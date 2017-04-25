Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 апреля 2017

Мир проигнорировал новую стратегическую победу Асада

За последнюю неделю правительственные войска Сирии незаметно для всего мира одержали две крупные победы, стратегически сравнимые с возвращением Пальмиры. Новая конфигурация фронта позволяет назвать следующую крупную цель Дамаска – это находящаяся в центре химического скандала провинция Идлиб. Но причины для радости на этом не заканчиваются.

Началось все на юго-западе – на границе с Ливаном. Огромная по местным меркам территория, которую различные джихадистские формирования удерживали несколько лет, практически без боя перешла под контроль Дамаска. Большая часть боевиков по договоренности с правительственными силами и гражданскими властями покинула зону от Дамаска до Голанских высот и ливанской границы – и уже традиционно отбыла в Идлиб.

Остались только два небольших населенных пункта невдалеке от границы, с которыми пока что договориться не удалось. Это именно те местечки, которые ранее упорно выдерживали осаду и вокруг которых долго крутился хоровод международных организаций. Но, по большому счету, юго-западный фронт практически прекратил существование – на этом направлении опасность сохраняется только вокруг города Дераа и в ряде черкесских сел на Голанских высотах.

Эта операция обошлась практически без выстрелов, потому и не привлекла внимания международной общественности. Однако операция на севере провинции Хама вновь вызвали волну медийного возмущения по известному принципу «Асад бомбит больницы». А дело было так.

Фронт джихадистов с опорой на крупный город Аль-Латамина сохранялся непробиваемым на протяжении довольно долгого времени. Несколько долин на севере Хамы открывают дорогу на Идлиб в обход горных зон в расположенной западнее провинции Латакия – и потому представляют особую ценность. Два года назад самую первую попытку организовать масштабное наступление правительственные войска предприняли именно на этом направлении – и крайне неудачно. Бои на относительно прямом участке фронта быстро превратились в бойню и выродились в ряд фронтальных атак с обеих сторон. Иногда джихадистам удавалось не только «спрямлять углы», но и отвоевать новые земли.

Поддержка российских ВКС в конце концов сделала свое дело, и фронт в северной Хаме превратился в так называемый «латаминский выступ» — почти равнобедренный треугольник позиций джихадистов, вклинившийся в позиции САА, внутри которого и расположен город Аль-Латамина. Это почти полная копия дебальцевского выступа, только побольше размером и с меньшими силами сторон.

В пятницу и субботу правительственные войска в бодром темпе срезали наиболее выдающуюся часть «латаминского выступа», и к понедельнику подошли к Аль-Латамина на расстояние 2-2,5 километров, то есть, практически на расстояние минометного выстрела. Оборона джихадистов, державшаяся три года, рухнула мгновенно. Правда, группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Тахрир аш-Шам» все-таки проявили организованность, — их командование, вовремя распознав катастрофу и избежав полного окружения, стало отводить боевиков с передовой внутрь выступа к городу. Но если правительственные войска сохранять прежний темп наступления, вопрос будет только в одном – на каком новой рубеже джихадисты смогут закрепиться.

Сейчас они испытывают серьезный недостаток в живой силе и вынуждены отступать, чтобы сохранить хотя бы имеющиеся. Попытка закрепиться у Аль-Латамины приведет к созданию нового фронта, то есть, вынудит джихадистов перейти к статичной обороне. Но пока САА обладает на этом участке фронта превосходством по всем параметрам – от численности до качества вооружения, так что переход к новой линии фронта лишь подставит джихадистов под новый удар. В Идлибе срочно формируются новые подразделения, но потенциальные резервы и «Ан-Нусры», и «Тахрир аш-Шама» в течение апреля были перемолоты, так что шансов на успех у них немного.

При таком раскладе весь так называемый «южный фронт» джихадистов и «умеренных» может рухнуть на более широком участке, нежели на одном только «латаминском выступе». К примеру, их позиции трещат у христианского города Маан, который на протяжении двух лет тоже был «больным зубом» всей войны и несколько раз переходил из рук в руки. Под угрозой обороны оказался Морек, а все это уже практически южные окраины Идлиба. В этой местности джихадистам трудно найти новую «узкую» позицию, которую можно было оборонять теми силами, которые остались в их распоряжении. Возможно, что такая позиция может быть найдена у Хелфайи, но, в любом случае, наконец-то создана реальная угроза для главного оплота джихадистов – Идлиба. То есть, случилось то, о чем так много говорили и спорили после освобождения Алеппо – что делать с Идлибом и станет ли он главной целью нового наступления. Похоже, что стал. И это не может не радовать.

Одновременно САА продолжает оказывать давление на джихадистов западнее Алеппо, отвлекая на этот участок последние резервы противника. В марте их группировки попытались компенсировать неудачи у Алеппо и Пальмиры попыткой контрнаступления как раз на «латаминском выступе», почти прорвав оборону правительственных сил. Но следствием этого стало чрезмерное напряжение сил, а растягивание фронта на стратегически опасный выступ привело только к ухудшению их положения. Правительственные войска привыкли к тактическим отступлениям и, немного подождав, перегруппировались – и буквально смяли противника. Теперь дорога на Идлиб может быть открыта практически за несколько дней. Самое активное участие в этом наступлении принимают и российские ВКС, и сирийские ВВС.

Естественно, всё это вызвало эмоциональную волну со стороны западных противников Асада, кем бы они ни были. Стратегическое поражение оппозиции теперь видно невооруженным глазом, пусть даже оно выглядит не так ярко, как при освобождении Алеппо. Отсюда очередное «Асад бомбит больницы», хотя таких объектов там попросту нет.

Уже сейчас можно сказать, что правительственной армии удалось вернуть территории, потерянные на этом направлении в 2016 году. И только по предварительном оценкам на этом участке сконцентрировано до 10 тысяч боевиков, что беспрецедентно много для такого рода полевых операций, — оборона в восточном Алеппо велась не в степи и пустыне, а в городских условиях. При этом наступление ведется в основном усилиями двух наиболее боеспособных подразделений сирийской армии – 5-го корпуса, фактически созданного российскими советниками, и «Тигров».

В качестве компенсации джихадисты предприняли попытку контрнаступления в долине Хула в провинции Хомс в направлении блокпоста Аль-Куннифия. Сперва – небезуспешно. Но уже в понедельник подошедшие правительственные резервы вернули себе блокпост и восстановили прежнее статус-кво, правда, не смогли отбить ранее захваченную технику. В принципе, это можно рассматривать как тактический успех джихадистов, если рассматривать его под лупой.

Что же касается обстановки под Пальмирой, там террористы перешли к тактике снайперской войны. Только за один день правительственные силы потеряли от снайперского огня. пять человек на высотах к северу от Тадмора. Причем, похоже, что ИГИЛ* предпочитает выбрасывать на линию фронта небольшую группу хорошо обученных стрелков, которая работает буквально два-три часа, а затем уходит обратно в пустыню. Фронт это не меняет, но раздражает, а правительственные войска (как, впрочем, и многие другие силы на Ближнем Востоке) традиционно чувствительны к психологическим проблемам, которые влекут за собой такого рода снайперские атаки. Кто это подсказал игиловцам и где они взяли таких снайперов – новый вопрос для разведки.

Не заметила мировая общественность и быстрого продвижения правительственных сил на восток от Пальмиры в сторону Дейр-аз-Зора, что в конечном счете и вызвало тактические атаки игиловских снайперов на фланговые позиция САА. Освободив пальмирский элеватор, электростанцию, район Вади аль-Ахмар, горную гряду Мустадира и одноименные газоносные поля правительственные силы достигли развилки Талила. До Дейр-аз-Зора осталось 160 километров, а с начала наступления от аэродрома Тиас пройдено 70 километров. Ряд экспертов посчитали происходящее началом наступления на Дейр-эз-Зор. Такое возможно, но будет означать новое распыление и так немногочисленных боеспособных сил.

Помимо 5-го корпуса и «Тигров», на основных направлениях в качестве сил свободного резерва можно рассчитывать на 18-ю танковую дивизию, бригаду «Аль-Бадиа», Силы Национальной обороны, отдельные части «Хезболлы» (она, правда, сейчас увлеклась «обустройством» освобожденных от джихадистов районов на ливанской границе), различные добровольческие части и примкнувшее к ним бедуинское племя шайтат. Для этих жителей пустыни война с ИГИЛ вокруг Дейр-эз-Зора – дело кровной мести.

Несколько лет назад по непонятной причине джихадисты начали геноцидить племя шайтат – вроде бы правоверных суннитов, организуя массовые казни по 700 мужчин за раз. Впоследствии были найдены массовые захоронения убитых, где в одной могиле до 900 человек. Скорее всего, ИГИЛ просто не хотело делиться со свободолюбивыми бедуинами нефтегазоносной территорией, но в итоге они получили свирепых «кровников».

Про племя шайтат ходили диковатые слухи, будто бы они варят головы убитых игиловцев с целью сделать обеденный суп-шурпу прямо на передовой. Тот еще союзник, но ополченцы из шайтат по требованию вождей довольно быстро восприняли военную дисциплину, и им даже поручались ответственные наступательные операции. А один из племенных полевых командиров уже вошел в историю – на разошедшемся по СМИ фотоснимке он водружает флаг на отбитом у ИГИЛ укрепленном пункте.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

Евгений Крутиков, ВЗГЛЯД

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Россия и США вернулись к сотрудничеству в небе над Сирией

Вашингтон обращался с просьбой к России восстановить работу механизма по предотвращению инцидентов в небе Сирии.

Об этом сообщили три источника в российском МИДе, пишут Известия.

Именно по просьбе главы американского внешнеполитического ведомства Москва уже 13 апреля возобновила действие меморандума. Политики и эксперты считают, что Вашингтон был вынужден пойти на такой шаг. Ведь отсутствие координации с российской стороной может привести к негативным последствиям.

Тема возобновления действия меморандума по предотвращению инцидентов в сирийском небе обсуждалась в ходе визита в российскую столицу госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Рекс Тиллерсон, находясь в Москве, обратился к российскому руководству с просьбой возобновить действие соглашения», — сообщил один из источник.

В Москве отмечают, что такой шаг американской стороны продиктован потребностью прежде всего самих США в координации в сирийском небе.

«Политика Вашингтона отличается прагматичностью, — сказал член комитета Совфеда по международным делам Игорь Морозов. — В Госдепартаменте прекрасно понимают, что стратегическая инициатива в сирийском небе находится в руках российских ВКС. Таким образом, чтобы избежать непредвиденных ситуаций в воздухе, США выступают с такой просьбой».

Россия приостановила действие заключенного с США меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации 7 апреля.

7 апреля в 3 часа 42 минуты по сирийскому времени по приказу президента США Дональда Трампа корабли ВМС США в Средиземном море атаковали военно-воздушную базу сирийской арабской армии «Шайрат».

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Российские военные за сутки раздали в Сирии 12 тонн гуманитарки

Российские военные за сутки передали 11,8 тонны гуманитарных грузов населению Сирии.

Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, передает RT.

«Проведено восемь гуманитарных акций в провинциях Алеппо (7) и Латакия (1). В городе Алеппо в районах Новое Алеппо, Центральный, Сад Альлоз, Кавкаби, Шейх Фарес, Аль-Захабия и Ансар жителям переданы 7,2 тонны питьевой бутилированной воды и 200 продуктовых наборов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что за сутки общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 11,8 тонны, гуманитарную помощь получили 3725 человек.

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Трогательные кадры: Радостные дети и Гимн России — сирийцы встречают российских военных (ВИДЕО)

Дети радостно встретили российских военных, а взрослые сирийцы встали при звучании гимна нашей страны. Так началась гуманитарная акция в провинции Дераа. Об этом в репортаже «Русской Весны», Российскими военнослужащими отдела Центра по примирению враждующих сторон «Дамаск» в Сирийской Арабской Республике в провинции Дераа в конце апреля 2017 г. была проведена гуманитарная акция для жителей населенного пункта Изра. На акции присутствовал губернатор провинции Дераа (Даръа) Мохамед Халед Аль Ханус, заместитель губернатора и заместитель председателя партии БААС провинции Дераа. В ходе акции российские военнослужащие организовали раздачу 500 продуктовых наборов общей массой 1750 килограмм, а также развернули мобильный медицинский пункт на территории школы н.п. Изра для всех нуждающихся жителей района, которым была оказана медицинская помощь, проведены консультации и осуществлено лечение. Местные жители о проведении гуманитарной акции были оповещены заранее. Соблюдение мер безопасности и правопорядка в месте проведения акций обеспечивала российская военная полиция. Читайте также: Катастрофа на фронтах НВФ в Сирии: ВКС нарушили снабжение банд, боевики умирают без медикаментов

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ООН подозревает Асада в совершении военных преступлениях из-за насильственного переселения сирийцев

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил в понедельник, что насильственное перемещение жителей в Сирии в ряде случаев может считаться военным преступлением.

По его данным, в докладе, распространенном в понедельник, напомнил, что ООН неоднократно выражала опасения по поводу соглашений о переселении граждан, заключаемых сирийскими правительственными войсками и противостоящими им мятежниками. Цель подобных соглашений — позволить жителям покинуть находящиеся под осадой населенные пункты.

Гутерриш отметил, что насильственное перемещение людей «допустимо только для того, чтобы гарантировать безопасность населения или же в случаях, когда в этом есть военная необходимость». В других случаях подобные действия могут быть квалифицированы как военные преступления, добавил он.

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В Совфеде прокомментировали введение США санкций против сирийских учёных

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что введение США санкций в отношении сирийских учёных является попыткой подменить или отменить расследование предполагаемой химатаки за якобы очевидностью вины.

«В очередной раз мы видим, как санкции служат не инструментом достижения реальной цели, а демонстрацией показной решимости (причём для домашнего пользования), попыткой самим фактом наказания подменить или отменить расследование за якобы очевидностью вины и виновников», — заявил Косачёва.

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Сирийские войска ликвидировали 300 террористов на севере провинции Хама

Правительственные войска освободили три населенных пункта на севере провинции Хама, ликвидированы 300 боевиков, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, уничтожены два склада с оружием террористов, 20 транспортных средств и два танка. За какое время были ликвидированы террористы, агентство не уточняет.

Ранее сообщалось, что сирийская армия, наступая на севере и юге провинции Хама, взяла под контроль 80% ее территории. В воскресенье армия САР разгромила крупнейший оплот террористов на севере Хамы в поселении Хальфая.

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Яркие кадры: ВКС России сыграли решающую роль в битве за Хаму (ВИДЕО)

ВКС России ежедневно наносят массированные удары по позициям и коммуникациям боевиков в разных сирийских провинциях. После начала наступления бандформирований в провинции Хама, российская военная авиация начала ежедневные вылеты на север этой мухафазы, а также на границe с провинцией Идлиб, откуда группировки перебрасывают подкрепления и боеприпасы. Перерезав линии снабжения банд воздушно-космические силы оказали огромную услугу сирийским военным, в начале оборонявшимся, а теперь и спешно наступающим на своего врага. Почти каждая атака правительственных войск на севере Хамы начинается с мощных ударов ВКС РФ и ВВС САР по укреплениям незаконных вооруженных формирований. Таким образом российская авиация сыграла решающую роль в битве за Хаму. Где в начале террористы коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (под руководством «Джебхат ан-Нусры»*, сирийской ветви «Аль-Каиды»*), совместно с боевиками, поддерживаемой США и Турцией, «умеренной оппозиции» захватили большие территории, поставив Армию Сирии в критическое положение. При воздушном прикрытии ВКС РФ подразделения САА смогли перегруппироваться и отбить все потерянные населенные пункты, а также продолжить выдавливать боевиков в направлении границы с провинцией Идлиб. Сами же члены НВФ ежедневно снимают, как их бомбят боевые самолеты. На камеру регулярно попадают штурмовики «Грач» Су-25, многофункциональные Су-30СМ и Су-35. Читайте также: Катастрофа на фронтах НВФ в Сирии: ВКС нарушили снабжение банд, боевики умирают без медикаментов *запрещенная в РФ террористическая организация

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