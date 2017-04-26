Правда о торговых сетях. Андрей Разумовский. Часть 2
13:35. 26 апреля 2017 Просмотров - 149 2 коммент. Опубликовал: brahman
Как сети уничтожают отечественных производителей и поставщиков?
Почему продукты питания в магазинах с каждым днём становятся всё хуже, а стоят всё дороже? Кому на самом деле принадлежат сети? Как сетевая экспансия угрожает безопасности России и когда будет достигнута точка невозврата? А самое главное – что со всем этим делать?
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Зачем что-то расследовать если мер не принимается? Нервы портить зрителю?
Вот делать нехрен кому-то, лезут во всякие дыры, якобы нашли криминал, и что? Баранам пофиг, властям тоже. Если недоволен -взорви то что не нравится, но молча, не порть настроение окружающим.
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Сети это порождение дьявола. Они губят как производителя так и покупателя. Если власть позволяет им делать все, значит у власти есть интерес. Вот и все. Расследовать тут не чего. Все и так известно. Кто там работает все рассказывают.