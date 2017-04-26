Бронзовый апрель
01:26. 26 апреля 2017 Просмотров - 145 Один комментарий Опубликовал: brahman
Документальный фильм-напоминание, о событиях 10-летней давности в Таллине, когда несмотря на протесты, был демонтирован "Бронзовый солдат".
Спустя 10 лет, более чем наглядно видно, что это было частью более глобальной программы нацеленной на уничтожение памяти о Великой Отечественной Войне, которая масштабно реализуется в Прибалтике, Польше и на Украине.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Уважаемые,все это было инспирировано из России..а точнее..тем кто хотел владеть портом в Луге..была дана взятка эстам и те устроиил-спровоцировали побоище..дальше все знают..Строительство очень сильно ускорилось и главное получило госфинасирование..для чего бронзовая ночь и устраивалась…так что не верьте..в статье вам брешут.