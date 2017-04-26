Слово правды, как подвиг
Главный военный прокурор отправлен в отставку.
https://russian.rt.com/russia/news/382836-sovfed-glavnyi-voennyi-prokuror
Совет Федерации освободил от должности главного военного прокурора Сергея Фридинского в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Как сообщает РИА Новости, сенаторы удовлетворили соответствующее заявление Фридинского.
Об отставке главного военного прокурора России заявили в Совфеде 22 апреля.
Фридинский был назначен главным военным прокурором в 2006 году.
Фридинский перед своей отставкой предпринял неловкую попытку донести до первого лица правду о деятельность некоторых своих коллег, занимающих высокие должности. Предположительно, героями этой беседы были некоторые чиновники с птичьими фамилиями. В сложившихся условиях информационной стены вокруг первого лица — это. если хотите, аппаратный подвиг. На подвиг Фридинского вдохновил, по слухам, Сергей Борисович, решивший, что настало время аппаратных подвигов, желательно, сделанных чужими руками. Но может и не он, а кто-то влиятельный просто мебельщика хочет пристроить обратно во власть, но пока не придумал, куда именно и дернул старые связи.
Может оба фактора сработали вместе, но опытный аппаратчик ввязался в аппаратные интриги и потерпел фиаско…
По результатам разговора Владимир Владимирович предложил написать Фридинскому заявление об отставке, ведь не сможет же он и дальше работать с коллегами, которым он не доверяет. Владимира Владимировича можно понять, хоть парадная форма у прокуроров и белая, к людям в белых одеждах некоторых из них причислить трудно.
(http://sergej-fridinskij.blogspot.ru/2015/02/blog-post.html)
Тут, вроде бы, и сказочке конец, но, оказалось, еще не конец. Еще один герой – бравый ветеран-афганец, вдруг, возьми да и скажи почти то же самое президенту в лицо, с фамилиями и в присутствии журналистов…
Сделать вид, что этого не было — невозможно. Президент отшутился, что преемников у нас избирает народ, но скандал получился знатный. И сколько бы не язвил на радио «Эхо Москвы» А. Орех по этому поводу, но мы дожили до того, что сказать правду руководителю государства о делишках его ближайшего окружения стало уже подвигом.
https://charter97.org/ru/news/2017/4/20/247452/
Долой клику Володина – Клинцевича!
АНТОН ОРЕХЪ, «ЭХО МОСКВЫ»(20.04.2017)
Прекрасно, что ветеран-афганец, наверняка заслуженный и отважный человек, использует президентскую трибуну для доноса.
А вы представьте себе, что это правда и что так оно все и было. Что заслуженный ветеран-афганец Андрей Чепурной рассказывает реальную историю, как Франц Клинцевич обзванивает регионы и пугает народ. Что осталось Путину недолго, что будет вместо Путина Володин… Дальше уже не важно, чего Клинцевич добивается под этим соусом, какие блага ему нарисовались, и какие куски он хочет поделить под прикрытием могучей тени Преемника-2. Прекрасен сам сюжет.
Прекрасно, что ветеран-афганец, наверняка заслуженный и отважный человек, использует президентскую трибуну для доноса. Он же не просто пожаловался на раздрай в ветеранском движении, он специально обратил внимание царя-батюшки, что холопы против него заговор устроили, престол делят, шкуру, простите за каламбур, неубитого медведя рвут на части.
А представьте себе, что почувствовал в этот момент Клинцевич! Да и Володин тоже. Как забегали у них в голове шарики и закрутились ролики. Как побегут они каяться, бить себя в грудь, клясться с верности и неизменной преданности, падая на колени и стуча кумполом по полу. Тут бы и Закон Яровой запустить на полную мощь! Террористов мы этим законом не поймаем, зато можно положить на стол Путину распечатки всех разговоров Клинцевича и Володина со всеми городами и поселками. Ох, я послушал бы разговоры эти! Потом послушал бы жалкий лепет оправдания заговорщиков, послушал бы и самого Владимира Владимировича с наслаждением. Путин, кстати, молодец, не растерялся — напомнил, что только российский народ у нас выбирает преемников, царей и королей.
Эта живописная история говорит нам о превратностях судьбы, о том, что самый хитроумный план может рухнуть из-за какой-нибудь ерунды в самый неожиданный момент. Ну, кто его знал, этого Чепурного! Кто мог предполагать, что он выйдет и вдруг такое сморозит. А Чепурной теперь, может быть, на всю нашу политику повлияет. И не так важно, кстати, правду он сказал или присочинил.
Злые языки насплетничали, что с Володиным провели профилактическую беседу, воздействуя исключительно гуманными воспитательными методами через почки и печень «преемника»-самозванца. Товарищам виднее, как ему доходчивее разъяснить… В печати мелькнули заметки о бизнесе его матери-пенсионерки, на том, вроде, замяли и этот скандал…
Подвиг А. Чепурного мог бы остаться не замеченным, как и «подвиг» Фридинского, если бы уж совсем близкие друзья не довели до сведения президента, что к государственному перевороту, не опереточному, а самому настоящему, все давно готово, партнеры на западе только этого и ждут. Самому президенту России в свете грядущих изменений не то что не предусмотрено место в «обновленной» политической элите России, а даже и место среди живых вообще…
Еще объяснили и убедительно показали, что страну он не контролирует, обвал рубля внешние силы могут осуществить в любой момент. Кто-нибудь слышал о должности главбуха ЦБ? А о том, что он получает самую большую зарплату в стране? А ведь именно он на связи с чиновниками МВФ, ЕЦБ, ФРС, БМР. Набиуллина – зицпредседатель Фунт. Не контролируя финансы страны невозможно контролировать страну.
Известно ли президенту, что патриарх во время своих визитов по стране говорит отнюдь не о делах небесных, а требует отчетов от губернаторов о результатах работы в области экономики? Это какая ветвь власти? Не смог Кирилл пока выхлопотать место в Совфеде для Полтавченко, но это сути дела не меняет. Власть в стране не может долго оставаться без присмотра — кто-нибудь её обязательно приберёт к рукам.
Проблема Путина не в том, что чиновники из его ближайшего окружения воруют, проблема в том, что они ничего другого делать не умеют. С точки зрения сохранения не только собственной власти, но государства вообще, делать же что-то надо с экономикой! Контроль над страной возвращать. Одной сменой премьера Медведева на что-нибудь аналогичное, или еще менее дееспособное тут не отделаешься. И игры с электоратом в «захоронить – не захоронить Ленина», не помогут, как не помогло Украине разрушение его памятников. Методичка, на Украине и у нас одна. Та, что в переводе с английского…
В Сбербанке уже наметилась проблема с наличными, а Альфа-банк, не смотря на отзыв у них на прошлой неделе 23 млрд. субординированных кредитов ЦБ, каким-то чудом (или молитвами семейства Ротшильдов?) продолжает увеличивать сеть банкоматов. Внешний враг держит руку на пульсе, и, в отличие от российских властей, наши карманы прекрасно контролирует, а значит и спровоцирует обвал финансовой системы и взрыв народного недовольства в любой момент.
Источник: pravosudija.net
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” Ну, кто его знал, этого Чепурного!”…
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ВВП думает, что позволив окружению воровать без меры, окружение будет охранять его царствование. Просчитался. Окружение кроме воровства ни чего не делает. Оно даже создало стену вокруг гаранта, что бы он не узнал, что они только воруют. Ну а те кто не окружение и по их мнению воруют меньше, конечно не довольны и будут плести заговоры.
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а вот в питере много гнилья оказалось во власти-Иванов С.,(с доской манергейма) Полтавченко с передачей исакия,кто то еще генерал Гудков,Якунин с Сулакшиным-все это помеченные на царство Марией Гогоце..,вот твари забрав деньги,сословности для своих деток захотели.Как все запущено и как они все светятся сами и он путин .их милостиво от верхов в сторону отодвигает и не дай бог сор из избы,ни ,ни .Может и правильно, зачем волновать без возможности исправить координально ,народ.А тут как тут эти навальные ,навалом и все правду орут.Должен нарыв вскрытся ,передерутся всеравно.