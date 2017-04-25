Новости Украины и Новороссии 25 апреля 2017

После инцидента с атакой на автомобиль ОБСЕ, в ходе которой погиб американский наблюдатель, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Во время разговора киевский президент призвал активизировать обсуждение идеи о введении в Донбасс миротворческих сил ООН.

Я думаю, что если Порошенко добьется ввода миротворческих войск, то это обернется массированными потерями среди этих войск. Это просто естественно — более того, ради этого в значительной степени затевалась, полагаю, и провокация со взрывом.

Предположим, что ООН действительно примет решение о введении своих боевых миротворцев. Совершенно понятно, что киевские террористы, обретя новую мишень для применения своих усилий, с той же минуты постараются взрывать этих самых миротворцев регулярно, чтобы тем самым создавать новые поводы для их привлечения на территорию республик.

Таким образом, это будет процесс положительной обратной связи, то есть чем больше будет миротворцев, тем больше будет мишеней для взрыва и тем активнее будут приезжать все новые миротворцы.

Я, собственно, полагаю, что и тот подрыв наблюдателей ОБСЕ, что произошел на днях, произведен не для того, чтобы им было неповадно ездить в зоне боевых действий. Они и так стараются не соваться в эту зону и старательно закрывают глаза на все очевидные доказательства преступной деятельности Киева. Так что киевским силам незачем устраивать взрывы лишь для того, чтобы отпихнуть наблюдателей.

Скорее всего, взрыв был произведен именно для того, чтобы создать лишний информационный повод для введения этих самых боевых миротворцев.

Зачем вообще Порошенко миротворцы? Первая цель — возложить на них охрану территорий, пока еще контролируемых Киевом, от донбасского ополчения и таким образом получить повод для демонтажа нацистских вооруженных группировок, представляющих для «умеренных боевиков» вроде самого Порошенко реальную опасность.

Ну и второе: если после ввода миротворцев удастся еще какая-нибудь провокация вроде недавнего взрыва, то тогда либо сами миротворцы начнут боевые действия против Донбасса (и, может быть, им удастся то, что не удается боевикам), либо страны, пославшие миротворцев, активнее включатся в антироссийскую коалицию.



© Фото: Народная милиция ЛНР

На месте подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ близ села Пришиб в ЛНР

Есть, кстати, любопытный момент. На первый взгляд, на Западе мы можем наблюдать хроническое расхождение между очень бойкими антироссийскими заявлениями и куда более сдержанной в отношении нашей страны практикой.

Ведь несмотря на активные разговоры о необходимости противостоять России и вооружаться против нее, западные лидеры, тем не менее, не спешат вооружать Киев.

Хотя, казалось бы, это простейший и самый очевидный способ противостоять России военным образом — вовлечь ее в открытый военный конфликт у ее границ.

Но противоречие это только внешнее.

Во-первых, хотя понятно, что среди европейских политических лидеров уже несколько десятилетий ведется нескрываемый отрицательный отбор, тем не менее, они в большинстве своем мыслят еще достаточно здраво, чтобы понимать: никакие попытки укрепить Украину не приведут к тому, что она будет в состоянии тягаться с остальной Россией.

И как ни вооружай киевских террористов (дело не только в том, что по сути своей они остаются именно террористами, то есть людьми, не способными ни к какой долгосрочной организованной деятельности, хоть в части реанимации экономики, хоть в части военного противостояния России, хоть в части подавления ополченцев на Донбассе), они все равно не справятся, а значит, нет смысла тратить на них ресурсы.

Ну и, во-вторых, еще один момент. Как показали три года, прошедшие со времен введения санкций, Россию не задавить такими методами и не принудить к ведению некоей требуемой от нее «правильной политики». А к чему приводят попытки задавить русских военными методами, могут очень много рассказать и во Франции, и в Германии, и в Италии, и в других странах.

Так что Запад, естественно, еще очень долго будет упражняться в агрессивной политической и военной риторике. Но все это так и останется в риторической области.

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Анатолий Вассерман