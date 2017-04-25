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Сводки от ополчения Новороссии 25 апреля 2017

10:35. 25 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ начали обстрел Ясиноватой

ВСУ начали обстрел Ясиноватой

Украинские силовики сегодня утром открыли огонь по Ясиноватой, обстрел в данный момент продолжается.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на местную администрацию.

«Примерно с семи часов утра ведется обстрел. В данный момент он продолжается. Очень громко», — говорится в сообщении.

Украинские силовики открывали огонь и ночью, но пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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ВСУ 30 раз нарушили перемирие в ДНР, есть повреждения

ВСУ 30 раз нарушили перемирие в ДНР, есть повреждения

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины тридцать раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись двенадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении

Разрушения:

24.04. Зайцево, ул. Лациса, 36 — в результате обстрела сгорели хозяйственные постройки.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ один раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

ВСУ один раз нарушили "режим тишины" в ЛНР

Киевские силовики за минувшие один раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Огонь из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия велся по району села Сокольники с направления села Крымское.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Белый дом призывает ЛНР и Украину сотрудничать с ОБСЕ для расследования подрыва автомобиля

Белый дом призывает ЛНР и Украину сотрудничать с ОБСЕ для расследования подрыва автомобиля | Русская весна

Власти США призывают все стороны конфликта в Донбассе сотрудничать с ОБСЕ для полного расследования подрыва автомобиля ОБСЕ в ЛНР.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Призываем все стороны сотрудничать с ОБСЕ для полного расследования инцидента», — сказал он.

Также представитель Белого дома отметил, что США глубоко опечалены смертью своего гражданина и выражают глубокие соболезнования семье погибшего.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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