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Бронзовый апрель

01:26. 26 апреля 2017 Просмотров - 145 Один комментарий Опубликовал:


Документальный фильм-напоминание, о событиях 10-летней давности в Таллине, когда несмотря на протесты, был демонтирован "Бронзовый солдат".



Спустя 10 лет, более чем наглядно видно, что это было частью более глобальной программы нацеленной на уничтожение памяти о Великой Отечественной Войне, которая масштабно реализуется в Прибалтике, Польше и на Украине.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 2007, великая отечественная война, Видео, документальное кино, памятники, таллин, эстония
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Один комментарий»

  • 2999 1915
    serjoza 26 апреля 2017 в 12:20 Ссылка Пометить
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    Уважаемые,все это было инспирировано из России..а точнее..тем кто хотел владеть портом в Луге..была дана взятка эстам и те устроиил-спровоцировали побоище..дальше все знают..Строительство очень сильно ускорилось и главное получило госфинасирование..для чего бронзовая ночь и устраивалась…так что не верьте..в статье вам брешут.

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