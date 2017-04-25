Новости Украины и Новороссии 25 апреля 2017
- 09:59 Порошенко посадил своего куратора в СБУ.
- 09:48 Любая полицейская миссия на Донбассе обойдется слишком дорого — советник Авакова.
- 09:11 Украина боится нарваться на санкции, отключив свет в ЛНР.
- 08:31 Луганская энергозрада.
- 08:23 Одесса. Три года… фильм Аркадия Мамонтова.
- 06:15 Электроснабжение большей части районов Луганска восстановлено.
- 03:30 Порошенко нужно пушечное мясо в голубых касках, — мнение.
- 01:24 Великие в ПАСЕ.
- 00:29 Украина выполнила свою угрозу: Луганск остался без электроснабжения.
- Вчера 21:48 В ДНР провели тренировку парадных расчетов к празднованию Дня Победы (ВИДЕО).
Порошенко посадил своего куратора в СБУ
Президент Петр Порошенко назначил Дмитрия Ярмака своим уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.
“Президент Петр Порошенко назначил Дмитрия Ярмака своим уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины,” — говорится в официальном документе на сайте Порошенко.
Соответствующий указ был размещен на сайте главы государства 24 апреля.
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Любая полицейская миссия на Донбассе обойдется слишком дорого — советник Авакова
На сегодняшний день нет перспективы введения на Донбасс полицейской миссии ОБСЕ или миротворческой миссии ООН.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире «5 канала».
«Могу, к сожалению, констатировать, что никакая полицейская миссия на сегодня нереальна. Мы посчитали, .. только на охрану избирательных участков, если, условно говоря, прогнозировать какие-то выборы, — 20 тысяч. А вообще — до 36 (тыс. человек — ред.)», — сказал Шкиряк.
По его словам, в частности, возникает вопрос финансирования такой миссии.
Автомобиль ОБСЕ подорвался на фугасе в ЛНР 23 апреля. Один человек погиб, двое ранены.
Автомобили ОБСЕ двигались в паре. Первый автомобиль миновал столкновение с фугасом и оказался не задет, второй — подорвался.
Погибшим оказался американский гражданин. Пострадали граждане Польши и Франции.
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Украина боится нарваться на санкции, отключив свет в ЛНР
Чтобы избежать санкций, Киев может оставить электроснабжение Попаснянского районного водоканала в ЛНР. Об этом пишет Лайф со ссылкой на украинский телеканал ICTV.
«Скорее всего, будет принято решение не отключать Попаснянский водоканал. Это надо, чтобы не спровоцировать санкции, которые неизбежно будут в случае нарушения гуманитарных норм, — сказал т.н. «министр по Донбассу» Георгий Тука.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Луганская энергозрада
Ночью в Луганске отключили свет. После чего электроснабжение было частично восстановлено.
"Укрэнерго" утром сообщило, что поставки электроэнергии в ЛНР прекращены.
Луганск остался без электроснабжения
Луганск остался без электроснабжения, передают корреспонденты ЛИЦ из различных районов столицы Республики.
Вероятной причиной обесточивания является отключение электроснабжения украинской стороной.
Энергетики и коммунальные службы работают над восстановлением подачи электричества.
Ранее генеральный директор украинского предприятия "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) Владимир Грицай заявлял, что, по решению Минтопэнерго Украины ЛЭО с 00.00 25 апреля прекратит поставки электроэнергии в ЛНР.
Напомним, ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий заявлял, что Луганская Народная Республика не останется без света, если Украина прекратит подачу электроэнергии с теплоэлектростанции, расположенной в городе Счастье.
http://lug-info.com/news/one/lugansk-ost
Энергетики восстановили электроснабжение большинства районов Луганска
Энергетики восстановили электроснабжение большей части районов Луганска, передают корреспонденты ЛИЦ.
Подача электроэнергии была возобновлена в большинстве районов столицы Республики менее чем через час после отключения. По состоянию на 01.00 электричества нет только на южных кварталах.
По данным региональных властей, в городах и районах Республики подача электроэнергии потребителям не прерывалась, частично непродолжительное время были обесточены лишь Алчевск и Перевальск.
Ранее генеральный директор украинского предприятия "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) Владимир Грицай заявлял, что, по решению Минтопэнерго Украины ЛЭО с 00.00 25 апреля прекратит поставки электроэнергии в ЛНР.
Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявлял, что Луганская Народная Республика не останется без света, если Украина прекратит подачу электроэнергии со своей территории, в частности, с теплоэлектростанции, расположенной в городе Счастье.
http://lug-info.com/news/one/energetiki-v
В течении ночи в республике сохранялись перебои с энергоснабжением, но это было ожидаемо, так как полностью безболезненным отрыв ЛНР от украинской энергосистемы не будет. В ближайшее время стоит ожидать аналогичных шагов и в отношении Донецкой Народной Республики. Впрочем, если вспомнить историю с Крымом, вряд ли это создаст для ЛНР неодолимые трудности.
Вангую, что через некоторое время до "украинских патриотов" дойдет, что данное решение лишь ускорило экономическое и инфраструктурное отделение ЛНР и ДНР от Украины и они будут вопить про "зраду", как это мы уже наблюдали в Крыму после подключения энергомоста.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Одесса. Три года… фильм Аркадия Мамонтова
Специальный корреспондент от 24.04.17 про события в Одессе 2-го мая 2014 года
Наверное один из сильнейших выпусков передачи. Фильм Мамонтова сильный ну и конечно люди, которые пережили всё это… Хотя студией не передать всю боль той трагедии.
Политические украинцы, приглашённые в студию ещё года полтора назад они бы отмазывались, пытались выкрутиться, сливали бы всё на несчастный случай. А вчера они ничего не отрицали. И даже косвенно подтверждали, что вся вина в гибели людей лежит только на эуропейских украицах и их кукловодах. И ещё в их глазах был страх. Они конечно понимали, что это Россия и с ними никто ничего не сделает. Но они судили по себе и по своей стране. А там, в подобной ситуации, находящиеся в студии просто порвали бы их на куски.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Электроснабжение большей части районов Луганска восстановлено
На восстановление потребовалось менее часа, передает «Луганский информационный центр».
«По состоянию на 01.00 электричества нет только на южных кварталах», – говорится в сообщении.
При этом указывается, что электроснабжение на остальной части ЛНР ненадолго прерывалось только в Алчевске и Перевальске.
Напомним, накануне гендиректор «Луганского энергетического объединения» Владимир Грицай сообщил, что ЛЭО в полночь с 25 апреля прекращает поставки электроэнергии на территорию, контролируемую ЛНР.
После полуночи 25 апреля поступило сообщение о том, что Луганск обесточен.
Замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что Киев может отключить от поставок электричества и ДНР.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Порошенко нужно пушечное мясо в голубых касках, — мнение
После инцидента с атакой на автомобиль ОБСЕ, в ходе которой погиб американский наблюдатель, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Во время разговора киевский президент призвал активизировать обсуждение идеи о введении в Донбасс миротворческих сил ООН.
Я думаю, что если Порошенко добьется ввода миротворческих войск, то это обернется массированными потерями среди этих войск. Это просто естественно — более того, ради этого в значительной степени затевалась, полагаю, и провокация со взрывом.
Предположим, что ООН действительно примет решение о введении своих боевых миротворцев. Совершенно понятно, что киевские террористы, обретя новую мишень для применения своих усилий, с той же минуты постараются взрывать этих самых миротворцев регулярно, чтобы тем самым создавать новые поводы для их привлечения на территорию республик.
Таким образом, это будет процесс положительной обратной связи, то есть чем больше будет миротворцев, тем больше будет мишеней для взрыва и тем активнее будут приезжать все новые миротворцы.
Я, собственно, полагаю, что и тот подрыв наблюдателей ОБСЕ, что произошел на днях, произведен не для того, чтобы им было неповадно ездить в зоне боевых действий. Они и так стараются не соваться в эту зону и старательно закрывают глаза на все очевидные доказательства преступной деятельности Киева. Так что киевским силам незачем устраивать взрывы лишь для того, чтобы отпихнуть наблюдателей.
Скорее всего, взрыв был произведен именно для того, чтобы создать лишний информационный повод для введения этих самых боевых миротворцев.
Зачем вообще Порошенко миротворцы? Первая цель — возложить на них охрану территорий, пока еще контролируемых Киевом, от донбасского ополчения и таким образом получить повод для демонтажа нацистских вооруженных группировок, представляющих для «умеренных боевиков» вроде самого Порошенко реальную опасность.
Ну и второе: если после ввода миротворцев удастся еще какая-нибудь провокация вроде недавнего взрыва, то тогда либо сами миротворцы начнут боевые действия против Донбасса (и, может быть, им удастся то, что не удается боевикам), либо страны, пославшие миротворцев, активнее включатся в антироссийскую коалицию.
© Фото: Народная милиция ЛНР
На месте подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ близ села Пришиб в ЛНР
Есть, кстати, любопытный момент. На первый взгляд, на Западе мы можем наблюдать хроническое расхождение между очень бойкими антироссийскими заявлениями и куда более сдержанной в отношении нашей страны практикой.
Ведь несмотря на активные разговоры о необходимости противостоять России и вооружаться против нее, западные лидеры, тем не менее, не спешат вооружать Киев.
Хотя, казалось бы, это простейший и самый очевидный способ противостоять России военным образом — вовлечь ее в открытый военный конфликт у ее границ.
Но противоречие это только внешнее.
Во-первых, хотя понятно, что среди европейских политических лидеров уже несколько десятилетий ведется нескрываемый отрицательный отбор, тем не менее, они в большинстве своем мыслят еще достаточно здраво, чтобы понимать: никакие попытки укрепить Украину не приведут к тому, что она будет в состоянии тягаться с остальной Россией.
И как ни вооружай киевских террористов (дело не только в том, что по сути своей они остаются именно террористами, то есть людьми, не способными ни к какой долгосрочной организованной деятельности, хоть в части реанимации экономики, хоть в части военного противостояния России, хоть в части подавления ополченцев на Донбассе), они все равно не справятся, а значит, нет смысла тратить на них ресурсы.
Ну и, во-вторых, еще один момент. Как показали три года, прошедшие со времен введения санкций, Россию не задавить такими методами и не принудить к ведению некоей требуемой от нее «правильной политики». А к чему приводят попытки задавить русских военными методами, могут очень много рассказать и во Франции, и в Германии, и в Италии, и в других странах.
Так что Запад, естественно, еще очень долго будет упражняться в агрессивной политической и военной риторике. Но все это так и останется в риторической области.
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Анатолий Вассерман
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Великие в ПАСЕ
А он и говорит: “как тебе не стыдно, это же украинская делегация…”
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Украина выполнила свою угрозу: Луганск остался без электроснабжения
Луганск остался без электроснабжения, передают корреспонденты ЛИЦ из различных районов столицы Республики.
Вероятной причиной обесточивания является отключение электроснабжения украинской стороной.
Энергетики и коммунальные службы работают над восстановлением подачи электричества.
Ранее генеральный директор украинского предприятия «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) Владимир Грицай заявлял, что, по решению Минтопэнерго Украины ЛЭО с 00.00 25 апреля прекратит поставки электроэнергии в ЛНР.
Напомним, ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий заявлял, что Луганская Народная Республика не останется без света, если Украина прекратит подачу электроэнергии с теплоэлектростанции, расположенной в городе Счастье.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В ДНР провели тренировку парадных расчетов к празднованию Дня Победы (ВИДЕО)
24 апреля прошла очередная подготовка парадных расчетов к торжественному маршу, посвященному 72-ой годовщине Великой Победы.
В тренировке приняли участие парадные расчеты ВС, МВД и МЧС ДНР.
В ходе тренировки отрабатывались строевые приёмы в движении, а также слаженность подразделений при прохождении торжественным маршем.
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