Кто заплатил за благополучие Запада? Индийская жемчужина в британской короне

И можно представить чего бы добилась КНДР, если бы ее не прессовали санкциями и изоляцией, если бы она была частью социалистического мира и участвовала в социалистическом разделении труда. И уж точно для жительства я предпочту КНДР, а не насквозь демократизированные и либерализованные Гаити и Конго. Однако немного углубимся.

Действительно многие технологии и вещи созданы на Западе. И технологическое господство Запада такой же инструмент его господства, как и финансовое. 1% мирового населения, находящегося на Западе, владеет половиной мирового богатства; богатство 62 толстосумов, западных резидентов, равняется совокупному богатству 3,6 миллиардов человек беднейшего населения Земли*.



И подобной пирамиды имущественного неравенства (а заодно неравенства возможностей), такой социальной несправедливости планета наша не знала никогда, ни во времена феодализма, ни во времена древневосточных деспотий.

Совсем не секрет, что технологическое, финансовое, информационное и военное могущества Запада тесно связаны между собой и являют собой инструменты одной и той же системы поддержания западного господства.

Да, действительно Запад создает сложные высокотехнологичные вещи, но он всё делает для того, чтобы не-Запад сам не мог создавать эти вещи, целенаправленно поддерживая отсталость, сырьевой или низкотехнологичный характер незападных экономик.



На протяжении веков, вслед за установлением военного и политического господства в той или иной стране, Запад уничтожал ее собственную систему правления, которая заменялась на колониальную администрацию, ее язык и культуру, нередко проводил и её расчленение. Но в первую очередь разрушал её наиболее развитые производительные силы, ее внутренний рынок, ее привычный товарообмен, ее общинную и мелкую крестьянскую собственность.



Так было в Ирландии, первой английской колонии, в колониальной Индии, в Латинской Америке после «освобождения» от испанского господства, в Китае после опиумных войн, в колониальной Африке, а совсем недавно на постсоветском пространстве, в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и т.д.

Да, Запад создал многие технологии, которыми мы пользуемся, и которые зачастую просто навязываются как модные и крутые, но на самом деле являются инструментами контроля и промывания мозгов; во многих случаях, в том числе в фармацевтике, западные средства защищены патентами и все обязаны покупать только их, как бы не была завышена цена.

Кстати, есть и множество технологий, которые созданы вовсе не Западом и составили основу человеческой цивилизации. Колесо, одомашненные животные и культурные растения, керамика, обработка металлов, письменность, числа, десятичная и шестидесятиричная система счёта, компас, бумага, печать, порох и т.д. и т.д.



Не Запад являлся пионером в области освоения космического пространства и мирного применения атомной энергии — да и сегодня мы видим, что Запад не имеет пилотируемой космонавтики, гиперзвуковых летательных аппаратов, гражданских судов с атомным двигателем, промышленных реакторов на быстрых нейтронах (а это то, что есть у России).



Ни одна западная страна не была примером быстрого промышленного и технологического роста за счет собственных ресурсов.

Теперь перенесемся в середину 18 века. Около 60% мирового промышленного производства обеспечивали Китай и Индия. Самая промышленно развитая западная страна того времени – Англия – не шла с ними ни в какое сравнение (кстати, 4/5 используемого в Англии металла завозилось из Швеции и России.)



Англия сильно обременена долгами, ее простонародье подвергается тяжелой эксплуатации, крестьян сгоняют с земли, лишают собственных средств производства и средств существования.



Закон «о поселении», кровавое «законодательство против бродяг» заставляли таких обездоленных людей отдать свой труд за гроши первому же капиталисту – фактически обрекая их на пролетарское рабство.



В случае, если трудящиеся пытались искать более подходящего нанимателя, им угрожали обвинения в бродяжничестве с наказаниями в виде различных истязаний, длительное бичевание («пока тело его не будет все покрыто кровью»), заключение в исправительный дом, где их ожидали плети и рабский труд от зари до зари, каторга и даже казнь.[1]



От нищеты люди даже продавали сами себя в самое натуральное рабство на американские плантации, впрочем, туда их отправляла и безжалостная судебная система.

Англия бедна, несмотря на богатые залежи угля, столь необходимые для начала индустриализации, находящиеся прямо в центре страны; во многих районах каменноугольные и железорудные месторождения едва не наползают друг на друга.[2]



Англия бедна, несмотря на преимущества своей географии; ни один ее пункт не удален более чем на 70 миль от побережья незамерзающих морей ( издержки морской перевозки грузов в десятки раз ниже издержек у перевозок сухопутных, что крайне способствует росту прибыльности и скорости оборачиваемости капитала, вывозу готовых изделий и ввозу дополнительных объемов сырья).



Англия еще бедна для 9/10 своего населения, несмотря на два века архиприбыльной английской работорговли (самая массовая проходила в «атлантическом треугольнике»), плантационного рабства в американских колониях и беспощадной колонизации Ирландии, сопровождающейся земельными экспроприациями, истреблениями и депортациями ее коренных жителей.



Еще никакая английская продукция не может сравниться с китайской и индийской ни по количеству, ни по качеству, ни по разнообразию.

И вот в 1757 Англия, сыграв на феодальных распрях, завоевывает индийское государство Бенгалию и приступает к завоеванию остального Индостана. Вслед за завоеванием Индии, оплаченного, кстати, покоренными местными феодальными правителями, начинается колоссальное разграбление целого субконтинента.



Поначалу прямое, отвратительно-наглое, а затем – так называемое «осушение», drain, выжим соков.



Эксплуатация через фискальную и таможенную системы, систему землевладения, торговые монополии, неэквивалентный торговый обмен, оплату войн, которые вела Англия, в том числе по завоеванию самого Индостана, и т.д.



За первые десятилетия английского господства Индия платит колоссальным голодом, умирает треть населения Бенгалии, 10 млн. чел.[3] А в Англию за этот период из Индии выкачивается индийских богатств на миллиард тогдашних фунтов стерлингов. [4] (На 1 тогдашний фунт. стерл. можно было безбедно жить целый месяц).



И только ПОСЛЕ ТАКОГО МАСШТАБНОГО ГРАБЕЖА в Англии начинается промышленный переворот.



Лишь тогда возникает набор технологий для начала машинного производства, изобретаются прядильная машина и механический ткацкий станок, внедряется паровая машина.



Лишь тогда в английскую индустрию начинается прилив капитала, приходят необходимые инвестиции и кредиты, позволяющие внедрять новое, и открываются новые обширнейшие рынки, позволяющие сбывать огромные партии массовых однотипных товаров.



И последующие 200 лет английский капитализм продолжает выкачивать средства из Индии, безжалостно разоряя в своей собственной колонии общественные системы ирригации и мелиорации, неприбыльные для экспорта сельхозкультуры и ремесла. Их душат теперь дешевой продукцией фабричного английского производства, как например ткачество («равнины Бенгалии белеют костями ткачей»), или фактически запрещая, как например судостроение (а еще в начале 19 века индийские суда обеспечивали половину товарооборота с Англией).

Выжимание соков из Индии не останавливается ни на год, даже когда ее население доведено до массового голода. Английский исследователь Дигби оценивает размер «осушения» Индии за период с 1834 по 1899 г. – в 6,1 млрд. фунт. стерл., что в пересчете на нынешние деньги около 7 триллионов долларов [5]. (Для сравнения, Германия взяла с Франции после войны 1870-71 гг контрибуцию в 200 млн. фунт.стерл. – крупнейшую в истории, которая позволила расцвести германской промышленности).

Количество вспышек голода и площадь, захваченная им, не уменьшается со строительством железных дорог и «техническим прогрессом» в колониальной Индии, а, наоборот, возрастает – особенно с 1860-х гг. И через полтора века после начала английского господства в Индии, в 1876-1900 гг., голод убивает 26 млн. чел. В том числе, с 1889 по 1900 год – 19 миллионов человек.



В этот период, как указывал английский исследователь Дигби: «Каждую минуту дня и ночи умирали от голода по два британских подданных».[6] А общие демографические потери Индии почти вдвое превышали эту цифру, потому что голод имел неизменным спутником эпидемии, быстро убивающие истощенных людей, и умерщвление новорожденных детей, которых не могли прокормить их родители.

На начало 20 века средняя продолжительность жизни индуса составляла 23 года, почти в два раза меньше, чем в метрополии.

Русский востоковед А. Снесарев делает обоснованные выводы:

«1. За время владычества британцев голод возвращается всё чаще, размеры его ужаснее и шире.

2. Со времени перехода всей Индии под власть британцев наблюдается резкий переход к учащению и большей интенсивности голода».



Основные причины вспышек голода: в деревнях нет запасов зерна; запасы ценностей в виде драгметаллов и т.п. у населения практически исчезли; древние вековые занятия народа на суше и море погублены; все выгоды от торговли уходят в Англию; плантации выходных экспортных культур (чай, кофе, индиго, джут) принадлежат иностранцам и им приносят прибыль; все выгодные профессии и коммерческие дела эксплуатируются иностранцами в ущерб туземцам; иностранный (английский) капитал является насосом для выкачивания средств из страны; экономический дренаж, унося из Индии миллиарды, лишает ее накопленного национального капитала и всех благ, с ним связанных.

Кстати, последний раз массовый голод в Индии состоялся под занавес английского владычества – в 1942-1943, унеся 5,5 млн. жизней, в первую очередь в Бенгалии… [7]

Приобщилась Индия к западному образу жизни? Безусловно. В виде дешевого или иногда просто бесплатного ресурса. Были люди среди туземного индийского населения, которые выигрывали от такого приобщения? Безусловно.



В огромной по населению, да и территории Индии находилось всего-то максимум 80 тыс. англичан – чиновников, военных, коммерсантов. (Если бы климат Индии более бы подходил англичанам и ее бы признали бы годной для переселенческой колонизации, то индусов ожидала бы судьба индейцев и австралийских аборигенов, истребленных на 90%).



Основную работу по выживанию соков из своей собственной страны, по разорению своего собственного населения, выполняли туземные компрадоры, землевладельцы-заминдары, ростовщики – шроффы и саукары, военные наемники-сипаи. (Тут прямая параллель с черной Африкой времен расцвета работорговли, где местные феодальные князьки продавали за блага «западного образа жизни» – ром, бусы, шляпы, зеркала – западным работорговцам своих собственных соплеменников, доводя до запустения обширные территории.)



И эта обслуга английских колонизаторов ничуть не возражала против той английской пропаганды, что индусы – ленивый, порочный, малоразвитый, склонный к рабству народ, который нуждается в благодетельном английском правлении.

А ленивым малоразвитым народом англичане называли народ, успехи которого в математике опережали на полторы тысячи лет то, что было достигнуто в Европе, который создавал шедевры искусства и литературы за две с половиной тысячи лет до того, как это стало доступно англичанам, который создал государство, заботящееся о благополучии всех подданных, за две тысячи лет до того, как появилось «социальное государство» в Европе.

Английский вице-король Индии лорд Керзон без стеснения называл всех индусов «лжецами», хотя на лжи и коварстве базировались как раз успехи англичан.



Достаточно вспомнить, как во время сипайского восстания англичане попросили магараджу горного Гвалиора ненадолго впустить их в цитадель – тот согласился. Англичане уже не ушли из цитадели. Магараджа таинственно скончался, а английские джентльмены-офицеры выгребли все его драгоценности и взяли всю казну, одних только золотых рупий на 15 млрд. современных долларов, объяснив наследнику, что взяли это в оплату за «охрану его владений». [8]



«Добродетельные» англичане проводили сегрегацию индусов, пусть те были и раджами – разные вагоны, разные места питания. Английский чиновник или военный мог в любой момент забить насмерть нерадивого слугу-индуса. [9]

Кстати, настоящим бзиком, идеей фикс, у английской элиты на протяжении 19 и начала 20 века, было то, что русские готовятся отнять у нее источник ее вампирского благополучия – Индию. Даже помощь России балканским славянам и христианам Передней Азии в освобождении их от османского ига считалось очередным хитрым русским способом проникнуть в Индию. Отчего Англия поощряла и поддерживала турецкие зверства в отношении балканских славян и армян.



На этой основе постоянно раздувалась антироссийская истерия и плодились русофобские мифы, которые включали не только демонизацию России, но и прославление «британских свобод» — чему радостно внимала российская интеллигенция и околовластные либералы, которые неуклонно вели Россию по пути периферийного капитализма, превращая ее мало-помалу в аналог новой Индии для западного капитала. И заодно наносили удар в спину своей стране во всех войнах, которая она вела против западных хищников.



Поскольку либеральная элита полностью господствовала с 1860-х гг. в российской информационной сфере, то почти всё, что писалось в России об английском правлении в колониях, и в Индии в частности, было медоточиво и льстиво по отношению к англичанам, якобы несущим «британские свободы» всему миру. И подразумевало, что неплохо бы и Россию окончательно перевести под благодетельное правление Запада.

А Махатма Ганди в своей борьбе за освобождение Индии сделал упор не только на сварадж (независимое от других стран и внешних сил правление, наиболее точный перевод – «самодержавие»), но и на свадеши (домашнее национальное производство, точный перевод «самостоятельное делание») – бойкот западных товаров, отказ от западного образа жизни и даже западной одежды. И победил.



Конечно, с учетом того, что сталинский СССР уже не допустил бы кровавого подавления индийского национально-освободительного движения, как то произошло в 1858 или 1919. Кстати, среди индусов бытовала легенда, что избавление от английского ига придет именно с Севера.

Сегодня Запад мало-помалу, но неуклонно теряет свой статус индустриального и технологического первенства. (Та же Индия занимает уже третье место по объему промышленного производства, всё более опережая ту же Англию, а Китай – первое.)



Вслед за тем Западом будет утрачено и финансовое господство над миром, и военно-политическое, и технологическое, рано или поздно развалится и его машина по промыванию мозгов.



Нельзя позволить, чтобы Запад утащил за собой в никуда и Россию, чтобы российские либеральные элиты отсрочивали падение Запада, скармливая ему ресурсы русской цивилизации.

Источники и ссылки:

1. Семенов В.Ф. Пауперизм в Англии XVI века и законодательство Тюдоров. В сб. Средние века. Выпуск IV. М.,1953.

2. Герман Леви. Английское народное хозяйство. Петроград, 1924.

3. Всемирная история. Период английского завоевания. М.-Мн., 2000, с. 310.

4. Adams B. The Law of Civilizations and Decay. An Essays on History. N.Y., 1898, p.305.

5. Снесарев А.Е. Индия как главный фактор в среднеазиатском вопросе. СПб.,1906. С.60.

6. Снесарев. С.114.

7. Гхош К.Ч. Голод в Бенгалии. М. 1951

8. Снесарев. С.146.

9. Снесарев. С.132.

* https://www.oxfamamerica.org/press/62-p eople-own-same-wealth-as-half-the-world/

А.В. Тюрин