Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 апреля 2017

Позиция Путина по президенту Сирии не менялась — Песков

Путин не является адвокатом Асада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция России в отношении президента Сирии Башара Асада не менялась.

Он подчеркнул, что будущее страны и её лидера может решать только сирийский народ, пишет RT.

«Первое, что касается поддержки Асада: позиция России и президента Путина по Асаду не менялась, она последовательна и хорошо известна», — заявил Песков.

Он также отметил, что российский президент отстаивает позицию, которая не допускает принятия решений о будущем той или иной страны третьими лицами или государствами.

«Путин, не являясь адвокатом Асада, является адвокатом международного права и защитником международного права», — сказал Песков журналистам.

По его словам, Путин неоднократно говорил в различных интервью о том, что отстаивает не интересы Асада, а принципы международного права.

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Армия САР перемалывает наступающие «волны» ИГИЛ в Хаме: видео

22-23 марта боевики запрещенных на территории РФ террористических группировок «Джебхат Ан-Нусра» и «Джейш аль Ислам» в районе Хамы перешли в активное наступление и, буквально, за два дня захватили большую территорию, в том числе город Суран, вплотную приблизились к городу Комхане. Затем военные с трех сторон окружили и перерезали дороги, которые ведут к городу Мухрада.



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Лавров: удар США по Сирии отдаляет перспективу формирования антитеррористического фронта

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что удар США по авиабазе в Сирии является нарушением международного права и усугубляет имеющиеся проблемы.

«Недавний ракетный удар США по авиабазе Шайрат на территории САР, являющийся грубым нарушением международного права, актом агрессии против суверенного государства, напротив, усугубляет имеющиеся проблемы, отдаляет перспективу формирования широкого антитеррористического фронта», — цитирует RT Лаврова.

7 апреля в 3 часа 42 минуты по сирийскому времени по приказу президента США Дональда Трампа корабли ВМС США в Средиземном море атаковали военно-воздушную базу сирийской арабской армии «Шайрат».

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Шойгу: удар Трампа по Сирии создал угрозу жизни российских военнослужащих

Удар американских ВВС по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих.

Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, пишет РенТВ.

По его словам, Россия предпримет дополнительные меры для защиты российских военных после ракетного удара США в Сирии.

Шойгу также отметил, что ситуация в Сирии сейчас сравнима с гуманитарной катастрофой.

«Что касается гуманитарной ситуации в Сирии, то во многих районах иначе как катастрофической ее не назовешь», – сказал он.

7 апреля в 3 часа 42 минуты по сирийскому времени по приказу президента США Дональда Трампа корабли ВМС США в Средиземном море атаковали военно-воздушную базу сирийской арабской армии «Шайрат».

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Новости мира: террористы ИГИЛ получили новые задачи

Главари террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) недовольны действиями одного из своих полевых командиров Мухаммада Ванди, отвечающего за боевиков — выходцев из Малайзии и других стран Юго-Восточной Азии.

По информации источников газеты Star, в связи с этим ему было поставлено условие — совершить до конца года ряд крупных вылазок на малайзийской территории, пишет ТАСС.

Как пишет издание, 26-летний Ванди вместе со своей супругой в январе 2016 года перебрался в Сирию, где был назначен экстремистами из ИГ ответственным за вербовку новых боевиков, говорящих на индонезийском языке (распространен в Индонезии, Малайзии, а также частично в Сингапуре и на Филиппинах). Кроме того, ему была поставлена задача организовать террористические атаки, в первую очередь в Малайзии.

Вместе с тем, как отметил источник газеты в спецслужбах, за это время Ванди «принял участие в подготовке лишь одного теракта, совершенного в июне прошлого года в одном из ночных клубов в пригороде Куала-Лумпура». Как подтвердил тогда глава национальной полиции Халид Абу Бакар, «эта вылазка стала первой атакой сторонников ИГ в стране». В результате взрыва брошенной в увеселительное заведение гранаты ранения получили восемь человек.

По информации правоохранительных органов страны, Ванди ведет около 100 групп в мобильном приложении WhatsApp, в которых состоят жители Малайзии, в основном молодые люди. В настоящее время перед ним также поставлена задача предотвратить возвращение на родину из Сирии более 50 малайзийцев, прежде воевавших на стороне ИГ.

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Спрятавшись от ВКС РФ за песчаной бурей, ИГИЛ бросилось на штурм в Дейр-эз-Зор

Во вторник в Дейр-эз-Зоре начались тяжелые столкновения, когда песчаная буря охватила окрестности города, временно лишив российскую и сирийскую военную авиацию возможности прикрывать с воздуха армию САР. Джихадисты попытались захватить несколько важных объектов, в первую очередь базу 137-го полка у аэропорта Дейр-эз-Зор. Гарнизон, состоящий из бойцов Сирийской Арабской Армии, ополченцев Национальных Сил обороны (NDF) и проправительственных бойцов из племени аль-Шайтат, не оставил свои позиции и не уступил ни одного метра врагу. После прекращения атаки 21 труп террористов остался лежать на поле битвы у кладбища, в то же время десятки боевиков были ранены. Об этом сообщило медиа крыло NDF. Сирийская армия, возглавляемая 104-й воздушно-десантной бригадой Республиканской гвардии под командованием генерал-майора Иссама Захреддина, все еще пытается связать город Дейр-эз-Зор с авиабазой, расположенной южнее, чуть менее километра отделяет эти два кармана, окруженные террористами ИГИЛ*. Напомним, что в ходе январского наступления боевикам удалось разделить анклав на две части. Читайте также: Трое россиян в форме Армии Сирии задержаны силовиками при проникновении в Ливан, — источник * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Удар в спину

История с бомбежками курдских баз в Сирии и Ираке ВВС Турции продолжает обрастать подробностями.США после ударов и жалоб со стороны курдов, выразили обеспокоенность и заявили, что Турция своими действиями мешает коалиции воевать с ИГИЛ. Так же было заявлено, что Турция не получала одобрения от коалиции для ударов по курдам https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/c ontent/201704252109-7dp2.htm .Самое интересно, что чуть позже выступил Эрдоган и заявил, что американцы мягко говоря лукавят и про грядущие авиаудары по курдам были заранее сообщено США и России. Это ставит США ровно в тоже самое двусмысленное положение, что и совсем недавно Россию с Шайратом. В отличие от Эрдогана, США не считают YPG террористами и вполне себе системно с ними сотрудничают, что особенно характерно проявляется в ходе операций в районе Ракки и Табки. Чуть позже, Пентагон официально уточнил http://peyamakurd.com/tr/2017/04/25/pent agondan-aciklama-geldi-saldiridan-haberi miz/ , что предупреждение все же поступало и призвал "уважать территориальную целостность Ирака". Про Сирию Пентагон двусмысленно умолчал.Только в отличии от России, которая предупредила Асада о готовящемся ударе по Шайрату, курдов Вашингтон по каким-то соображениям предупреждать (если конечно верить Эрдогану) посчитал излишним (не успел или не захотел), что и обусловило большие потери курдов (70 убитых по версии турок, около 40 убитых и раненых по версии курдов). На место ударов срочно выдвинулись силы SOF. Срочная демонстрация флага в разбомбленных турками районах была призвана успокоить курдов, которые естественно начали задавать вопросы в стиле "Что за дела?", так как еще в прошлом году США прозрачно намекали Асаду, чтобы он не бомбил там, где в боевых порядках YPG действуют американские военные. А тут получается, что Эрдоган заранее уведомил США, разбомбил курдские лагеря, а США сделали вид, что ничего про это не знали или что хуже, знали, но не предупредили. Особенно курдов вывело из себя то, что в ходе авиаударов был разрушен мемориал жертвам борьбы с ИГИЛ в честь курдских бойцов отдавших свои жизни в борьбе с Халифатом.На месте мемориала образовалась огромная воронка, что заставляет подозревать, что турки его целенаправленно разбомбили.В провинции Рожаве прошли массовые протесты против "террориста Эрдогана".Протестовали не только в Рожаве. Вот например митинг в Дортмунде.Американцы сейчас всеми силами стараются притушить конфликт, так как активизация боевых действий между курдами и турками, может затруднить реализацию планов связанных с подготовкой непосредственного штурма Ракки. Через сеть военных баз развернутых к югу от Кобани и Камышли, США продолжают загонять к Ракке различную военную и инженерно-строительную технику (как для SOF и 75-го полка рейнджеров, так и для SDF/YPG), но анонсированные ранее сроки начала штурма Ракки уже очевидно сдвинулись в силу серьезных потерь в боях на южном берегу Евфрата и нехватки тяжелой техники, а так же в результате затянувшейся осады Табки. В этом плане демонстративный удар Эрдогана по курдам пришелся для американцев очень не кстати и США сейчас в информационном плане занимаются тем же самым, чем занималась Россия после удара по Шайрату, купируя негативные информационные последствия.Штурм Табки.Эрдоган себя разумеется считает в своем праве, так как курды для него террористы, всех главных игроков он предупредил, так что виноватым он себя не считает. Более того, ударив по американским клиентам, он вновь завел старую песенку про необходимость убрать Асада. Таким образом, Эрдоган всеми силами стремится продемонстрировать, что он хочет проводить в Сирии самостоятельную политику, заигрывая и с российско-иранской и с американской коалициями, но при случае, он всегда может выкинуть какой-нибудь фортель. Для российско-иранской коалиции, удар по курдам вряд ли представляет серьезную проблему, а вот для американцев это оказался крайне неприятный сюрприз.Полагаю, что США по военным и дипломатическим каналам постараются объяснить туркам, что так делать не надо, а на международном уровне ограничатся выступлениями в духе Лаврова, где выразят "сожаление и обеспокоенность Эрдоганом", так как понятное дело, что сбивать самолеты турок ради курдов США вряд ли будут – атака одним членом НАТО другого, выглядела бы оксюмороном. Курдов, я думаю, тоже найдут как успокоить , начав к примеру чаще открыто демонстрировать американский флаг в разных районах провинций Ракка и Хасаке, дабы турки выбирали цели более осторожно, а не бомбили там, где Эрдогану или турецкому Генштабу захочется. Или подкинув курдам Рожавы новую партию оружия под гарантии, что оно не попадет РПК (а если будет желание негласно досадить Эрдогану, то без гарантий). Курды в качестве мести, могут ответить серией терактов на территории Турции, например в том же Диярбекире.Но впрочем, это все тактические меры и разгребание последствий Курдско-турецкий конфликт продолжает тлеть и дипломатическими мерами его можно лишь притушить, но не разрешить – при первом удобном случае стороны идут дорогой эскалации. Американцы в данном случае стремятся усидеть на двух стульях – с одной стороны они хотят не побить полностью горшки с Турцией (как это удалось Обаме) при этом не отдавая Эрдогану Гюлена, а с другой стороны сполна использовать курдскую пехоту для реализацию планов Пентагона в северной Сирии. Эрдоган в данном случае "зашел со спины" и попытался выдернуть один из стульев, но американцы уже достаточно давно балансируют в таком положении, так что простого убийства нескольких десятков курдов и разрушения мемориала будет слишком мало, чтобы что-то принципиально поменять в этом вопросе.Турецкие базы на границах кантона Африн.Турки в свою очередь могут умеренно прислушиваться к американцам, но проведение антикурдской политики они разумеется не прекратят. Укрепление границы с Рожавой и борьбе с каналами снабжения РПК будет продолжаться, будет усиливаться турецкая группировка на границах кантона Африн, не исключены и провокации с использованием ССА против Таль-Рифата и Манбиджа. Намеки в этом направлении уже делаются через ССА https://www.almasdarnews.com/article/fre e-syrian-army-leader-says-will-fight-syr ian-army-kurdish-ypg-rural-aleppo/ , впрочем судя по тому, что фронт к северу от Алеппо стоит на фоне полыхающего сражения в Северной Хаме, свои обязательства Эрдоган пока выполняет.Ну а главная мораль всей этой истории – с Эрдоганом надо держать ухо востро, чтобы потом не получать подобные удары в спину. Россия на этом обожглась в 2015, теперь пришел черед американцев.PS. На заглавной фотографии, визит американского спецназа https://twitter.com/ericasangsuwan/statu s/857017455855755266 в район подвергшийся ударам турецкой авиации около Дерика.Во время визита американцев, курды скандировали "Эрдоган террорист" https://twitter.com/abdullahawez/status/8 56897168988418049

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Террористы не смогли спрятаться от бомбового удара ВКС РФ в сирийской Хаме (ВИДЕО)

ВКС России продолжают уничтожать террористов в провинции Хама. На новом видео, снятом 24 апреля, беспилотник разведал цель и зафиксировал авиаудар по укрепленному лагерю боевиков в 2 км от н.п. Кафр-Зита в провинции Хама. Известно, что в окрестностях данного селения базируются силы группировки «Джейш Аль-Изза» и коалиции «Хайят Тахрир аль-Шам» (возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»*, сирийским крылом «Аль-Каиды»*). На кадрах видно, как пикап террористов въезжает в импровизированную «пещеру», чтобы быть невидимым для авиации, но это не спасает бандитов и бомба падает на их укрытия. Читайте также: Яркие кадры: ВКС России сыграли решающую роль в битве за Хаму (ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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САА добились успехов в восточном пригороде Дамаска

В южных пригородах сирийской столицы продолжается ожесточенное противостояние между боевиками ИГИЛ* и группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ан-Нусра). Наиболее кровопролитные бои развернулись в районе лагеря Ярмук и южном секторе Дамаска – Хаджар аль-Асваде.

В свою очередь сирийская армия не вмешивается в это противостояние, сосредоточившись на ликвидации повстанческих анклавов в Аль-Кабуне и Барзе. Правительственные войска только окружили «карман» Ярмук, дожидаясь пока джихадисты истребят друг друга.

В результате бойцы 42-й бригады 4-й механизированной дивизии атаковали позиции боевиков из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* и смогли установить полный контроль над зданиями электрической подстанции в Аль-Кабун.

*ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

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В провинции Алеппо террористы сложили оружие и сдались в плен правительственным войскам

В провинции Алеппо террористы Исламского государства* добровольно сложили оружие и сдались в плен сирийским войскам.

На видео зафиксировано, как ночью боевики группами из несколько человек переходили на позиции сирийской армии. Бойцы тщательно проверяли террористов и отбирали все военные боеприпасы и оружие. Никаких провокаций и столкновений не было.

Известно, что сразу после освобождения Алеппо в городе начался строительный бум. Местные жители вручную делают кирпичи и облицовочную плитку, потому что все предприятия, производящие строительные материалы, разрушены.

*ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

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Конфликт в Сирии не может быть разрешен, пока Асад у власти, — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью агентству Рейтер, что пока президент Сирии Башар Асад остается во главе страны, разрешения сирийского конфликта быть не может. «Асад не является решением для потенциального урегулирования в Сирии. Сирию следует освободить от Асада, чтобы могло появиться решение», — заявил Эрдоган. По его словам, «до тех пор, пока Асад остается у власти, не может быть создано решения». Кроме того, Эрдоган отметил, что сейчас «(президент РФ Владимир) Путин, (президент США Дональд) Трамп, мы, Иран, Саудовская Аравия, Катар сыграли активную роль в попытке создать решение в Сирии». По его словам, «мы можем объединиться и помочь народу Сирии принять собственное решение». «Асад убил сотни тысяч человек и в моей стране находится 3 миллиона беженцев, 1,5 миллиона беженцев сейчас находятся в Ливане, и сейчас около 1 миллиона беженцев в Иордании, и эти люди покинули, бежали из своих родных стран», — также отметил Эрдоган. По его словам, Асад является основной причиной этого и в связи с этим нужно позволить сирийскому народу выбрать их лидера. Как отмечает агентство, Эрдоган убежден, что существует большое число альтернатив Асаду. Читайте также: МОЛНИЯ: Трое россиян в форме Армии Сирии задержаны силовиками при проникновении в Ливан, — источник

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Он что, хотел сказать: «Я не кремлевский агент»?

Отдавал ли Асад приказ на проведение газовой атаки в Сирии?

Бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди об ударе по авиабазе Шайрат и провокации в Хан-Шейхуне.Утром 4 апреля истребитель-бомбардировщик сирийских ВВС российского производства Су-22 сбросил что-то или выстрелил чем-то по цели в удерживаемой повстанцами провинции Идлиб. Образовалось облако из какого-то химического вещества и медленно поплыло в сторону близлежащей деревни Хан-Шейхун, где от него погибло от 50 до 100 человек. Нам также известно, что перед атакой русские сообщили американским военным по горячей линии, что будет нанесен удар по складу с оружием.Еще нам известно о том, что можно считать сопутствующим ущербом. Президент Дональд Трамп сказал, что гибель людей и предполагаемое применение химического оружия относится к «жизненно важным интересам США», и спустя два дня использовал это в качестве предлога для нанесения удара 59 крылатыми ракетами по сирийской авиабазе Шайрат. Американские ракеты не нанесли существенного ущерба аэродрому, с которого вскоре возобновились боевые вылеты авиации. Белый дом также радикально изменил свою позицию по вопросу сирийских мирных переговоров, объявив, что уход Башара аль-Асада является непременным условием политического урегулирования кризиса. Он также заявил, что Россия покрывает сирийского президента. Госсекретарь Рекс Тиллерсон объявил, что двусторонние отношения с Москвой не улучшатся, пока Россия поддерживает Асада. По словам президента Трампа, отношения с Россией опустились «до рекордно низкого уровня».В поддержку своей линии, оправдывающей нанесение ракетного удара, американское правительство выпустило четырехстраничный документ под названием «Применение режимом Асада химического оружия 4 апреля 2017 года». Этот доклад был подготовлен Советом национальной безопасности, который является подразделением Белого дома, а его автором стал не директор национальной разведки Дэн Коутс (Dan Coats), а советник по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер (H.R. McMaster). Источник происхождения документа говорит о том, что этот доклад совсем не то, за что его выдают — не «оценка американского разведывательного сообщества». В нем звучит целая серия утверждений, часть из которых можно считать подтвержденными фактами, а часть вызывает сомнения.Надо иметь в виду, что почти вся информация и свидетельства с места атаки в Сирии получены от источников из антиасадовских сил, которые связаны с филиалом «Аль-Каиды» «Ан-Нусрой» (запрещенные в России организации — прим. пер.), удерживающей этот район. К ним относятся и так называемые «Белые каски», ставшие суррогатом оппозиции. Общепринятая версия строится на этих показаниях, а также на утверждениях обеих американских партий об «определенной» виновности Асада. Это представляется как непреложный факт, причем даже демократами, которые обычно более либеральны.Четырехстраничный доклад Белого дома дополнен комментариями Макмастера и министра обороны Джеймса Мэттиса (тоже бывший генерал), которые прозвучали в день американского ракетного нападения, а также недавним интервью с директором ЦРУ Майком Помпео, рассказавшем о процессе принятия решения и о военных вариантах действий. Все эти руководители, а также сам президент Трамп посчитали не требующей доказательств аксиомой то, что химическую атаку осуществила Сирия. Что касается мотивов этой атаки, то в докладе утверждается, будто Дамаск пытался остановить наступление повстанцев. Некоторые средства массовой информации заявили, что это было сделано для «проверки» США или для устрашения сирийского населения, хотя многие обозреватели считают такие объяснения неубедительными. В конце концов, зачем было Башару аль-Асаду применять химическое оружие, если он выигрывает эту войну? А вот у повстанцев теоретически было множество мотивов устроить атаку под чужим флагом, дабы настроить Западную Европу и американцев против Дамаска.В докладе Белого дома есть множество повторов о причастности Сирии, о неспособности повстанцев провести химическую атаку, об останках погибших и о симптомах умерших и пострадавших. Там говорится об «уверенности» американского правительства в том, что власти Сирии утром 4 апреля осуществили химическую атаку с использованием «нервно-паралитического отравляющего газа зарин против собственного народа», и что повстанцы никак не могли сфабриковать данный инцидент, потому что это для них слишком сложно. Среди американских разведывательных сведений, якобы относящихся к атаке, есть данные радиоразведки, геопространственного мониторинга, а также результаты физиологических исследований. Плюс ко всему, «надежные открытые источники, которые повествуют о случившемся четко и последовательно». Сюда также относятся съемки с коммерческих спутников, на которых виды воронки от примененного оружия, и оценки гражданских организаций типа «Врачи без границ» и Amnesty International.В докладе американского правительства также утверждается, что Сирия нарушила свои международные обязательства, сохранив у себя химическое оружие, хотя Дамаск в 2013 году согласился уничтожить все свои запасы. Согласно этому докладу, весьма сомнительную химическую атаку в Гуте в 2013 году также осуществил Дамаск, а сирийские эксперты по химическому оружию вероятно «готовили атаку на севере Сирии». Симптомы жертв говорят о том, что использовался зарин.Согласно этому докладу, после атаки русские и сирийцы начали распространять «ложную информацию», используя «многочисленные и весьма противоречивые рассказы о случившемся, чтобы создать путаницу и посеять сомнения у международного сообщества».Как отмечалось выше, кроме реальных голых фактов, к которым относятся сирийская атака, американский ответный удар и погибшие, в этих инцидентах и в их анализе мало что можно считать неопровержимым и достоверным. В докладе Совета национальной безопасности много спорных моментов, а еще следует иметь в виду, что при его подготовке почти не использовались американские источники разведывательной информации. В заявлении о том, что «сирийские эксперты по химическому оружию вероятно участвовали в подготовке атаки» налицо неопределенность, а это свидетельствует о том, что перехваченный телефонный разговор мог быть истолкован слишком вольно. Что касается геопространственного мониторинга, то это данные со спутника (или даже с беспилотника), либо с самолета ДРЛО, действовавшего вдоль турецкой границы и зафиксировавшего маршрут Су-22 и последующий взрыв (взрывы). Это вряд ли можно считать исчерпывающим доказательством, поскольку в данных мониторинга нет ничего такого, что было бы нам неизвестно.О неубедительности данных американской разведки стало известно 13 апреля из разговора директора ЦРУ Майка Помпео, который рассказал о давлении со стороны Белого дома, требовавшего дать «оценку». В заключение он сказал следующее: «Все видели фотографии из открытых источников, поэтому действительность на нашей стороне». Здесь можно добавить, что эта действительность была получена не от разведывательного сообщества, на которое тратится 80 миллиардов долларов в год, а из спутниковой фотосъемки Google, которую повстанцы вполне могли откорректировать, а средства массовой информации интерпретировали как хотели.Обозревателям также надо проверить утверждения о том, что повстанцы не в состоянии устроить химическую атаку и провести операцию под чужим флагом. Было множество случаев, когда ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. пер.) и «Ан-Нусра» использовали химические вещества в Сирии и Ираке. Последний раз они применяли их на прошлой неделе в западной части Мосула. А похожая операция под чужим флагом в Гуте в 2013 году почти удалась, причем наверняка не без помощи турецкой разведки. Ее остановили лишь тогда, когда директор национальной разведки Джеймс Клэппер неожиданно прибыл в Овальный кабинет к президенту Обаме и сказал ему, что дело против Дамаска это отнюдь не «пара пустяков».Вызывают сомнения и визуальные доказательства того, что сирийцы провели химическую атаку с воздуха. Единственный очевидец это 14-летняя девочка, которая рассказала, что видела, как с самолета сбросили бомбу, и она попала в расположенное неподалеку здание, после чего в небо поднялось грибовидное облако. Точно так же этот инцидент описывают русские и сирийцы, исключая при этом зарин, который бесцветный. А еще есть показания заслуженного профессора Теодора Постола (Theodore Postol) из Массачусетского технологического института. Постол изучил фотографии и пришел к выводу, что отравляющее вещество было применено с земли, а не сброшено с воздуха. Он сказал, что любой компетентный анализ подтвердит его точку зрения. Это говорит о том, что выводы были сделаны чрезмерно поспешно. Постол заявил: «Можно без тени сомнений доказать, что в документе не представлено никаких доказательств, указывающих на наличие у американского правительства конкретной информации о том, что химическую атаку осуществила Сирия».Бывший военный инспектор Скотт Риттер (Scott Ritter) тоже усомнился в выводах доклада Белого дома, отметив, что имеющиеся улики указывают на применение сирийцами обычных вооружений. Он также заметил, что при помощи имеющихся у Су-22 систем вооружений невозможно осуществить химическую или газовую атаку с воздуха, о чем вряд ли известно Дональду Трампу и его советникам.А еще были жертвы. Анализы, подтвердившие наличие зарина, проводились в турецких госпиталях, а Анкару никак нельзя назвать нейтральной стороной. Ведь президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно требовал отстранить Асада от власти.В этой суматохе легко можно забыть о том, что повстанцы и их пособники это убийцы, совершающие точно такие же преступления, в которых обвиняют Башара аль-Асада. К двум последним примерам зверств повстанцев относятся казнь ребенка, которому отрубили голову, и обстрел сирийских беженцев, ждавших своей очереди, чтобы перейти на территорию, контролируемую правительственными войсками. В ходе второго инцидента погибло больше людей (в том числе, женщин и детей), чем в результате событий в Хан-Шейхуне. Но президент Трамп об этом даже не упомянул. Американские СМИ лишь мимоходом сообщили об этом обстреле, а потом сразу же предали его забвению. Наверное, это из-за того, что данный факт не соответствовал господствующей линии повествования.Белый дом ссылается и на другие видео и фотографии, на которых видно, как пострадавшим оказывает помощь медицинский персонал, но без каких-либо средств защиты. Если бы там был применен зарин, эти люди тоже пострадали бы. Кроме того, симптомы поражения зарином схожи с симптомами от применения других отравляющих веществ, таких как хлор и дымовые боеприпасы. Один пострадавший сказал, что чувствовал запах чеснока и испорченной еды. А зарин не только бесцветный, но и не имеет запаха.А еще остается вопрос о наличии у Асада химического оружия. Белый дом сегодня постоянно утверждает, что сирийцы сохранили у себя значительные запасы такого оружия, хотя это противоречит заявлению госсекретаря США Джона Керри, которое он сделал в июле 2014 года. Тогда Керри сказал, что все оружие уничтожено: «Мы заключили сделку, и химическое оружие было уничтожено на 100%». Соединенные Штаты сотрудничали с Россией и сами многое сделали для уничтожения сирийского химического арсенала.Многое говорит о том, что Белый дом и главные советники президента поспешили с выводами. Возможно, Асад действительно совершил то, в чем его обвиняют, но администрация Трампа решила возложить вину на сирийцев, еще не имея ясного и четкого представления о случившемся. Как и в Ираке, имеющиеся разведывательные сведения были использованы так, чтобы они укладывались в предпочтительную сюжетную линию. Оставалось только созвать совещание с участием высокопоставленных советников и решить, как наказать Дамаск. Правду о произошедшем в Сирии 4 апреля еще предстоит выяснить, но она наверняка известна многим в американском разведывательном сообществе. Наверное, когда-нибудь кто-нибудь из числа знающих о произошедшем почувствует необходимость раскрыть известные ему (ей) факты.Между тем, последствия этого инцидента и ответные действия США очень серьезны, а возможно, и катастрофичны. Профессор Принстонского университета и ведущий американский специалист по России Стивен Коэн (Stephen Cohen) сказал об этом так:Я думаю, это самый опасный момент в российско-американских отношениях, по крайней мере, с момента Карибского кризиса. Возможно, ситуация даже более опасная, так как она намного сложнее…. Поэтому вполне естественно возникает вопрос. Зачем Трамп запустил 50 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе, убив несколько людей, если это не имело никакой военной ценности? Он что, хотел сказать: «Я не кремлевский агент»? Дело в том, что обычно президент действует иначе. Он обращается в ООН. Он просит провести расследование и выяснить, что же произошло с этим химическим оружием. А уже потом решает, что делать. Но они приняли поспешное решение о применении этих «Томагавков», сделав это во время ужина в Мар-а-Лаго с лидером Китая, и очень сильно унизили его, потому что он союзник России.Филип Джиральди — бывший офицер ЦРУ, а ныне исполнительный директор Совета по национальным интересам США (Council for the National Interest). http://inosmi.ru/politic/20170425/239214 605.html – цинкИ коротко по Сирии и Ираку.Наступление "Хашд-Шааби" к юго-западу от Мосула. За сегодня освобожден большой кусок территории.Турция разбомбила лагеря РПК и YPG – погибло около 70 курдов в Сирии и Ираке. Вашингтон высказал обеспокоенность. Эрдоган пообещал усилить борьбу с "курдским терроризмом".Вместе с тем, курды продолжают занимать территории к северу от Ракки, но самое сложное тут конечно впереди, что уже показывают бои на подступах к окруженной Табке.В Хаме продолжаются ожесточенные бои на подступах к Эль-Латамину. Боевики периодически контратакуют, но остановить наступление САА пока не в состоянии.Более подробно, завтра в обзоре.

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