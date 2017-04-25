Сводки от ополчения Новороссии 25 апреля 2017
- 09:38 ВСУ начали обстрел Ясиноватой.
- 09:16 ВСУ 30 раз нарушили перемирие в ДНР, есть повреждения.
- 07:54 ВСУ один раз нарушили «режим тишины» в ЛНР.
- Вчера 22:47 Белый дом призывает ЛНР и Украину сотрудничать с ОБСЕ для расследования подрыва автомобиля.
ВСУ начали обстрел Ясиноватой
Украинские силовики сегодня утром открыли огонь по Ясиноватой, обстрел в данный момент продолжается.
Об этом пишет ДАН со ссылкой на местную администрацию.
«Примерно с семи часов утра ведется обстрел. В данный момент он продолжается. Очень громко», — говорится в сообщении.
Украинские силовики открывали огонь и ночью, но пострадавших и разрушений не зафиксировано.
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ВСУ 30 раз нарушили перемирие в ДНР, есть повреждения
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины тридцать раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.
«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись двенадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении
Разрушения:
24.04. Зайцево, ул. Лациса, 36 — в результате обстрела сгорели хозяйственные постройки.
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ВСУ один раз нарушили «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие один раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Огонь из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия велся по району села Сокольники с направления села Крымское.
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Белый дом призывает ЛНР и Украину сотрудничать с ОБСЕ для расследования подрыва автомобиля
Власти США призывают все стороны конфликта в Донбассе сотрудничать с ОБСЕ для полного расследования подрыва автомобиля ОБСЕ в ЛНР.
Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
«Призываем все стороны сотрудничать с ОБСЕ для полного расследования инцидента», — сказал он.
Также представитель Белого дома отметил, что США глубоко опечалены смертью своего гражданина и выражают глубокие соболезнования семье погибшего.
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