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Названа причина крушения Ту-154 с ансамблем Александрова

20:52. 26 апреля 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:
Самолет Ту-154 Минобороны, при крушении которого погибли артисты ансамбля Александрова и филантроп Елизавета Глинка, был значительно перегружен, причем экипаж об этом не знал, пишут СМИ.

c2RlbGFub3VuYXMucnUvdXBsb2Fkcy84LzUvODU3MTQ5MzEzNzA1N19vcmlnLmpwZWc_X19pZD05MjgzNQ==Вместо допустимых 98 тонн взлетный вес превышал 110 тонн. Пилоты не были об этом осведомлены и принимали решения, исходя из допустимого взлетного веса, пишет «Газета.Ру» со ссылкой на участников расследования катастрофы, произошедшей 25 декабря 2016 года.

При отправке с аэродрома Чкаловский под Москвой взлетный вес лайнера вместе с заправленными в него 24 тоннами топлива составил 99,6 т. Это превышало нормативы, но незначительно. В Адлере лайнер был дозаправлен по максимуму – в его баках оказалось 35,6 т топлива.
Данные о времени и скорости подъема самолета также говорят, что машина с трудом поднялась в воздух.

Кроме того, экипаж предпринял ряд неверных действий (убрал закрылки на недостаточно высокой скорости, совершил ряд необъяснимых маневров), которые привели к падению высоты. В итоге на 74-й секунде полета с креном в 50 градусов и на скорости 540 км/ч самолет коснулся левым крылом воды, что привело к разрушению.

Ранее выдвигалась версия, согласно которой пилот управлял машиной, якобы ориентируясь не на приборы, а на собственные ощущения, и к катастрофе привела потеря ориентиров на земле после взлета. Такое странное поведение могло объясняться спецификой ночного вылета из Адлера.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны, который упал в Черное море 25 декабря 2016 года, направлялся в Сирию. На борту находились участники ансамбля имени Александрова, журналисты и филантроп Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: катастрофа, самолеты
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Нет комментариев»

  • 431 29
    Николай 26 апреля 2017 в 21:27 Ссылка Пометить
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    Чтобы тот кто придумал эту издевательскую версию гибели наших русских людей х..ем подавился и сдох под забором!!!
    Это надо же так нагло врать не заботясь над памятью погибших!Ведь более 2 000 осколков самолёта и фрагментов тел разлетелись на километры в разные стороны! И это от перегруза и закрылков!?
    Редкие вы су ки,хабатники гнилые!!! Не зря вас в мире ненавидят!

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