала у берегов США

10:52. 26 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

"Торпеда судного дня" уже ждет сигнала у берегов США

Существуют два основных свидетельства, позволяющие говорить о реальности существования «Статуса-6». В конце ноября прошлого года обозреватель Washington Free Beacon Билл Герц опубликовал статью со ссылкой на высказывание источника в американских спецслужбах, в которой говорится о том, что российские моряки провели успешное испытание «беспилотной атомной подводной лодки, способной нести многомегатонный ядерный заряд».

"Торпеда судного дня" уже ждет сигнала у берегов США

В испытаниях принимала участие подводная лодка специального назначения Б-90 «Саров». Герц называет это оружие революционным, поскольку конструкторы США и других технологически развитых стран мира к этой идее еще и не подступались.

Герц лишь подтвердил факт существования «Статуса-6». А впервые о нем стало известно в конце 2015 года, когда во время телевизионной трансляции совещания у Владимира Путина произошла «утечка совсекретной информации». Несомненно, она была запланированной: с ее помощью был послан сигнал через Атлантический океан о том, что новое оружие способно гарантированной пробить брешь в обороне Северной Америке и произвести разрушения, масштаб которых превосходит атаку несколькими известными межконтинентальными баллистическими ракетами. То есть, это не просто асимметричный ответ на строительство ЕвроПРО, а решение, многократно перекрывающее и ПРО, и натовские батальоны в Польше и Прибалтике, и прочие потенциально агрессивные по отношению к России действия Вашингтона.

Расшифровка западными специалистами слайда, мелькнувшего на двух центральных телеканалах, дала достаточно много информации, чтобы понять, что же собой представляет необитаемый подводный аппарат (НПА) «Статус-6», разработанный в ЦКБМТ «Рубин».

"Торпеда судного дня" уже ждет сигнала у берегов США

Были прочитаны такие слова: «Назначение — поражение важных объектов экономики противника в районе побережья и нанесение гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания зон обширного радиоактивного заражения, непригодных для осуществления в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и иной деятельности в течение длительного времени».

Идея ядерной суперторпеды не нова. В 60-е годы в Советском Союзе начались разработки Т-15 со 100-мегатонным боезарядом. Однако на тот момент не существовало компонентов и технологий, позволявших довести идею до конкретного продукта. Электродвигатели на аккумуляторах ограниченной емкости позволяли доставлять 40-тонную махину длиной в 24 метра не дальше чем на 30 километров. То есть лодка-носитель Т-15 должна была преодолеть массированную противолодочную оборону побережья США, что было крайне сложно. Да и подрыв такого заряда на удалении в 30 километров — это для лодки было гарантированным самоубийством.

"Торпеда судного дня" уже ждет сигнала у берегов США

С тех пор технологии ушли далеко вперед. На НПА, как это следует из расшифрованного слайда, установлен ядерный реактор мощностью 8 МВт, который обеспечивает практически неограниченную дальность хода. То есть для «Статуса-6» расстояние между Европой и Америкой — это не проблема. Реактор имеет жидкометаллический теплоноситель, благодаря чему удается повысить КПД, а также существенно снизить шумы. Подсчитано, что такого рода аппарат можно обнаружить при помощи самых чувствительных сонаров не дальше, чем на расстоянии в 2-3 километра. То есть «Статус-6» издает более слабые акустические шумы, чем самая бесшумная в мире подводная лодка «Варшавянка».

Водометные движители позволяют развивать максимальную скорость в пределах от 100 км/ч до 185 км/ч. Рабочая глубина — 1000 метров. И еще одно достоинство «Статуса-6» состоит в том, что это, по сути, подводный робот, обладающий искусственным интеллектом и способный действовать самостоятельно в зависимости от сложившейся ситуации.

Благодаря прекрасным характеристикам по скорости хода, малозаметности и глубинности, «Статус-6» обладает повышенной способностью преодолевать противолодочную оборону США. Даже в случае его обнаружения гидроакустической противолодочной системой SOSSUS, которая контролирует побережье США на предмет подводного вторжения, НПА с легкостью уйдет от любой торпеды НАТО на максимальной скорости. К тому же, обладая интеллектом, «Статус-6» способен совершать сложное маневрирование.

"Торпеда судного дня" уже ждет сигнала у берегов США

Самая быстроходная американская торпеда Mark 54 имеет скорость 74 км/ч, то есть по минимальным прикидкам меньше на 26 км/ч. Самая глубоководная европейская торпеда MU90 Hard Kill, пущенная вдогон, на максимальной скорости в 90 км/ч способна пройти не более 10 км.

Стратегия использования «Статуса-6» может быть различной. Аппарат может выступать и как ударное оружие, и как оружие гарантированного сдерживания. Во втором случае НПА может прийти в точку назначения и залечь на дно, дожидаясь сигнала на подрыв боевой части. Сигнал может подаваться по сверхдлинноволновому каналу, поскольку только сверхдлинные волны проникают в толщу воды. Получается оружие сдерживания, готовое сработать мгновенно. Без затрачивания времени на подлет и «подплыв».

И это будет очень мощный сдерживающий фактор, с которым невозможно не считаться. Потому что боеголовка «Статуса-6», имеющая кобальтовую секцию, рассчитана на максимальное радиоактивное загрязнение громадной территории. Подсчитано, что при скорости ветра в 26 км/ч радиоактивное облако отравит прямоугольник побережья размерами 1700×300 км.

"Торпеда судного дня" уже ждет сигнала у берегов США

«Статус-6» способен уничтожать базы ВМС, авианосные ударные группы, наземные авиационные базы. Все это экспериментально проверено самими американцами. В 1946 году ВМС США провели испытания подводного атомного взрыва мощностью 23 килотонны. В результате был потерян совсем новый авианосец «Индепенденс», спущенный на воду в 1942 году. После четырех лет безуспешных попыток дезактивации он был затоплен. Но боеголовка «Статуса» содержит радиоактивных продуктов деления кобальта на несколько порядков больше.

"Торпеда судного дня" уже ждет сигнала у берегов США

Источник: nnm.me

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