Новый военный конфликт? Куда нас втягивают? Экономика. Степан Сулакшин (2017)
10:26. 25 апреля 2017 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал: SvetUra
Итоги недели со Степаном Сулакшиным. Основные темы: Зачем перебрасывают военную технику на Дальний Восток. Сможет ли Путин в угоду американцам, разоружить Корейского лидера, как это он сделал с Асадом?
Снос пятиэтажек Москве. Откуда деньги на столь масштабное мероприятие? Кто заинтересован в получении лакомых кусков земли в центре столицы?
Новости экономики. Доходы чиновников. Самосанкции Путина и другие новости... Источник: Аксиома , Оф.сайт http://rusrand.ru
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