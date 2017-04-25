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Русскому националисту Демушкину дали 2,5 года колонии за картинку во “ВКонтакте” (2017)

17:38. 25 апреля 2017 Просмотров - 29 Один комментарий Опубликовал:

svЕму дали реальный срок и взяли под стражу прямо в зале суда! Известного националиста Дмитрия Демушкина признали виновным в экстремизме и приговорили к 2,5 годам колонии..

Сегодня, 25 апреля 2017 года, Нагатинский районный суд города Москвы приговорил к 2,5 годам колонии общего режима известного националиста, лидера запрещенного в России националистического движения «Русские» Дмитрия Демушкина, передает корреспондент "ВЕДОМОСТЕЙ Урал". Его признали виновным в экстремизме.

Дмитрия Демушкина, возглавлявшего признанное экстремистским и запрещенное в России движение «Русские», задержали в октябре прошлого года после того, как он подал заявки на проведение «Русского марша» в Москве. Его обвинили по части 1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) за посты в соцсетях.

Сначала Демушкину собирались предъявить обвинения сразу по восьми эпизодам разжигания розни, но прокуратура утвердила заключение только по одному эпизоду.

По версии обвинения, с которой сегодня согласился и суд, в октябре 2014 года националист Демушкин разместил в открытом доступе на своей странице в соцсети "Вконтакте" две картинки «экстремистской направленности для разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц» (как минимум одна из опубликованных политиком фотографий касалась "Русского марша"). Сам Демушкин утверждал, что выложенные им картинки являются фотографиями согласованного с властями баннера, с которым в колонне прошли участники "Русского марша".

Суд рассматривал уголовное дело Дмитрия Демушкина с 22 февраля нынешнего года в закрытом режиме. Сам подсудимый свою вину в инкриминируемом ему деянии не признавал.

Сегодня прокуратура попросила суд отправить Демушкина в колонию общего режима на два с половиной года, с чем в итоге полностью согласился Нагатинский райсуд столицы.

Дмитрий Демушкин является лидером признанных экстремистскими в России и запрещенных организаций «Славянский союз» и «Этнополитическое объединение (ЭПО) «Русские». В 2016 году он активно поддерживал на выборах в Госдуму РФ оппозиционную партию ПАРНАС и даже участвовал в ее избирательной кампании в качестве доверенного лица. В 2018 году националист планировал выдвигаться в президенты РФ, однако впоследствии отказался от этой идеи, предложив поддержать на предстоящих выборах Алексея Навального или Вячеслава Мальцева. Источник

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Жириновский против 282 в поддержку Дёмушкина (2017)

18 января лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая утром перед журналистами, а затем на пленарном заседании Госдумы, подверг резкой критике статью 282 УК РФ и преследование по этой статье Дмитрия Дёмушкина.

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Напомним, 19 января Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу Дмитрия Дёмушкина, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды по статье 282 Уголовного кодекса, на продление домашнего ареста. Следствие полагает, что в 2011-2013 годах Дмитрий Дёмушкин опубликовал в социальных сетях ряд статей «с целью разжигания ненависти и вражды к определённой группе лиц». 28 октября 2016 года Дёмушкину было предъявлено обвинение Тогда же Пресненский суд Москвы отправил Дёмушкина под домашний арест из-за нарушения подписки о невыезде из Москвы, которая была взята у него ранее по делу об экстремизме. В мае 2016 года Верховный суд России признал законным решение о ликвидации и признании экстремистским возглавляемого Дёмушкиным движения «Этнополитическое объединение «Русские».

По мнению Жириновского, Дёмушкина хотят осудить за невинную фразу о русской власти. Более того, политик считает, что давно пора упразднить статью 282 УК РФ. В подтверждение своих слов он привёл высказывания бывшего руководителя КГБ УССР, а также Министерства безопасности России Николая Голушко, который прямо заявил, что применение статьи 282 УК РФ принесёт больше несчастий, чем существовавшая при СССР ответственность за клевету на советский государственный и общественный строй.
 
Также Жириновский заявил, что с завтрашнего дня активисты партии пикетировать здание суда, где будет рассматриваться дело Дёмушкина.
 
 
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Один комментарий»

  • 14419 9352
    Ликвидатор 25 апреля 2017 в 17:55 Ссылка Пометить
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    “2016 году он активно поддерживал на выборах в Госдуму РФ оппозиционную партию ПАРНАС и даже участвовал в ее избирательной кампании в качестве доверенного лица. В 2018 году предложил поддержать на предстоящих выборах Алексея Навального или Вячеслава Мальцева”
    мало дали.
    Как только гусский – так сразу “националист”.

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