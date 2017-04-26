Правда о торговых сетях. Андрей Разумовский. Часть 2

Концептуал СМИ Как сети уничтожают отечественных производителей и поставщиков?

Почему продукты питания в магазинах с каждым днём становятся всё хуже, а стоят всё дороже? Кому на самом деле принадлежат сети? Как сетевая экспансия угрожает безопасности России и когда будет достигнута точка невозврата? А самое главное – что со всем этим делать?

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Правда о торговых сетях. Андрей Разумовский. Часть 1



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