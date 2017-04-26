Главная » Невероятное в мире, Экономика

Банк России купил больше всех золота в мире

08:57. 26 апреля 2017 Просмотров - 217 Один комментарий Опубликовал:
Банк России купил больше всех золота в мире | Русская весна

Банк России в 2016 г. занял первое место по объемам покупки золота в резервы среди других центральных банков.

Фактически ЦБ РФ обеспечил 78% мирового спроса на золото.

Согласно данным Национального рейтингового агентства (НРА), потратить на покупку драгоценного металла ЦБ мог около $10 млрд.

При этом в этом году объем может оказаться больше 200 тонн, поэтому рекорд может быть обновлен. В прошлом году была куплена 201 тонна золота.

Объем чистых покупок (покупки минус продажи) в 2016 г. со стороны всех мировых ЦБ составил 257 тонн золота, по сравнению с 436 тоннами в 2015 г.

В ЦБ, в отличие от большинства других банков, решили воспользоваться моментом для покупки, так как стоимость золота низка. Кроме того, регулятор старается диверсифицировать свои резервы.

Также крупными покупателями стали Китай, Казахстан и Катар.

При этом российский Центробанк также поддерживает отечественных производителей, скупая две трети от объема добытого металла в стране.

Учитывая состояние мировой экономики и рост геополитических рисков, стратегия инвестиций в золото может оказаться очень удачной.

Читайте также: В Москве объяснили Лондону, чем закончится его превентивный удар, — Daily Mail

Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Наш суд , самый гуманный суд в мире …..»
...самый гуманный суд в мире …..» Как не крути ,... руководства . По большому счёту я говорю ...нас судят , бездари купившие себе дипломы в "...говорить за всех судей нашей необъятной Матушки России , ... По простому - Банк - " режет курицу которая несёт золотые яйца " ,...
Нефть, золото и доллар - победит ли Россия в глобальной смертельной игре?
... всех женщин, или, например, всех курильщиков, которые в России по данным ВОЗ составляют больше... собой мы называем его «Банк реконструкции мира во имя Развития США». Вы.... На оставшиеся 50 млрд. долларов Россия должна купить золото. В этот же момент...
Девиз Всемирной Имперской Победы трудовых ресурсов Мироздания, Империума Светлых сил семьи единого трудового братства созидателей и тружеников Цивилизации, Всемирной Империи Светлых сил «Золотой Век» Человечества: «Честь и Верность, Светлые силы мира, наше Отчество!»
...Золотой Век "Жизнь" в России, Украине и в мире.... странах мира, - задержать по миру всех чиновников коррупционеров... Беспроцентный мировой банк трудовых ресурсов...на следующие переменные: Большое, Простое, примитивное,...наличии денег можно купить любую должность, ...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...через Мексику. Больше всех от такой... интересов России при президенте...Зона ответственности – золото- и алмазодобыча....крупнейшим в мире производителем кокаина...чей сын «купил» Wadan Yards...Мострансбанк», «Русский земельный банк», «Возрождение», «Мособлбанк»)....
МЕЖДУ-СОБОЙЧИК. Как Ротшильды и Рокфеллеры делят Россию
...Как известно, современным миром управляет капитал. Увы... концов, Россия отказалась от золотого обеспечения. Интересно...Братья Ротшильд», купивший акции Каспийско-...России производили больше сырой нефти, чем во всех... Банк», ООО Коммерческий банк «Дж.П.Морган Банк...
В России золотая лихорадка
...Россия вышла на второе место в мире по объемам добычи золота... Запада, есть большая вероятность, что Россия купила золота гораздо больше, чем объявила ... мировом рынке золота Банк Китая. И Россия вполне могла ..., с нестабильностью на всех рынках, с ростом ......

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>