Обложить всё: Минфин предожил ввести налог на банковские вклады граждан [2017, Система казнокрадов]

Обложить все: Минфин предожил ввести налог на банковские вклады граждан. Ведомство готовит очередной фискальный сюрприз для россиян...

Минфин готовит для граждан новый налоговый сюрприз. В ведомстве хотят, чтобы физлица платили НДФЛ с доходов по депозитам. Об этом сообщил заместитель министра финансов Илья Трунин, который как раз и отвечает за налоговую политику.

Правда, сразу после того, как новость прозвучала на Красноярском экономическом форуме, Минфин ее частично дезавуировал, заявив, что это частное мнение докладчика. Но вся дискуссия не оставила сомнений в том, что налоговое новшество прорабатывается в правительственных кабинетах, а значит, имеет шанс реализоваться.

Илья Трунин в своем выступлении на форуме отметил, что не понимает, почему даже с зарплат ниже среднего — 10–20 тысяч рублей — удерживается налог на доход физических лиц, а если человек получает, к примеру, миллионный доход по процентам, то не платит с него ни рубля НДФЛ.

Звучит этот тезис, может быть, и разумно, но когда речь идет о налоговых новациях, дьявол всегда кроется в деталях. В частности, если новый налог будет введен, то кто может дать гарантии, что коснется он только «жирующих» миллионеров, а не всех подряд обладателей банковских вкладов?

А «поживиться» на этом рынке Минфину явно есть чем. По данным Центробанка, на начало 2017 года объем депозитов физлиц во всех российских банках составлял 24 трлн рублей. Эта сумма, между прочим, превышает четверть отечественного ВВП.

Нетрудно подсчитать, что если все эти 24 трлн обложить налогом по действующей ставке в 13%, то казна сразу пополнится на 3 трлн рублей — и федеральный бюджет перестанет быть дефицитным. Очень соблазнительный путь для финансового ведомства — но и весьма опасный.

Дело в том, что, как свидетельствуют данные ЦБ, темпы привлечения вкладов физлиц и так сильно «просели» в 2016 году без всякого дополнительного налогообложения: они составили лишь 4,2% за год против 25,2% в 2015 году или 26,7% в кризисный, 2009 год.

То есть россияне, измученные непрерывным 28‑месячным падением своих реальных доходов (согласно Росстату), и так крайне неохотно несут деньги в банки, а в случае их налогообложения и вовсе могут массово начать забирать те средства, что положили на депозиты ранее. Умозрительный финансовый выигрыш для казны может обернуться реальным крахом всей банковской системы.

Примечательно, что на этом фоне Минфин пытается заставить граждан вытащить свои сбережения из-под матрасов с помощью нового финансового инструмента — «народных облигаций», купонный доход по которым, к слову, ведомство предлагало не облагать НДФЛ.

Мы уже не раз рассказывали об особенностях новой бумаги, условиях ее функционирования и сопутствующих рисках. Добавим лишь, что первоначально эти ОФЗ предполагалось начать выпускать с 18 апреля, затем дату передвинули на 26 апреля.

Проблема в том, что большого интереса новые бумаги Минфина, задуманные как альтернатива традиционным банковским вкладам, пока не вызывают. Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 85% респондентов не собираются их покупать, а более 60% опрошенных вообще о них ничего не знают. Готовность к покупкам выразили лишь 7% опрошенных.

В связи с этим возникает конспирологическая версия о том, что налоговый вброс от замминистра Трунина был не случайным. Может быть, тем самым Минфин намекал гражданам на то, что лучше бы им «бежать» из банков и вкладывать в «народные ОФЗ», которые могут за счет налогового освобождения оказаться более выгодными?

«Вполне возможно, что Минфин действительно таким образом пытается привлечь деньги населения в народные ОФЗ. Только это ему вряд ли удастся. Все-таки система страхования банковских депозитов складывалась годами, а ОФЗ — совершенно новый и неизвестный пока что инструмент для населения», — считает финансовый омбудсмен Павел Медведев.

Впрочем, Минфин разъяснил, что высказывания заместителя министра на Красноярском форуме — это пока что лишь его частное мнение. Сам Трунин сообщил, что Минфин пока не предлагает введение налога на проценты по депозитам официально, но, возможно, такие предложения возникнут в ходе налоговой реформы.

Роман Ткачук, старший аналитик «Альпари», отметил в разговоре, что данная инициатива замглавы Минфина вполне укладывается в тот логический ряд повышения фискального пресса, который на словах и на деле наблюдается в последнее время. Эксперт напомнил, что в прошлом году были увеличены налоги на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и акцизы, а в этом — активно обсуждается увеличение налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость (НДС).

«Утешает в этих новациях пока только одно. Президент Путин пообещал, что повышения налогов до 2018 года не будет. Изменений в фискальной политике стоит ожидать только после президентских выборов. Так что еще года полтора для спокойной жизни у нас есть», — считает собеседник.

Дмитрий Докучаев, Взято: http://ruspravda.info

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Налоги - наша главная проблема! Степан Демура, Балашов, Соскин

Документальный мини-ролик о налогах и о том что делают с бизнесом в России и Украине.

Наверное уже и для ребенка не секрет, что там где нет экономических свобод, там нет денег и богатого населения.

Там могут лишь быть казнокрады и бедность для народа.

Ролик создан для населения России, Украины и других стран, в которых такая же Ж**А!

В видео затронута система 5.10, но суть даже не в том как она называется или какие там налоги.

Главное это их значительное уменьшение.

Так что ребятки, смотрим, мотаем на ус и доносим мысль ко всем, о том, что политика не должна лезть в экономику!

Подробнее: http://vk.com/demuranews