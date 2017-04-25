Новые «апрельские тезисы»

Пишу в день рождения В.И. Ленина. Мой текст конечно нельзя сравнивать с апрельскими тезисами. Хоть и год 17-й, да и месяц октябрь впереди, с природой вещей не поспоришь.

Мне есть о чём написать, так много тем, что даже трудно вытащить, что-то на суд читателей. И всё же думаю, что выразить свои мысли о текущем моменте сейчас самое главное.

Итак, на мой взгляд, в России сегодня, безусловно, революционная ситуация, это очевидный факт, хотим мы этого или не хотим. Конечно, верхи пока ещё могут, но низы — уже не хотят!

Что делать и как жить в такой ситуации активной части нашего общества. И самое главное — что делать прогрессивным лево-патриотическим силам. На мой взгляд, самое главное сейчас быть ответственными и не терять общечеловеческих качеств, в том числе по отношению к политическим оппонентам. Сколько пройдёт времени до основательных перемен — сказать трудно. Если эти перемены произойдут в ближайшие месяцы, то вероятней всего у России очень плохие перспективы в долгосрочном будущем. Если до перемен у нас есть хотя бы год-два, то у России есть шанс выйти из ситуации эволюционным путём. В т.ч. в результате проведения всеобъемлющих честных и демократических выборов. Далее постараюсь объяснить свою теоретическую точку зрения.

Всё дело в том, что сегодня де-факто протестной политикой на улице, да и во многих головах интеллигентных и думающих граждан, руководит Алексей Навальный. Сразу хочу оговориться, что я не собираюсь хаять Алексея по поводу и без повода и опускаться до базарных склок. На мой взгляд, он делает очень важное дело, продвигая в сознание людей тему борьбы с коррупцией, он будит массы очень эффективными способами. Честь и хвала ему как политтехнологу. Он ставит во многом правильные диагнозы недугов нашего общества.

Однако меня как человека левых взглядов не устраивает тот способ лечения болезней, которые предлагает он и многие другие представители либерального сообщества. Или как сейчас модно говорить «представители нацдемов». Это абсолютно нормально, что мы, левые, видим мир не под тем же углом как наши оппоненты.

В общих чертах наши различия заключаются в том, что наши либеральные оппоненты хотят по сути сменить лишь декорации, подреставрировать фасад, а внутри де-факто всё останется так, как есть сейчас. И это даже не потому, что они вот такие коварные популисты, а просто потому, что такова природа вещей, такова организация жизни общества при капиталистической системе.

При этом особо хочу отметить, что в случае политического успеха Навального, а проще говоря в случае взятия им власти, жизнь граждан в России в краткосрочной перспективе может и улучшиться. Но дальнейшее развитие страны по либеральному образцу разрушит нашу родину окончательно!

Наши же подходы в организации жизни общества предполагают настоящие революционные преобразования, причём исключительно мирными способами. Безусловно, мы, левые, будем настаивать на демократизации не только бытовой жизни общества, но и практически всех сфер и особенно экономической. То есть это означает, что будет усилена роль профсоюзов, защита прав трудящихся, самоуправление на ряде предприятий, будут организованы тысячи «народных предприятий» с коллективной формой собственности, потребкооперация ударит по сетевому монополизму торговых сетей. А уж такие цели, как парламентская республика и усиление роли парламентов всех уровней в том числе Государственной Думы, которая будет совершенно иной в случае свободных и честных выборов, даже и упоминать наверное не стоит.

Однако даже такие, казалось бы, прописные истины для многих политически активных граждан особенно левых взглядов, могут напугать или запутать не только обывателей, но даже и относительно просвещённую интеллигенцию. Безмерно мною, кстати, уважаемую, даже за их наивные либеральные заблуждения, которые, к сожалению, принесли столько горя нашей родине.

Что же делать, как левым добиться успеха? На мой взгляд, если мы действительно хотим достичь серьёзного успеха, нам не нужно испытывать иллюзий. Никаких чудесных средств не существует. Да, при наличии определённых ресурсов, применении технологий, которыми мы, безусловно, обладаем, мы хоть сейчас можем вывести на площади городов сотни тысяч человек. Пошуметь и разойтись. Но нужно ли нам это? При этом реакция властей на такие даже законные действия может быть совершенно неадекватная и провокационная. Знаю это на своём примере, на примере моего товарища С. Удальцова и других ребят, попавших под каток так называемого «болотного уголовного дела».

На мой взгляд, совершенно однозначно действия левых не должны сосредотачиваться только лишь на уличном протесте. Нам нужно идти в народ, нам нужно засучить рукава и много работать в гуще народных масс, нам нужна революция сознания народных масс. И здесь, повторюсь, никаких чудес ждать не нужно, требуется использовать опыт партии большевиков, партии ленинского типа. Иначе, в случае каких-то нестандартных ситуаций развития нашего общества, у нас не будет никаких шансов громогласно заявить свои права на альтернативное развитие страны.

На своём примере могу сказать, что это не так сложно. Сейчас в политическом смысле многие относительно молодые граждане, по сути, являются пустыми сосудами, не имеющими конкретно выраженную политическую точку зрения.

И вот, например, когда ко мне в тюрьму и колонию начали заходить газеты «Новая газета», «Советская Россия» и т. д., то многие ребята, читая их, преображались на глазах, особенно конечно, если я комментировал те или иные непонятные им вещи.

Я помню один случай, когда парень, прочитавший доклад Г. А Зюганова на каком-то пленуме КПРФ, в буквальном смысле чуть ли не устроил минибунт. Он матерился, ругался, всё время повторял, что он просто ничего этого не знал. При этом его нельзя назвать маргиналом, он помощник машиниста тепловоза из Липецкой области, посадили по ст. 158 УК РФ (кража), женат, двое маленьких детей. Зарплата небольшая — вот и пристрастился что-то там тянуть, что плохо лежало на работе. После армии хотел работать в ОМОН. То есть это не идейный преступник. Но речь сейчас не о нём.

Речь о том, что если информация приходит к человеку, то он довольно быстро начинает правильно расставлять акценты. И, так сказать, снимает «розовый экран» с телевизора. Эти случаи я могу описывать десятками. В том числе, когда жестокие убийцы, часто это детдомовцы, совершившие преступления по малолетке, чуть не плакали, когда узнавали, что жизнь может быть другой, человек может быть человеку не только волк.

Что уж говорить о попавших в зоны по дурости, по лёгким статьям.

Кстати говоря, в системе ФСИН, теперь очень часто можно встретить такое явление, как явная пропаганда исламского экстремизма. Я знаю десятки случаев, когда молодые русские ребята принимали ислам и в считанные недели начинали нести какую-то белиберду о джихаде. Сразу скажу, что это, на мой взгляд, очень негативное явление, в т. ч. потому что ислам там часто принимают люди с явными отклонениями в психике.

Но особо мне это бросалось в глаза в ИК-31 ФСИН Красноярского края. И, похоже, сотрудники ФСИН пока совершенно ничего сделать не могут, ведь формально никакого экстремизма нет. Да, более того, думаю, в системе ФСИН вообще нет специалистов, способных разобраться с этим явлением. И тут плохо то, что в колонии и тюрьмы не особо хотят приходить священнослужители — православные, исламские и другие. От этого и разного рода шарлатаны, называющие себя верующими, начинают продвигать опасные идеи.

Пару абзацев выше я привёл в качестве примера, как агитация и пропаганда, даже самых сомнительных идей работает в заключении. И, к сожалению, совершенно неясно, какие «сюрпризы» российскому обществу ждать оттуда.

На мой взгляд, левым сам Бог велел заниматься этим направлением, как одним из возможных. Вот кто из вас или из ваших знакомых читал, например, «Как закалялась сталь» Н. Островского? Книга уж вроде бы и не актуальная, а там молодые люди многие, даже не читавшие ранее книг вообще, читали эту книгу взахлёб. И поражались стойкости Павки, его принципиальности, его последовательности в соблюдении идейных принципов. Вполне возможно, он им напоминал того идеально арестанта, который описывается в криминальной романтизированной мифологии о благородных преступниках. Только, оказывается, таким принципиальным можно жить, не совершая преступлений и принося пользу обществу.

В ФСИН России, считаю, совершенно отсутствует система перевоспитания граждан. Там, по сути, только наказание, часто это понятие можно воспринимать напрямую как затюкивание, низводящее людей до уровня дебилизма. При этом особо хочу сказать, что рукоприкладства со стороны сотрудников имеют разную почву — иногда обоснованную, но чаще нет. Вероятно, у них просто отсутствуют иные механизмы, методики для перевоспитания осужденных.

На мой взгляд, левые могли бы попытаться заполнить этот вакуум. Наверное, нужно создавать какой-то фонд для снабжения мест заключения книгами, газетами, журналами. И даже стоит выпустить специальное пособие идейно-правового характера в помощь арестованным и заключённым. Уверен — мы не должны бросать этих, часто несчастных граждан, многих из которых ещё можно вывести из омута безнадёжной жизни.

Хочу отметить, что это лишь одно частное направление, где и чем мы могли бы заниматься для продвижения наших идей. Вспомните образ Рахметова из романа Чернышевского «Что делать?» Разве он сейчас не должен служить примером для многих из нас, всё понимающих, но пока ещё сидящих сложа руки.

На мой взгляд, кроме нас Россию никто не преобразует. Я скажу прямо всякого рода идеалистам: о революции не стоит даже мечтать, в такой ситуации она скорее может лишь повредить России. Без широкой прослойки думающих граждан, находящихся в гуще народных масс, никаких серьёзных преобразований быть не может. К сожалению, народ не готов к переменам в связи с отсутствием чётких ориентиров. И в глобальном смысле сегодняшние либералы в России не хотят и, наверное, не могут, в силу свой зашоренности и слепоты, выполнять роль поводыря.

При этом, по всей видимости, социальная и экономическая катастрофа неизбежна. Значит, на левых силах лежит историческая ответственность за будущее развитие России.

Но левые как всегда разделены на сотни движений и партий. Не знаю, есть ли сегодня общая площадка для диалога представителей всех левых и возможен ли он. Но уверен, что это жизненно необходимо. Вероятней всего, какие-то перемены в ближайшее время возможны внутри партии КПРФ. Честно говоря, хотелось бы, чтобы она в большей степени стала центром притяжения разного рода левых движений. По-моему, результаты последних парламентских выборов должны насторожить лидеров КПРФ, да и актив партии, ведь совершенно ясно, что нынешняя стратегия партии не столь эффективна, как могла бы быть в сложившихся, благоприятных для левых условиях.

Итак, объединение левых и лево-патриотических сил, наряду с интенсивной пропагандисткой работай в массах — вот что обязательно может и обязательно принесёт успех российским левым.

Хотелось выделить ещё одно особо важное направление. Пожалуй, самое важное. Это — работа с профсоюзами. На мой взгляд, левые обязаны создать центры правовой поддержки граждан. Особо рьяно отстаивать права трудового человека, если работодатель их нарушает. Уверен, активисты левых движений сами должны сесть за учебники права, изучать Трудовой кодекс и прочие нормативные документы. Только в таком случае мы сможем стать надёжными помощниками в решении вопросов человека труда в битве с капиталом. По возможности, нужно проводить идейно правовые лекции в трудовых коллективах, как на территории предприятий, так и вне их. Так же, по всей видимости, нужно издавать методички для защиты прав рабочих. Повторюсь, сейчас на пороге экономической катастрофы, все эти вопросы будут стоять очень остро. Уверен, уже наступило то время, когда сердца представителей рабочего класса как никогда открыты к желанию слышать правду. А получить в полном объёме они её могут, только из уст политиков левой ориентации.

И ещё, КПРФ в сентябре 2016-го набрала незаслуженно мало голосов на выборах. Я в этот период был без телевизора и уж тем более без Интернета. Предполагал, что будет минимум 30%, считал и считаю, что это вполне реальный результат, только нужно было включить чуть-чуть иные технологии и механизмы. Честно говоря, ошибки в избирательной компании были незначительные, но в то же время важные. Думаю, они партии стоили 10−15% в минус. Это, конечно, неприятно, но с другой стороны, может и не плохо для левого движения в целом. Так как, успокоившись от хорошего результата, никто не стал бы задумываться о широкой коалиции и о перестройке работы партии, да и левых вообще. Теперь надеюсь, многие поймут, что объединение левых и масштабная работа в массах, поход в народ — это для России чуть ли не единственный шанс для выживания народа и суверенитета страны.

И, да, нам нужно готовиться к каждодневной работе. На мой взгляд, в России должно появиться левое всеобъемлющее движение, популярное и даже, не побоюсь этого слова, модное в широких слоях нашего общества. И нам под силу выполнить эту задачу.