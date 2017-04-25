Сводки от ополчения Новороссии 25 апреля 2017

ВСУ начали обстрел Ясиноватой

Украинские силовики сегодня утром открыли огонь по Ясиноватой, обстрел в данный момент продолжается.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на местную администрацию.

«Примерно с семи часов утра ведется обстрел. В данный момент он продолжается. Очень громко», — говорится в сообщении.

Украинские силовики открывали огонь и ночью, но пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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ВСУ 30 раз нарушили перемирие в ДНР, есть повреждения

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины тридцать раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись двенадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении

Разрушения:

24.04. Зайцево, ул. Лациса, 36 — в результате обстрела сгорели хозяйственные постройки.

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ВСУ один раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие один раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Огонь из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия велся по району села Сокольники с направления села Крымское.

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Белый дом призывает ЛНР и Украину сотрудничать с ОБСЕ для расследования подрыва автомобиля

Власти США призывают все стороны конфликта в Донбассе сотрудничать с ОБСЕ для полного расследования подрыва автомобиля ОБСЕ в ЛНР. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. «Призываем все стороны сотрудничать с ОБСЕ для полного расследования инцидента», — сказал он. Также представитель Белого дома отметил, что США глубоко опечалены смертью своего гражданина и выражают глубокие соболезнования семье погибшего. Читайте также: Кремль прокомментировал предложение Порошенко о миротворцах ООН в Донбассе

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