Названа причина крушения Ту-154 с ансамблем Александрова

Вместо допустимых 98 тонн взлетный вес превышал 110 тонн. Пилоты не были об этом осведомлены и принимали решения, исходя из допустимого взлетного веса, пишет «Газета.Ру» со ссылкой на участников расследования катастрофы, произошедшей 25 декабря 2016 года.При отправке с аэродрома Чкаловский под Москвой взлетный вес лайнера вместе с заправленными в него 24 тоннами топлива составил 99,6 т. Это превышало нормативы, но незначительно. В Адлере лайнер был дозаправлен по максимуму – в его баках оказалось 35,6 т топлива.Данные о времени и скорости подъема самолета также говорят, что машина с трудом поднялась в воздух.Кроме того, экипаж предпринял ряд неверных действий (убрал закрылки на недостаточно высокой скорости, совершил ряд необъяснимых маневров), которые привели к падению высоты. В итоге на 74-й секунде полета с креном в 50 градусов и на скорости 540 км/ч самолет коснулся левым крылом воды, что привело к разрушению.Ранее выдвигалась версия, согласно которой пилот управлял машиной, якобы ориентируясь не на приборы, а на собственные ощущения, и к катастрофе привела потеря ориентиров на земле после взлета. Такое странное поведение могло объясняться спецификой ночного вылета из Адлера.Напомним, самолет Ту-154 Минобороны, который упал в Черное море 25 декабря 2016 года, направлялся в Сирию. На борту находились участники ансамбля имени Александрова, журналисты и филантроп Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com