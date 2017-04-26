Слово правды, как подвиг

Главный военный прокурор отправлен в отставку.

https://russian.rt.com/russia/news/382836-sovfed-glavnyi-voennyi-prokuror Совет Федерации освободил от должности главного военного прокурора Сергея Фридинского в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Как сообщает РИА Новости, сенаторы удовлетворили соответствующее заявление Фридинского. Об отставке главного военного прокурора России заявили в Совфеде 22 апреля. Фридинский был назначен главным военным прокурором в 2006 году.

Фридинский перед своей отставкой предпринял неловкую попытку донести до первого лица правду о деятельность некоторых своих коллег, занимающих высокие должности. Предположительно, героями этой беседы были некоторые чиновники с птичьими фамилиями. В сложившихся условиях информационной стены вокруг первого лица — это. если хотите, аппаратный подвиг. На подвиг Фридинского вдохновил, по слухам, Сергей Борисович, решивший, что настало время аппаратных подвигов, желательно, сделанных чужими руками. Но может и не он, а кто-то влиятельный просто мебельщика хочет пристроить обратно во власть, но пока не придумал, куда именно и дернул старые связи.

Может оба фактора сработали вместе, но опытный аппаратчик ввязался в аппаратные интриги и потерпел фиаско…

По результатам разговора Владимир Владимирович предложил написать Фридинскому заявление об отставке, ведь не сможет же он и дальше работать с коллегами, которым он не доверяет. Владимира Владимировича можно понять, хоть парадная форма у прокуроров и белая, к людям в белых одеждах некоторых из них причислить трудно.

(http://sergej-fridinskij.blogspot.ru/2015/02/blog-post.html)

Тут, вроде бы, и сказочке конец, но, оказалось, еще не конец. Еще один герой – бравый ветеран-афганец, вдруг, возьми да и скажи почти то же самое президенту в лицо, с фамилиями и в присутствии журналистов…

Сделать вид, что этого не было — невозможно. Президент отшутился, что преемников у нас избирает народ, но скандал получился знатный. И сколько бы не язвил на радио «Эхо Москвы» А. Орех по этому поводу, но мы дожили до того, что сказать правду руководителю государства о делишках его ближайшего окружения стало уже подвигом.

https://charter97.org/ru/news/2017/4/20/247452/ Долой клику Володина – Клинцевича! АНТОН ОРЕХЪ, «ЭХО МОСКВЫ»(20.04.2017) Прекрасно, что ветеран-афганец, наверняка заслуженный и отважный человек, использует президентскую трибуну для доноса. А вы представьте себе, что это правда и что так оно все и было. Что заслуженный ветеран-афганец Андрей Чепурной рассказывает реальную историю, как Франц Клинцевич обзванивает регионы и пугает народ. Что осталось Путину недолго, что будет вместо Путина Володин… Дальше уже не важно, чего Клинцевич добивается под этим соусом, какие блага ему нарисовались, и какие куски он хочет поделить под прикрытием могучей тени Преемника-2. Прекрасен сам сюжет. Прекрасно, что ветеран-афганец, наверняка заслуженный и отважный человек, использует президентскую трибуну для доноса. Он же не просто пожаловался на раздрай в ветеранском движении, он специально обратил внимание царя-батюшки, что холопы против него заговор устроили, престол делят, шкуру, простите за каламбур, неубитого медведя рвут на части. А представьте себе, что почувствовал в этот момент Клинцевич! Да и Володин тоже. Как забегали у них в голове шарики и закрутились ролики. Как побегут они каяться, бить себя в грудь, клясться с верности и неизменной преданности, падая на колени и стуча кумполом по полу. Тут бы и Закон Яровой запустить на полную мощь! Террористов мы этим законом не поймаем, зато можно положить на стол Путину распечатки всех разговоров Клинцевича и Володина со всеми городами и поселками. Ох, я послушал бы разговоры эти! Потом послушал бы жалкий лепет оправдания заговорщиков, послушал бы и самого Владимира Владимировича с наслаждением. Путин, кстати, молодец, не растерялся — напомнил, что только российский народ у нас выбирает преемников, царей и королей. Эта живописная история говорит нам о превратностях судьбы, о том, что самый хитроумный план может рухнуть из-за какой-нибудь ерунды в самый неожиданный момент. Ну, кто его знал, этого Чепурного! Кто мог предполагать, что он выйдет и вдруг такое сморозит. А Чепурной теперь, может быть, на всю нашу политику повлияет. И не так важно, кстати, правду он сказал или присочинил.

Злые языки насплетничали, что с Володиным провели профилактическую беседу, воздействуя исключительно гуманными воспитательными методами через почки и печень «преемника»-самозванца. Товарищам виднее, как ему доходчивее разъяснить… В печати мелькнули заметки о бизнесе его матери-пенсионерки, на том, вроде, замяли и этот скандал…

Подвиг А. Чепурного мог бы остаться не замеченным, как и «подвиг» Фридинского, если бы уж совсем близкие друзья не довели до сведения президента, что к государственному перевороту, не опереточному, а самому настоящему, все давно готово, партнеры на западе только этого и ждут. Самому президенту России в свете грядущих изменений не то что не предусмотрено место в «обновленной» политической элите России, а даже и место среди живых вообще…

Еще объяснили и убедительно показали, что страну он не контролирует, обвал рубля внешние силы могут осуществить в любой момент. Кто-нибудь слышал о должности главбуха ЦБ? А о том, что он получает самую большую зарплату в стране? А ведь именно он на связи с чиновниками МВФ, ЕЦБ, ФРС, БМР. Набиуллина – зицпредседатель Фунт. Не контролируя финансы страны невозможно контролировать страну.

Известно ли президенту, что патриарх во время своих визитов по стране говорит отнюдь не о делах небесных, а требует отчетов от губернаторов о результатах работы в области экономики? Это какая ветвь власти? Не смог Кирилл пока выхлопотать место в Совфеде для Полтавченко, но это сути дела не меняет. Власть в стране не может долго оставаться без присмотра — кто-нибудь её обязательно приберёт к рукам.

Проблема Путина не в том, что чиновники из его ближайшего окружения воруют, проблема в том, что они ничего другого делать не умеют. С точки зрения сохранения не только собственной власти, но государства вообще, делать же что-то надо с экономикой! Контроль над страной возвращать. Одной сменой премьера Медведева на что-нибудь аналогичное, или еще менее дееспособное тут не отделаешься. И игры с электоратом в «захоронить – не захоронить Ленина», не помогут, как не помогло Украине разрушение его памятников. Методичка, на Украине и у нас одна. Та, что в переводе с английского…

В Сбербанке уже наметилась проблема с наличными, а Альфа-банк, не смотря на отзыв у них на прошлой неделе 23 млрд. субординированных кредитов ЦБ, каким-то чудом (или молитвами семейства Ротшильдов?) продолжает увеличивать сеть банкоматов. Внешний враг держит руку на пульсе, и, в отличие от российских властей, наши карманы прекрасно контролирует, а значит и спровоцирует обвал финансовой системы и взрыв народного недовольства в любой момент.