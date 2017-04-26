Бронзовый апрель

Документальный фильм-напоминание, о событиях 10-летней давности в Таллине, когда несмотря на протесты, был демонтирован "Бронзовый солдат".Спустя 10 лет, более чем наглядно видно, что это было частью более глобальной программы нацеленной на уничтожение памяти о Великой Отечественной Войне, которая масштабно реализуется в Прибалтике, Польше и на Украине.

Источник: colonelcassad.livejournal.com