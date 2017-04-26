Спуск на воду 2-го китайского авианосца
07:07. 26 апреля 2017 Просмотров - 153 Один комментарий Опубликовал: brahman
В Китае спустили на воду первый авианосец собственной постройки.
Фактически, это свеобразный дальний родственник нашего "Адмирала Кузнецова".
К истории создания корабля:
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Спутниковые снимки подтверждают прогресс, которого Китай достиг в создании своего нового авианосца. Строительство началось в начале 2015 года на верфи Далянь судостроительного Heavy Industry Co в северо-восточной провинции Ляонин и продолжается ускоренными темпами. Снимки, анализируемые Stratfor, позволяют предположить что проект представляет из себя модульную конструкцию, в которой секции судна строятся отдельно, а затем уже монтируются вместе, что позволяет ускорить время сборки и добиться большей гибкости. В этом случае, Type 001A может быть спущен на воду уже в начале 2017 года, хотя для принятия на вооружение наверняка потребуется еще несколько лет.
Авианосная программа Китая является краеугольным камнем стратегии глобального морского присутствия. Кроме обеспечения военного престижа, авианосцы призваны играть важную роль в проецировании военной силы на зоны экономических и политических интересов Пекина по всему миру, а также гарантировать безопасность морских транспортных коммуникаций. На данный момент, программа Китая находится на ранних стадиях, но Поднебесная планирует в конечном счете эксплуатацию по крайней мере, трех авианесущих кораблей.
До сих пор Китай не проектировал и не строил собственные авианосцы. Сегодня на вооружении страны стоит один авианесущий корабль — «Ляонин». Это — купленный у Украины в 1998 году после раздела советского флота авианесущий крейсер «Варяг» проекта 1143.6 «Кречет». Корабль был полностью восстановлен в китайских верфях и поступил на вооружение китайского флота в сентябре 2012 года.
Ляонин способен к выполнению боевых операций, но функционирует главным образом в качестве учебного судна (для проработки концепции палубных операций и подготовки костяка пилотов морской авиации).
Технические подробности о новом китайском корабле пока не раскрываются. По внешним очертаниям авианесущий корабль проекта Type 001A очень похож на «Ляонин». Вероятно, Type 001A в целом будет следовать основным конструктивным идеям советского проекта 1143.6 (китайские специалисты хорошо знакомы с конструкцией кораблей этого проекта, поскольку «Ляонин» достраивался и модернизировался в китайском Даляне, а в 1990-х годах Китай выкупил проектную документацию «Кречета» у Невского проектно-конструкторского бюро), доработанными в соответствии с современными реалиями и концепцией морских операций ВМС НОАК.
(Водоизмещение «Ляонина» составляет 59,5 тысячи тонн при длине 304 и ширине 75 метров. Корабль может развивать скорость до 29 узлов, а дальность его хода составляет около восьми тысяч миль. «Ляонин» вооружен тремя зенитными артиллерийскими установками Type 1130 калибра 30 миллиметров, тремя пусковыми установками зенитных ракет FL-3000N и двумя установками противолодочного вооружения.)
Как и Ляонин, новый корабль будет иметь водоизмещение около 50 000 до 60 000 тонн, и будет строиться вокруг так называемой концепции STOBAR ( Short Takeoff But Arrested Recovery). То есть взлет самолетов осуществляется при помощи трамплина, под действием собственной тяги двигателей, а посадка — при помощи аэрофинишеров (системы стальных тросов натянутых поперек палубы).
Хотя у такой системы есть ряд преимуществ, система CATOBAR (обеспечивающая взлет при помощи катапульты), используемая на авианосцах типа «Нимиц» США, позволяет взлетать с большим запасом топлива и увеличенной полезной нагрузкой.
Тем не менее, новый Type 001A станет ступенькой, которая позволит Китаю наращивать свою авианосную программу и поможет в создании будущих авианосцев с катапультами и возможно, ядерными энергетическими установками. Со временем, Китай вполне может создать корабли близкие по характеристикам к авианосцам класса «Нимиц», но для того, чтобы достичь уровня глобального присутствия, сравнимого с ВМС США, Китаю могут потребоваться десятилетия проб и ошибок.
(Помимо «Ляонина» Китаю принадлежат еще два советских авианесущих крейсера проекта 1143. Первый из них — «Киев» — правительство Китая приобрело у России в 1993 году. Второй — «Минск» — в 1995 году у России выкупила Южная Корея, планировавшая пустить его на металлолом. Но в 1996 году корейцы перепродали корабль китайской компании Shenzhen Minsk Aircraft Carrier Industry.
Сегодня «Киев» находится у причальной стенки в китайском городе Тяньцзинь и используется в качестве бизнес-центра и тематического парка развлечений. «Минск» пришвартован в Шэньчжэне и служит морским музеем.)
http://cezarium.com/china-newtechnology/
Плюс материал про китайские палубные самолеты J-15 – http://www.airwar.ru/enc/fighter/j15.htm
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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3 часа назад, источник: Российская газета
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Первый авианосец, построенный в Китае и торжественно спущенный на воду в Даляне, на деле является модернизированной версией советского тяжелого авианесущего крейсера проекта 1143 «Кречет», также как город Далянь был основан русскими в 1898 году и прежде назывался Дальний.