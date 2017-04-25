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Новый военный конфликт? Куда нас втягивают? Экономика. Степан Сулакшин (2017)

10:26. 25 апреля 2017 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал:

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Итоги недели со Степаном Сулакшиным. Основные темы: Зачем перебрасывают военную технику на Дальний Восток. Сможет ли Путин в угоду американцам, разоружить Корейского лидера, как это он сделал с Асадом?
Снос пятиэтажек Москве. Откуда деньги на столь масштабное мероприятие? Кто заинтересован в получении лакомых кусков земли в центре столицы?
Новости экономики. Доходы чиновников. Самосанкции Путина и другие новости... Источник: Аксиома , Оф.сайт http://rusrand.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

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