Семен Буденный – недооцененный военачальник двух войн

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В 1935 году для личного состава Красной Армии были введены персональные воинские звания, высшим из которых стало Маршал Советского Союза. Первыми этой чести удостоились пять военачальников, среди которых оказался Семен Михайлович Буденный…



В 1930-е годы об этом человеке слагали легенды и песни, его именем называли улицы и города, в нем видели подлинного самородка, «мужицкого» полководца и отца большевистской конницы, во главе которой он сокрушил белогвардейские армии генералов Деникина и Врангеля. За рубежом же Буденного называли «Красным Мюратом».

«ТАК ПРОХОДИТ ЗЕМНАЯ СЛАВА…»

Прошли десятилетия, и вместе с развенчанием культа личности Сталина началось переосмысление многих событий недавней истории. Оценка деятельности вчерашних героев поменялась кардинальным образом. Нет, Буденного не понизили в звании, как некогда маршала Кулика; Семен Михайлович не был обделен, подобно Георгию Константиновичу Жукову, вниманием прессы и руководства страны. Однако в послевоенный период на уровне массового сознания начало формироваться представление о Буденном как о недалеком человеке, «лошаднике». Его образ стал приобретать фольклорные черты, а рассказанные о нем истории больше напоминали анекдоты, нежели отражение реального жизненного пути.

Вдруг вспомнили, что идея формирования советской стратегической конницы принадлежит Троцкому, а подлинным народным кавалерийским полководцем был Борис Думенко, расстрелянный в 1920 году. Семена Михайловича упрекали в военной бездарности, о чем свидетельствовали будто бы сказанные им слова: «Да, по мне, все равно, какой фронт, мое дело рубать!» Буденного винили в провале похода Красной Армии на Варшаву в 1920 году: мол, не выполнил приказ командующего Западным фронтом М.Н.Тухачевского и вовремя не перебросил свою Конармию из района Львова под Варшаву.

Плотью и кровью представлений о Буденном стало мнение, будто он активно сопротивлялся процессу модернизации РККА в предвоенный период, в качестве примера приводили знаменитую фразу, якобы произнесенную Семеном Михайловичем: «Лошадь себя ещё покажет».

Наконец, как яркий показатель военной несостоятельности первого кавалериста страны отмечали несущественную должность, занимаемую им на завершающем этапе Великой Отечественной, – командующий кавалерией Советской Армии.

Мнение о военном непрофессионализме Буденного на полях Великой Отечественной стало в современной России даже официальной точкой зрения. Так, в выпущенной в 1997 году Военной энциклопедии говорится, что маршал «не проявил качеств, необходимых командующему крупными оперативно-стратегическими объединениями, и не сумел обеспечить твердое и непрерывное управление войсками в условиях резко меняющейся обстановки».

Итак, где же в приведенных суждениях правда, а где вымысел?

«НА ТОЙ ДАЛЕКОЙ, НА ГРАЖДАНСКОЙ…»

Семен Михайлович родился 25 (13) апреля 1883 года на Дону, в хуторе Козюрин Платовской станицы, в бедной крестьянской семье, военную службу начал в 1903 году в Приморском драгунском полку, храбро сражался на полях Первой мировой войны, дослужившись до звания унтер-офицера и Георгиевских крестов.

После революции будущий маршал сражался против белых, и первым крупным соединением, возглавленным Буденным, стал Конный корпус. Он был создан во второй половине июня 1919 года под Царицыном. Знаменитый кавалерийский военачальник Думенко получил тяжелое ранение месяцем раньше, поэтому военная бездарность Буденного, если бы она была реальностью, вскрылась бы очень быстро, особенно если учитывать, что сражались против него одни из лучших белых кавалерийских генералов, например, Мамонтов, Голубинцев, атаман Улагай.

Однако Конкорпус действовал решительно и грамотно, оставаясь наиболее боеспособным соединением оборонявшей Царицын 10-й армии. Дивизии Буденного прикрывали её отход, неизменно появляясь на самых угрожаемых направлениях, и не позволяли частям Кавказской армии Врангеля выйти во фланг и тыл 10-й армии. Кроме того, Буденный был принципиальным противником сдачи города белым и предлагал нанести контрудар во фланг противнику. План Буденного имел под собой разумные основания и шансы на успех, поскольку штурмовавшие Царицын казачьи части были измотаны и понесли серьезные потери. Об этом Врангель прямо писал Деникину.

Однако командарм Клюев проявил нерешительность и приказал оставить Царицын. Отступление 10-й армии было организовано плохо, и Буденному пришлось создавать специальные заградотряды, для того чтобы предотвратить дезорганизацию стрелковых частей. Иными словами, в том, что 10-я армия не развалилась и левый фланг советского Южного фронта не был оголен, – прямая заслуга «Красного Мюрата». После этого Конкорпус успешно действовал против полков Донской армии летом–осенью 1919 года.

В ноябре 1919 года соединение Буденного был преобразовано в Первую Конную армию. В тот период в районе Орла развернулось встречное сражение между наступавшими на Москву частями Добровольческой армии белых и оборонявшими столицу войсками Южного фронта. К тому времени дивизии Буденного захватили Воронеж и командарм получил задачу ударом в стык между смежными флангами Добровольческой и Донской армий лишить их оперативного взаимодействия. Действия Буденного трудно назвать идеальными, казачьи части не были им разгромлены. Крупных кавалерийских сражений также не происходило, так как после знаменитого мамонтовского рейда по тылам Южного фронта в августе–сентябре 1919 года обремененные трофеями казаки отдыхали в своих станицах и не спешили возвращаться на фронт. Из кубанского же корпуса Шкуро была изъята дивизия для борьбы с Нестором Махно, а значительная часть казаков, по словам белого партизана, к ноябрю 1919 года осталась безлошадной.

У Буденного была возможность продемонстрировать способности командарма в ходе битвы за Ростов и Новочеркасск в декабре 1919 года, однако казаки не верили в победу и отступили за Дон. После взятия Ростова части Буденного пытались форсировать Дон, но потерпели серьезное поражение от белогвардейских дивизий. В оправдание «Красного Мюрата» отметим, что ему приходилось, выполняя приказы командующего Юго-Восточным фронтом Шорина, бросать кавалерию во фронтальные атаки. Однако ещё Врангель писал Деникину, объясняя причину неудачи первого штурма Царицына: «Конница может творить чудеса, но прорывать проволочные заграждения не может». То же самое можно сказать и о форсировании крупной водной преграды, активно обороняемой противником.

Тем не менее поражение деникинские армии на юге России потерпели во многом вследствие действий Конармии, совершившей глубокий обход белых войск в феврале 1920 года. Именно тогда произошла первая встреча Буденного с возглавлявшим Кавказский фронт Тухачевским, волею Хрущева превратившимся в «гениального стратега». Комфронта упрекнул Буденного в нарушении приказа: вместо удара на Мечетенскую его армия наступала на Торговую. На это Буденный резонно ответил, что, во-первых, удар в направлении Мечетинской в сложившейся к тому времени обстановке был нецелесообразным по причине утомленности его дивизий форсированным маршем. Во-вторых, конница не способна эффективно наступать по степи, заваленной глубоким снегом, где нельзя было найти ни жилья, ни фуража; в-третьих, начались сильные морозы, при которых оставлять армию в степи означало сознательно уничтожить ее. Последнее подтвердила гибель конной группы донцов генерала Павлова.

Этот диалог интересен тем, что продемонстрировал ясное понимание сложившейся обстановки Буденным и весьма умозрительное видение характера операций Тухачевским, что со всей очевидностью показал поход на Варшаву 1920 года.

Нельзя признать успешными действия Конармии против Врангеля осенью 1920 года – «Красный Мюрат» не выполнил возложенную на него задачу и не воспрепятствовал отходу главных сил белых за крымские перешейки. Однако во многом это произошло также вследствие неудачных действий 2-й Конармии Филиппа Кузьмича Миронова. Медлительность последнего и позволила Врангелю оперативно отвести свои войска в Крым.

«ДАЕШЬ ВАРШАВУ…»

Во время польской войны Конармия, входившая в состав Юго-Западного фронта, прорвала оборонительные позиции противника и перерезала пути снабжения киевской группировки поляков, развернув наступление на Львов. Как мы уже отметили, польская кампания развеяла миф о Тухачевском как настоящем стратеге, гораздо более талантливом, нежели «примитивный» Буденный. Так, во время наступления Красной Армии на Варшаву в штаб Западного фронта поступали сводки о разгроме противника, его паническом бегстве и пр. Эта не соответствовавшая действительности информация некритически воспринималась Тухачевским, что не в последнюю очередь и привело к катастрофе войска Западного фронта на берегах Вислы.

Буденный же как раз более трезво оценивал обстановку, о чем свидетельствуют строки из его воспоминаний: «Из оперативных сводок Западного фронта мы видели, что польские войска, отступая, не несут больших потерь, создавалось впечатление, что перед армиями Западного фонта противник отходит, сохраняя силы для решающих сражений…»

16 августа польские войска нанесли контрудар по обходившим Варшаву с севера большевистским армиям. Это привело к быстрому разрушению правого фланга Западного фронта. Тухачевский потребовал от Буденного вывести Конармию из боя и сосредоточить её для удара на Люблин. В тот период Конармия вела тяжелые бои на Буге и была не в состоянии просто так выйти из боя, странно, что этого не понимал комфронта. Отвечая на упреки в свой адрес, Семен Михайлович обоснованно писал: «Физически невозможно было в течение одних суток выйти из боя и совершить стокилометровый марш, чтобы 20 августа сосредоточиться в указанном районе. А если бы это невозможное и произошло, то с выходом к Владимиро-Волынскому Конармия все равно не смогла бы принять участия в операции против люблинской группировки противника, которая действовала в районе Бреста».

Вполне грамотные суждения командарма, понимающего оперативную обстановку. И в этом плане Буденный, никогда на роль крупного стратега не претендовавший, выгодно отличался от Тухачевского, многие размышления которого уместнее смотрелись бы на страницах газетных передовиц, нежели в трудах по военному искусству.

ВОПРОС О КАВАЛЕРИИ В 20–30-е

Но отгремели залпы Гражданской, и, быть может, теперь руководству страны стоило отправить «Красного Мюрата» в отставку, предварительно наградив и выразив благодарность? Ведь конница, как многим тогда казалась, изжила себя. Так ли это было на самом деле? Познакомимся со взглядами Семена Михайловича на роль кавалерии в будущей войне: «Причины возвышения или упадка конницы следует искать в отношении основных свойств этого рода войск к основным данным обстановки определенного исторического периода. Во всех случаях, когда война приобретала маневренный характер и оперативная обстановка требовала наличия подвижных войск и решительных действий, конные массы становились одним из решающих элементов вооруженной силы. Это проявляется известной закономерностью во всей истории конницы; как только развертывалась возможность маневренной войны, роль конницы сейчас же повышалась и её ударами завершались те или другие операции… Мы упорно боремся за сохранение мощной самостоятельной красной конницы и за дальнейшее её усиление исключительно потому, что трезвая, реальная оценка обстановки убеждает нас в несомненной необходимости иметь такую конницу в системе наших Вооруженных сил».

Очевидно, что приведенные рассуждения не могли принадлежать дилетанту. Буденный правильно оценивал назначение конницы в современной армии.

В декабре 1940 года в Москве проходило совещание высшего комсостава РККА. С анализом действий Красной Армии в сентябре 1939 года на территории Польши выступил Буденный. В центре его внимания были не рассуждения в стиле «лошадь себя ещё покажет», а обеспокоенность тем, что механизированным соединениям вовремя не доставлялось горючее. Эту проблему Семену Михайловичу пришлось решать лично, организовав доставку горючего по воздуху.

Возвращаясь к кавалерии, отметим, что точка зрения Буденного, обоснованно выступавшего за сохранение сильной советской конницы, не была услышана руководством страны. В конце 1930-х годов началось сокращение кавалерийских корпусов в составе РККА. Так, в одном 1938 году предполагалось сократить 7 (с 32 до 25) корпусов, направив их кадры для усиления механизированных войск. В результате, после всех сокращений советская кавалерия встретила войну в составе 4 корпусов и 13 кавалерийских дивизий.

Были ли подобные меры правильными? Нет. И тысячу раз прав был Буденный, когда выступал за сохранение сильной конницы в составе РККА, что стало со всей очевидностью ясно на полях Великой Отечественной. В отличие от мехкорпусов кавалерийские части оказались наиболее устойчивыми соединениями Красной Армии в 1941 году. Ни в какие атаки в конном строю, не предусмотренные, к слову, уставом, они не бросались, однако были более мобильны, чем стрелковые дивизии, и менее зависимы от дорог и горючего, нежели моторизованные соединения.

Кавалерийские части успешно сражались во все годы Великой Отечественной и завершили её на берегах Одера, а такие военачальники, как Белов, Осликовский, Доватор, вошли в когорту лучших советских полководцев. Любопытно, что в вермахте также уделяли серьезное внимание коннице. Так, в 1942 году в составе групп армий «Север», «Центр» и «Юг» было сформировано по одному кавалерийскому полку, а в феврале 1945 года немцы уже развернули кавалерийские бригады в дивизии. (В немецких мемуарах можно нередко встретить жалобы на советскую конницу, которая, воюя «не по правилам», серьезно дезорганизовала тылы вермахта.)

Думается, даже приведенных примеров достаточно, чтобы показать как разумность взглядов Буденного на будущую войну, так и важную роль, которую сыграла кавалерия в Великой Отечественной. Как же проявил себя Семен Михайлович на её кровавых полях?

МАРШАЛ БУДУЩЕЙ ПОБЕДЫ

В истории двух мировых войн известно немало случаев, когда прославленные военачальники Первой мировой спустя 20 лет действовали неудачно. Это, например, спаситель Польши в 1920 году и командующий французской армией в 1940 году генерал Вейган; его предшественник на столь высоком посту генерал Гамелен, неплохо командовавший дивизией в Первую мировую.

Или вот немецкие полководцы: генерал-фельдмаршал фон Бок успешно командовал немецкой группировкой во время вторжения в Польшу в 1939 году. В 1941 году он стоял во главе группы армий «Центр», однако после провала наступления на Москву снят Гитлером с должности. В 1942 году фон Бок некоторое время командовал группой армий «Юг», но вскоре был отправлен в отставку и более до командных должностей не допускался. Другой немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал фон Лееб хорошо показал себя во время польской и французской кампаний, однако во главе группы армий «Север» не сумел взять Ленинград и в начале 1942 года был также отправлен в отставку.

Все названные полководцы являлись, безусловно, людьми в военном отношении талантливыми, однако приведенные в адрес Буденного слова из Военной энциклопедии можно отнести и к ним.

10 июля 1941 года Семен Михайлович был назначен главкомом Юго-Западного направления, включавшего в себя Южный и Юго-Западный фронты. Их задачей было удержание Киева и в целом рубежа по Днепру. Первоначально фронты вполне успешно справлялись со своей задачей. Ситуация стала меняться к худшему на исходе августа, когда по приказу Гитлера 2-я танковая группа Гудериана повернула с Московского направления на юг, с целью выйти во фланг и тыл оборонявшей Киев советской группировке. 11 сентября навстречу Гудериану с Кременчугского плацдарма развернули наступление дивизии 1-й танковой группы Клейста. Обе танковые группы соединились 16 сентября, замкнув кольцо вокруг Киева – войска Юго-Западного фронта оказались в котле, а комфронта генерал Кирпонос погиб.

Буденный предупреждал Ставку о грозящей войскам Юго-Западного фронта опасности, рекомендовал оставить Киев и отвести армии. Так, когда танки Гудериана ворвались в Ромны, генерал Кирпонос обратился к начальнику Генштаба маршалу Б.М.Шапошникову с просьбой разрешить эвакуацию Киева и отвод войск, однако получил отказ. Тогда Буденный поддержал своего подчиненного и, в свою очередь, телеграфировал в Ставку: «Со своей стороны, полагаю, что к данному времени полностью обозначился замысел противника по охвату и окружению Юго-Западного фронта с направлений Новгород-Северский и Кременчуг. Для противодействия этому замыслу необходимо создать сильную группу войск. Юго-Западный фронт сделать это не в состоянии. Если Ставка Верховного Главнокомандования, в свою очередь, не имеет возможности сосредоточить в данный момент такой сильной группы, то отход для Юго-Западного фронта является вполне назревшим… Промедление с отходом Юго-Западного фронта может привести к потере войск и огромного количества матчасти».

Перед нами весьма трезвое видение оперативной обстановки и понимание, что промедление с отводом войск может привести – и, увы, привело – войска фронта к катастрофе. К сожалению, в Москве ситуацию видели иначе, и даже такой талантливый генштабист, как Борис Михайлович Шапошников, не разглядел вовремя грядущей опасности. Добавим к этому, что для предложения об отводе войск нужно было немалое мужество. Ведь Семен Михайлович знал о желании Сталина во что бы то ни стало отстоять Киев.

На следующий день после этой телеграммы Буденный был снят с должности, а менее через неделю войска фронта оказались в окружении, однако его вины в разыгравшейся трагедии не было. В сентябре–октябре 1941 года Семен Михайлович возглавлял Резервный фронт.

30 сентября началась операция вермахта по захвату Москвы «Тайфун». Советский Генштаб не сумел вскрыть районы сосредоточения основных ударных группировок противника, в результате войска Западного (И.С.Конев) и Резервного фронтов оказались в окружении в районе Вязьмы. Тогда оба эти фронта были объединены под командованием Жукова. В поражении Резервного фронта нельзя винить Буденного, повторим, что в данном случае была ошибка разведки, не сумевшей вскрыть районы сосредоточения ударных группировок противника. Кроме того, тогда были разгромлены войска одного из лучших полководцев РККА Конева.

В мае 1942 года Буденный возглавил Северо-Кавказский фронт. Когда в июле немцы вышли к Кавказу, комфронта предложил отвести войска на рубежи Главного Кавказского хребта и Терека, сократив чрезмерно растянутый фронт, а также сформировать две резервные армии в районе Грозного. Сталин счел эти предложения рациональными и утвердил их. На запланированный Семеном Михайловичем рубеж войска отошли в августе 1942 года, где в результате ожесточенных боев остановили противника.

Наконец, в январе 1943 года Буденный стал главкомом кавалерии – должность чисто номинальная, свидетельствующая о том, что Семен Михайлович фактически был отстранен от управления войсками. Почему? Думается, дело здесь не в профнепригодности «Красного Мюрата», а в появлении плеяды молодых полководцев, гораздо лучше, нежели «старая гвардия», разбиравшихся в оперативной обстановке и завершивших войну в Германии. Однако в том, что Красная Армия в первые годы войны выстояла и научилась воевать, есть заслуга и Буденного.

Думается, наиболее объективной оценкой деятельности Семена Михайловича в Великой Отечественной можно назвать слова начштаба Юго-Западного направления генерала Покровского: «Он сам не предлагал решений, сам не разбирался в обстановке так, чтобы предложить решение, но когда ему докладывали, предлагали те или иные решения, программу, ту или иную, действий, он, во-первых, быстро схватывал обстановку и, во-вторых, как правило, поддерживал наиболее рациональные решения. Причем делал это с достаточной решимостью».

Игорь Ходаков, кандидат исторических наук

Источник: nstarikov.ru